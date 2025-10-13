Новини
Радев: Това е резултатът от промените в службите – мачкане на неудобните, все по-яростни репресии, по-брутален грабеж

13 Октомври, 2025 14:50

Всички видяхме, че изборите в Пазарджик са олицетворение на превзетата държава и еманация на покварата в българската политика, коментира още държавният глава

Радев: Това е резултатът от промените в службите – мачкане на неудобните, все по-яростни репресии, по-брутален грабеж - 1
Снимка: БГНЕС
Всички видяхме, че тези избори са олицетворение на превзетата държава и еманация на покварата в българската политика. Това заяви пред журналисти президентът Румен Радев относно изборите за нов общински съвет в Пазарджик, цитиран от novini.bg.

„Все по-интересен става казусът с варненския кмет. Появиха се публикации за таен свидетел – украински гражданин. Дали има такъв, срещу кого е дал показания – не мога да коментирам. Смущаваща обаче е информацията за работата на ДАНС. Според публикации в началото на юли и.ф. председател на ДАНС Деньо Денев гони въпросния гражданин и му налага забрана за влизане в страната заради обществено опасна дейност и пране на пари тук във Варна. Ако това е вярно, трябва в регионалната дирекция на ДАНС във Варна да има оперативно дело с убедителни мотиви за това изгонване.

Само две седмици по-късно същият и.ф. председател на ДАНС си отменя собствената заповед и го връща в България. Това е абсолютен прецедент за стотици издавани забрани, няма подобен случай в годините назад. Въпросът е кой е натиснал и.ф. председател на ДАНС да поеме този риск, да погази собствените си мотиви и защо. Призовавам ресорната комисия в НС да изясни всички обстоятелства около този случай, защото вече има такива публикации. Трябва да се даде отговор това вярно ли е или не.

По закон председателят на ДАНС е длъжен да предоставя еднакво по обеми съдържание информация на президента, министър-председателя и председателя на НС. Към мен информация по този казус не е постъпвала. Но всички развития сочат към мисълта, че такава информация придобиват онези, които нямат право на достъп до нея, но явно използват за свои користни цели“, подчерта Радев във връзка с медийните спекулации относно новия таен свидетел по делото срещу Благомир Коцев.

„Това е резултатът от промените в службите – мачкане на неудобните, все по-яростни политически репресии, все по-брутален грабеж на публичен ресурс и на частен бизнес, за което все по-малко ще научаваме, както не научихме и за източването на „Хемус“ при държавата на Борисов. Просто ще продължим тихичко да си обедняваме. Тук вече не става въпрос за президентските пълномощия, а за функционирането на правовата държава. Ако ние не активираме съпротивителните сили на нашето общество, ще се връщаме назад във времето към най-мрачните епизоди на диктатура и грабеж“, предупреди държавният глава.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    6 47 Отговор
    Абе кога ще смачкат и руската слуга Радев

    Коментиран от #6

    14:56 13.10.2025

  • 2 Мдаа

    28 6 Отговор
    Неможем да кажем на черното че е бяло
    Само тиквун и шиши могат

    14:57 13.10.2025

  • 3 Промяна

    8 35 Отговор
    Ето го и спасителят Излиза говори и бързо се скрива в президенството

    Коментиран от #5, #9

    14:57 13.10.2025

  • 4 Бъка

    36 1 Отговор
    от служби и чиновници , цяла армия хрантутници тежи на плещите на българските граждани , които с всеки изминат ден намаляват все повече и повече ! А държавата е закъсала като Марко на Косово поле и на никой от пиявиците не му дреме .

    14:59 13.10.2025

  • 5 А другарката

    8 18 Отговор

    До коментар #3 от "Промяна":

    Пиги литна за Китай на някаква женска сбирка , разбира се не на лични разноски !

    15:01 13.10.2025

  • 6 654321

    13 1 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    си дзън = дрън дрън

    15:02 13.10.2025

  • 7 търговище

    13 2 Отговор
    ако гласуваш за ДПС новото ,нете гони закона за нищо ,,,КАТО ==госожа бивша архитетка на ТЪРГОВИЩЕ уби жена на пешеходна пътека ,и нито съд нито затвор за нея

    15:02 13.10.2025

  • 8 народа

    17 3 Отговор
    Не остана народ .Има някакво население , което евентулно може да смени табелата и да не се казваме България , но не ми се вярва да се случи нещо повече .

