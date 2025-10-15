Новини
КЗК: Надценките на храните стигнаха до 90%

15 Октомври, 2025 08:40

Сиренето е с до 60% надценка, млякото – до 80%

До 90% достига надценката върху млечните продукти от цената на едро до крайната в магазините в България. Това показва проверка на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), извършена в 50 търговски вериги и дребни търговци, обхващащи над 500 обекта. За сравнение – в повечето европейски държави надценката варира между 25 и 35 на сто. Анализ на пазара в студиото на „Здравей, България” направиха икономистът Юлиан Войнов и Димитър Зоров от Асоциацията на млекопреработвателите в България. Те разкриха защо ситуацията остава непрозрачна за потребителите и как търговските вериги диктуват пазара.

„Темата не е нова. Ние, производителите, говорим за тези надценки от над 7 години, но досега се замиташе под килима“, заяви Зоров. Той изрази удовлетворение, че най-накрая КЗК потвърждава публично това, което отдавна е известно в бранша – че крайните цени в магазините са силно изкривени заради действията на търговските вериги и посредниците.

По думите му производителите не могат да обявяват публично на какви цени продават продуктите си на търговските вериги заради клаузи в договорите, които определят тази информация като „търговска тайна“. Именно това прави сравняването на доставната и продажната цена невъзможно за обикновения потребител.

„Разликата между цената, на която продаваме кашкавал на веригите, и цената, на която се предлага на щанда, достига до 90%“, заяви Зоров. „Сиренето е с до 60% надценка, млякото – до 80%. Това са реални числа, установени от КЗК. Проблемът е, че потребителите не ги виждат“, добави той.

Производителят разкри и че въпреки увеличението на цените в магазините, той не е променял тези на продуктите си към търговските вериги от 1 октомври 2022 г. По думите му дори се изискват допълнителни отстъпки всяка година.

Икономистът Юлиан Войнов потвърди думите на Зоров с данни от статистиката: „Цените на млечните продукти в България са средно с 25% над европейските, а покупателната способност на българина е около 60% от тази на средния европеец“. Според него това говори за изкривяване на конкуренцията и липса на ефективен регулаторен контрол.

„Същите храни, в същите търговски вериги, но с различен произход – български или западноевропейски – се третират различно. Продукти на големи чужди концерни влизат по договори с по-ниска надценка, докато на българските се слага до 90%“, обясни икономистът. Зоров открито заяви, че производителите нямат реална възможност да поставят условия на веригите – нито за пределна надценка, нито за прозрачност в ценообразуването. „Ако някой се опита да осветли цените, се стоварва цялата сила на търговските вериги върху него – изваждат продуктите ти от рафтовете, въпреки че си платил такси за листване“, сподели той.

Според Войнов сайтът за наблюдение на цените на храните, създаден от правителството, е „нефункционален“ – не предлага реална възможност за сравнение на продукти, марки или дългосрочни тенденции. Това лишава потребителите от инструмент за реален контрол.

Зоров беше по-критичен: „Държавата бави закона за ограничаване на надценките, въпреки че е минал две обществени обсъждания. Защо? Кой се страхува от прозрачността? За кого работят тези хора – за потребителя или за интересите на веригите?“.


  • 1 Пич

    34 1 Отговор
    Сега КЗК ще вземе строги мерки , като ви издаде таблица с надценките на хранителните продукти , за да знаете !!! Ама хак да ви е , като купувате и досега не сте загряло !!! И инфлация няма , тя е 2% и само се усеща като 200% !!!

    Коментиран от #56

    08:44 15.10.2025

  • 2 провинциалист

    29 4 Отговор
    И сега атлантутите ще ревнат, че пазарът се саморегулирал и че пипне ли държавата надценките, всичко ще се срине.

    08:45 15.10.2025

  • 3 Баш Батка

    25 0 Отговор
    Да, ако сравняват цените в една и съща верига тук и в чужбина сигурно има 90% разлика.

    08:45 15.10.2025

  • 4 проблема ще се разреши от самосебе си

    14 2 Отговор
    Надценката се формира от значителното количество мутри прекупвачи по веригата от производителя до магазина. Решава се лесно с промяна в няколко закона.

    Всеки един що годе кадърен интернет потребител може много лесно да провери как се движат цените в страните от Еврозоната. Каквито са цените там, такива щше са и в България до края на следващата година.

    Коментиран от #7

    08:46 15.10.2025

  • 5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    21 0 Отговор
    КЗК не само следи,
    ами и ни мами❗

    08:47 15.10.2025

  • 6 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    29 3 Отговор
    Цените на бананите НЕ ПИПАЙТЕ !

    Зер сините мамуни заради тях разрушиха една процветяваща държава.

    Коментиран от #10, #15, #29

    08:48 15.10.2025

  • 7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    22 0 Отговор

    До коментар #4 от "проблема ще се разреши от самосебе си":

    За цените уж ясно, а нещо за доходите🤔❗
    Щото вместо да ги настигаме-
    те се отдалечават❗

    08:49 15.10.2025

  • 8 Гост

    22 0 Отговор
    Затова ли съществува кзк, да констатира? За какво сте цяла шайка тарикати бе, кзк? Това може да ти го каже и дете. За какво сте вие?

    08:49 15.10.2025

  • 9 Фен

    20 3 Отговор
    Неграмотното въвеждане на еврото вдигна цените повече, отколкото самото евро ще ги вдигне. И това, само за да угодим на урсулите. А големите измами и грабежи, свързани с превалутирането на спестяванията за погребение на пенсионерите по селата още не са почнали...

    08:50 15.10.2025

  • 10 мада

    3 8 Отговор

    До коментар #6 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Андрей Луканов обявява фалит на България на 30 март 1990 година, когато правителството му налага мораториум върху плащанията по външния дълг на страната. Това представлява едностранно прекратяване на плащанията по външния дълг чрез Българската външнотърговска банка, което официално означава държавен банкрут и изолация на България от световните финансови пазари за няколко години. Този акт е свързан с тежка икономическа криза, недостиг на валутни резерви и сериозни социални последици, известни като "Гладната Луканова зима".

    Коментиран от #20, #34

    08:50 15.10.2025

  • 11 Дедо ви

    24 0 Отговор
    Ние отдавна знаем какви са надценките на млякото. Но защо КЗК, КЗП, ....и още други трибуквени и четири, и повечебуквени организации нищоправци не вземат мерки и не си свършат работата? Ядем най-скъпото мляко в света. Или съвсем искате да довършите пенсионерите на които пенсиите едвам стигат за кофичка мляко и парче хляб на ден?

    08:51 15.10.2025

  • 12 Даниел

    16 1 Отговор
    КЗК ни информира за свръхпечалби при стоки от първа необходимост,но не казва как ще се промени това ,явно нямат никакво намерение да се наместват в конкуренцията на пазара?!
    Комисия с отпаднала необходимост и абсолютно безполезна в този си вид!

    08:52 15.10.2025

  • 13 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    18 0 Отговор
    Последният Първи секретар на ЦК на ДКМС
    е назначен за шеф на КЗК❗
    Каква случаЕност, а🤔

    08:53 15.10.2025

  • 14 айайай

    1 16 Отговор
    нека сравним цените на ресторантите между Бг и Германи ? и на магазините ? стига сте лъгали !
    в Германия цените са поне двойни. Продуктите произведение там са импорториани тук са на почти същите цени. Всичко останало там е по - скъпо. Осранахме си един прист народ.

    Коментиран от #22, #26, #43

    08:54 15.10.2025

  • 15 От Варна

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Ами и цената на бананите в България е по-висока! В Англия кило банани е около 2.50 лв, в зависимост от курса лев/ £. На млякото и маслото и меките сирена също!

    Коментиран от #39

    08:55 15.10.2025

  • 17 И пак много

    2 2 Отговор
    Лъжите в път са повече.

    08:57 15.10.2025

  • 18 Запознат

    4 7 Отговор
    Само се внушава на хората, че търговците са виновни за инфлацията. Никой обаче не говори за разходите на търговците. Ток, заплати, наем, НЗОК, ДОО, БАБХ- (и те са разход), ДОД, ДДС, тези разходи са по-високи и респективно и процента надценка е по-висок. Имам магазин за хр. стоки и ако преди години слагахме. по 20% надценка, сега под 30-40% е немислимо, иначе затваряме и си остават само бъдещите държавни магазини.

    Коментиран от #27

    08:57 15.10.2025

  • 20 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "мада":

    мЪ-да, забеляза ли , че пишеш за събития четири месеца СЛЕД
    ВИЛИКЪТЪ НОЕМВРИЙСКА РИВУЛЮЦИЪ
    от 11. 11. 1989.г. ❗

    Коментиран от #28, #32

    08:57 15.10.2025

  • 22 Мдааааааа

    13 0 Отговор

    До коментар #14 от "айайай":

    В Германия цените може и да са двойни, но заплатите им са петорни. Затова още нито един германец не е емигрирал у нас, а обратното върви с пълна сила.

