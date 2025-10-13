Новини
Корабът "Елийн", който потъна в Черно море, е превозвал гипс

Корабът "Елийн", който потъна в Черно море, е превозвал гипс

13 Октомври, 2025 13:16 839 24

  • кораб-
  • елийн-
  • потъна-
  • варна

Плавателният съд се е движил към Черноморск, когато е получил пробойна

Корабът "Елийн", който потъна в Черно море, е превозвал гипс - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Корабът "Елийн", който потъна вчера в българската акватория на Черно море, е превозвал гипс в чували. Това съобщи министърът на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, цитиран от БНТ.

Плавателният съд се е движил към Черноморск, когато е получил пробойна.

Тя със сигурност не е от външен източник, наш хеликоптер облетял кораба и го е огледал внимателно, за да установи това. Вероятно се касае за конструктивна слабост, информира министър Караджов.

Той допълни, че българската служба по издирване и спасяване е започнала работа, подала е сигнал на румънските си колеги. Излетял е хеликоптер на Военноморските сили на България, който първи стига до корабокрушението. Български и румънски катери също са отплавали към инцидента, но по-късно са отзовани, защото спасителни плотове са били привързани за пристигнал на мястото турски изследователски кораб, допълни министър Караджов.

Той похвали спасителната операция и я определи като "чудесен пример" за това как сработват българските и румънските институции в такива ситуации.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 665

    19 0 Отговор
    Гипс !? ...хаха ясно

    13:17 13.10.2025

  • 2 Да , бе

    23 0 Отговор
    Превозвал бил гипс ?

    13:18 13.10.2025

  • 3 Трол

    19 0 Отговор
    От най-белия гипс е превозвал.

    13:18 13.10.2025

  • 4 име

    20 3 Отговор
    Да, да, точно сега на бандерите в черноморск и не само, им трябва много гипс. Верваме ви!

    13:18 13.10.2025

  • 5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    23 0 Отговор
    Да бе, те и у...йските ТИР-овете превозват от Сопот и Казанлък картофи в "сандъци" ❗

    13:18 13.10.2025

  • 6 Мислещ

    13 3 Отговор
    Значи този белият прах в чували с етикет "За Зеленски" да го смятаме за гипс.

    13:19 13.10.2025

  • 7 поКУРко

    14 0 Отговор
    Да, да всички знаем че това е гипса за Таки и другите строители на Нова България! И сега някой ще даде Фира заради този ГИПС!?! Следете криминалната хроника!

    13:19 13.10.2025

  • 8 прокопи

    12 0 Отговор
    Какъв Черноморск? Пътувал е към " Елените". Гипс за шпакловка ...

    13:25 13.10.2025

  • 9 Стига бе

    8 0 Отговор
    Естествено, че е с гипс, затова са го гипсирали.

    13:33 13.10.2025

  • 10 Здрасти

    10 1 Отговор
    Гипса от Колумбия ли е?

    13:34 13.10.2025

  • 11 На белия прах

    8 0 Отговор
    Сега гипс ли му викат ? Зеления хартиса без бело.

    13:34 13.10.2025

  • 12 Пимпарев от Антарктида

    11 0 Отговор
    Не бях се смял скоро така както се смях с този "гипс".Браво "обективни" евроатлантическии медии и язък за гипса.

    13:36 13.10.2025

  • 13 Разхлабления

    5 0 Отговор
    Скоро ще разберем,кой е бил отговрен за пратката с гипс

    13:38 13.10.2025

  • 14 хвалби?

    3 0 Отговор
    Какво има за хвалене?Който първи завърже спасителните салове,той е спасителя.Пак изхарчиха пари за нищо.При наличие на телефони,радиостанции и радари.А и 140мили съвсем не са малка дистанция защото има и връщане.Само ще спомена,че по моретата плават кораби в ужасно състояние.Все пак е успех,че няма жертви и времето е благосклонно към моряците и семействата им.А има и замислени корабокрушения откакто съществува "кафенето на Лойд",застрахователя.

    13:39 13.10.2025

  • 15 От нато съм

    6 0 Отговор
    Само не можах да ръзбера,къде е товарен "гипса"?

    13:41 13.10.2025

  • 16 охо бохо

    3 0 Отговор
    Както горим италиански боклук, така и потапяме радиоактивен материал на някоя световна сила...

    13:46 13.10.2025

  • 17 Бай Киро

    3 1 Отговор
    Изобщо не съм изненадан,защото за братята по еврейски съюз и НАТО в Украйна,най важната...жизненоважна съставка е "гипса".Колкото почече "гипс" толко по близо е победата.Дерзайте украйници(или каквото е останало от вас) поредната пратка с "гипс" вече е натоварена.

    13:47 13.10.2025

  • 18 Гипскартон

    3 0 Отговор
    Ся ЧМ ще се гипсира🤣

    13:49 13.10.2025

  • 19 Лопата Орешник

    5 0 Отговор
    Еленски затова ли е винаги гипсиран?

    13:50 13.10.2025

  • 20 Евроатлантик

    2 0 Отговор
    Маа им на тия руснаци.Бастисаха пратката с "гипс" за народа на Украйна.Само руски шпиони са пробили кораба със свердел от вътре.Веднага да се започва с 30тия пакет,зашото срам нямаха мужиците,че посегнаха и на най свидното..."гипса".

    13:53 13.10.2025

  • 21 az СВО Победа 80

    2 1 Отговор
    Истинското име на града е Иличовск, а не Черноморск и като имаме предвид какво се вози по море до бивша Украйна, този "гипс" е бил обречен да потъне.... 🤣

    13:54 13.10.2025

  • 22 Никой

    1 1 Отговор
    Туй нещо , русофилския трол , много тъпо парче /

    13:57 13.10.2025

  • 23 665

    1 1 Отговор
    Това е от оня гипс 100 лева пакетчето. Скъпичък е ама пък шпакловката става един път. Нанася се с банкнота навита на руло , за грунд се ползва уиски
    или водка !

    14:01 13.10.2025

  • 24 Гошо

    0 0 Отговор
    Никакъв Гипс няма… кораба бе пълен с леко стрелково оръжие , боеприпаси, ракети тип РПГ

    14:11 13.10.2025

Новини по градове:
