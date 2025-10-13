Корабът "Елийн", който потъна в Черно море, е превозвал гипс

Корабът "Елийн", който потъна вчера в българската акватория на Черно море, е превозвал гипс в чували. Това съобщи министърът на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, цитиран от БНТ.
Плавателният съд се е движил към Черноморск, когато е получил пробойна.
Тя със сигурност не е от външен източник, наш хеликоптер облетял кораба и го е огледал внимателно, за да установи това. Вероятно се касае за конструктивна слабост, информира министър Караджов.
Той допълни, че българската служба по издирване и спасяване е започнала работа, подала е сигнал на румънските си колеги. Излетял е хеликоптер на Военноморските сили на България, който първи стига до корабокрушението. Български и румънски катери също са отплавали към инцидента, но по-късно са отзовани, защото спасителни плотове са били привързани за пристигнал на мястото турски изследователски кораб, допълни министър Караджов.
Той похвали спасителната операция и я определи като "чудесен пример" за това как сработват българските и румънските институции в такива ситуации.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 665
13:17 13.10.2025
2 Да , бе
13:18 13.10.2025
3 Трол
13:18 13.10.2025
4 име
13:18 13.10.2025
5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
13:18 13.10.2025
6 Мислещ
13:19 13.10.2025
7 поКУРко
13:19 13.10.2025
8 прокопи
13:25 13.10.2025
9 Стига бе
13:33 13.10.2025
10 Здрасти
13:34 13.10.2025
11 На белия прах
13:34 13.10.2025
12 Пимпарев от Антарктида
13:36 13.10.2025
13 Разхлабления
13:38 13.10.2025
14 хвалби?
13:39 13.10.2025
15 От нато съм
13:41 13.10.2025
16 охо бохо
13:46 13.10.2025
17 Бай Киро
13:47 13.10.2025
18 Гипскартон
13:49 13.10.2025
19 Лопата Орешник
13:50 13.10.2025
20 Евроатлантик
13:53 13.10.2025
21 az СВО Победа 80
13:54 13.10.2025
22 Никой
13:57 13.10.2025
23 665
или водка !
14:01 13.10.2025
24 Гошо
14:11 13.10.2025