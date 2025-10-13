Радев: Това е резултатът от промените в службите – мачкане на неудобните, все по-яростни репресии, по-брутален грабеж

Всички видяхме, че тези избори са олицетворение на превзетата държава и еманация на покварата в българската политика. Това заяви пред журналисти президентът Румен Радев относно изборите за нов общински съвет в Пазарджик, цитиран от novini.bg.
„Все по-интересен става казусът с варненския кмет. Появиха се публикации за таен свидетел – украински гражданин. Дали има такъв, срещу кого е дал показания – не мога да коментирам. Смущаваща обаче е информацията за работата на ДАНС. Според публикации в началото на юли и.ф. председател на ДАНС Деньо Денев гони въпросния гражданин и му налага забрана за влизане в страната заради обществено опасна дейност и пране на пари тук във Варна. Ако това е вярно, трябва в регионалната дирекция на ДАНС във Варна да има оперативно дело с убедителни мотиви за това изгонване.
Само две седмици по-късно същият и.ф. председател на ДАНС си отменя собствената заповед и го връща в България. Това е абсолютен прецедент за стотици издавани забрани, няма подобен случай в годините назад. Въпросът е кой е натиснал и.ф. председател на ДАНС да поеме този риск, да погази собствените си мотиви и защо. Призовавам ресорната комисия в НС да изясни всички обстоятелства около този случай, защото вече има такива публикации. Трябва да се даде отговор това вярно ли е или не.
По закон председателят на ДАНС е длъжен да предоставя еднакво по обеми съдържание информация на президента, министър-председателя и председателя на НС. Към мен информация по този казус не е постъпвала. Но всички развития сочат към мисълта, че такава информация придобиват онези, които нямат право на достъп до нея, но явно използват за свои користни цели“, подчерта Радев във връзка с медийните спекулации относно новия таен свидетел по делото срещу Благомир Коцев.
„Това е резултатът от промените в службите – мачкане на неудобните, все по-яростни политически репресии, все по-брутален грабеж на публичен ресурс и на частен бизнес, за което все по-малко ще научаваме, както не научихме и за източването на „Хемус“ при държавата на Борисов. Просто ще продължим тихичко да си обедняваме. Тук вече не става въпрос за президентските пълномощия, а за функционирането на правовата държава. Ако ние не активираме съпротивителните сили на нашето общество, ще се връщаме назад във времето към най-мрачните епизоди на диктатура и грабеж“, предупреди държавният глава.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 си дзън
Коментиран от #6
14:56 13.10.2025
2 Мдаа
Само тиквун и шиши могат
14:57 13.10.2025
3 Промяна
Коментиран от #5, #9
14:57 13.10.2025
4 Бъка
14:59 13.10.2025
5 А другарката
До коментар #3 от "Промяна":Пиги литна за Китай на някаква женска сбирка , разбира се не на лични разноски !
15:01 13.10.2025
6 654321
До коментар #1 от "си дзън":си дзън = дрън дрън
15:02 13.10.2025
7 търговище
15:02 13.10.2025
8 народа
15:02 13.10.2025
9 654321
До коментар #3 от "Промяна":Калинчо, спри се малко де.
15:03 13.10.2025
10 некерман
Коментиран от #15
15:04 13.10.2025
11 .......
15:04 13.10.2025
12 промените в службите
15:05 13.10.2025
13 ТОВА ВЕЧЕ
ОТ ТУК НАТАТЪК ПОД НЕГО, АКО НЕ ИЗРИНЕМ ПОЛИТИЧЕСКИЯ БОКЛУК!
15:05 13.10.2025
14 фарисейски квас
15:05 13.10.2025
15 654321
До коментар #10 от "некерман":Народа се е отвратил от политиците и не се интересува от тях и от техните нагласени избори. Единствената причина която може да го събуди е обедняването.
15:06 13.10.2025
16 тарантула
Коментиран от #17, #27
15:06 13.10.2025
17 Мунчо пи една студена вода
До коментар #16 от "тарантула":Тоя е най-слабия, злобния и некадърен президент в историята на България.
Коментиран от #19
15:08 13.10.2025
18 Промяна
Коментиран от #22, #29
15:10 13.10.2025
19 654321
До коментар #17 от "Мунчо пи една студена вода":Качил си се на грешен влак! Ще те закара в депото!
Това е най-добрият Президент дето сме имали!
Коментиран от #21
15:10 13.10.2025
20 Безпристрастен
15:11 13.10.2025
21 Мунчо пи една студена вода
До коментар #19 от "654321":Кой точно е Румен Радев и какви доказани качества притежава?
Защо ни го тикате пред очите ежедневно като някаква алтернатива?
Питам и журналистите и политолозите!
Какво добро видяхте от този погребален агент?
Моля за български отговор!
Отговорът на Москва и на слугите им от ДС го знам!
Коментиран от #25, #37
15:12 13.10.2025
22 654321
До коментар #18 от "Промяна":Ще кажа на дядо Петраки какви ги говориш тук. Ще те шамаросва дъртия и за Коледа ще постиш и ще пиеш лимонада.
Коментиран от #23
15:12 13.10.2025
23 Я па Тоя
До коментар #22 от "654321":НИКОЙ НЕ БРОИ МУНЧА ЗА ЖИВ ! ТОЙ НЕ Е ФАКТОР, А Е ЗЕЛЕН ЧОРАП С ФУРАЖКА !
Коментиран от #32
15:13 13.10.2025
24 Оня с кюлчетата
Коментиран от #45
15:14 13.10.2025
25 654321
До коментар #21 от "Мунчо пи една студена вода":Ми гласувай си за Плевнелиев! Аз не го харесам но не го плюя както правиш ти!
Коментиран от #28
15:14 13.10.2025
26 ШИШИ ДОБРЕ ГИ ПОГНА!
15:15 13.10.2025
27 Драго
До коментар #16 от "тарантула":България е парламентарна република и няма как Мунчо да е силен ! Но виж , ината и злобата му им идва в повече на управляващите и те лекинко го заобиколиха .
15:15 13.10.2025
28 Мунчо пи една студена вода
До коментар #25 от "654321":ОБИЧАМ ХОРАТА,ОБИЧАМ ЖИВОТНИТЕ, НО ЧОВЕКОПОДОБНИЯ МУНЧО ,СЪБРАЛ ЗЛОБАТА КЪМ ВСИЧКО ЗАОБИКАЛЯЩО НЕ МИ ДАВА МИРА!
Коментиран от #30, #36
15:15 13.10.2025
29 Статукво
До коментар #18 от "Промяна":Вземи и служи с 200 на майка ти и се успокой.
15:15 13.10.2025
30 Айдебе
До коментар #28 от "Мунчо пи една студена вода":Иди при мутрата от банкя да ти удари една с 200 и да ти стане ясно.
15:17 13.10.2025
31 ГЛАСУВАЙТЕ ЗА ЮМРУЧЕТО.
15:17 13.10.2025
32 654321
До коментар #23 от "Я па Тоя":Прави ми впечатление, че хората с малко багаж в куфара не излагат аргументи а директно обиждат! Аз не обиждам нито един политик, може да не ми харесва но щом е имал възможност да стане такъв аз не мога да променя нищо освен на изборите да гласувам за човек дето ми харесват неговите виждания!
Коментиран от #34
15:18 13.10.2025
33 Цвете
Коментиран от #41
15:18 13.10.2025
34 Я па Тоя
До коментар #32 от "654321":до края на мандата си Мунчо, подкрепян от Възраждане, Меч, Величие, АПС на Доган ще се опитва да провокира, насърчава и предизвиква недоволства, бунтове, безредици. Където и да се покаже всяка втора дума му е злоба,оплюване, съскане, критики. Целта ще му е да наложи извънреден авторитарен режим под формата на "правителство на спасението" или някаква подобна глупост който да обърне посоката по която е поела България.
Коментиран от #35
15:20 13.10.2025
35 654321
До коментар #34 от "Я па Тоя":Така го виждаш ти!
Коментиран от #38
15:21 13.10.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Знаещ
До коментар #21 от "Мунчо пи една студена вода":Доколкото знам, Радев е избран директно с гласовете на българите. Убедителна победа. Не разни индийци купени от Шиши. Големи магарии направи, но за съжаление няма кой друг. Ако чакате Месията да дойде, видяхме какво стана с референдума на Слави. А и със самия Слави видяхме. Всички се продават. Така поне саме един ще краде, а не някаква сглобка от корумпета.
Коментиран от #42, #44
15:22 13.10.2025
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Ханс
15:27 13.10.2025
40 Мунчо пи една студена вода
До коментар #36 от "Ясно е,":Абе тия двамата с Волгин защо така много си приличат, особено с тия уши като пилингатори? Да нямат роднинска връзка, или просто всички руски агенти изглеждат еднакво отблъскващо?
