Вигенин: Цифровото и енергийното бъдеще на Европа трябва да се градят с грижа за хората, не в името на корпорациите

15 Октомври, 2025 09:30 373

Евродепутатът беше лектор по темата: „Гарантиране на сигурно и устойчиво цифрово бъдеще: пресечната точка между ядрената енергия и управлението на изкуствения интелект“

„Европа трябва да изгради своето технологично и енергийно бъдеще върху принципите на демокрация, прозрачност и обществен интерес. Необходима е политическа воля и стратегическо инвестиране в публични изследвания, устойчиви стандарти, киберсигурност и защита на труда.“ Това заяви българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европарламента Кристиан Вигенин на конференция за ядрената енергия и малките модулни реактори в Европа, която се проведе в Прага, Чехия. Евродепутатът беше лектор по темата: „Гарантиране на сигурно и устойчиво цифрово бъдеще: пресечната точка между ядрената енергия и управлението на изкуствения интелект“.

В изказването си Вигенин посочи, че изкуственият интелект е енергийно интензивна технология – обучението на един голям езиков модел може да изразходва толкова ток, колкото едно малко населено място в Европа за цяла година. „До 2030 г. електропотреблението на центровете за данни и AI системите може да се удвои или утрои, което поставя въпроса - откъде ще идва тази енергия. Ако Европа позволи това в бъдеще да се захранва с въглища или природен газ, цифровата революция ще обезсмисли климатичните усилия на континента.“ Според него възобновяемите източници като вятър и слънце са ключови, но нестабилни: „Те не могат сами да обезпечат постоянната работа на AI системи и центрове за данни. Затова ядрената енергия не е технология от миналото, а стратегически партньор на бъдещето.“

Вигенин: Цифровото и енергийното бъдеще на Европа трябва да се градят с грижа за хората, не в името на корпорациите

Вигенин смята, че ядрената енергия ще остане стратегическа част от енергийния микс за редица страни от ЕС, включително и за България. „АЕЦ "Козлодуй", която осигурява около една трета от електроенергията у нас, е не само гарант за енергийна сигурност, но и символ на национален капацитет и технологична самостоятелност. Отказът от ядрената енергия би означавал компромис със стремежа към декарбонизация и зависимост от външни енергийни източници“, изтъкна Кристиан Вигенин. Той отбеляза и необходимостта от изключителна отговорност – безопасността, прозрачността и публичният диалог трябва да бъдат на най-високо ниво.

Евродепутатът предупреди, че внедряването на AI в сектори като енергетиката създава нови рискове – от непрозрачни алгоритми до потенциални кибератаки, които изискват спешно актуализиране на регулациите. „Не можем да позволим цифровата революция да изтрие климатичните ни постижения или да подмени човешката отговорност с алгоритмична непрозрачност. Технологиите трябва да служат на хората, не обратното“, заяви Вигенин.

Той призова за синхронизация между законодателствата в областта на ядрената безопасност, киберсигурността и изкуствения интелект, както и за активно участие на гражданското общество, синдикатите и експертите в процеса по вземане на решения.

„Изборът пред Европа е ясен – или ще изградим дигитално бъдеще, което е устойчиво, етично и под демократичен контрол, или ще оставим съдбата на гражданите си в ръцете на непрозрачни алгоритми и корпоративни интереси“, акцентира Вигенин. Според него не трябва да се позволява на технологиите да диктуват правилата без контрол, а да бъдат в услуга на обществото.

