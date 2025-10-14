Новини
България »
Първият тир с питейна вода от Държавния резерв пристигна в Свети Влас

Първият тир с питейна вода от Държавния резерв пристигна в Свети Влас

14 Октомври, 2025 07:30 698 11

  • камион-
  • питейна вода-
  • държавен резерв-
  • свети влас

Очаква се пристигането и на втори камион, който ще допълни доставката. Общо 38 340 литра ще бъдат осигурени за жителите на Свети Влас и ваканционно селище Елените.

Първият тир с питейна вода от Държавния резерв пристигна в Свети Влас - 1
Снимка: Областна управа Бургас
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Първият тир с питейна вода от Държавния резерв пристигна в Свети Влас, информират от БТА. Очаква се пристигането и на втори, който ще допълни доставката. Общо 38 340 литра ще бъдат осигурени за жителите на Свети Влас и ваканционно селище Елените.

Водата е предназначена за населението в района, където все още има затруднения с достъпа до безопасна питейна вода вследствие на наводненията.

От първия камион са разпределени 15 палета с туби по 10 литра и 15 палета с бутилки от 1,5 литра. Вторият тир доставя допълнително шест палета с туби по 10 литра и пет палета с бутилки от 1,5 литра.

От кметството уточниха, че допълнително ще бъде обявена информация за точните локации, на които ще се раздава водата.

Помощта е осигурена с решение на Министерския съвет и по искане на областния управител на Бургас, с цел преодоляване на последиците от кризисната ситуация.

По данни на Областна администрация – Бургас, повторните контролни проби на питейната вода след наводненията показват отклонения от нормите в "Свети Влас", "Елените" и Китен.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    5 0 Отговор
    А кораба с мухлясала царевица кога?

    07:40 14.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 4 дни пряко сили

    6 0 Отговор
    Кога валя, кога вода им носят? Има ли оцелели още?

    07:48 14.10.2025

  • 6 мдааа

    1 0 Отговор
    айде сега обия от хотела да я платят

    07:48 14.10.2025

  • 7 Край.

    5 1 Отговор
    Идеееее. Ураааа! След 10 дена. В България ти дават вода след 10 дена.

    07:54 14.10.2025

  • 8 Сега

    1 0 Отговор
    тия с питейната вода си пълнят гушите !

    08:13 14.10.2025

  • 9 Та това е

    2 0 Отговор
    фундаментално. Десет дни след бедствието държавата се сети, че там нямат питейна вода. Асса, това е защото още няма национален борд по водоснабдяване с бутилирана вода.

    08:34 14.10.2025

  • 10 Тома

    0 0 Отговор
    А кебапчета и бира кога ще раздават

    08:39 14.10.2025

  • 11 Съвест

    1 0 Отговор
    Няма никакви бедствия в Елените и Влас! Огромна лакомия и безхаберие се нарича. Да искат вода от Ветко, Маринела и Диневи, защото те са виновни това да се случва. А на който не му харесва да си ходи в Масква!

    09:15 14.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове