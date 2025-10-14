Първият тир с питейна вода от Държавния резерв пристигна в Свети Влас, информират от БТА. Очаква се пристигането и на втори, който ще допълни доставката. Общо 38 340 литра ще бъдат осигурени за жителите на Свети Влас и ваканционно селище Елените.
Водата е предназначена за населението в района, където все още има затруднения с достъпа до безопасна питейна вода вследствие на наводненията.
От първия камион са разпределени 15 палета с туби по 10 литра и 15 палета с бутилки от 1,5 литра. Вторият тир доставя допълнително шест палета с туби по 10 литра и пет палета с бутилки от 1,5 литра.
От кметството уточниха, че допълнително ще бъде обявена информация за точните локации, на които ще се раздава водата.
Помощта е осигурена с решение на Министерския съвет и по искане на областния управител на Бургас, с цел преодоляване на последиците от кризисната ситуация.
По данни на Областна администрация – Бургас, повторните контролни проби на питейната вода след наводненията показват отклонения от нормите в "Свети Влас", "Елените" и Китен.
