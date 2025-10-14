Над 360 000 българи работят и след пенсия за 16 лева отгоре

Все повече българи продължават да се трудят и след като достигнат пенсионна възраст, като по този начин получават както заплата, така и добавка към пенсията си. Към 1 април 2025 г. броят на работещите пенсионери в страната достига 363 701 души, което е увеличение със 125 000 души спрямо 2020 г., когато те са били 237 686. Това показват последните данни от бюлетина на Националния осигурителен институт (НОИ).
Средното увеличение на месечната пенсия в резултат на допълнителния стаж е 16,36 лева. Въпреки че сумата изглежда скромна, България остава една от малкото държави в Европейския съюз, в които пенсиите не се облагат с данъци и върху тях не се начисляват осигурителни вноски за сметка на пенсионера.
През тази година служебно преизчислените пенсии за осигурителен стаж и възраст са 234 085. Значителен ръст се наблюдава при работещите пенсионери с инвалидна пенсия, които вече са 128 687 – с 12 942 повече в сравнение с 2024 г. За последните три години броят на хората с инвалидна пенсия, които същевременно работят, се е увеличил с над 23%.
При пенсиите за инвалидност обаче увеличението от допълнителния стаж е по-ниско – средно 9 лева на месец.
Данните на НОИ показват и рекорди – един работещ пенсионер е успял да увеличи пенсията си с цели 385,76 лева. В масовия случай обаче повишението е значително по-малко. Над 80 000 души са получили добавка между 1 и 10 лева, а 3620 души са с увеличение до 1 лев.
Близо 127 000 пенсионери са натрупали допълнителен осигурителен стаж между една и пет години.
Все повече българи, натрупали стаж в чужбина, получават своите пенсии в България. Техният брой е нараснал от малко над 50 000 в края на 2020 г. до 75 188 към края на 2024 г., което е ръст от близо 50%.
Най-много пенсии у нас се получават от Германия (12 534), следвана от Испания (11 102), Гърция (10 218) и Италия (8 649). Според експертите на НОИ това са държавите, които са били най-предпочитани от българските мигранти заради по-добрите условия на труд и качество на живот.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 гавра с белокожото население
09:45 14.10.2025
2 Пич
Коментиран от #3
09:48 14.10.2025
3 И ОЩЕ ЕДИН
До коментар #2 от "Пич":но с москвич---АЛЧНИ ДЪРТАЦИ НЯМАТ НАЯЖДАНЕ
Коментиран от #11
09:51 14.10.2025
4 Тома
09:52 14.10.2025
5 то името е пенсионер . защото взима
09:52 14.10.2025
6 пак пишете глупости!
09:55 14.10.2025
7 сара
Коментиран от #22
09:55 14.10.2025
8 то остава и да ги обложите бедните
и що не споменете тез ес държави дето стрижат и пенсионерите?
демек добре си е при тиквените хора
макар и най бедни и измиращи в ес
България остава една от малкото държави в Европейския съюз, в които пенсиите не се облагат с данъци и върху тях не се начисляват осигурителни вноски за сметка на пенсионера.
09:56 14.10.2025
9 Долна лъжа!
09:58 14.10.2025
10 Глюпости ,
09:59 14.10.2025
11 Брачед,
До коментар #3 от "И ОЩЕ ЕДИН":Ти си бил милиционер , чесно ...🤫
10:01 14.10.2025
12 Инщер
Коментиран от #16
10:01 14.10.2025
13 Бойко Българоубиец
10:03 14.10.2025
14 Коректор ❗
Коментиран от #18, #20
10:07 14.10.2025
15 Именно заради работещи пенсионери
10:08 14.10.2025
16 Вярно
До коментар #12 от "Инщер":Гуцанов скоро каза,че ще проверяват всички и най вече инвалидите,които са болни.Ако има измама и при тях,нека накажат докторите с подкупа.Лесно е.
Коментиран от #28
10:09 14.10.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Глюпости ,
До коментар #14 от "Коректор ❗":"младите" искат зарплати , без да работят - поколението Z - там не се знае , кой Зет , кой -Сват ... 🤭😁
Коментиран от #29
10:18 14.10.2025
19 гответе се за ефрото пушачи
Предложението за нова директива предвижда минималният акциз за цигарите в ЕС да скочи повече от два пъти – от сегашните 90 евро на 215 евро за 1000 броя. Подобно увеличение се гласи и за рязания тютюн за пушене, чиято ставка се изравнява с тази на цигарите.
Коментиран от #25
10:24 14.10.2025
20 Боро
До коментар #14 от "Коректор ❗":Справедливо ще бъде работещите пенсионери да избират какво да получават - пенсия или заплата. До колкото зная, в Румъния е така. Също така е необходимо пенсионираните полицаи и военни да не могат да са държавни служители. Тях ги пенсионират доста рано, като обосновката е, че вече са достатъчно "амортизирани". Но от това следва, че не могат вече да си изпълняват качествено задълженията. В полицията е пълно с пенсионирани началници.
10:34 14.10.2025
21 Всички
10:37 14.10.2025
22 Много хора работят за да хранят мързелив
До коментар #7 от "сара":Снахи и зетьове и тяхните лошо възпитание деца.
Коментиран от #24
10:44 14.10.2025
23 димитър дончев
Коментиран от #26
10:48 14.10.2025
24 Това е основното
До коментар #22 от "Много хора работят за да хранят мързелив":Работят за да хранят неработещи некадърни млади хора които нямат образование но имат претенции да си пратят децата в чужбина отварят полукримален бизнес и тормозят други хора. Това е основното в България едни хора да тормозят други хора.
10:49 14.10.2025
25 Дръж рублите
До коментар #19 от "гответе се за ефрото пушачи":Когда то , они вернутсья .. 🤭😁 наверна ..
10:54 14.10.2025
26 Една жена умря от рак била болна почти
До коментар #23 от "димитър дончев":Без да ходи на лекар но ходела на работа до последно макар и млада пенсионерка още няма седемдесет и умря на работата кажи речи. Без никакви интереси без да си купува нови дрехи без да чете книги., без да отива на почивка нищо един безсмислен живот
11:00 14.10.2025
27 Заемат държавни места
само от пенсия нестава ! ниски са пенсиите !!! а колко години са работили за да изградят България и в какво са я превърнали е друг въпрос.
Днешна България е впоследствие от труда на днешните държавни служители пенсионери !!!
11:01 14.10.2025
28 И той трябва да бъде проверен и министри
До коментар #16 от "Вярно":Наскоро излезе информация за едно небезизвестно министерство че всеки десети служител бил инвалид , което е странно как работи работата. Пълно е с изрроди в администрацията.
11:05 14.10.2025
29 Те затова въвеждат самотаксуване
До коментар #18 от "Глюпости ,":В западналите магазини щото на касиерките не им се работи дават им се указания на хората как да стане таксуването. Две три касиерки седят и дават указания на клиентите защото не искат да работят но искат да получават заплати за сметка на клиентите понеже касиерките не им се работи много грозна и жалка картинка. ....
11:13 14.10.2025