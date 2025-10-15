Дацов: Няма никаква опасност за еврозоната, ако правителството падне

ГЕРБ проявяват благородство, стоейки в тази коалиция докато влезем еврото. Това заяви пред БТВ бившият зам.-министър на финансите и член сега на Фискалния съвет, Любомир Дацов.

"Винаги съм се чудил какво прави ГЕРБ в тази коалиция. Навремето, когато НДСВ остана в коалицията, за да влезе България в ЕС никой не го разбра това послание. Благородните ходове в политиката да се случи една по-голяма цел, то това не се оценява. Тази странна комбинация от миш-маш в коалицията няма как да работи и тези, които носят нещата на плещите си, поемат по-големите негативи."

И допълни: "Няма никаква опасност за еврозоната, ако правителството падне."

В момента няма яснота за макроикономическата рамка с парите, с които ще функционира държавата, смята финансовият експерт.

"Имаме 10-15 дни до внасянето на Бюджет 2026 в Народното събрание. При нормални обстоятелства политическата рамка трябва да е ясна, трябва да са направени преговорите между Министерство на финансите и министерствата и за какво ще се харчи, както и за какво няма да се харчи и да се сглоби цялостния документ."