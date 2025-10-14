Вотът в Пазарджик: "Няма голямо чудо", "Пеевски направи не лоша листа", "повдигнатите обвинения не са свързани с ДПС"

Данните на изборите в Пазарджик вече са оповестени от Централната избирателна комисия - разместванията са големи, в пъти по-висок резултат в града от 2023-та година - "ДПС Ново начало" са първи, втори са ПП-ДП, а шести остават ГЕРБ.
Според Изборната комисия няма сигнали за пазар с гласове. Резултатите в града анализират в предаването "Тази сутрин" Цветанка Андреева, политолог, Мирослав Севлиевски, бивш министър на енергетиката; Йово Николов, журналист.
"Как да вярвам на полицията, като шефът на полицията се казва Дани кучето? Намериха един с Порше "Панамера" с 10 000 петдесетачки. Аз ги сметнах - 5 500 гласа са дадени за ДПС-Ново начало по 50 лева са 250 000 лева, колкото една гарсониера в "Люлин" - не е много скъпа тази сделка според мен", твърди журналистът Йово Николов. Според него няма как да се докаже има ли търг на гласове.
По темата как новото ДПС постигна такъв успех, бившият министър на енергетиката Мирослав Севлиевски заяви, че не може да се сравни старото ДПС с новото. Гласовете на Пеевски сега са част от гласовете на Тодор Попов, кмет на Пазарджик почти 20 г. Тук не се е случило голямо чудо, смята бившият министър.
Според него героят на деня е била жената, която е тръгнала да бие продавача или купувача на гласове. Според Севлиевски Делян Пеевски е направил една "не лоша листа", от която хората са си изкарали гласовете.
"Първото място не се купува, то се печели. Колкото и да има опороченост в изборите - спекулативно е да се твърди, че е свързано с ДПС. Всъщност има повдигнати обвинения, но не са свързани с ДПС. Това, което направи Пеевски е, че отвори партията си и отвори листите. Там има няколко човека, които са членове на ДПС и други, които влязоха в листите - това разшири ветрилото и вотът по този начин нарасна. От друга страна имаме и национална кампания на Пеевски, която той води и от чисто пиарска гледна точка - той продава бъдеще и настояще, което изглежда спокойно", заяви политологът Цветанка Андреева.
"Пеевски наистина продава сигурност на клиентелата си", отговори на Андреева Николов.
Според Севлиевски истинският победител е Румен Димитров, един от хората, които бяха по-скоро свързани с "Новото време", с ГЕРБ, с Тодор Попов. Той в общи линии с партия "Свобода" е изкарал 3300 гласа и е на 3-то място след ПП. Севлиевски показва къде отиват гласовете на ГЕРБ. Той твърди, че гласовете на ГЕРБ не са отишли при Пеевски, както твърдят от "Продължаваме промяната".
"Тези политици, които умеят да изграждат мнозинства, които умеят да се включват в мнозинства - това е урокът от Пазарджик. Това ще се проектира най-вероятно на национално ниво. България и общините ни ще бъдат управлявани от коалиции", смята Цветанка Андреева.
Водачът на листата на "Ново начало" е бивш депутат от ГЕРБ. Съпругът ѝ е бил депутат от 43-то НС, от партията на Христо Ковачки, по-късно представител от структурите на "България без цензура".
Според журналистът Николов са ѝ гарантирали сигурност.
"Когато е била кандидат за депутат на ГЕРБ е изкарвала 4000 гласа преференции. Това е характерно за какафонията в българската политика", смята бившият министър Мирослав Севлиевски.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Фен
Коментиран от #5, #23
08:57 14.10.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Мнение
Коментиран от #12
08:58 14.10.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Не щем Шиши и Боко
До коментар #1 от "Фен":Не щем Шиши и Боко, те са оръжие на мафията!
