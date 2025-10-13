Новини
Шефът на ДНСК за Елените: Общината контролира издаването на ПУП и строителни книжа

13 Октомври, 2025 14:38

Институциите са напълно наясно какво трябва да направят

Шефът на ДНСК за Елените: Общината контролира издаването на ПУП и строителни книжа - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Началникът на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) инж. Лиляна Петрова коментира в студиото на „Здравей, България” наводнението в Елените и хотел „Негреско”, който се оказа, че е построен върху коритото на река Козлука.

„Одобряването на подробни устройствени планове е в правомощията на общините. Проблемът започва там. В случая ПУП за комплекса е одобрен през 2006 г. от Общински съвет Несебър. През 2007 г. книжата на хотела са одобрени от главния архитект на общината”, посочи инж. Лиляна Петрова. По думите ѝ подробните устройствени планове подлежат единствено на съдебен контрол. Решенията на общинските съвети пък се контролират от областните управители.

Директорът на ДНСК уточни, че за контрола на строежите зависи каква категория са те. „Законът за устройство на територията много ясно разграничава тези категории. Първите три – I, II и III, са от компетентността на ДНСК. IV, V и VI са изцяло в правомощие на общинските органи. В случая говорим за сграда четвърта категория. Одобряване на ПУП, издаване на разрешения за строеж, въвеждане в експлоатация - единствено от Общината”, посочи инж. Петрова.

Тя обясни как протича процесът до събарянето на сграда, която е доказано незаконна: „В случая имаме една сграда, която е с одобрени строителни книжа, издадено разрешение за строеж и въведена в експлоатация. Дирекцията ще предприеме съставяне на констативен акт за незаконно строителство за корекцията на река Козлука — т.е. бетоновото корито, насипните работи върху реката, които са извършени без издадени строителни книжа. След това ще сигнализираме прокуратурата за нарушенията при одобряване на проектите за ваканционната жилищна сграда, която стана публично известна като „Негреско“. Ако прокуратурата прецени, че има основания, тя трябва да протестира разрешението за строеж и въвеждането в експлоатация пред съответния съд. Когато книжата бъдат отменени, това означава, че те са били одобрени незаконосъобразно, и сградата трябва да бъде премахната. Добросъвестните собственици нямат вина. Най-голяма вина имат инвеститорите, които са построили сградата. Законът обаче е устроен така. Доброволното премахване се извършва от собствениците, а при нежелание — принудително от органа, който е издал заповедта. Засегнатите собственици могат да заведат дела срещу инвеститора”.

Според инж. Петрова няма много случаи в страната на сгради, които да препречват пътя на реки.

Коментар по темата законен ли е строежът на сградата, известна като хотел Негреско”, за която държавата обяви, че е издигната върху река, и трябва ли да бъде съборена - в предаването „Твоят ден” по NOVA News направиха климатологът Христо Попов и председателят на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране инж. Марин Гергов.

„Нещата започват още с нарушаването на един основен закон — строителство в речното корито. Това е първото. Второ — винаги съм се чудил защо не се отчита съществуването на заливната тераса. Това е част от речната долина, която всяка година се залива при високи води. В нея също не трябва да се строи”, обясни Попов.

По думите му в почти целия свят, когато се строи в такива зони, това го правят само „най-бедните или най-необразованите”. „Така че тук има и психологически момент — кои строят, защо, и с каква култура купуват имоти хората там? А реката се вижда. Вижда се и на Google Maps – включително и на по-стари карти”, подчерта той.

„Институциите са напълно наясно какво трябва да направят. Първо — проверка на ДНСК, акт и заповед за разрушаване. След това има възможност за обжалване. Ако съдът се произнесе, ще се издаде предписание за доброволно разрушаване. Тогава идват инженерите, които изготвят проект — план за безопасност, план за управление на отпадъците. Това си е като малък строителен обект. Изпълнителната фирма трябва да е вписана в регистъра на Камарата на строителите и да има нужния капацитет, включително и надзор, за да извърши събарянето”, обясни процедурата инженер Гергов.

Той заяви, че вероятно събарянето няма да стане чрез контролиран взрив. „Така ще пострадат и съседни сгради. Най-вероятно ще е ръчно — с хидравлични чукове, багери и т.н. Но има и специалисти, които могат да направят и контролиран взрив при нужда и то по безопасен начин”.

 


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Защо безумно наглия кмет на Несебър

    19 0 Отговор
    Не е в ареста а продължава да си показва арогантната физиономия в ефир

    Коментиран от #12

    14:41 13.10.2025

  • 2 Общината

    15 0 Отговор
    нищо не контролира , лапат яки рушвети и тлъсти обществени поръчки , далавери безбройни , корупцията е огромна .

    14:43 13.10.2025

  • 3 име

    10 0 Отговор
    Започва безкрайното прехвърляне на топката. Така ще бъде около три години, когато случая ще бъде позабравен, на хората ще им е писнало вкл. от това че хотелския комплекс си стои все още, а и продължава презастрояването из цяла България. След още една-две години ще има нов потоп, ново вяйкане, нови ремонти, ново тупане на топката и така ще си върви кръговрата на територията.

    14:44 13.10.2025

  • 4 Цвете

    4 0 Отговор
    Явно хотелът е построен върху коритото на реката. Сега, тепърва започва, документи, после други " подробности, само и само да не бъде съборен хотелът. Същите хотели ги има ( говоря за фасадата) в началото на Поморие. Те са 3 на брой и от както беше корона вируса, така стоят недостроени и до миналия месец. Явно, това е нов тип, но с една и съща архитектура.???? Там имаше доста руснаци, които си продаваха имотите. Нещо гнило ми се струва..

    15:00 13.10.2025

  • 5 Жбръц

    2 0 Отговор
    Що съда ще трябва да решава,ясно отсега,какво ще бъде решението.Няма с пръст да ги пипнат.Нито самата сграда,нито инвеститора.Ще го точат делото с години.Всяко чудо- за три дни! След години,ще пуснат три- четири реда в новините.Съдът реши,съгласно член - Фи 18, параграф 3999/ точка А,бв,г з не е установил престъпление,а имота е изграден и съществуващ про заварено положение.Колко такива ,минаха по тънката лайсна.Да палят свещи на Господ,че не се случи 20 дни по рано.Стотици щяха да се издавят за минути.И в домовете, заведения,кафенета,на самия плаж.

    15:07 13.10.2025

  • 6 Тома

    2 0 Отговор
    След земетресението в Турция Ердоган веднага напълни затворите с кметове архитекти и строители а тука се правят на луди понеже са все наши хора

    15:11 13.10.2025

  • 7 Хасковски каунь

    1 0 Отговор
    Кметът е подписал ПУП-а, Строителното разрешение - гл.архитект на общината. Искането от Ветко.
    Каква толкова за разследване!

    15:19 13.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 смех

    0 0 Отговор
    значи издават се разрешителни за ПУП, проекти, одобрения, строеж, покупки и продажби на апартаменти, прокуратура която казва че всичко е ОК купонясват си политиците там и накрая пада един дъждец и някой се сеща че всичко е незаконно и видиш ли само инвеститора бил виновен - Пълен смях

    15:20 13.10.2025

  • 10 Следователно

    1 0 Отговор
    да се събори общината !

    15:29 13.10.2025

  • 11 2006-2007 - политическата отговорност

    1 0 Отговор
    Политическата отговорност е на Сергей Дмитриевич Станишев и Тройната коалиция БСП, НДСВ и ДПС.

    15:41 13.10.2025

  • 12 Може би защото

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Защо безумно наглия кмет на Несебър":

    Може би защото по време на издаването на разрешителните кмет е била Магдалена Мандулева, а не Николай Димитров.

    15:46 13.10.2025

