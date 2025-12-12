Новини
Васил Терзиев: От утре 100 % от битовите отпадъци в "Люлин" ще се извозват по график

Васил Терзиев: От утре 100 % от битовите отпадъци в "Люлин" ще се извозват по график

12 Декември, 2025 13:55

Кметът на София ще бъде на терен с доброволци тази събота - за изчистване на натрупани едрогабаритни отпадъци

Васил Терзиев: От утре 100 % от битовите отпадъци в "Люлин" ще се извозват по график - 1
Снимка: СО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Столична община продължава работата по пълното нормализиране на сметосъбирането в район „Люлин“ след затрудненията от първите дни на декември. Вече е осигурено ежедневно извозване в голяма част от района, като актуалната информация по микрорайони е следната:

От вчера 10, 9 и 8 микрорайон са на регулярно, ежедневно извозване.

От днес 1, 2 и 90% от 3 микрорайон също са на постоянен режим.

Днешната акция обхваща 4, 5, 6 и 7 микрорайон, които от утре ще преминат на регулярното обслужване.

След спешното прехвърляне на дейността на Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО) в Зона 3, с цел осигуряване на непрекъсваемост на услугата, район „Люлин“ временно изпита затруднения със сметосъбирането. За овладяване на ситуацията беше мобилизиран целият наличен ресурс - техника, служители и доброволци.

„Няма невъзможни неща, когато има желание, дисциплина и мобилизация. Първите дни на декември в „Люлин“ бяха трудни. И е важно да го кажа открито. Не беше добре. И аз поемам отговорност. Утре ще бъда на терен заедно с всички, които помагат за решаването на проблема“, коментира кметът на София Васил Терзиев.

За утрешната доброволческа акция е предвидено единствено събиране на едрогабаритни отпадъци, като маршрутите ще бъдат финализирани до края на деня.

Столична община изказва благодарност към всички служители и доброволци, които активно участваха в работата на терен и подпомогнаха бързото възстановяване на редовния режим на сметосъбиране.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    1 1 Отговор
    ГОЛЯМА НОВИНА,НЯМА ЩО.

    14:00 12.12.2025

  • 2 оня с коня

    0 2 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и eдинственно
    Като гръмнe AEЦ-а и унищожи Тоя koфтиГEН

    14:03 12.12.2025

  • 3 Комунистите родината изграждат!

    1 0 Отговор
    Седесарите след тях рушат.

    А ПеПе-та и ДеБе-та боклучари са на крак!

    Ура за Държавна сигурност, която ни роди Васко юнак!

    14:06 12.12.2025

  • 4 Евродебил

    1 0 Отговор
    Ох олекна ми! Съвсем бяхме започнали да заприличваме на град от ЕСССР по мръсотия и разипия.

    14:09 12.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
