Дацов: Няма никаква опасност за еврозоната, ако правителството падне

Дацов: Няма никаква опасност за еврозоната, ако правителството падне

15 Октомври, 2025 09:06 892 22

Винаги съм се чудил какво прави ГЕРБ в тази коалиция. Навремето, когато НДСВ остана в коалицията, за да влезе България в ЕС никой не го разбра това послание

Дацов: Няма никаква опасност за еврозоната, ако правителството падне
Мария Атанасова

ГЕРБ проявяват благородство, стоейки в тази коалиция докато влезем еврото. Това заяви пред БТВ бившият зам.-министър на финансите и член сега на Фискалния съвет, Любомир Дацов.

"Винаги съм се чудил какво прави ГЕРБ в тази коалиция. Навремето, когато НДСВ остана в коалицията, за да влезе България в ЕС никой не го разбра това послание. Благородните ходове в политиката да се случи една по-голяма цел, то това не се оценява. Тази странна комбинация от миш-маш в коалицията няма как да работи и тези, които носят нещата на плещите си, поемат по-големите негативи."

И допълни: "Няма никаква опасност за еврозоната, ако правителството падне."

В момента няма яснота за макроикономическата рамка с парите, с които ще функционира държавата, смята финансовият експерт.

"Имаме 10-15 дни до внасянето на Бюджет 2026 в Народното събрание. При нормални обстоятелства политическата рамка трябва да е ясна, трябва да са направени преговорите между Министерство на финансите и министерствата и за какво ще се харчи, както и за какво няма да се харчи и да се сглоби цялостния документ."


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Един

    38 3 Отговор
    Трябва да си изключителен отпадък за да искаш да влезеш в еврозоната точно в настоящата ситуация на рецесия и финансова криза - трябва да си изключително мръсен майцепродавец, за да си плюеш на държавата и да поддържаш подобно безумие и икономическо самоубийство!!!

    Коментиран от #15

    09:10 15.10.2025

  • 2 провинциалист

    21 2 Отговор
    "Няма никаква опасност за еврозоната, ако правителството падне." - разбира се, че няма. То пък остава цялата еврозона да се крепи на нашето пробито правителство.

    09:10 15.10.2025

  • 3 Последния Софиянец

    21 3 Отговор
    До края на годината няма да има нито евро нито еврозона.

    Коментиран от #6

    09:11 15.10.2025

  • 4 Падне ли това продажно правителство

    24 5 Отговор
    Ще започне процедура по излизането ни от ЕС и НАТО.

    09:12 15.10.2025

  • 5 бай Бай

    22 3 Отговор
    Еврозоната не зависи засега от падане на българско правителство.
    Но виж финансовите проблеми на Франция може да я закопаят.

    Коментиран от #9

    09:12 15.10.2025

  • 6 Е да де

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    То започва от 01.01.2026 г

    09:14 15.10.2025

  • 7 Макак така

    7 1 Отговор
    Има опастност. Ако и Румъния влезе след бг, еврозоната ще се срине.

    09:17 15.10.2025

  • 8 нолки

    15 2 Отговор
    Калпав БСП негодник, колко пари ти плащат българите на месец, за да ни обясняваш че не трябва да се вдигат доходите??? Само твоите доходи и на крадците да се дигат а ние да те храним? Боклук със боклук, за каква Евро зона бръщолевиш??? Нали уж си икономист??? Не виждаш ли че Европа ще фалира??? Качихте ни на Титаник точно преди да потъне и сега продължавате да ни разказвате лъжите си, до кога??? Само на крадците дето цял живот ви хранят българите доходите искате да се вдигат а на българите, не??? Слава на Господ Иисус Христос всеки българин ще види с очите си бандити ГЕРБ и другарчета негодници как ни набутаха за пореден път в ямата. Боклук със боклук не призоваваш да спрат да крадат а искаш хората да спрат да ядат, такъв си икономист.

