Росен Желязков отмени заседанието на Министерския съвет

15 Октомври, 2025 07:41 1 019 20

  • заседание-
  • министерски съвет

Припомняме, че решението беше съобщено малко, след като лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов съобщи на брифинг от централата на партията, че повече кворум в парламента няма да правят

Росен Желязков отмени заседанието на Министерския съвет - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министър-председателят Росен Желязков отмени насроченото за сряда заседание на Министерския съвет, съобщиха от правителствената информационна служба.

Припомняме, че решението беше съобщено малко, след като лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов съобщи на брифинг от централата на партията, че повече кворум в парламента няма да правят. Там бяха премиерът Росен Желязков, всички министри, депутати и членове на ГЕРБ-СДС.

„Не виждам никакво място на ГЕРБ в такова управление. Шеста сила сме. Не стига, че сме шести, а и пасив, че Дани Митов е министър. Полза виждате ли да стоим в правителството. Ако стоим, ще стоим само формално, повече кворум няма да им правим. Няма да счупим коалицията, но няма и да стоим по този начин“, посочи Борисов.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Боко

    26 0 Отговор
    изтрещя , развя бял байрак - заседание няма !

    07:43 15.10.2025

  • 3 Важното е

    27 0 Отговор
    Водопада на "Хаяши" да тече. Другото, той си го има.

    07:45 15.10.2025

  • 4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    25 1 Отговор
    😀😀😀😀
    От днес властта у нас
    вече не била на власт
    😀😀😀😀

    07:45 15.10.2025

  • 5 Ужас не, ами ужас

    34 1 Отговор
    Всяка седмица, това правителство тегли кредити и така седмица след седмица, милиард след милиард. Пеевско-герберските министри и депутати си напълниха банковите сметки с тези пари, а децата ни ще ги връщат, без да са получили и един цент.

    Коментиран от #8

    07:47 15.10.2025

  • 6 СБЛЪСЪК С РЕАЛНОСТТА

    35 1 Отговор
    Държавата е така тотално унищожена и разграбена, че даже и Боко гледа да се спаси и да избяга. Поредната национална катастрофа

    07:50 15.10.2025

  • 7 БОКО ДОБРЕ ЗНАЕ

    27 0 Отговор
    При мутрагените няма милост. По-силния прибира всичко. Сега Шиши ще му вземе и къщата в Барселона барабар с момата дето живее нам.

    07:53 15.10.2025

  • 8 Гражданин

    16 1 Отговор

    До коментар #5 от "Ужас не, ами ужас":

    Мантрата,че ПП-ДБ,че са изтеглили 9 милиарда за ДЕВТЕТ ДНИ УМРЕ.

    Коментиран от #11

    08:01 15.10.2025

  • 9 Баба Яга

    22 0 Отговор
    Тулупът се е запънал сам да си сваля правителството. Дебелото Д започва да му бърка в здравето.

    08:06 15.10.2025

  • 10 Явно

    15 0 Отговор
    напрежението между Пеевски и Борисов ескалира но никой от двамата официално не го обявява. Така беше и при Доган и Пеевски. Борисов и Пеевски искат да са върха, но там има място за един. Единият е излишен. Тече "прегрупиране". Всичко ще завърши в "полза за хората".

    08:08 15.10.2025

  • 11 болгарин..

    2 9 Отговор

    До коментар #8 от "Гражданин":

    А бе кво ми дреме за тия дето ги командореше миризливото ленче,ако не беше она-киро кртаков-воро с двойното гражданство и фалшкораль подписите и кокор кокорчов-нямаше да са във влстта-обелиск пред централата на партията..ребва да направите нафу3катаиленина..

    08:09 15.10.2025

  • 12 гошо

    17 1 Отговор
    Жалък сламен човечец подчинен на криминален бос,който иска да му благодарим,че ни окраде.Що е то?

    08:09 15.10.2025

  • 13 Ха,ха

    4 2 Отговор
    Приземяване, приземяване, приземяване! По интересното е какво ще правят останалите гербери ако новият лидер не ги прегърне (през границата), ще гласувам за "новото" само за да видя агонията на герберите!

    08:09 15.10.2025

  • 14 Те щяли да Подрепят

    6 4 Отговор
    ДПСНН, БКП, ИТН, СДС, ДБ и ПП. Но иначе "отгегляли били подкрепата си". Оксиморен и нон сенс.
    Пазим кабинета до последно. Просто невероятно.
    Оставка на ДПСНН, БКП, СДС, ДБ, ПП, ГЕРБ, ИТН.
    Вкарали България в последната Национална Катастрофа, унищожили Референдуми за лЪв и Белене, лишили ни от евтини ресурси ток, газ, вода, храни, лекарства. Финансова и икономическа катастрофи от 2020 юли. Чудовищни дългови спирали, инфлации, милиарди заеми, фалшифицирани критерии Маастрихт
    Оставка на ГЕРБ, ДПСНН, БКП - най алчното крило, СДС, ДБ, ПП, ИТН.
    Референдум за запазване на Валутен борд, лЪв и Кеш!

    08:09 15.10.2025

  • 15 Новичок

    14 2 Отговор
    ЗАКРИВАЙТЕ ЦИРКА.ПФУ...

    08:10 15.10.2025

  • 16 Хе-хе

    8 1 Отговор
    Партийните дела са по важни!

    08:10 15.10.2025

  • 17 Коста

    10 1 Отговор
    Аз отменям Водопадите по хотелите !

    08:13 15.10.2025

  • 18 Гост

    0 1 Отговор
    Както каза единият му господар да си отиват по родните места и, ако може, въобще да не се връщат тия утрепки

    08:24 15.10.2025

  • 19 Ха,ха

    1 2 Отговор
    Има ли, някой тук от ШЕСТАТА ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА,може и в Парламента да не влезете ако реши новият, започвайте да пиете кафе!

    08:26 15.10.2025

  • 20 Разпердушини

    2 3 Отговор
    се шайката , Боко бесен , води монолози ходейки на сам натам , зад него най - верните му седят като преп икани мушката , иначе зеят с голяма уста от парламентарната трибуна крилати лъжи ! Всеки мисли как да се спасява по единично , милиарди са това .

    08:26 15.10.2025

