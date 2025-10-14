Новини
Над 360 000 българи работят и след пенсия за 16 лева отгоре

14 Октомври, 2025 09:44 1 697 29

Данните на НОИ показват и рекорди – един работещ пенсионер е успял да увеличи пенсията си с цели 385,76 лева

Над 360 000 българи работят и след пенсия за 16 лева отгоре - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Все повече българи продължават да се трудят и след като достигнат пенсионна възраст, като по този начин получават както заплата, така и добавка към пенсията си. Към 1 април 2025 г. броят на работещите пенсионери в страната достига 363 701 души, което е увеличение със 125 000 души спрямо 2020 г., когато те са били 237 686. Това показват последните данни от бюлетина на Националния осигурителен институт (НОИ).

Средното увеличение на месечната пенсия в резултат на допълнителния стаж е 16,36 лева. Въпреки че сумата изглежда скромна, България остава една от малкото държави в Европейския съюз, в които пенсиите не се облагат с данъци и върху тях не се начисляват осигурителни вноски за сметка на пенсионера.

През тази година служебно преизчислените пенсии за осигурителен стаж и възраст са 234 085. Значителен ръст се наблюдава при работещите пенсионери с инвалидна пенсия, които вече са 128 687 – с 12 942 повече в сравнение с 2024 г. За последните три години броят на хората с инвалидна пенсия, които същевременно работят, се е увеличил с над 23%.

При пенсиите за инвалидност обаче увеличението от допълнителния стаж е по-ниско – средно 9 лева на месец.

Данните на НОИ показват и рекорди – един работещ пенсионер е успял да увеличи пенсията си с цели 385,76 лева. В масовия случай обаче повишението е значително по-малко. Над 80 000 души са получили добавка между 1 и 10 лева, а 3620 души са с увеличение до 1 лев.

Близо 127 000 пенсионери са натрупали допълнителен осигурителен стаж между една и пет години.

Все повече българи, натрупали стаж в чужбина, получават своите пенсии в България. Техният брой е нараснал от малко над 50 000 в края на 2020 г. до 75 188 към края на 2024 г., което е ръст от близо 50%.

Най-много пенсии у нас се получават от Германия (12 534), следвана от Испания (11 102), Гърция (10 218) и Италия (8 649). Според експертите на НОИ това са държавите, които са били най-предпочитани от българските мигранти заради по-добрите условия на труд и качество на живот.


  • 1 гавра с белокожото население

    34 2 Отговор
    гарантирана от дпс-гроб

    09:45 14.10.2025

  • 2 Пич

    44 4 Отговор
    Това е гавра с пенсионерите !!! Никой не би работил ако му стигаха парите !!!

    Коментиран от #3

    09:48 14.10.2025

  • 3 И ОЩЕ ЕДИН

    4 39 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    но с москвич---АЛЧНИ ДЪРТАЦИ НЯМАТ НАЯЖДАНЕ

    Коментиран от #11

    09:51 14.10.2025

  • 4 Тома

    40 1 Отговор
    Най добре е да си военен,полицай и държавен служител пенсионер и пак да си на същата длъжност.А за пенсионер и депутат да не говорим

    09:52 14.10.2025

  • 5 то името е пенсионер . защото взима

    0 9 Отговор
    има много критики . незаконни пенсии . от 9 милиона на 6 е населението . и нямат пари . малко са .

    09:52 14.10.2025

  • 6 пак пишете глупости!

    37 2 Отговор
    какви 16лв отгоре ви гонят??? никой не се надява на тия 16лв а на заплатата която ще вземе за да му помогне на пенсията да искара месеца!!!

    09:55 14.10.2025

  • 7 сара

    37 2 Отговор
    Хората работят за заплата,а не за повишаване на пенсията. Посредното е редултат. Много тенденциозно и непрофесионално заглавие.

