ПП за изборите в Пазарджик: В града сме първа сила, "ДПС-Ново начало" изяде ГЕРБ

13 Октомври, 2025 11:38 1 639 40

МВР е изцяло подчинено на купувачите на гласове. Срамното им поведение вчера показа, че се част от проблема, а не част от решението. Митов явно отново е сменил партията, се казва в позицията на формацията

ПП за изборите в Пазарджик: В града сме първа сила, "ДПС-Ново начало" изяде ГЕРБ - 1
Снимка: Фейсбук
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Няколко неща станаха ясни в Пазарджик вчера:

1. В града сме първа сила, "ДПС-Ново начало" втора. В селата ДПС (и местните им сателити) водят, ние сме след тях.

2. "ДПС-Ново начало" изяде ГЕРБ. И в града, не само в селата. ГЕРБ са шести с 40% по-нисък резултат като брой гласове.

Това се казва в позиция на "Продължаваме промяната" за проведените в неделя извънредни избори за общински съветници в Пазарджик, публикувана на страницата им във фейсбук. Ето и още от становището на формацията:

3. Ние вдигнахме резултата, въпреки цялото купуване, удари и заплахи. Отбелязваме 30% ръст в броя гласове. Ще имаме двама общински съветници повече. Планът с “приключването” на "Продължаваме Промяната" не сработи!

4. Битката оттук нататък ще е между свободните хора, които не се страхуват и голямото "Д" на "ДПС-Ново начало".

5. МВР е изцяло подчинено на купувачите на гласове. Срамното им поведение вчера показа, че се част от проблема, а не част от решението. Митов явно отново е сменил партията.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Потрес

    15 26 Отговор
    Като знае, че ПП седят в скута на Дебелото Д значи то е първо навсякъде!

    11:44 13.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Добра

    27 5 Отговор
    новина , като начало на седмицата ! Само така !

    11:45 13.10.2025

  • 4 Вижте

    17 7 Отговор
    В махалите в 21 век в България как живеят хората В МИЗЕРИЯ СКРЪБ БЕЗ УЛИЦИ ВИДА КАНАЛИЗАЦИИ УЖАС УЖ ЕВРОПЕЙСКА СТРАНА РОМИТЕ ЖИВЕЯТ В СТРАШНА МИЗЕРИЯ..НЯКОЙ ХОДИ ЛИ В ГЕТАТА ЗАЩО ИМА ГЕТА????

    Коментиран от #11, #39

    11:47 13.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Купиха си ги

    25 3 Отговор
    МВР е изцяло подчинено на купувачите на гласове
    еми, 50 % са си %50 %, + правото да работят и след пенсия

    Коментиран от #10

    11:48 13.10.2025

  • 7 Ялчин

    31 3 Отговор
    Със изнудване и купуване на гласове ДПС спечели, излезте и гласувайте масово иначе България загива!

    11:48 13.10.2025

  • 8 Трол

    14 7 Отговор
    Поздравления за ПП, време е за ново начало в Община Пазарджик!

    11:48 13.10.2025

  • 9 Гост

    23 3 Отговор
    И по телевизията ги дадоха някви черни коли с черни джамове.

    11:51 13.10.2025

  • 10 Ревлоне

    2 12 Отговор

    До коментар #6 от "Купиха си ги":

    Стане и ти полицай…за сведение аз не съм, но не рева

    11:52 13.10.2025

  • 11 Ром

    5 3 Отговор

    До коментар #4 от "Вижте":

    И не ни дават вечи с коруцата да ходим да бирем жилязу.

    11:53 13.10.2025

  • 12 604

    9 2 Отговор
    Излезли маалата за по 50 лв и15 % бъчгаАри...да ви на.!. и изборите..

    Коментиран от #18, #22

    11:54 13.10.2025

  • 13 Браво!

    19 3 Отговор
    ("Честито" и на ге.п и баш тулупа.)Прасетата докопаха тиквите. Стана много, много интересно...

    11:56 13.10.2025

  • 14 Промяна

    7 10 Отговор
    ШШарлатаните съвсем са се объркали

    11:58 13.10.2025

  • 15 Промяна

    5 9 Отговор
    ШШарлатаните съвсем са се объркали Вие от затвора ли говорите Циници алчни

    12:00 13.10.2025

  • 16 Бай Араб

    7 14 Отговор
    Кокорчо първи слага пенюара

    12:02 13.10.2025

  • 17 берде

    15 5 Отговор
    Величие. Благодарете на Ивелин Михайлов и Величие, че са в комисиите и сега разбойниците около лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя, не могат да пишат каквото си искат в комисиите. Сега вече се вижда че ГЕРБ, БСП, Възраждане са били с мафията ГЕРБ и са си писали в протоколите каквото искат. Сега ГЕРБ са 6 -ти без никаква тежест и са изритани от българите където винаги са били. Слава на Господ Иисус Христос когато се брой по честно и резултатите са видими за всеки. ГЕРБ в канала и вън от властта.

    Коментиран от #19

    12:02 13.10.2025

  • 18 Бай Араб

    4 2 Отговор

    До коментар #12 от "604":

    Ами дай ти бе по 50 лева. Поне дай на жена си 50 лева да може да отиде на работа.

