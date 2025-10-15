КЗК: Надценките на храните стигнаха до 90%

До 90% достига надценката върху млечните продукти от цената на едро до крайната в магазините в България. Това показва проверка на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), извършена в 50 търговски вериги и дребни търговци, обхващащи над 500 обекта. За сравнение – в повечето европейски държави надценката варира между 25 и 35 на сто. Анализ на пазара в студиото на „Здравей, България” направиха икономистът Юлиан Войнов и Димитър Зоров от Асоциацията на млекопреработвателите в България. Те разкриха защо ситуацията остава непрозрачна за потребителите и как търговските вериги диктуват пазара.
„Темата не е нова. Ние, производителите, говорим за тези надценки от над 7 години, но досега се замиташе под килима“, заяви Зоров. Той изрази удовлетворение, че най-накрая КЗК потвърждава публично това, което отдавна е известно в бранша – че крайните цени в магазините са силно изкривени заради действията на търговските вериги и посредниците.
По думите му производителите не могат да обявяват публично на какви цени продават продуктите си на търговските вериги заради клаузи в договорите, които определят тази информация като „търговска тайна“. Именно това прави сравняването на доставната и продажната цена невъзможно за обикновения потребител.
„Разликата между цената, на която продаваме кашкавал на веригите, и цената, на която се предлага на щанда, достига до 90%“, заяви Зоров. „Сиренето е с до 60% надценка, млякото – до 80%. Това са реални числа, установени от КЗК. Проблемът е, че потребителите не ги виждат“, добави той.
Производителят разкри и че въпреки увеличението на цените в магазините, той не е променял тези на продуктите си към търговските вериги от 1 октомври 2022 г. По думите му дори се изискват допълнителни отстъпки всяка година.
Икономистът Юлиан Войнов потвърди думите на Зоров с данни от статистиката: „Цените на млечните продукти в България са средно с 25% над европейските, а покупателната способност на българина е около 60% от тази на средния европеец“. Според него това говори за изкривяване на конкуренцията и липса на ефективен регулаторен контрол.
„Същите храни, в същите търговски вериги, но с различен произход – български или западноевропейски – се третират различно. Продукти на големи чужди концерни влизат по договори с по-ниска надценка, докато на българските се слага до 90%“, обясни икономистът. Зоров открито заяви, че производителите нямат реална възможност да поставят условия на веригите – нито за пределна надценка, нито за прозрачност в ценообразуването. „Ако някой се опита да осветли цените, се стоварва цялата сила на търговските вериги върху него – изваждат продуктите ти от рафтовете, въпреки че си платил такси за листване“, сподели той.
Според Войнов сайтът за наблюдение на цените на храните, създаден от правителството, е „нефункционален“ – не предлага реална възможност за сравнение на продукти, марки или дългосрочни тенденции. Това лишава потребителите от инструмент за реален контрол.
Зоров беше по-критичен: „Държавата бави закона за ограничаване на надценките, въпреки че е минал две обществени обсъждания. Защо? Кой се страхува от прозрачността? За кого работят тези хора – за потребителя или за интересите на веригите?“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #56
08:44 15.10.2025
2 провинциалист
08:45 15.10.2025
3 Баш Батка
08:45 15.10.2025
4 проблема ще се разреши от самосебе си
Всеки един що годе кадърен интернет потребител може много лесно да провери как се движат цените в страните от Еврозоната. Каквито са цените там, такива щше са и в България до края на следващата година.
Коментиран от #7
08:46 15.10.2025
5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
ами и ни мами❗
08:47 15.10.2025
6 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Зер сините мамуни заради тях разрушиха една процветяваща държава.
Коментиран от #10, #15, #29
08:48 15.10.2025
7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #4 от "проблема ще се разреши от самосебе си":За цените уж ясно, а нещо за доходите🤔❗
Щото вместо да ги настигаме-
те се отдалечават❗
08:49 15.10.2025
8 Гост
08:49 15.10.2025
9 Фен
08:50 15.10.2025
10 мада
До коментар #6 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Андрей Луканов обявява фалит на България на 30 март 1990 година, когато правителството му налага мораториум върху плащанията по външния дълг на страната. Това представлява едностранно прекратяване на плащанията по външния дълг чрез Българската външнотърговска банка, което официално означава държавен банкрут и изолация на България от световните финансови пазари за няколко години. Този акт е свързан с тежка икономическа криза, недостиг на валутни резерви и сериозни социални последици, известни като "Гладната Луканова зима".
Коментиран от #20, #34
08:50 15.10.2025
11 Дедо ви
08:51 15.10.2025
12 Даниел
Комисия с отпаднала необходимост и абсолютно безполезна в този си вид!
08:52 15.10.2025
13 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
е назначен за шеф на КЗК❗
Каква случаЕност, а🤔
08:53 15.10.2025
14 айайай
в Германия цените са поне двойни. Продуктите произведение там са импорториани тук са на почти същите цени. Всичко останало там е по - скъпо. Осранахме си един прист народ.
Коментиран от #22, #26, #43
08:54 15.10.2025
15 От Варна
До коментар #6 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Ами и цената на бананите в България е по-висока! В Англия кило банани е около 2.50 лв, в зависимост от курса лев/ £. На млякото и маслото и меките сирена също!
Коментиран от #39
08:55 15.10.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 И пак много
08:57 15.10.2025
18 Запознат
Коментиран от #27
08:57 15.10.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #10 от "мада":мЪ-да, забеляза ли , че пишеш за събития четири месеца СЛЕД
ВИЛИКЪТЪ НОЕМВРИЙСКА РИВУЛЮЦИЪ
от 11. 11. 1989.г. ❗
Коментиран от #28, #32
08:57 15.10.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Мдааааааа
До коментар #14 от "айайай":В Германия цените може и да са двойни, но заплатите им са петорни. Затова още нито един германец не е емигрирал у нас, а обратното върви с пълна сила.
Коментиран от #25
09:00 15.10.2025
23 Нещо не ми се връзва
09:00 15.10.2025
24 Трифонов
09:01 15.10.2025
25 така е
До коментар #22 от "Мдааааааа":Заплатите им може да са петорни, но всеки евроцент в заплатите им е извоюван от работниците с преговори и стачки. Дори вчера примерно персонала на летището в Брюксел стачкуваше за по-високи заплати.
09:03 15.10.2025
26 Сравни
До коментар #14 от "айайай":Цените на германския и българския Лидл (германските ги има в интернет) и ще получиш прозрение.
09:03 15.10.2025
27 разбирам
До коментар #18 от "Запознат":Значи веригите с по 80-100 човека парсонал на магазн нямат подобни проблеми с плащане на заплати и осигуровки? Или си плащат и тях не ги проверяват?
09:05 15.10.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Трифонов
До коментар #6 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Ами така, я! Преди 1989г. образованието, вкл. висшето, беше напълно и реално безпатно. Здравеопазването също беше напълно безплатно, като в болницата те държаха до тогава, докато те излекуват и достъп до здравна услуга с добро средно качество имаше над 90% от обществото. Престъпността се движеше в такива граници, че почти не се усещаше от гражданите. Но... нямаше банани. Наистина нямаше. Пускаха само по Нова година, килото струваше 3 лева, което беше скъпо за онези доходи и ти даваха да вземеш наведнъж до 3 кг. А сега... сега има банани за всички. Кеф ти ги яж, кеф ти...
09:07 15.10.2025
30 По-важното е
09:07 15.10.2025
31 Комисия за защита на канибалите
Коментиран от #33
09:08 15.10.2025
32 мъда
До коментар #20 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":И като е 4 месеца след дворцовия преврат, та какво? Луканов от коя партия беше?
Коментиран от #54
09:08 15.10.2025
33 йес
До коментар #31 от "Комисия за защита на канибалите":Секи магазин - Кореком!
09:08 15.10.2025
34 Либералната демокрация уби България
До коментар #10 от "мада":И да обясниш, защо луканов обявяванфалит на държавата еднолично, без да е нужен такъв и без да е гласувано от правителството?!?
Коментиран от #36, #40
09:09 15.10.2025
35 Тома
09:09 15.10.2025
36 точно така
До коментар #34 от "Либералната демокрация уби България":Еднолично обявява фалита на България. Учете я тази история де.
Коментиран от #46
09:10 15.10.2025
37 Добре дошли в Еврозоната глупаци!
09:11 15.10.2025
38 Не особено интелигентен
09:11 15.10.2025
39 Те ядат
До коментар #15 от "От Варна":само имитации.Маслото им е 40/60.Това не е масло.А бананите от 1960г не са банани,а ГМО и който ги купува е тотален идиот.😂😂😂
09:12 15.10.2025
40 ето ти обяснението
До коментар #34 от "Либералната демокрация уби България":Банкерите изтъкват, че „на международните кредитни пазари банката среща изключително сериозни и почти непреодолими трудности по договарянето на нови кредити”. От ноември 1989 г. не е договорен нито един такъв. „Като мотиви за тази въздържаност се изтъкват високата задлъжнялост на страната, сумата на която е надхвърлила критичната граница”, признават банкерите. Те предлагат да бъдат прекратени плащанията по външния дълг, като банката уведоми кредиторите за това.
През следващия месец Луканов се опитва да изпроси 1 млрд. долара от СССР, за което пътува лично до Москва, но Горбачов му отказва, тъй като и самото съветско управление е в тежка финансова криза.
На 31 март 1990 г. Луканов прекратява едностранно плащанията по външния дълг без да предупреди кредиторите, което допълнително утежнява положението на България. На 3 април 1990 г. БКП се преименува в БСП. Няколко дни по-късно в преименувания на в. „Дума” „Работническо дело” излиза интервю с Луканов със заглавие „Правителството успокои дълговете на България”.
През 1992 г. пред следствения арест на ул. „Развигор” в столицата, преди да бъде задържан, Андрей Луканов отговаря на журналистически въпрос къде са 11 млрд. долара дълг с думите: „Заедно ги изядохме”.
Коментиран от #49
09:14 15.10.2025
41 Георги
09:15 15.10.2025
42 az СВО Победа 80
Идват глад студ и мизерия...
09:16 15.10.2025
43 Карлос Друсар
До коментар #14 от "айайай":Личи си, че по-далеч от Кула, Видинско, не си стигал в посока Германия. Пълни безпардонни глупости!
09:18 15.10.2025
44 както се казва
09:19 15.10.2025
45 Иииииииии
09:20 15.10.2025
46 Либералната демокрация уби България
До коментар #36 от "точно така":И да изкараш Стенограмите от пленарни заседания ..., и гласуването за обявяване на фалита..
Коментиран от #48, #52
09:21 15.10.2025
47 Госあ
09:21 15.10.2025
48 чудесно, давай ги
До коментар #46 от "Либералната демокрация уби България":Абе от коя партия бе Луканов тогава?
Коментиран от #51
09:23 15.10.2025
49 Либералната демокрация уби България
До коментар #40 от "ето ти обяснението":И ти, да изкараш Стенограмите от пленарни заседания ..., и гласуването за обявяване на фалита..
Всичко друго е журналистически лупинги.
09:24 15.10.2025
50 Карлос Друсар
09:24 15.10.2025
51 Либералната демокрация уби България
До коментар #48 от "чудесно, давай ги":Кво да давам, като няма такова гласуване. За това чакам ти да ги изкараш.
Коментиран от #53
09:25 15.10.2025
52 така е
До коментар #46 от "Либералната демокрация уби България":Цифрите са пределно ясни и очертават третия банкрут на комунистическата система през 45-годишното ѝ управление, след тези през 1960 г. и 1977 г. Те показват, че дълговете на комунизма задушават демокрацията и изключително много затрудняват пътя към нея още в началото на прехода.
Първият от документите е строго секретна от особена важност докладна записка от председателя на БНБ Иван Драгневски и председателя на Българската външнотърговска банка Веселин Ранков до Георги Атанасов, член на Политбюро на ЦК на БКП и председател на Министерския съвет и ръководител на групата по валутните въпроси от 29 януари 1990 г. (ден преди откриването на ХIV извънреден конгрес на БКП).
В нея се дава информация за ползването на валутни средства от т. нар. стратегически валутен резерв в размер на 1 млрд. долара, което управлението поддържа до 1989 г. в западни банки. През октомври 1989 г., още докато Живков е на власт, от него се теглят 300 млн. долара.
Банкерите информират, че в първото тримесечие на 1989 г. предстоят плащания по външния дълг общо в размер на 1 млрд. и 460 млн. долара, които не могат да се покрият. Както самият генерален секретар на БКП по това време Петър Младенов успешно определя по тайна среща през ноември 1989 г. с ръководния състав на МВР и ДС управлението на Тодор Живков (респективно на БКП) е довело страната до „просешка тояга”.
Цифрите говорят сами – валутните постъпления за януари 1990 г. са едва 30,2 млн., а валутните разходи възлизат на
Коментиран от #57, #60
09:26 15.10.2025
53 кво гласуване
До коментар #51 от "Либералната демокрация уби България":като съм написал, че като Премиер на България комуниста Андрей Луканов ЕДНОЛИЧНО взема решението за фалита на страната.
09:28 15.10.2025
54 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #32 от "мъда":Що мен питаш🤔
Нали скачАхте с "Времето е наше!" ❗
Е , като станА Ваше, що рИвети "ама той беше комунист"🤔 Нали и Борисов беше комунист❗
Или Вие само за банани скачАхте ❗
Коментиран от #58
09:31 15.10.2025
55 Eлементарно
09:31 15.10.2025
56 Много просто
До коментар #1 от "Пич":Голямата добавена стойност е в търговията. Там се включват складова дейност, пласмент, реклама, загуби от фира, удобни търговски центрове, обслужване, доставка и т. н. А производителите си имат субсидии.
