Дацов: Няма никаква опасност за еврозоната, ако правителството падне

ГЕРБ проявяват благородство, стоейки в тази коалиция докато влезем еврото. Това заяви пред БТВ бившият зам.-министър на финансите и член сега на Фискалния съвет, Любомир Дацов.
"Винаги съм се чудил какво прави ГЕРБ в тази коалиция. Навремето, когато НДСВ остана в коалицията, за да влезе България в ЕС никой не го разбра това послание. Благородните ходове в политиката да се случи една по-голяма цел, то това не се оценява. Тази странна комбинация от миш-маш в коалицията няма как да работи и тези, които носят нещата на плещите си, поемат по-големите негативи."
И допълни: "Няма никаква опасност за еврозоната, ако правителството падне."
В момента няма яснота за макроикономическата рамка с парите, с които ще функционира държавата, смята финансовият експерт.
"Имаме 10-15 дни до внасянето на Бюджет 2026 в Народното събрание. При нормални обстоятелства политическата рамка трябва да е ясна, трябва да са направени преговорите между Министерство на финансите и министерствата и за какво ще се харчи, както и за какво няма да се харчи и да се сглоби цялостния документ."
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Един
Коментиран от #15
09:10 15.10.2025
2 провинциалист
09:10 15.10.2025
3 Последния Софиянец
Коментиран от #6
09:11 15.10.2025
4 Падне ли това продажно правителство
09:12 15.10.2025
5 бай Бай
Но виж финансовите проблеми на Франция може да я закопаят.
Коментиран от #9
09:12 15.10.2025
6 Е да де
До коментар #3 от "Последния Софиянец":То започва от 01.01.2026 г
09:14 15.10.2025
7 Макак така
09:17 15.10.2025
8 нолки
09:19 15.10.2025
9 Един
До коментар #5 от "бай Бай":Всъщност много по-вероятно е икономическите проблеми на Германия и огромния дълг, който германците гласуваха да я капичнат, защото без стабилната германска финансова политика, на която вярваха инвеститорите еврозоната остава на едни празни политически обещания, а никой мислещ трезво не слага пари на нещо обещано от некадърен политик.
Френската криза е едно на ръка, но Германия ще е тази, която ще завелече еврозоната на дъното давайки сигнал на хората с пари, че вече не е здравословно да разчитат на еврото
09:19 15.10.2025
10 Разбира се ,
09:21 15.10.2025
11 адаша
09:22 15.10.2025
12 Емигрант
09:22 15.10.2025
13 Бойко от Банкя
09:24 15.10.2025
14 истината
09:25 15.10.2025
15 Карлос Друсар
До коментар #1 от "Един":Още един форумен драcкач, който става от клавиатурата, само за да отиде до магазина и да си купи кенче бира.
Отиди и се озъби на г-н Пеевски, ако ти стиска. Вечно недоволни, но ви е шубе всичките, за да се изправите срещу Новото начало в българската политика! Защото вътре в себе си знаете, че това е бъдещето, партията, която ще гради държава с главно Д!
Коментиран от #20
09:28 15.10.2025
16 Дон Дони
09:32 15.10.2025
17 Бок о
09:34 15.10.2025
18 Бок о
09:35 15.10.2025
19 Тя самата
09:36 15.10.2025
20 Емигрант
До коментар #15 от "Карлос Друсар":Можеш ли да обясниш как се става толкова просст и зависим от лошото човек като теб, че да знаят как да се предпазят хората от тези лошотии ?
09:40 15.10.2025
21 Кочо Дъргата
10:24 15.10.2025
22 Оставка
Оставка на БКП, СДС, ДБ, ПП, ДПС, ИТН, ГЕРБ.
Предизвикаха Последната Национална Катастрофа.
Държави в ЕС извън еврошийт зона: Швеция, Дания, Румъния, Чехия, Полша, Унгария.
Държави излязла от ЕС, отказала еврошийт със специално писмено споразумение Великобритания.
Държави неискащи ЕС, запазили националните си парични единици: Норвегия, Швейцария, Исландия.
Оставка на БКП, ДПС, ИТН, ПП, ДБ, СДС, ГЕРБ лишили ни от евтини газ, петрол, ток.
Оставка на унищожителите на Референдуми!
10:25 15.10.2025