Румен Радев удостоява военни с Почетния знак на президента за принос към националната сигурност

15 Октомври, 2025 07:13, обновена 15 Октомври, 2025 06:22 306 0

Отличието ще получат подполковник Стефан Стефанов, майор Димитър Григоров и о.з. генерал-майор Иван Парапунов

Снимка: БГНЕС
БТА БТА

Държавният глава Румен Радев ще удостои с Почетния знак на президента подполковник Стефан Стефанов и майор Димитър Григоров за значимия им принос към националната сигурност, съобщиха от прессекретариата на институцията, цитирани от БТА.

Със същото отличие ще бъде удостоен и о.з. генерал-майор Иван Парапунов за неговия значим принос към развитието и укрепването на Военновъздушните сили и националната сигурност на Република България.

Отличията, които ще бъдат връчени на официална церемония в Гербовата зала на президентството от 11:30 часа, са и по случай 16 октомври – бойният празник на Военновъздушните сили, посочват още от прессекретариата.

На 16 октомври е празникът на авиацията и Военновъздушните сили. Отбелязва се с Разпореждане 400 на Министерския съвет от 1 юни 1963 г, се посочва в информация на дирекция „Архиви и справочна“ на БТА. На същия ден се отбелязва и годишнина от първия в историята на българската авиация и в Европа полет на самолет (1912 година) с разузнавателна цел в реални бойни условия по време на Балканската война (1912-1913). Освен разузнаване на силите на противника е осъществено първото над стария континент бомбардиране от въздуха в истинска фронтова обстановка. Пилотът поручик Радул Милков и наблюдателят поручик Продан Таракчиев летят със своя "Албатрос" над Одринската крепост, разузнават разположението на резервите и успяват да хвърлят две ръчни гранати над гара Караагач.


