Времето днес, прогноза за сряда, 15 октомври: Облачността остава значителна

15 Октомври, 2025

Максималните температури ще са между 14° и 19°, в София – около 15°.

Снимка: БНТ
Облачността ще се задържи предимно значителна, предаде БНТ. На отделни места в Източна България и в планините отново ще превали, по-значително в Родопската област.

Минималните температури ще бъдат между 6° и 11°, в София – около 7°. Максималните ще са с около градус по-ниски от вчера - между 14° и 19°, в София – около 15°. Ще духа слаб северозападен, в Източна България - североизточен вятър.

Облачно ще е и по Черноморието, където много ще бъдат районите с валежи от дъжд. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Дневните температури ще са около 16°-18°. Вълнението на морето ще е е умерено - 2-3 бала.

В планините, освен че облачността ще е значителна, ще бъде и мъгливо. И там се очакват валежи, като границата между дъжд и сняг ще бъде на около 1800 метра. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури в курортите ще са от 3° на Алеко, 7-8° в Пампорово и Боровец, до 12° в Банско.

И в четвъртък ще остане облачно, със слаби превалявания отново само на отделни места в Източна България и в планините. Дневните температури ще са с около градус по-ниски, в петък слабо ще се повишат. Но от запад облачността ще се вплътни и ще започнат валежи, които през нощта срещу събота ще обхванат цялата страна. Ще продължат и в събота. Ще бъде и ветровито. Температурите ще се понижават. В неделя минималните ще са предимно между 6° и 11°, а максималните - от 12° до 17°.