    09:19 15.10.2025

  • 9 Един

    11 3 Отговор

    До коментар #5 от "бай Бай":

    Всъщност много по-вероятно е икономическите проблеми на Германия и огромния дълг, който германците гласуваха да я капичнат, защото без стабилната германска финансова политика, на която вярваха инвеститорите еврозоната остава на едни празни политически обещания, а никой мислещ трезво не слага пари на нещо обещано от некадърен политик.
    Френската криза е едно на ръка, но Германия ще е тази, която ще завелече еврозоната на дъното давайки сигнал на хората с пари, че вече не е здравословно да разчитат на еврото

    09:19 15.10.2025

  • 10 Разбира се ,

    6 1 Отговор
    че няма ! Това са тъпи и лъжливи бръщолевици без стойност !

    09:21 15.10.2025

  • 11 адаша

    5 1 Отговор
    Предполагам, че всички сте гледали "Вражалец" от Ст. Л. Костов. Същата история. Нищо по - различно.

    09:22 15.10.2025

  • 12 Емигрант

    15 1 Отговор
    Ха ха ха вие плашите Еврозоната с падане на правителството ли бе ? Никой отдавна не се интересува от България в ЕС ! Това стана факт когато се разбра, че тази овча кошара не обръща внимание на корупцията за която предупредиха от САЩ и Великобритания, напротив дори защитихте престъпниците с имунитет ! ?

    09:22 15.10.2025

  • 13 Бойко от Банкя

    11 1 Отговор
    Редно ли е премиер да е навикан от шеф на парламентарна група? Да седи с наведена глава това е срам все пак е положил клетва и не трябваше да ходи на тази сбирка!

    09:24 15.10.2025

  • 14 истината

    10 2 Отговор
    Ще си счупите главите с тази еврозона, но не мисля да ви спирам.

    09:25 15.10.2025

  • 15 Карлос Друсар

    4 11 Отговор

    До коментар #1 от "Един":

    Още един форумен драcкач, който става от клавиатурата, само за да отиде до магазина и да си купи кенче бира.
    Отиди и се озъби на г-н Пеевски, ако ти стиска. Вечно недоволни, но ви е шубе всичките, за да се изправите срещу Новото начало в българската политика! Защото вътре в себе си знаете, че това е бъдещето, партията, която ще гради държава с главно Д!

    Коментиран от #20

    09:28 15.10.2025

  • 16 Дон Дони

    7 2 Отговор
    При влизането в еврозоната, всички национални централни банки (вкл. БНБ) внасят в Европейската централна банка (ЕЦБ) определена част от своите валутни резерви – 15% от тях под формата на злато и 85% във валута. Или 2053 кг. злато, та това е причината да ни вземат големите играчи няма да изтърват рибата! На германци и французи в този момент им трябва донор!

    09:32 15.10.2025

  • 17 Бок о

    7 1 Отговор
    Лети с наказаните ски ,по нанадолнището.........

    09:34 15.10.2025

  • 18 Бок о

    9 1 Отговор
    Лети с намазаните ски ,по нанадолнището......

    09:35 15.10.2025

  • 19 Тя самата

    7 1 Отговор
    Еврозона е в опасност.

    09:36 15.10.2025

  • 20 Емигрант

    4 1 Отговор

    До коментар #15 от "Карлос Друсар":

    Можеш ли да обясниш как се става толкова просст и зависим от лошото човек като теб, че да знаят как да се предпазят хората от тези лошотии ?

    09:40 15.10.2025

  • 21 Кочо Дъргата

    1 0 Отговор
    Къде работи този дебелак?

    10:24 15.10.2025

  • 22 Оставка

    0 0 Отговор
    и Референдум за запазване на Валутен Борд, лЪв и Кеш.
    Оставка на БКП, СДС, ДБ, ПП, ДПС, ИТН, ГЕРБ.
    Предизвикаха Последната Национална Катастрофа.
    Държави в ЕС извън еврошийт зона: Швеция, Дания, Румъния, Чехия, Полша, Унгария.
    Държави излязла от ЕС, отказала еврошийт със специално писмено споразумение Великобритания.
    Държави неискащи ЕС, запазили националните си парични единици: Норвегия, Швейцария, Исландия.
    Оставка на БКП, ДПС, ИТН, ПП, ДБ, СДС, ГЕРБ лишили ни от евтини газ, петрол, ток.
    Оставка на унищожителите на Референдуми!

    10:25 15.10.2025

