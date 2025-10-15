Новини
Бобчева: Надяваме се до края на седмицата да започне нормалното сметоизвозване

15 Октомври, 2025 08:00 424 7

По думите ѝ още миналата седмица са направени заснемания с дронове, за да се види каква е ситуацията и къде има струпвания

Надяваме се в края на тази седмица да започне нормалното сметоизвозване в двата района "Красно село" и "Люлин". Това каза столичният зам.-кмет по екологията Надежда Бобчева в ефира на БНТ.

По думите ѝ още миналата седмица са направени заснемания с дронове, за да се види каква е ситуацията и къде има струпвания.

"През вчерашния ден беше заснето състоянието в "Красно село", преди това и в "Люлин" и очакваме да видим данните. Следим - къде са разположени контейнерите, ще прегледаме състоянието на всички контейнери, за да насочим в най-добра степен нашите усилия. На последно място ще следим за боклук, който не си е на мястото, например в междублоково пространство. Като на нарушителите ще налагаме санкции", обясни Бобчева.


  • 1 Лелееее

    2 0 Отговор
    това на снимката е много страшно.

    08:06 15.10.2025

  • 2 АГАТ а Кристи

    2 0 Отговор
    Сметоизвозването трябва да започне от вас - ВСИЧКИ властимащи.
    Рестарт, ЛУСТРАЦИЯ, съд, затвори и отнемане на недоказано имущество.

    08:07 15.10.2025

  • 3 Естетет

    1 0 Отговор
    А цяла България се надява ти да изчезнеш от национален ефир. Гледат деца. После ще имат психически проблеми само дори да те зърнат за миг

    08:11 15.10.2025

  • 4 оня с коня

    1 0 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кoчинaта и да ги зaплюеш ,което е добро начало за деня

    08:15 15.10.2025

  • 5 Трол

    0 0 Отговор
    Че какво му е ненормално на сегашното сметоизвозване? Както се бяха наели софиянци да чистят, няма никакъв смисъл от бюджетно перо.

    08:21 15.10.2025

  • 6 Смърди на любопитковци

    0 0 Отговор
    Каква наглост, всеки снима с телефона, а сега и дронове заради кофа с боклук 👏 Откъде пари за дронове кмете?

    08:21 15.10.2025

  • 7 Дано

    0 0 Отговор
    но-бързо ви сметоизвозат !

    08:30 15.10.2025