    Коментиран от #22

    09:55 14.10.2025

  • 8 то остава и да ги обложите бедните

    22 3 Отговор
    пенционери барем да остане повече за чекмеджетата

    и що не споменете тез ес държави дето стрижат и пенсионерите?
    демек добре си е при тиквените хора
    макар и най бедни и измиращи в ес


    България остава една от малкото държави в Европейския съюз, в които пенсиите не се облагат с данъци и върху тях не се начисляват осигурителни вноски за сметка на пенсионера.

    09:56 14.10.2025

  • 9 Долна лъжа!

    24 1 Отговор
    Ако човекът е с минимална пенсия, то вероятността реалния изчислен размер на пенсията му да е под размера на миниманата пенсия е доста голяма. В този случай не получава абсолютно нищо, защото след актализацията на пенсията към 01 юли всяка година неговият изчислен размер на реалната пенсия става все по-малък и все по-далеч от минималния размер на пенсията, а с този 1,35% върху базата , от която е изчислена пенсията няма как да достигне инфлационното увеличение ако се спазва швейцарското правило, а пак от НОИ нека да рекат колко пенсионери са с минимална пенсия и на колко реалния изчислен размерн на пенсията е под минималния и на колко кандидат пенсионери им с ее налагало да си платят за да се пенсионират защото "коректния" частен бизнес съвсем некоректно не ги е осигурявал, колко навъшили възраст дори да си платят не могат а се пенсионират и остават на 67 години с поне 15 години релно отработен осигурителен стаж и колко нямат даже тези 15 години и заминават на 70 с решение на началника на НОИ ако прецени, че наистина са социално слаби да им бъде определена социална пенсия и най-накрая колко работещи се инвалидизират с инвалидност над 50% и се пенсионират преждевременно. В тази извадка няма да попаднат такива, които се се пенсионирани, като депутати и други Богопомазани от властта хора.

    09:58 14.10.2025

  • 10 Глюпости ,

    32 0 Отговор
    Много българи от поколение - "60-та" , нямат стаж , заради "демокрацията" ...

    09:59 14.10.2025

  • 11 Брачед,

    14 3 Отговор

    До коментар #3 от "И ОЩЕ ЕДИН":

    Ти си бил милиционер , чесно ...🤫

    10:01 14.10.2025

  • 12 Инщер

    21 3 Отговор
    Все пенсиите са им трън в очите

    Коментиран от #16

    10:01 14.10.2025

  • 13 Бойко Българоубиец

    7 4 Отговор
    Ше им спра пенсиите тогава 😏 бухахахах ГЕРБ ПОБЕДА!

    10:03 14.10.2025

  • 14 Коректор ❗

    10 9 Отговор
    Не работят " за 16 лева " , а заемат местата на млади безработни хора , и получават пълни заплати !

    Коментиран от #18, #20

    10:07 14.10.2025

  • 15 Именно заради работещи пенсионери

    17 2 Отговор
    България остана без българи защото ги изгони в чужбина , а нищо неработещите "малцинства" и чужденци са заляли страната и дават акъл по студията. Аман от тази фашиска клика която обърка управлението на страната и вече трийсет и пет години сме в нищото. Превърнаха България в кенефф.

    10:08 14.10.2025

  • 16 Вярно

    11 2 Отговор

    До коментар #12 от "Инщер":

    Гуцанов скоро каза,че ще проверяват всички и най вече инвалидите,които са болни.Ако има измама и при тях,нека накажат докторите с подкупа.Лесно е.

    Коментиран от #28

    10:09 14.10.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Глюпости ,

    11 1 Отговор

    До коментар #14 от "Коректор ❗":

    "младите" искат зарплати , без да работят - поколението Z - там не се знае , кой Зет , кой -Сват ... 🤭😁

    Коментиран от #29

    10:18 14.10.2025

  • 19 гответе се за ефрото пушачи

    7 2 Отговор
    Европейската комисия предлага драстично увеличение на акцизните ставки за тютюневите изделия, което може да повиши цената на най-евтините цигари в България до 16 лева за кутия. Идеята е била обсъдена на последното заседание на финансовите министри от Европейския съюз в Люксембург, където българската страна, в лицето на министър Теменужка Петкова, е изразила отрицателна позиция.