    Коментиран от #25

    09:00 15.10.2025

  • 23 Нещо не ми се връзва

    12 1 Отговор
    Освен в големите вериги, мляко и млечни продукти се продават и във фирмените магазини на мандрите. Там цените понякога са по-високи от тези в големите вериги. На какво се дължи надценката там? Ако производствените им цени са такива, каквито ги представят господата в статията, би следвало цените там да са ако не наполовина, то поне с една трета по-ниски.

    09:00 15.10.2025

  • 24 Трифонов

    3 1 Отговор
    Пазарувайте от малките магазини. Просто е. В моя квартал например вече има няколко, в които има наистина абсолютно всичко. Пробвайте и вие и ще откриете, че и във вашите квартални магазини зареждането е вече на много по-високо ниво от последния път, когато сте проверявали.

    09:01 15.10.2025

  • 25 така е

    4 0 Отговор

    До коментар #22 от "Мдааааааа":

    Заплатите им може да са петорни, но всеки евроцент в заплатите им е извоюван от работниците с преговори и стачки. Дори вчера примерно персонала на летището в Брюксел стачкуваше за по-високи заплати.

    09:03 15.10.2025

  • 26 Сравни

    8 1 Отговор

    До коментар #14 от "айайай":

    Цените на германския и българския Лидл (германските ги има в интернет) и ще получиш прозрение.

    09:03 15.10.2025

  • 27 разбирам

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "Запознат":

    Значи веригите с по 80-100 човека парсонал на магазн нямат подобни проблеми с плащане на заплати и осигуровки? Или си плащат и тях не ги проверяват?

    09:05 15.10.2025

  • 29 Трифонов

    11 1 Отговор

    До коментар #6 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Ами така, я! Преди 1989г. образованието, вкл. висшето, беше напълно и реално безпатно. Здравеопазването също беше напълно безплатно, като в болницата те държаха до тогава, докато те излекуват и достъп до здравна услуга с добро средно качество имаше над 90% от обществото. Престъпността се движеше в такива граници, че почти не се усещаше от гражданите. Но... нямаше банани. Наистина нямаше. Пускаха само по Нова година, килото струваше 3 лева, което беше скъпо за онези доходи и ти даваха да вземеш наведнъж до 3 кг. А сега... сега има банани за всички. Кеф ти ги яж, кеф ти...

    09:07 15.10.2025

  • 30 По-важното е

    9 0 Отговор
    че инфлацията е 2% .

    09:07 15.10.2025

  • 31 Комисия за защита на канибалите

    8 0 Отговор
    Като в Корекома са цените. Заради еврозоната вероятно.

    Коментиран от #33

    09:08 15.10.2025

  • 32 мъда

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    И като е 4 месеца след дворцовия преврат, та какво? Луканов от коя партия беше?

    Коментиран от #54

    09:08 15.10.2025

  • 33 йес

    6 0 Отговор

    До коментар #31 от "Комисия за защита на канибалите":

    Секи магазин - Кореком!

    09:08 15.10.2025

  • 34 Либералната демокрация уби България

    7 1 Отговор

    До коментар #10 от "мада":

    И да обясниш, защо луканов обявяванфалит на държавата еднолично, без да е нужен такъв и без да е гласувано от правителството?!?

    Коментиран от #36, #40

    09:09 15.10.2025

  • 35 Тома

    6 0 Отговор
    В България надценките не са в проценти ами в пъти защото всеки иска да стане милионер и то много бързо

    09:09 15.10.2025

  • 36 точно така

    3 1 Отговор

    До коментар #34 от "Либералната демокрация уби България":

    Еднолично обявява фалита на България. Учете я тази история де.

    Коментиран от #46

    09:10 15.10.2025

  • 37 Добре дошли в Еврозоната глупаци!

    8 0 Отговор
    Ама приемането на еврото НЕМА нищо общо, ниЙ сме още с лев..