    15:02 13.10.2025

  • 9 654321

    12 3 Отговор

    До коментар #3 от "Промяна":

    Калинчо, спри се малко де.

    15:03 13.10.2025

  • 10 некерман

    19 4 Отговор
    Няма протести ! Пазрджик е само тест , дали ще има реакция на обществото и ако няма , следва София

    Коментиран от #15

    15:04 13.10.2025

  • 11 .......

    7 12 Отговор
    Кауна иска само той да владее службите

    15:04 13.10.2025

  • 12 промените в службите

    6 13 Отговор
    Късно е либе за китка! Да си се държал цивилизовано! Няма да ти търпим инатлъците, серсем!

    15:05 13.10.2025

  • 13 ТОВА ВЕЧЕ

    15 3 Отговор
    Е ДЪНОТО.
    ОТ ТУК НАТАТЪК ПОД НЕГО, АКО НЕ ИЗРИНЕМ ПОЛИТИЧЕСКИЯ БОКЛУК!

    15:05 13.10.2025

  • 14 фарисейски квас

    6 1 Отговор
    Който не казва, че БКП е статуквото, внуците на генералите партизани притежават България, а децата на другите генерали се правят на шефове на капиталът, децата на полковниците от НРБ са политиците. Всички партии са собственост на БКП, и партиите служат за подкрепа една на друга или като тояга, БКП решава. Който е в парламента е от тях, който не казва, че БКП е статуквото и БКП прави театър на шефът си Вашингтон, е също към тях. ОЩЕ НЕ СЕ Е ПОЯВИЛА ОПОЗИЦИЯ, НИ СВЕСТЕН ЖУРНАЛИСТ.

    15:05 13.10.2025

  • 15 654321

    14 0 Отговор

    До коментар #10 от "некерман":

    Народа се е отвратил от политиците и не се интересува от тях и от техните нагласени избори. Единствената причина която може да го събуди е обедняването.

    15:06 13.10.2025

  • 16 тарантула

    15 3 Отговор
    Смятайте , след като Президента е безсилен , до къде сме стигнали .

    Коментиран от #17, #27

    15:06 13.10.2025

  • 17 Мунчо пи една студена вода

    7 14 Отговор

    До коментар #16 от "тарантула":

    Тоя е най-слабия, злобния и некадърен президент в историята на България.

    Коментиран от #19

    15:08 13.10.2025

  • 18 Промяна

    6 10 Отговор
    Беше супер когато управляваше държавата със служебните последните 5 години назначава свои хора навсякъде еднолично със замах и се надяваше че така ще си продължи Шарлатаните саботажници успешно саботираха всичко тук нали Назначи и измамниците БЕШЕ супер нали

    Коментиран от #22, #29

    15:10 13.10.2025

  • 19 654321

    10 2 Отговор

    До коментар #17 от "Мунчо пи една студена вода":

    Качил си се на грешен влак! Ще те закара в депото!
    Това е най-добрият Президент дето сме имали!

    Коментиран от #21

    15:10 13.10.2025

  • 20 Безпристрастен

    5 3 Отговор
    Прехвърляй властта на Йотова,и смело напред! Ако изчакате докрай, след изборите за президент ,през Октомври,ще направят и невъзможното,за да се"сглобят отново.Ако няма предсрочни избори най късно до Великден, ще потопят държавата.

    15:11 13.10.2025

  • 21 Мунчо пи една студена вода

    7 7 Отговор

    До коментар #19 от "654321":

    Кой точно е Румен Радев и какви доказани качества притежава?
    Защо ни го тикате пред очите ежедневно като някаква алтернатива?
    Питам и журналистите и политолозите!
    Какво добро видяхте от този погребален агент?
    Моля за български отговор!
    Отговорът на Москва и на слугите им от ДС го знам!

    Коментиран от #25, #37

    15:12 13.10.2025

  • 22 654321

    1 3 Отговор

    До коментар #18 от "Промяна":

    Ще кажа на дядо Петраки какви ги говориш тук. Ще те шамаросва дъртия и за Коледа ще постиш и ще пиеш лимонада.

