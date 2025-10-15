Росен Желязков отмени заседанието на Министерския съвет

Министър-председателят Росен Желязков отмени насроченото за сряда заседание на Министерския съвет, съобщиха от правителствената информационна служба.
Припомняме, че решението беше съобщено малко, след като лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов съобщи на брифинг от централата на партията, че повече кворум в парламента няма да правят. Там бяха премиерът Росен Желязков, всички министри, депутати и членове на ГЕРБ-СДС.
„Не виждам никакво място на ГЕРБ в такова управление. Шеста сила сме. Не стига, че сме шести, а и пасив, че Дани Митов е министър. Полза виждате ли да стоим в правителството. Ако стоим, ще стоим само формално, повече кворум няма да им правим. Няма да счупим коалицията, но няма и да стоим по този начин“, посочи Борисов.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Боко
07:43 15.10.2025
3 Важното е
07:45 15.10.2025
4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
От днес властта у нас
вече не била на власт
😀😀😀😀
07:45 15.10.2025
5 Ужас не, ами ужас
Коментиран от #8
07:47 15.10.2025
6 СБЛЪСЪК С РЕАЛНОСТТА
07:50 15.10.2025
7 БОКО ДОБРЕ ЗНАЕ
07:53 15.10.2025
8 Гражданин
До коментар #5 от "Ужас не, ами ужас":Мантрата,че ПП-ДБ,че са изтеглили 9 милиарда за ДЕВТЕТ ДНИ УМРЕ.
Коментиран от #11
08:01 15.10.2025
9 Баба Яга
08:06 15.10.2025
10 Явно
08:08 15.10.2025
11 болгарин..
До коментар #8 от "Гражданин":А бе кво ми дреме за тия дето ги командореше миризливото ленче,ако не беше она-киро кртаков-воро с двойното гражданство и фалшкораль подписите и кокор кокорчов-нямаше да са във влстта-обелиск пред централата на партията..ребва да направите нафу3катаиленина..
08:09 15.10.2025
12 гошо
08:09 15.10.2025
13 Ха,ха
08:09 15.10.2025
14 Те щяли да Подрепят
Пазим кабинета до последно. Просто невероятно.
Оставка на ДПСНН, БКП, СДС, ДБ, ПП, ГЕРБ, ИТН.
Вкарали България в последната Национална Катастрофа, унищожили Референдуми за лЪв и Белене, лишили ни от евтини ресурси ток, газ, вода, храни, лекарства. Финансова и икономическа катастрофи от 2020 юли. Чудовищни дългови спирали, инфлации, милиарди заеми, фалшифицирани критерии Маастрихт
Оставка на ГЕРБ, ДПСНН, БКП - най алчното крило, СДС, ДБ, ПП, ИТН.
Референдум за запазване на Валутен борд, лЪв и Кеш!
08:09 15.10.2025
15 Новичок
08:10 15.10.2025
16 Хе-хе
08:10 15.10.2025
17 Коста
08:13 15.10.2025
18 Гост
08:24 15.10.2025
19 Ха,ха
08:26 15.10.2025
20 Разпердушини
08:26 15.10.2025