    Предложението за нова директива предвижда минималният акциз за цигарите в ЕС да скочи повече от два пъти – от сегашните 90 евро на 215 евро за 1000 броя. Подобно увеличение се гласи и за рязания тютюн за пушене, чиято ставка се изравнява с тази на цигарите.

    Коментиран от #25

    10:24 14.10.2025

  • 20 Боро

    10 0 Отговор

    До коментар #14 от "Коректор ❗":

    Справедливо ще бъде работещите пенсионери да избират какво да получават - пенсия или заплата. До колкото зная, в Румъния е така. Също така е необходимо пенсионираните полицаи и военни да не могат да са държавни служители. Тях ги пенсионират доста рано, като обосновката е, че вече са достатъчно "амортизирани". Но от това следва, че не могат вече да си изпълняват качествено задълженията. В полицията е пълно с пенсионирани началници.

    10:34 14.10.2025

  • 21 Всички

    6 2 Отговор
    смучат от държавния бюджет , все хрантутници!

    10:37 14.10.2025

  • 22 Много хора работят за да хранят мързелив

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "сара":

    Снахи и зетьове и тяхните лошо възпитание деца.

    Коментиран от #24

    10:44 14.10.2025

  • 23 димитър дончев

    3 0 Отговор
    Дали тенденциозно ,а според мен от незнание ,сте списали много неистини!Повечето хора ,които работят не знаят и не са научени ,че най скъпо на този свят е Времето!Те не са свикнали да се самообразоват нямат никакви интереси и от там хобита и за тях смисъла е в работа и пари!Колкото до това ,което получават и дават....не сте прецизни!Ако частника работи то той плаща ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДОО, ЗОО ивсякакви данъци ако е ЕТ или друг вид Самоосигуряващ!това са много пари към държавата и не съм сигурен ,че може да ги изкара !Колкото до тези 16лв...те са на годишна база и не са 16 ,а в момента са около 10-12лв!

    Коментиран от #26

    10:48 14.10.2025

  • 24 Това е основното

    4 0 Отговор

    До коментар #22 от "Много хора работят за да хранят мързелив":

    Работят за да хранят неработещи некадърни млади хора които нямат образование но имат претенции да си пратят децата в чужбина отварят полукримален бизнес и тормозят други хора. Това е основното в България едни хора да тормозят други хора.

    10:49 14.10.2025

  • 25 Дръж рублите

    0 3 Отговор

    До коментар #19 от "гответе се за ефрото пушачи":

    Когда то , они вернутсья .. 🤭😁 наверна ..

    10:54 14.10.2025

  • 26 Една жена умря от рак била болна почти

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "димитър дончев":

    Без да ходи на лекар но ходела на работа до последно макар и млада пенсионерка още няма седемдесет и умря на работата кажи речи. Без никакви интереси без да си купува нови дрехи без да чете книги., без да отива на почивка нищо един безсмислен живот

    11:00 14.10.2025

  • 27 Заемат държавни места

    1 0 Отговор
    За да си кротуват в кабинетите и да лапкат заплата + пенсия, щото

    само от пенсия нестава ! ниски са пенсиите !!! а колко години са работили за да изградят България и в какво са я превърнали е друг въпрос.

    Днешна България е впоследствие от труда на днешните държавни служители пенсионери !!!

    11:01 14.10.2025

  • 28 И той трябва да бъде проверен и министри

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Вярно":

    Наскоро излезе информация за едно небезизвестно министерство че всеки десети служител бил инвалид , което е странно как работи работата. Пълно е с изрроди в администрацията.

    11:05 14.10.2025

  • 29 Те затова въвеждат самотаксуване

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Глюпости ,":

    В западналите магазини щото на касиерките не им се работи дават им се указания на хората как да стане таксуването. Две три касиерки седят и дават указания на клиентите защото не искат да работят но искат да получават заплати за сметка на клиентите понеже касиерките не им се работи много грозна и жалка картинка. ....

    11:13 14.10.2025