    Коментиран от #23

    15:12 13.10.2025

  • 23 Я па Тоя

    6 4 Отговор

    До коментар #22 от "654321":

    НИКОЙ НЕ БРОИ МУНЧА ЗА ЖИВ ! ТОЙ НЕ Е ФАКТОР, А Е ЗЕЛЕН ЧОРАП С ФУРАЖКА !

    Коментиран от #32

    15:13 13.10.2025

  • 24 Оня с кюлчетата

    6 3 Отговор
    Този ще бъде бъдещият победител на изборите. Ще победи мутрата Борисов и крадливите и прости избиратели на Герб. Радев е велик политик и военен.

    Коментиран от #45

    15:14 13.10.2025

  • 25 654321

    4 3 Отговор

    До коментар #21 от "Мунчо пи една студена вода":

    Ми гласувай си за Плевнелиев! Аз не го харесам но не го плюя както правиш ти!

    Коментиран от #28

    15:14 13.10.2025

  • 26 ШИШИ ДОБРЕ ГИ ПОГНА!

    5 4 Отговор
    БОЛИ ЛИ ЮМРУЧЕН ПРЕЗИДЕНТЕ? А ТВОЯ РАШКОВ ДАМАДЖАН С ПЕРО ГИ ГАЛЕШЕ? КАК НЕИЗВЕСТНИТЕ КИРО И АСЕН ЗАВЛАДЯХА ДЪРЖАВАТА?

    15:15 13.10.2025

  • 27 Драго

    5 1 Отговор

    До коментар #16 от "тарантула":

    България е парламентарна република и няма как Мунчо да е силен ! Но виж , ината и злобата му им идва в повече на управляващите и те лекинко го заобиколиха .

    15:15 13.10.2025

  • 28 Мунчо пи една студена вода

    4 3 Отговор

    До коментар #25 от "654321":

    ОБИЧАМ ХОРАТА,ОБИЧАМ ЖИВОТНИТЕ, НО ЧОВЕКОПОДОБНИЯ МУНЧО ,СЪБРАЛ ЗЛОБАТА КЪМ ВСИЧКО ЗАОБИКАЛЯЩО НЕ МИ ДАВА МИРА!

    Коментиран от #30, #36

    15:15 13.10.2025

  • 29 Статукво

    1 2 Отговор

    До коментар #18 от "Промяна":

    Вземи и служи с 200 на майка ти и се успокой.

    15:15 13.10.2025

  • 30 Айдебе

    3 2 Отговор

    До коментар #28 от "Мунчо пи една студена вода":

    Иди при мутрата от банкя да ти удари една с 200 и да ти стане ясно.

    15:17 13.10.2025

  • 31 ГЛАСУВАЙТЕ ЗА ЮМРУЧЕТО.

    4 3 Отговор
    ДА ВЪРНЕМ ГЪЛЪБА НА РУНДЬО ЗА ПОНЕ ОЩЕ ЕДИН БОТАШ.

    15:17 13.10.2025

  • 32 654321

    5 2 Отговор

    До коментар #23 от "Я па Тоя":

    Прави ми впечатление, че хората с малко багаж в куфара не излагат аргументи а директно обиждат! Аз не обиждам нито един политик, може да не ми харесва но щом е имал възможност да стане такъв аз не мога да променя нищо освен на изборите да гласувам за човек дето ми харесват неговите виждания!

    Коментиран от #34

    15:18 13.10.2025

  • 33 Цвете

    4 2 Отговор
    Много сте прав Г- н Президент. Мрачна и тъмна е историята с този чужд гражданин???? Някъде бяха писали, че е от Азербайджан, но дали е верно, само ДАНС могат да отговорят.Доста голям е пробиват в службите. Истината е, че " Желанието " и на двамата Магнитски, да " разкарат " КМЕТОВЕТЕ НА ВАРНА И СОФИЯ. НО ПАСАРАН. ДА ВИДИМ, КОЙ ЩЕ НАДДЕЛЕЕ??? БЪЛГАРИТЕ, АКО СЕ ОБЕДИНИМ В ЮМРУК, ТЕЗИ СА ПЕРСОНА НОН ГРАТА. 🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    Коментиран от #41

    15:18 13.10.2025

  • 34 Я па Тоя

    5 3 Отговор

    До коментар #32 от "654321":

    до края на мандата си Мунчо, подкрепян от Възраждане, Меч, Величие, АПС на Доган ще се опитва да провокира, насърчава и предизвиква недоволства, бунтове, безредици. Където и да се покаже всяка втора дума му е злоба,оплюване, съскане, критики. Целта ще му е да наложи извънреден авторитарен режим под формата на "правителство на спасението" или някаква подобна глупост който да обърне посоката по която е поела България.

    Коментиран от #35

    15:20 13.10.2025

  • 35 654321

    0 1 Отговор

    До коментар #34 от "Я па Тоя":

    Така го виждаш ти!

    Коментиран от #38

    15:21 13.10.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Знаещ

    2 2 Отговор

    До коментар #21 от "Мунчо пи една студена вода":

    Доколкото знам, Радев е избран директно с гласовете на българите. Убедителна победа. Не разни индийци купени от Шиши. Големи магарии направи, но за съжаление няма кой друг. Ако чакате Месията да дойде, видяхме какво стана с референдума на Слави. А и със самия Слави видяхме. Всички се продават. Така поне саме един ще краде, а не някаква сглобка от корумпета.

    Коментиран от #42, #44

    15:22 13.10.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Ханс

    1 1 Отговор
    Така е г н Президент,но множеството не го интересува.Шопиге са задоволени с всичко.Другите нищо не могат да направят.Само работа и живот.Но това време ще свърши и за тях

    15:27 13.10.2025

  • 40 Мунчо пи една студена вода

    5 1 Отговор

    До коментар #36 от "Ясно е,":

    Абе тия двамата с Волгин защо така много си приличат, особено с тия уши като пилингатори? Да нямат роднинска връзка, или просто всички руски агенти изглеждат еднакво отблъскващо?

    Коментиран от #47

    15:29 13.10.2025

  • 41 Промяна

    2 1 Отговор

    До коментар #33 от "Цвете":

    Болни шарлатански мозъци Терористи сте Задно с измамниците сте Алчници

    15:30 13.10.2025

  • 42 12345

    3 0 Отговор

    До коментар #37 от "Знаещ":

    Румен Радев бе "избран" за президент от Бойко Борисов! След анексирането на Крим тогавашният президент Росен Плевнелиев зае много ясна и твърда позиция срещу това и срещу Русия. За да го накаже "евроатлантикът" Бойко Борисов отказа да го подкрепи за втори мандат и издигна срещу Радев неизбираемата Цецка РабФакова, че да е повече от сигурно избирането на Радев. А за втория му мандат вместо самият Бойко Борисов да се кандидатира срещу Радев и да избави България от "руските шпиони", той застана зад един невзрачен унивеситетски професор и така помогна за преизбирането на Румен Радев!

    15:32 13.10.2025

  • 43 оня с коня

    4 4 Отговор
    След приключване на Мандата си Радев става "Никой".Естествено ще се присъедини към Лаят на Нинова и Методиев но,...до там.

    Коментиран от #49

    15:32 13.10.2025

  • 44 Промяна

    4 2 Отговор

    До коментар #37 от "Знаещ":

    Шиши ли ще го търсите ДПС избраха Радев и БСП и СВАС СМЕ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ Сега кой ще гласува за Радев

    15:32 13.10.2025

  • 45 Промяна

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Оня с кюлчетата":

    Хахахахахаха В парламента сега са 9 партии А останалите какво ще ги прави Радев

    15:35 13.10.2025

  • 46 МУНЧО ВИНАГИ Е ПОЗИТИВЕН И УСМИХНАТ

    4 1 Отговор
    АМИ ЩОМ ИЗБИРАМЕ БАВНОРАЗВИВАЩ СЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ ЩЕ СКЛЮЧВАМЕ САМО ДОГОВОРИ ТИП БОТАШ ДОКАТО ИЗЧЕЗНЕМ КАТО ДЪРЖАВА!

    Коментиран от #48

    15:37 13.10.2025

  • 47 Не знам

    1 2 Отговор

    До коментар #40 от "Мунчо пи една студена вода":

    Ти си падаш по свинете.

    Коментиран от #50

    15:38 13.10.2025

  • 48 Т@пако,

    1 2 Отговор

    До коментар #46 от "МУНЧО ВИНАГИ Е ПОЗИТИВЕН И УСМИХНАТ":

    знаеш ли, поне, какво пише в този договор и кой го е сключил? Все едно и също трошиш тук.