    09:11 15.10.2025

  • 38 Не особено интелигентен

    10 0 Отговор
    Защо изобщо има такава комисия??? За да ми докладва очевидното! Всеки ден пазарувам и харча собствените си пари за купуване на все по-скъпи стоки! А някой проследява ли лекарствата в аптеките! Там цените хвърчат в пъти!!! А един коментатор по телевизията каза нещо интересно. Държавата всъщност стимулирала растежа на цените, защото прибирала повече пари от ДДС . И така закърпвали бюджета. Освен това няма да е стресиращо, че стока която е струвала 5 лв преди 3-4 месеца, ще струва 5 € след Нова година. Управляващите хитро си спестиха сценария в Хърватия!

    09:11 15.10.2025

  • 39 Те ядат

    4 1 Отговор

    До коментар #15 от "От Варна":

    само имитации.Маслото им е 40/60.Това не е масло.А бананите от 1960г не са банани,а ГМО и който ги купува е тотален идиот.😂😂😂

    09:12 15.10.2025

  • 40 ето ти обяснението

    0 1 Отговор

    До коментар #34 от "Либералната демокрация уби България":

    Банкерите изтъкват, че „на международните кредитни пазари банката среща изключително сериозни и почти непреодолими трудности по договарянето на нови кредити”. От ноември 1989 г. не е договорен нито един такъв. „Като мотиви за тази въздържаност се изтъкват високата задлъжнялост на страната, сумата на която е надхвърлила критичната граница”, признават банкерите. Те предлагат да бъдат прекратени плащанията по външния дълг, като банката уведоми кредиторите за това.

    През следващия месец Луканов се опитва да изпроси 1 млрд. долара от СССР, за което пътува лично до Москва, но Горбачов му отказва, тъй като и самото съветско управление е в тежка финансова криза.

    На 31 март 1990 г. Луканов прекратява едностранно плащанията по външния дълг без да предупреди кредиторите, което допълнително утежнява положението на България. На 3 април 1990 г. БКП се преименува в БСП. Няколко дни по-късно в преименувания на в. „Дума” „Работническо дело” излиза интервю с Луканов със заглавие „Правителството успокои дълговете на България”.

    През 1992 г. пред следствения арест на ул. „Развигор” в столицата, преди да бъде задържан, Андрей Луканов отговаря на журналистически въпрос къде са 11 млрд. долара дълг с думите: „Заедно ги изядохме”.

    Коментиран от #49

    09:14 15.10.2025

  • 41 Георги

    5 0 Отговор
    в клуба на богатите и цените са като за богати

    09:15 15.10.2025

  • 42 az СВО Победа 80

    6 0 Отговор
    Честито ви евро!

    Идват глад студ и мизерия...

    09:16 15.10.2025

  • 43 Карлос Друсар

    0 2 Отговор

    До коментар #14 от "айайай":

    Личи си, че по-далеч от Кула, Видинско, не си стигал в посока Германия. Пълни безпардонни глупости!

    09:18 15.10.2025

  • 44 както се казва

    6 2 Отговор
    Ако не са Лидл и Кауфланд, разбираме, че българските магазини ще ни уморят от скъпотия... Преди да стъпят тези две вериги е България виждахме безграничната алчност на българските "търговци как с удоволствие смъкват кожите на сънародниците си

    09:19 15.10.2025

  • 45 Иииииииии

    4 0 Отговор
    И какво прави КЗК ???? Освен констатации, на очевидна кражба над българския народ.

    09:20 15.10.2025

  • 46 Либералната демокрация уби България

    5 1 Отговор

    До коментар #36 от "точно така":

    И да изкараш Стенограмите от пленарни заседания ..., и гласуването за обявяване на фалита..

    Коментиран от #48, #52

    09:21 15.10.2025

  • 47 Госあ

    5 1 Отговор
    Браво ! Явно задачата на таа комисия е да информира и да си прибират заплатките 😂 пфууу

    09:21 15.10.2025

  • 48 чудесно, давай ги

    2 0 Отговор

    До коментар #46 от "Либералната демокрация уби България":

    Абе от коя партия бе Луканов тогава?

    Коментиран от #51

    09:23 15.10.2025

  • 49 Либералната демокрация уби България

    2 0 Отговор

    До коментар #40 от "ето ти обяснението":

    И ти, да изкараш Стенограмите от пленарни заседания ..., и гласуването за обявяване на фалита..
    Всичко друго е журналистически лупинги.

    09:24 15.10.2025

  • 50 Карлос Друсар

    0 1 Отговор
    Ей мишkи български, аз съм позлатен с пари, хич не ми дреме на рeзания за вас. Мога да си позволя всичко, мога да ви изкупя всичко, което притежавате, ако пожелая, включително жените ви.

