Бобчева: Надяваме се до края на седмицата да започне нормалното сметоизвозване

Надяваме се в края на тази седмица да започне нормалното сметоизвозване в двата района "Красно село" и "Люлин". Това каза столичният зам.-кмет по екологията Надежда Бобчева в ефира на БНТ.

По думите ѝ още миналата седмица са направени заснемания с дронове, за да се види каква е ситуацията и къде има струпвания.

"През вчерашния ден беше заснето състоянието в "Красно село", преди това и в "Люлин" и очакваме да видим данните. Следим - къде са разположени контейнерите, ще прегледаме състоянието на всички контейнери, за да насочим в най-добра степен нашите усилия. На последно място ще следим за боклук, който не си е на мястото, например в междублоково пространство. Като на нарушителите ще налагаме санкции", обясни Бобчева.