09:00 14.10.2025
6 щурецъ
09:01 14.10.2025
7 Бабки граб и едро начало
09:03 14.10.2025
8 Няма дим без огън!
Йово Николов прави директна връзка между парични суми и броя на гласовете — класическо журналистическо допускане, трудно доказуемо, но звучащо логично.
10 000 банкноти по 50 лв. в "Панамера" – ако е вярно, е СИМВОЛ НА БЕЗОЧИЕТО!!!
Но тук идва проблемът:
„Няма как да се докаже има ли търг с гласове“ – това е сърцевината.
БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА, БЪЛГАРСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ НЕ ИСКАТ ДА ГО ДОКАЖАТ!!!
Там е проблема!
09:04 14.10.2025
9 Лопата Орешник
09:05 14.10.2025
10 Възмутен
Положението е безнадеждно!
09:06 14.10.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Фен
До коментар #3 от "Мнение":Бе не бяха повече от 4 000 лева. Ама си прав, либералите скоро ще ни забранят и по толкова да носим в брой.
Коментиран от #15
09:08 14.10.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Мнение
Побеждава НЕ този с кауза, а този с структура, ПАРИ и ПОЗНАНСТВА.
09:10 14.10.2025
15 Наивник на средна възраст
До коментар #12 от "Фен":Толкоз са останали докато търсили "работници" в изборният ден....мноооого сте тарикати...мани,акълот ви блика като цунами....
09:11 14.10.2025
16 Парадокс БГ
• Прехвърляне на гласове между стари играчи в нова опаковка.
• Безсилни институции спрямо "купен вот".
• Легитимация на Пеевски в публичното пространство чрез стабилност и контролирана коалиционност.
Ако това е „новото начало“, то може да се окаже просто по-подредена версия на СТАРОТО ВРЕМЕ в миналото, а не Ново начало.
09:12 14.10.2025
17 Мнение
09:12 14.10.2025
18 Тая
09:15 14.10.2025
19 Да,бе,Цветанке
09:15 14.10.2025
20 Емигрант
Непосредствена реакция на полицията в Германия щеше да е:
Колата щеше да бъде конфискувана веднага.
Полицията щеше да направи обиск, арест и проверка за пране на пари (ако няма адекватно обяснение за произхода на сумата).
В Германия е НЕЗАКОННО ДА СЕ ПРЕНАСЯТ ГОЛЕМИ СУМИ ПАРИ В БРОЙ без доказан произход – особено ПРИ ИЗБОРИ!!!
09:16 14.10.2025
21 Наивник на средна възраст
09:17 14.10.2025
22 ООрана държава
09:17 14.10.2025
23 И ти си сгънал някоя
До коментар #1 от "Фен":и друга петдесетачка от Пеевски.
09:18 14.10.2025
24 Емигрант
Независимо дали е ясно чии са парите, прокуратурата щеше да започне предварително разследване за купуване на гласове, пране на пари и корупция.
Публични данни от следствието щяха да бъдат официално съобщени, за да се избегнат слухове.
09:18 14.10.2025
25 В България няма медиен коректив
Публичният натиск би довел до действия на институциите, защото репутацията на всяка структура е жизненоважна.
09:20 14.10.2025
26 Анализатор
• Няма арест, няма официална проверка, въпреки конкретните данни, макар и от журналист.
• ЦИК казва: „Няма сигнали за купен вот“ – сякаш ако няма писмен сигнал, няма и проблем.
• Нито прокуратура, нито полиция дават обяснение какво прави луксозен автомобил с 250 000 лв. в брой по време на избори.
• Всичко минава в зоната на "политически коментар" – не на правораздаване.
09:21 14.10.2025
27 Защо е така?
• ⚖️ Липса на прилагане на закона
• 🛑 Политическо влияние над прокуратура и полиция
• 📉 Тотална ерозия на доверието в институциите
• 🧊 Обществена апатия и цинизъм – "всички са маскари"
09:22 14.10.2025