    Коментиран от #56

    15:40 13.10.2025

  • 49 Знаем те,

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "оня с коня":

    ти си подуенско г@ведони почти толкова умно

    Коментиран от #55

    15:42 13.10.2025

  • 50 Мунчо пи една студена вода

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "Не знам":

    Ордата на Румен Радев-Решетников, ШАРЛАТАНИ, ЛУМПЕНИ и Крепостни Кретени за шепа копейки...

    Коментиран от #51

    15:46 13.10.2025

  • 51 А ти

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Мунчо пи една студена вода":

    яж на Тлъстия екстрементите и не говори с пълна уста

    Коментиран от #53

    15:48 13.10.2025

  • 52 Горски

    1 0 Отговор
    Господин Кеш диктатурата и грабежа са запазена марка на комунетата и последвалите ги метастази. Мунчакът каквото успя да съсипе и заграби, успя. Благодарение на него бяхме дълги години в политическо безвремие. Да не дава акъл и лекинко да се подготвя за оттегляне! Грабежа не е спирал. 100-200 семейства близки до ЦК на БКП и ДС разграбиха държавата. Това са вашите приятели и колеги от БКП и службите. Ще се отнася до диктатурата, ГЕРБ и ДПС редовно купуват изборите, дори има записи как се хвалят. Най добре си мълчете защото никой който мисли не ви взима на сериозно. Вие сте същия мошеник и крадец като ББ и ДП. Верни комунизма и Сталин до гроб, нали така ви учиха.

    15:50 13.10.2025

  • 53 Мунчо пи една студена вода

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "А ти":

    Ще лапате на дебелака биберона, то е ясно вече🤣🤣🤣

    15:52 13.10.2025

  • 54 дедо

    0 0 Отговор
    Някой да обясни , записано ли е в Закона ,че гражданин на чужда държава ,временно пребиваващ в България , може да бъде свидетел по дело срещу български кмет ,избран чрез избори . Това ми се вижда безумие. По тази логика ,аз мога да отида в Русия и да свидетелствам ,че Медведев или Лавров са ми поискали подкуп и заради моите показания ,да ги вкарат в ареста за една година ,след което започва дело. Или пък утре ,да арестуват кмета на София ,защото някой сомалиец пребиващ в Бългрия ,ще го убедят да лъжесвидетелства , като му обещят че ще може да доведе цялото си семейство и да получи къща в България.

    15:52 13.10.2025

  • 55 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "Знаем те,":

    Браво - баш от Подуене съм и "Подуене блус бенд" е любимата ми група:)

    15:53 13.10.2025

  • 56 1000+

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Т@пако,":

    На 03.01.2023 г. е подписан договорът между „Булгаргаз“ ЕАД и турската държавна компания BOTAŞ Petroleum Pipeline Corporation;
    Действието е осъществено в присъствието на министъра на енергетиката на България Росен Христов и турския министър на енергетиката и природните ресурси;
    Служебното правителство, в което участва Христов, е назначено по чл. 99, ал. 5 от Конституцията от президента Румен Радев, който носи политическа и институционална отговорност за действията на служебния кабинет.
    ⚠️1. „Булгаргаз“ ЕАД е търговско дружество със 100% държавно участие чрез Български енергиен холдинг (БЕХ).
    ✅️По силата на чл. 1, ал. 2 от Търговския закон, това е търговец с държавно участие.
    ✅️По силата на Закона за енергетиката - обществен доставчик с монополно положение.
    ⚠️2. Договорът с „Боташ“
    ✅️поражда финансови задължения за държавата (чрез държавно гарантирани средства на БЕХ);
    ✅️има външнополитически и стратегически ефект - предоставя достъп до турска инфраструктура и ангажира държавен ресурс;
    ✅️попада в обхвата на чл. 85, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Конституцията - следователно подлежи на ратификация от Народното събрание.
    ⚠️3. Веригата на отговорност
    3.1. Изпълнителен директор на „Булгаргаз“ ЕАД - Деница Златева
    ✅️Формален подпис на договора.
    ✅️Действала в качеството си на директор на дружество с изцяло държавно участие.
    ✅️Не притежава самостоятелна външнополитическа компетентност.
    3.2. Министър на енергетиката - Росен Христов
    ✅️Участвал лично в прегово

    15:53 13.10.2025

