ПП за изборите в Пазарджик: В града сме първа сила, "ДПС-Ново начало" изяде ГЕРБ

Няколко неща станаха ясни в Пазарджик вчера:
1. В града сме първа сила, "ДПС-Ново начало" втора. В селата ДПС (и местните им сателити) водят, ние сме след тях.
2. "ДПС-Ново начало" изяде ГЕРБ. И в града, не само в селата. ГЕРБ са шести с 40% по-нисък резултат като брой гласове.
Това се казва в позиция на "Продължаваме промяната" за проведените в неделя извънредни избори за общински съветници в Пазарджик, публикувана на страницата им във фейсбук. Ето и още от становището на формацията:
3. Ние вдигнахме резултата, въпреки цялото купуване, удари и заплахи. Отбелязваме 30% ръст в броя гласове. Ще имаме двама общински съветници повече. Планът с “приключването” на "Продължаваме Промяната" не сработи!
4. Битката оттук нататък ще е между свободните хора, които не се страхуват и голямото "Д" на "ДПС-Ново начало".
5. МВР е изцяло подчинено на купувачите на гласове. Срамното им поведение вчера показа, че се част от проблема, а не част от решението. Митов явно отново е сменил партията.
6 Купиха си ги
еми, 50 % са си %50 %, + правото да работят и след пенсия
До коментар #6 от "Купиха си ги":Стане и ти полицай…за сведение аз не съм, но не рева
До коментар #4 от "Вижте":И не ни дават вечи с коруцата да ходим да бирем жилязу.
До коментар #12 от "604":Ами дай ти бе по 50 лева. Поне дай на жена си 50 лева да може да отиде на работа.
До коментар #17 от "берде":Измамникът ивелинчо е за затвора а на следващите избори е АУТ КС няма да го назначи Измамниците с пари на олигарсите купуват гласове Заплашват извършват шантаи заедно с шарлатаните АУТ СТЕ
До коментар #12 от "604":А шарлатаните измамниците какво правят Заплашват преследват създават измислени видеа На следващите избори с нови правила измамници ала балисти сте АУТ
До коментар #22 от "Промяна":тулупа да го разхождат като мечка между съдилищата и да изгние в зандана както направи с Иванчева иКоцев.
Браво на Промяната, лека полека мафията оттича в канала.
До коментар #26 от "Надяваме се най-сетне":Мафията се видя ясно коя шарлатаните ходеха заплашваха снимаха преследваха хората А колкото до мечката да се започне от теб и тези които ти плащат ВРЕМЕ Е ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗАКОНИ И ПРАВИЛА КРАДЦИ МОШЕНИЦИ ИЗМАМНИЦИ ТЕРОРИСТИ ТАКА НЯМА КАК ДА СТАНЕ АЛА БАЛАТА ВИ СВЪРШИ ШАРЛАТАНИ ТУК Е ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ НЕ НА ШАРЛАТАНСКИЯГ ТЕРОР
До коментар #26 от "Надяваме се най-сетне":ПО ГОЛЯМА МАФИЯ ОТ ШАРЛАТАНИТЕ НЯМА ВЕЧЕ СЕ ИЗЖИВЯВАТ КАТО ТЕРОРИСТИ
До коментар #32 от "Промяна":ТЕРОРИСТИТЕ ШАРЛАТАНИ ТАКА ЛИ СМЯТАТЕ ДА РЕПРЕСИРАТЕ ЖАЛКИ СТЕ
До коментар #29 от "Промяна":Какво европейско има в Прасчо с голямото Д, след като е НА МАГНИТЕН от САЩ и Великобритания за пране на пари и мафиозна дейност. Роми и неграмотни българи гласуват за ДПС-Н срещу пари!!!
До коментар #4 от "Вижте":Те самите не желаят и не правят усилия да си променят начина на живот.А техния начин на живот е-помощи от държавата,и в гетото.Секс,наркотици и алкохол.Само единици правят усилия да излязат от там.
