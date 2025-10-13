Радев: Това е резултатът от промените в службите – мачкане на неудобните, все по-яростни репресии, по-брутален грабеж

Всички видяхме, че тези избори са олицетворение на превзетата държава и еманация на покварата в българската политика. Това заяви пред журналисти президентът Румен Радев относно изборите за нов общински съвет в Пазарджик, цитиран от novini.bg.

„Все по-интересен става казусът с варненския кмет. Появиха се публикации за таен свидетел – украински гражданин. Дали има такъв, срещу кого е дал показания – не мога да коментирам. Смущаваща обаче е информацията за работата на ДАНС. Според публикации в началото на юли и.ф. председател на ДАНС Деньо Денев гони въпросния гражданин и му налага забрана за влизане в страната заради обществено опасна дейност и пране на пари тук във Варна. Ако това е вярно, трябва в регионалната дирекция на ДАНС във Варна да има оперативно дело с убедителни мотиви за това изгонване.

Само две седмици по-късно същият и.ф. председател на ДАНС си отменя собствената заповед и го връща в България. Това е абсолютен прецедент за стотици издавани забрани, няма подобен случай в годините назад. Въпросът е кой е натиснал и.ф. председател на ДАНС да поеме този риск, да погази собствените си мотиви и защо. Призовавам ресорната комисия в НС да изясни всички обстоятелства около този случай, защото вече има такива публикации. Трябва да се даде отговор това вярно ли е или не.

По закон председателят на ДАНС е длъжен да предоставя еднакво по обеми съдържание информация на президента, министър-председателя и председателя на НС. Към мен информация по този казус не е постъпвала. Но всички развития сочат към мисълта, че такава информация придобиват онези, които нямат право на достъп до нея, но явно използват за свои користни цели“, подчерта Радев във връзка с медийните спекулации относно новия таен свидетел по делото срещу Благомир Коцев.

„Това е резултатът от промените в службите – мачкане на неудобните, все по-яростни политически репресии, все по-брутален грабеж на публичен ресурс и на частен бизнес, за което все по-малко ще научаваме, както не научихме и за източването на „Хемус“ при държавата на Борисов. Просто ще продължим тихичко да си обедняваме. Тук вече не става въпрос за президентските пълномощия, а за функционирането на правовата държава. Ако ние не активираме съпротивителните сили на нашето общество, ще се връщаме назад във времето към най-мрачните епизоди на диктатура и грабеж“, предупреди държавният глава.