ПП за изборите в Пазарджик: В града сме първа сила, "ДПС-Ново начало" изяде ГЕРБ

Няколко неща станаха ясни в Пазарджик вчера:

1. В града сме първа сила, "ДПС-Ново начало" втора. В селата ДПС (и местните им сателити) водят, ние сме след тях.

2. "ДПС-Ново начало" изяде ГЕРБ. И в града, не само в селата. ГЕРБ са шести с 40% по-нисък резултат като брой гласове.

Това се казва в позиция на "Продължаваме промяната" за проведените в неделя извънредни избори за общински съветници в Пазарджик, публикувана на страницата им във фейсбук. Ето и още от становището на формацията:

3. Ние вдигнахме резултата, въпреки цялото купуване, удари и заплахи. Отбелязваме 30% ръст в броя гласове. Ще имаме двама общински съветници повече. Планът с “приключването” на "Продължаваме Промяната" не сработи!

4. Битката оттук нататък ще е между свободните хора, които не се страхуват и голямото "Д" на "ДПС-Ново начало".

5. МВР е изцяло подчинено на купувачите на гласове. Срамното им поведение вчера показа, че се част от проблема, а не част от решението. Митов явно отново е сменил партията.