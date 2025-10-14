Новини
Вотът в Пазарджик: "Няма голямо чудо", "Пеевски направи не лоша листа", "повдигнатите обвинения не са свързани с ДПС"

14 Октомври, 2025 08:51

"Това, което направи Пеевски е, че отвори партията си и отвори листите. Там има няколко човека, които са членове на ДПС и други, които влязоха в листите - това разшири ветрилото и вотът по този начин нарасна", коментира политологът Цветанка Андреева

Снимка: bTV
Ани Ефремова

Данните на изборите в Пазарджик вече са оповестени от Централната избирателна комисия - разместванията са големи, в пъти по-висок резултат в града от 2023-та година - "ДПС Ново начало" са първи, втори са ПП-ДП, а шести остават ГЕРБ.

Според Изборната комисия няма сигнали за пазар с гласове. Резултатите в града анализират в предаването "Тази сутрин" Цветанка Андреева, политолог, Мирослав Севлиевски, бивш министър на енергетиката; Йово Николов, журналист.

"Как да вярвам на полицията, като шефът на полицията се казва Дани кучето? Намериха един с Порше "Панамера" с 10 000 петдесетачки. Аз ги сметнах - 5 500 гласа са дадени за ДПС-Ново начало по 50 лева са 250 000 лева, колкото една гарсониера в "Люлин" - не е много скъпа тази сделка според мен", твърди журналистът Йово Николов. Според него няма как да се докаже има ли търг на гласове.

По темата как новото ДПС постигна такъв успех, бившият министър на енергетиката Мирослав Севлиевски заяви, че не може да се сравни старото ДПС с новото. Гласовете на Пеевски сега са част от гласовете на Тодор Попов, кмет на Пазарджик почти 20 г. Тук не се е случило голямо чудо, смята бившият министър.

Според него героят на деня е била жената, която е тръгнала да бие продавача или купувача на гласове. Според Севлиевски Делян Пеевски е направил една "не лоша листа", от която хората са си изкарали гласовете.

"Първото място не се купува, то се печели. Колкото и да има опороченост в изборите - спекулативно е да се твърди, че е свързано с ДПС. Всъщност има повдигнати обвинения, но не са свързани с ДПС. Това, което направи Пеевски е, че отвори партията си и отвори листите. Там има няколко човека, които са членове на ДПС и други, които влязоха в листите - това разшири ветрилото и вотът по този начин нарасна. От друга страна имаме и национална кампания на Пеевски, която той води и от чисто пиарска гледна точка - той продава бъдеще и настояще, което изглежда спокойно", заяви политологът Цветанка Андреева.

"Пеевски наистина продава сигурност на клиентелата си", отговори на Андреева Николов.

Според Севлиевски истинският победител е Румен Димитров, един от хората, които бяха по-скоро свързани с "Новото време", с ГЕРБ, с Тодор Попов. Той в общи линии с партия "Свобода" е изкарал 3300 гласа и е на 3-то място след ПП. Севлиевски показва къде отиват гласовете на ГЕРБ. Той твърди, че гласовете на ГЕРБ не са отишли при Пеевски, както твърдят от "Продължаваме промяната".

"Тези политици, които умеят да изграждат мнозинства, които умеят да се включват в мнозинства - това е урокът от Пазарджик. Това ще се проектира най-вероятно на национално ниво. България и общините ни ще бъдат управлявани от коалиции", смята Цветанка Андреева.

Водачът на листата на "Ново начало" е бивш депутат от ГЕРБ. Съпругът ѝ е бил депутат от 43-то НС, от партията на Христо Ковачки, по-късно представител от структурите на "България без цензура".

Според журналистът Николов са ѝ гарантирали сигурност.

"Когато е била кандидат за депутат на ГЕРБ е изкарвала 4000 гласа преференции. Това е характерно за какафонията в българската политика", смята бившият министър Мирослав Севлиевски.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фен

    4 15 Отговор
    Радев и неговите шмекери ги видяхме, не стават. Май само Бойко и Пеевски ни останаха. Кат не щете Бойко, на ви Пеевски.

    Коментиран от #5, #23

    08:57 14.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Мнение

    21 0 Отговор
    На запад да носиш 250 000 лв. в брой точно по време на избори и да стоиш близо до избирателни секции, досега да са ги опандизили и осъдили!!

    Коментиран от #12

    08:58 14.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Не щем Шиши и Боко

    16 0 Отговор

    До коментар #1 от "Фен":

    Не щем Шиши и Боко, те са оръжие на мафията!

    09:00 14.10.2025

  • 6 щурецъ

    3 0 Отговор
    13-ти октомври е Световен ден за ходене без циципас.

    09:01 14.10.2025

  • 7 Бабки граб и едро начало

    14 1 Отговор
    Тази лелка не и е лесно обслужва и тиквата и шишата на обща цена. Как се направи, че не знае кой е кабинета на " независимите " журналисти

    09:03 14.10.2025

  • 8 Няма дим без огън!

    12 0 Отговор
    Съмнения за купен воть
    Йово Николов прави директна връзка между парични суми и броя на гласовете — класическо журналистическо допускане, трудно доказуемо, но звучащо логично.
    10 000 банкноти по 50 лв. в "Панамера" – ако е вярно, е СИМВОЛ НА БЕЗОЧИЕТО!!!
    Но тук идва проблемът:
    „Няма как да се докаже има ли търг с гласове“ – това е сърцевината.

    БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА, БЪЛГАРСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ НЕ ИСКАТ ДА ГО ДОКАЖАТ!!!
    Там е проблема!