Коментиран от #47
15:29 13.10.2025
41 Промяна
До коментар #33 от "Цвете":Болни шарлатански мозъци Терористи сте Задно с измамниците сте Алчници
15:30 13.10.2025
42 12345
До коментар #37 от "Знаещ":Румен Радев бе "избран" за президент от Бойко Борисов! След анексирането на Крим тогавашният президент Росен Плевнелиев зае много ясна и твърда позиция срещу това и срещу Русия. За да го накаже "евроатлантикът" Бойко Борисов отказа да го подкрепи за втори мандат и издигна срещу Радев неизбираемата Цецка РабФакова, че да е повече от сигурно избирането на Радев. А за втория му мандат вместо самият Бойко Борисов да се кандидатира срещу Радев и да избави България от "руските шпиони", той застана зад един невзрачен унивеситетски професор и така помогна за преизбирането на Румен Радев!
15:32 13.10.2025
43 оня с коня
Коментиран от #49
15:32 13.10.2025
44 Промяна
До коментар #37 от "Знаещ":Шиши ли ще го търсите ДПС избраха Радев и БСП и СВАС СМЕ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ Сега кой ще гласува за Радев
15:32 13.10.2025
45 Промяна
До коментар #24 от "Оня с кюлчетата":Хахахахахаха В парламента сега са 9 партии А останалите какво ще ги прави Радев
15:35 13.10.2025
46 МУНЧО ВИНАГИ Е ПОЗИТИВЕН И УСМИХНАТ
Коментиран от #48
15:37 13.10.2025
47 Не знам
До коментар #40 от "Мунчо пи една студена вода":Ти си падаш по свинете.
Коментиран от #50
15:38 13.10.2025
48 Т@пако,
До коментар #46 от "МУНЧО ВИНАГИ Е ПОЗИТИВЕН И УСМИХНАТ":знаеш ли, поне, какво пише в този договор и кой го е сключил? Все едно и също трошиш тук.
Коментиран от #56
15:40 13.10.2025
49 Знаем те,
До коментар #43 от "оня с коня":ти си подуенско г@ведони почти толкова умно
Коментиран от #55
15:42 13.10.2025
50 Мунчо пи една студена вода
До коментар #47 от "Не знам":Ордата на Румен Радев-Решетников, ШАРЛАТАНИ, ЛУМПЕНИ и Крепостни Кретени за шепа копейки...
Коментиран от #51
15:46 13.10.2025
51 А ти
До коментар #50 от "Мунчо пи една студена вода":яж на Тлъстия екстрементите и не говори с пълна уста
Коментиран от #53
15:48 13.10.2025
52 Горски
15:50 13.10.2025
53 Мунчо пи една студена вода
До коментар #51 от "А ти":Ще лапате на дебелака биберона, то е ясно вече🤣🤣🤣
15:52 13.10.2025
54 дедо
15:52 13.10.2025
55 оня с коня
До коментар #49 от "Знаем те,":Браво - баш от Подуене съм и "Подуене блус бенд" е любимата ми група:)
15:53 13.10.2025
56 1000+
До коментар #48 от "Т@пако,":На 03.01.2023 г. е подписан договорът между „Булгаргаз“ ЕАД и турската държавна компания BOTAŞ Petroleum Pipeline Corporation;
Действието е осъществено в присъствието на министъра на енергетиката на България Росен Христов и турския министър на енергетиката и природните ресурси;
Служебното правителство, в което участва Христов, е назначено по чл. 99, ал. 5 от Конституцията от президента Румен Радев, който носи политическа и институционална отговорност за действията на служебния кабинет.
⚠️1. „Булгаргаз“ ЕАД е търговско дружество със 100% държавно участие чрез Български енергиен холдинг (БЕХ).
✅️По силата на чл. 1, ал. 2 от Търговския закон, това е търговец с държавно участие.
✅️По силата на Закона за енергетиката - обществен доставчик с монополно положение.
⚠️2. Договорът с „Боташ“
✅️поражда финансови задължения за държавата (чрез държавно гарантирани средства на БЕХ);
✅️има външнополитически и стратегически ефект - предоставя достъп до турска инфраструктура и ангажира държавен ресурс;
✅️попада в обхвата на чл. 85, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Конституцията - следователно подлежи на ратификация от Народното събрание.
⚠️3. Веригата на отговорност
3.1. Изпълнителен директор на „Булгаргаз“ ЕАД - Деница Златева
✅️Формален подпис на договора.
✅️Действала в качеството си на директор на дружество с изцяло държавно участие.
✅️Не притежава самостоятелна външнополитическа компетентност.
3.2. Министър на енергетиката - Росен Христов
✅️Участвал лично в прегово
15:53 13.10.2025