    12:04 13.10.2025

  • 19 Промяна

    2 12 Отговор

    До коментар #17 от "берде":

    Измамникът ивелинчо е за затвора а на следващите избори е АУТ КС няма да го назначи Измамниците с пари на олигарсите купуват гласове Заплашват извършват шантаи заедно с шарлатаните АУТ СТЕ

    12:08 13.10.2025

  • 20 ккк

    10 3 Отговор
    къдя е Боко да коментира хубавиш си резултат и в други градове го чака същия резил . И да знаете пак за гъби на следващи избори , това е показно какво ви чака негласуващите

    12:08 13.10.2025

  • 21 Хе-хе

    10 3 Отговор
    Браво! Много хубав и полезен вот! Браво! Шеста ,,сила"! Ако не бе Бареков да саботира народния подем, Герб щеше да има точно 3,73 %! Не повече!

    12:09 13.10.2025

  • 22 Промяна

    2 8 Отговор

    До коментар #12 от "604":

    А шарлатаните измамниците какво правят Заплашват преследват създават измислени видеа На следващите избори с нови правила измамници ала балисти сте АУТ

    Коментиран от #26

    12:10 13.10.2025

  • 23 Промяна

    3 6 Отговор
    А шарлатаните измамниците какво правят Заплашват преследват създават измислени видеа На следващите избори с нови правила измамници ала балисти сте АУТ

    12:11 13.10.2025

  • 24 Гост

    1 1 Отговор
    Хаяхито с водопада си е там.

    12:14 13.10.2025

  • 25 !!!?

    1 0 Отговор
    В Пазарджик ДПСто на Прасето изяде електората на ГЕРБ/СДСто...!!!?

    12:16 13.10.2025

  • 26 Надяваме се най-сетне

    9 1 Отговор

    До коментар #22 от "Промяна":

    тулупа да го разхождат като мечка между съдилищата и да изгние в зандана както направи с Иванчева иКоцев.
    Браво на Промяната, лека полека мафията оттича в канала.

    Коментиран от #29, #30

    12:16 13.10.2025

  • 27 виктория

    6 1 Отговор
    къде се е скрило тиквето!!

    12:18 13.10.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Промяна

    2 4 Отговор

    До коментар #26 от "Надяваме се най-сетне":

    Мафията се видя ясно коя шарлатаните ходеха заплашваха снимаха преследваха хората А колкото до мечката да се започне от теб и тези които ти плащат ВРЕМЕ Е ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗАКОНИ И ПРАВИЛА КРАДЦИ МОШЕНИЦИ ИЗМАМНИЦИ ТЕРОРИСТИ ТАКА НЯМА КАК ДА СТАНЕ АЛА БАЛАТА ВИ СВЪРШИ ШАРЛАТАНИ ТУК Е ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ НЕ НА ШАРЛАТАНСКИЯГ ТЕРОР

    Коментиран от #37

    12:19 13.10.2025

  • 30 Промяна

    1 3 Отговор

    До коментар #26 от "Надяваме се най-сетне":

    ПО ГОЛЯМА МАФИЯ ОТ ШАРЛАТАНИТЕ НЯМА ВЕЧЕ СЕ ИЗЖИВЯВАТ КАТО ТЕРОРИСТИ

    12:20 13.10.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Някой

    1 0 Отговор
    Светът който сме създали, е продукт на нашето мислене. Той не може да се промени, ако не променим мисленето си.

    Алберт Айнщайн

    12:23 13.10.2025

  • 34 Промяна

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Промяна":

    ТЕРОРИСТИТЕ ШАРЛАТАНИ ТАКА ЛИ СМЯТАТЕ ДА РЕПРЕСИРАТЕ ЖАЛКИ СТЕ

    12:23 13.10.2025

  • 35 На Дедо

    2 0 Отговор
    Братя и сестри Соросоиди!!! Поздравявам ви!? С новата песен на БРАТЯ С ГРИМ.

    12:24 13.10.2025

  • 36 Пеевски изяде Герб и ИТН

    0 1 Отговор
    Пусна само малко фъндък на любимците си от БСП които са пред ГЕРБ и затри окончателно славуца който остана без съветници

    12:24 13.10.2025

  • 37 Дедо Пене

    3 0 Отговор

    До коментар #29 от "Промяна":

    Какво европейско има в Прасчо с голямото Д, след като е НА МАГНИТЕН от САЩ и Великобритания за пране на пари и мафиозна дейност. Роми и неграмотни българи гласуват за ДПС-Н срещу пари!!!

    12:24 13.10.2025

  • 38 В град Пазарджик ПП/ДБ громи всички

    1 0 Отговор
    Но в околните села с консолидиран ромски вот Пеевски получи 96 процента от гласовете

    12:26 13.10.2025

  • 39 защото така!

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Вижте":

    Те самите не желаят и не правят усилия да си променят начина на живот.А техния начин на живот е-помощи от държавата,и в гетото.Секс,наркотици и алкохол.Само единици правят усилия да излязат от там.

    12:26 13.10.2025

  • 40 КАРАУЛ

    0 0 Отговор
    КАКВО СТАВА В КОЧИНАТА? САМОИЗЯДОХА СЕ. С ЕВРОТО НАВЛИЗА КАНИБАЛИЗМА У НАС.

    12:27 13.10.2025