    09:04 14.10.2025

  • 9 Лопата Орешник

    3 1 Отговор
    Абсолютно сме сигурни,че всичко е наред! Само че статия като тази напомнят един виц!. Иванчо строшил джама в класната стая през междучасието и помолил ако има нещо, да кажат, че не е той! Класната влезнала за часа и след като видяла прозореца, питала кой е виновен. И всички дружно викнали: " Не е Иванчо, госпожо!"

    09:05 14.10.2025

  • 10 Възмутен

    6 0 Отговор
    Управляващите играят с мафията! Затварят си очите за купения вот! Не искат да ги заловят и съдят!
    Положението е безнадеждно!

    09:06 14.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Фен

    0 4 Отговор

    До коментар #3 от "Мнение":

    Бе не бяха повече от 4 000 лева. Ама си прав, либералите скоро ще ни забранят и по толкова да носим в брой.

    Коментиран от #15

    09:08 14.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Мнение

    4 0 Отговор
    Изборите вече не са борба на идеи, а временно пренареждане на мрежи от влияние.
    Побеждава НЕ този с кауза, а този с структура, ПАРИ и ПОЗНАНСТВА.

    09:10 14.10.2025

  • 15 Наивник на средна възраст

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Фен":

    Толкоз са останали докато търсили "работници" в изборният ден....мноооого сте тарикати...мани,акълот ви блика като цунами....

    09:11 14.10.2025

  • 16 Парадокс БГ

    5 0 Отговор
    Пазарджик е миниатюрна картина на цяла България:
    • Прехвърляне на гласове между стари играчи в нова опаковка.
    • Безсилни институции спрямо "купен вот".
    • Легитимация на Пеевски в публичното пространство чрез стабилност и контролирана коалиционност.
    Ако това е „новото начало“, то може да се окаже просто по-подредена версия на СТАРОТО ВРЕМЕ в миналото, а не Ново начало.

    09:12 14.10.2025

  • 17 Мнение

    6 1 Отговор
    Важното е че Герб са 5 или 6. Останалато не ме интересува.

    09:12 14.10.2025

  • 18 Тая

    3 0 Отговор
    бр-ск--ка явно и тя е седнала в скута на магнитската КТБ с-и-я да пие мазно кафе

    09:15 14.10.2025

  • 19 Да,бе,Цветанке

    1 0 Отговор
    Шишо продава "спокойно" бъдеще и настояще.Кск ще обясниш,че това го разбраха най-вече циганите по селата?Защото в Пазарджик Новото начало са втори,след ППДБ

    09:15 14.10.2025

  • 20 Емигрант

    2 0 Отговор
    Ако историята с Панамерата, натъпкана с 10 000 банкноти по 50 евро, беше се случила в Германия, реакцията щеше да е категорично различна от това, което виждаме в България.

    Непосредствена реакция на полицията в Германия щеше да е:

    Колата щеше да бъде конфискувана веднага.

    Полицията щеше да направи обиск, арест и проверка за пране на пари (ако няма адекватно обяснение за произхода на сумата).

    В Германия е НЕЗАКОННО ДА СЕ ПРЕНАСЯТ ГОЛЕМИ СУМИ ПАРИ В БРОЙ без доказан произход – особено ПРИ ИЗБОРИ!!!

    09:16 14.10.2025

  • 21 Наивник на средна възраст

    0 0 Отговор
    След тази "компетентна" дисекция на чудесния изборен ден,направена така компетентно от Г-жа Цветанка, надявам се не безплатно,след тези титирамби по човекът съсипал всичко,до което се е докоснал - питайте и над 2000-те души от Благоевград лишил от работа разбивайки неразбиваемият и печеливш бизнес-производство на цигари,ми остана само да п.върна....да повторите в знак на разкаяние 10000000 пъти Отче наш......в знак на някакво разкаяние.....

    09:17 14.10.2025

  • 22 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Стига глупости бе, за толкова тъпи ли ни мислите, това не са реални резултати, това са резултати от купуване на гласове, секции, комисии, застъпници.....

    09:17 14.10.2025

  • 23 И ти си сгънал някоя

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Фен":

    и друга петдесетачка от Пеевски.

    09:18 14.10.2025

  • 24 Емигрант

    1 0 Отговор
    Прокуратурата щеше ВЕДНАГА да започне предварително производство

    Независимо дали е ясно чии са парите, прокуратурата щеше да започне предварително разследване за купуване на гласове, пране на пари и корупция.

    Публични данни от следствието щяха да бъдат официално съобщени, за да се избегнат слухове.

    09:18 14.10.2025

  • 25 В България няма медиен коректив

    1 0 Отговор
    Журналистите в България НЕ правят разследвания, а не само да цитират "анализатори".
    Публичният натиск би довел до действия на институциите, защото репутацията на всяка структура е жизненоважна.

    09:20 14.10.2025

  • 26 Анализатор

    1 0 Отговор
    🇧🇬 Какво виждаме в България?
    • Няма арест, няма официална проверка, въпреки конкретните данни, макар и от журналист.
    • ЦИК казва: „Няма сигнали за купен вот“ – сякаш ако няма писмен сигнал, няма и проблем.
    • Нито прокуратура, нито полиция дават обяснение какво прави луксозен автомобил с 250 000 лв. в брой по време на избори.
    • Всичко минава в зоната на "политически коментар" – не на правораздаване.

    09:21 14.10.2025

  • 27 Защо е така?

    1 0 Отговор
    Основната разлика не е в законите. И в България има НК (чл. 167) срещу купуване на гласове, пране на пари и незаконни дарения. Проблемът е:
    • ⚖️ Липса на прилагане на закона
    • 🛑 Политическо влияние над прокуратура и полиция
    • 📉 Тотална ерозия на доверието в институциите
    • 🧊 Обществена апатия и цинизъм – "всички са маскари"

    09:22 14.10.2025