    09:24 15.10.2025

  • 51 Либералната демокрация уби България

    2 1 Отговор

    До коментар #48 от "чудесно, давай ги":

    Кво да давам, като няма такова гласуване. За това чакам ти да ги изкараш.

    Коментиран от #53

    09:25 15.10.2025

  • 52 така е

    0 1 Отговор

    До коментар #46 от "Либералната демокрация уби България":

    Цифрите са пределно ясни и очертават третия банкрут на комунистическата система през 45-годишното ѝ управление, след тези през 1960 г. и 1977 г. Те показват, че дълговете на комунизма задушават демокрацията и изключително много затрудняват пътя към нея още в началото на прехода.

    Първият от документите е строго секретна от особена важност докладна записка от председателя на БНБ Иван Драгневски и председателя на Българската външнотърговска банка Веселин Ранков до Георги Атанасов, член на Политбюро на ЦК на БКП и председател на Министерския съвет и ръководител на групата по валутните въпроси от 29 януари 1990 г. (ден преди откриването на ХIV извънреден конгрес на БКП).

    В нея се дава информация за ползването на валутни средства от т. нар. стратегически валутен резерв в размер на 1 млрд. долара, което управлението поддържа до 1989 г. в западни банки. През октомври 1989 г., още докато Живков е на власт, от него се теглят 300 млн. долара.

    Банкерите информират, че в първото тримесечие на 1989 г. предстоят плащания по външния дълг общо в размер на 1 млрд. и 460 млн. долара, които не могат да се покрият. Както самият генерален секретар на БКП по това време Петър Младенов успешно определя по тайна среща през ноември 1989 г. с ръководния състав на МВР и ДС управлението на Тодор Живков (респективно на БКП) е довело страната до „просешка тояга”.

    Цифрите говорят сами – валутните постъпления за януари 1990 г. са едва 30,2 млн., а валутните разходи възлизат на

    Коментиран от #57, #60

    09:26 15.10.2025

  • 53 кво гласуване

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Либералната демокрация уби България":

    като съм написал, че като Премиер на България комуниста Андрей Луканов ЕДНОЛИЧНО взема решението за фалита на страната.

    09:28 15.10.2025

  • 54 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "мъда":

    Що мен питаш🤔
    Нали скачАхте с "Времето е наше!" ❗
    Е , като станА Ваше, що рИвети "ама той беше комунист"🤔 Нали и Борисов беше комунист❗
    Или Вие само за банани скачАхте ❗

    Коментиран от #58

    09:31 15.10.2025

  • 55 Eлементарно

    0 0 Отговор
    Демокрация, Баце! Нали затова са големите търговски вериги у нас - ЗА ДА ПЕЧЕЛЯТ !!!

    09:31 15.10.2025

  • 56 Много просто

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Голямата добавена стойност е в търговията. Там се включват складова дейност, пласмент, реклама, загуби от фира, удобни търговски центрове, обслужване, доставка и т. н. А производителите си имат субсидии.

    09:31 15.10.2025

  • 57 така е

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "така е":

    Вторият документ е строго секретно от особена важност писмо относно: Състояние на плащанията по ползваните кредити от чужбина. Той е подписан отново от председателя на БНБ Иван Драгневски и председателя на Българската външнотърговска банка Веселин Ранков (и двамата разкрити като сътрудници на ДС, бел. ред.).

    Адресиран е до председателя на Министерския съвет Андрей Луканов и е от 15 февруари 1990 г. (Луканов поема премиерския пост на 5 февруари 1990 г. с решение на 14-ия извънреден конгрес на БКП).

    В него банкерите излагат подробна информация за външната задлъжнялост на комунистическото управление, което към 31 декември 1989 г. възлиза на 10,6 млрд. долара. Посочено е, че през 1990 г. предстоят плащания по различни кредити и лихви в размер на 3,9 млрд. долара. Те могат да бъдат частично погасени само с останалите 528 млн. долара в т. нар. стратегически резерв.

    Банкерите изтъкват, че „на международните кредитни пазари банката среща изключително сериозни и почти непреодолими трудности по договарянето на нови кредити”. От ноември 1989 г. не е договорен нито един такъв. „Като мотиви за тази въздържаност се изтъкват високата задлъжнялост на страната, сумата на която е надхвърлила критичната граница”, признават банкерите. Те предлагат да бъдат прекратени плащанията по външния дълг, като банката уведоми кредиторите за това.