09:31 15.10.2025
57 така е
До коментар #52 от "така е":Вторият документ е строго секретно от особена важност писмо относно: Състояние на плащанията по ползваните кредити от чужбина. Той е подписан отново от председателя на БНБ Иван Драгневски и председателя на Българската външнотърговска банка Веселин Ранков (и двамата разкрити като сътрудници на ДС, бел. ред.).
Адресиран е до председателя на Министерския съвет Андрей Луканов и е от 15 февруари 1990 г. (Луканов поема премиерския пост на 5 февруари 1990 г. с решение на 14-ия извънреден конгрес на БКП).
В него банкерите излагат подробна информация за външната задлъжнялост на комунистическото управление, което към 31 декември 1989 г. възлиза на 10,6 млрд. долара. Посочено е, че през 1990 г. предстоят плащания по различни кредити и лихви в размер на 3,9 млрд. долара. Те могат да бъдат частично погасени само с останалите 528 млн. долара в т. нар. стратегически резерв.
Банкерите изтъкват, че „на международните кредитни пазари банката среща изключително сериозни и почти непреодолими трудности по договарянето на нови кредити”. От ноември 1989 г. не е договорен нито един такъв. „Като мотиви за тази въздържаност се изтъкват високата задлъжнялост на страната, сумата на която е надхвърлила критичната граница”, признават банкерите. Те предлагат да бъдат прекратени плащанията по външния дълг, като банката уведоми кредиторите за това.
09:32 15.10.2025
58 мъне
До коментар #54 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":ТИ мене питаше нещо и съм ти отговорил. Не ли?
Коментиран от #63
09:33 15.10.2025
59 хахаха
09:38 15.10.2025
60 Либералната демокрация уби България
До коментар #52 от "така е":Ааа, не, фалита след 10.10 1989 на американското протеже луканов не ми го слагай на НРБ.
През периода 1944 - 1989 НРБ фалити няма.
"История на външния държавен дълг на България, 1878-1990" - се намира свободно из интернет в pdf формат. Това е документалистика издадена от БНБ не през социализма, а през демокрацията. Трите големи тома отразяват цялото банково дело на страната ни на база документи(черно на бяло) от архива на БНБ. През времето на НРБ там фалити няма. Никъде няма фалити и като официална информация.
Фалити има само в главите на лъжците, които не могат да го докажат.
Дай ми заглавие на информация (както аз направих) да проверя за измислените ти фалити.
Коментиран от #62
09:41 15.10.2025
61 Че Гевара
Коментиран от #64
09:47 15.10.2025
62 Американско протеже
До коментар #60 от "Либералната демокрация уби България":Е колко да е американско? Ходи до Москва да крънка още един милиард долара заем, ама Горби го отряза. Защо не е ходил при Рейгън? Хайде учете я тази история бре.
09:49 15.10.2025
63 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #58 от "мъне":Отговор тип " Ама що биете не грите!" 😀
Виновен бил щото бил комунист.
Ами Борисов нали и той е бил комунист.
Или оня льош комунист, а тоА добър комунист.
Ама нали ВРЕМЕТО ВЕЧЕ Е вАШЕ❗
А вече над 30 години все льошите комунисти от миналото са ви виновни.
А за "добрите" комунисти и комсомолци,
КАТО ШЕФА НА КЗК ,
сякаш НЕ знаете, че са били комунисти❗
Залъгаха ви с едни банани и сега сте доволни от днешния ден❗
Коментиран от #65
09:50 15.10.2025
64 нужни са колкото Профсъюзите
До коментар #61 от "Че Гевара":Всичките са само заради изискванията по закон, но всъщност не вършат никаква работа.
09:51 15.10.2025
65 мъне
До коментар #63 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Всъщност льошите камунисти пуснаха България едва на 4.06.2025 когато страната прие Еврото и успешно завърши интеграцията си в Европейския съюз. Историята показва, че на 10.11.1989 Москва смени българския селски хитрец Тодор Живков с гражданина със съветски паспорт комуниста Петър Младенов. Това е обикновен дворцов преврат, а не изгонване на комунистите. Това е и причината 35 години да тъпчем на едно място, докато повечето от другите бивши соц страни да станат истински европейски държави. При нас Прехода към демокрация тепърва започва. Затова ви е толкова мъчно.
09:55 15.10.2025
66 Бургазлия
В магазина прах первол 4 литра 9,80
Кашкавал 1 кг 7.60 сирене от 4 до 10 лв хубавото
Да си продават в България с 500% надценка щом има кой да купува
09:59 15.10.2025
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 дядото
10:15 15.10.2025