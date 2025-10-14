Над 360 000 българи работят и след пенсия за 16 лева отгоре

Все повече българи продължават да се трудят и след като достигнат пенсионна възраст, като по този начин получават както заплата, така и добавка към пенсията си. Към 1 април 2025 г. броят на работещите пенсионери в страната достига 363 701 души, което е увеличение със 125 000 души спрямо 2020 г., когато те са били 237 686. Това показват последните данни от бюлетина на Националния осигурителен институт (НОИ).

Средното увеличение на месечната пенсия в резултат на допълнителния стаж е 16,36 лева. Въпреки че сумата изглежда скромна, България остава една от малкото държави в Европейския съюз, в които пенсиите не се облагат с данъци и върху тях не се начисляват осигурителни вноски за сметка на пенсионера.

През тази година служебно преизчислените пенсии за осигурителен стаж и възраст са 234 085. Значителен ръст се наблюдава при работещите пенсионери с инвалидна пенсия, които вече са 128 687 – с 12 942 повече в сравнение с 2024 г. За последните три години броят на хората с инвалидна пенсия, които същевременно работят, се е увеличил с над 23%.

При пенсиите за инвалидност обаче увеличението от допълнителния стаж е по-ниско – средно 9 лева на месец.

Данните на НОИ показват и рекорди – един работещ пенсионер е успял да увеличи пенсията си с цели 385,76 лева. В масовия случай обаче повишението е значително по-малко. Над 80 000 души са получили добавка между 1 и 10 лева, а 3620 души са с увеличение до 1 лев.

Близо 127 000 пенсионери са натрупали допълнителен осигурителен стаж между една и пет години.

Все повече българи, натрупали стаж в чужбина, получават своите пенсии в България. Техният брой е нараснал от малко над 50 000 в края на 2020 г. до 75 188 към края на 2024 г., което е ръст от близо 50%.

Най-много пенсии у нас се получават от Германия (12 534), следвана от Испания (11 102), Гърция (10 218) и Италия (8 649). Според експертите на НОИ това са държавите, които са били най-предпочитани от българските мигранти заради по-добрите условия на труд и качество на живот.