    09:32 15.10.2025

  • 58 мъне

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    ТИ мене питаше нещо и съм ти отговорил. Не ли?

    Коментиран от #63

    09:33 15.10.2025

  • 59 хахаха

    3 0 Отговор
    И тези на държавна службичла, поставени там само да констатират агонията на народа....Ама вие край нямате.... едните събират такси водомери , други събират такси електромери, трети такси кладенци, четвърти такси пътища (винетки), други рушвети , а едни с бели престилки , под маса такси лечебни..... много сте ей,бетер башибозук сте

    09:38 15.10.2025

  • 60 Либералната демокрация уби България

    2 1 Отговор

    До коментар #52 от "така е":

    Ааа, не, фалита след 10.10 1989 на американското протеже луканов не ми го слагай на НРБ.
    През периода 1944 - 1989 НРБ фалити няма.
    "История на външния държавен дълг на България, 1878-1990" - се намира свободно из интернет в pdf формат. Това е документалистика издадена от БНБ не през социализма, а през демокрацията. Трите големи тома отразяват цялото банково дело на страната ни на база документи(черно на бяло) от архива на БНБ. През времето на НРБ там фалити няма. Никъде няма фалити и като официална информация.

    Фалити има само в главите на лъжците, които не могат да го докажат.
    Дай ми заглавие на информация (както аз направих) да проверя за измислените ти фалити.

    Коментиран от #62

    09:41 15.10.2025

  • 61 Че Гевара

    1 0 Отговор
    Някой може ли да обясни,нужни ли са органи като КЗК,КЗП и тем подобни,изпълняват ли някаква функция?Как ме удовлетворяват разни констатации,без да се взимат решителни мерки?За чии ми е това правителство,НС и стотици "политици",парализиращи на наш гръб?Ще бъдем ли свободни или ще си останем робове?

    Коментиран от #64

    09:47 15.10.2025

  • 62 Американско протеже

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "Либералната демокрация уби България":

    Е колко да е американско? Ходи до Москва да крънка още един милиард долара заем, ама Горби го отряза. Защо не е ходил при Рейгън? Хайде учете я тази история бре.

    09:49 15.10.2025

  • 63 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 1 Отговор

    До коментар #58 от "мъне":

    Отговор тип " Ама що биете не грите!" 😀
    Виновен бил щото бил комунист.
    Ами Борисов нали и той е бил комунист.
    Или оня льош комунист, а тоА добър комунист.
    Ама нали ВРЕМЕТО ВЕЧЕ Е вАШЕ❗
    А вече над 30 години все льошите комунисти от миналото са ви виновни.
    А за "добрите" комунисти и комсомолци,
    КАТО ШЕФА НА КЗК ,
    сякаш НЕ знаете, че са били комунисти❗
    Залъгаха ви с едни банани и сега сте доволни от днешния ден❗

    Коментиран от #65

    09:50 15.10.2025

  • 64 нужни са колкото Профсъюзите

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "Че Гевара":

    Всичките са само заради изискванията по закон, но всъщност не вършат никаква работа.

    09:51 15.10.2025

  • 65 мъне

    0 0 Отговор

    До коментар #63 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Всъщност льошите камунисти пуснаха България едва на 4.06.2025 когато страната прие Еврото и успешно завърши интеграцията си в Европейския съюз. Историята показва, че на 10.11.1989 Москва смени българския селски хитрец Тодор Живков с гражданина със съветски паспорт комуниста Петър Младенов. Това е обикновен дворцов преврат, а не изгонване на комунистите. Това е и причината 35 години да тъпчем на едно място, докато повечето от другите бивши соц страни да станат истински европейски държави. При нас Прехода към демокрация тепърва започва. Затова ви е толкова мъчно.

    09:55 15.10.2025

  • 66 Бургазлия

    3 0 Отговор
    Цени в Турция на пазара домати Рома 40 стотинки домати червени 80 стотинки,чушки 1 лев патладжани 1 лев
    В магазина прах первол 4 литра 9,80
    Кашкавал 1 кг 7.60 сирене от 4 до 10 лв хубавото

    Да си продават в България с 500% надценка щом има кой да купува

    09:59 15.10.2025

  • 68 дядото

    0 1 Отговор
    марийке,да не се обърка нещо."кошниците" уж вървят надолу,а ти пишеш друго.да не ти наложат мод ерат ора

    10:15 15.10.2025

