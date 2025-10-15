"Величие": Бойко Борисов разиграва едно представление, за да се върне на бял кон като спасител

Бойко Борисов разиграва едно представление, за да може да се върне като спасител. Ние отиваме към избори, нашите управници са длъжни да чуват народа си, дори когато той мълчи оглушително. Бойко Борисов ще се върне на бял кон като премиер. Нагнетява се напрежение. Това е плод на нашия политически анализ. Оставката на г-жа Киселова ще се случи много бързо, защото Борисова режисира нещата. Това заяви в кулоарите на НС депутатът от Величие Красимира Катинчарова.
По думите ѝ изборите са реални и има партия - мафия и тя се състои от ГЕРБ, ДБ, Възраждане и ДПС. "Ние работим на терен и виждаме как се случват нещата. Видяхме какво купуване на гласове имаше в Пазарджик", обясни тя и добави, че не очаква да е различно, ако има предстоящи избори.
"Не съм политическа врачка и ще видим дали Румен Радев е почтен, защото все още не е излязал на политическата сцена. Като президент той държи партиите в шах", категорична е Катинчарова.
По думите ѝ този парламент действа като омерта и пази политическата игра.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 колко пъти
10:44 15.10.2025
2 Ква таз
Коментиран от #29
10:44 15.10.2025
3 боян расате
10:45 15.10.2025
4 Лицемерен имотен измамник
10:46 15.10.2025
5 и ко и ко
То управлението не е като да викаш - долуууу долууууу
10:47 15.10.2025
6 Демокрацията прекарана през балкански
Най краткият път до гроба.
10:47 15.10.2025
7 Промяна
10:47 15.10.2025
8 Пич
Коментиран от #24
10:49 15.10.2025
9 Усмихнат
10:49 15.10.2025
10 Коня му го откраднаха ПП - ДБ
10:50 15.10.2025
11 ШЕФА
10:56 15.10.2025
12 Някой
- Да, тате, CигAни сме!
- Ама тате, тате, ама от долните
CигAни ли сме - дето крадат, не
работят ...?
- Да, тате, точно от тези! - Е добре де, тате, ама съвсем
долни ли - от тия дето са мръсни,
гнусни и бъркат по кофите?
- Да, бе тате, от тия -
съвсем долни CигAни сме!
- А от Величие ли сме, тате ?
- Ееееее, тате, чак такива CигAни
не сме!!!!
10:59 15.10.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Къде да се връща Бойко?
11:06 15.10.2025
15 Къде
11:14 15.10.2025
16 ккк
Коментиран от #21
11:26 15.10.2025
17 хмммм
Коментиран от #26
11:35 15.10.2025
18 Хе-хе
11:40 15.10.2025
19 спомен един...
11:42 15.10.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Гост
До коментар #16 от "ккк":И маймуняка балабанчо
11:46 15.10.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 хаджи Генчо
11:48 15.10.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Питар
А мишките от величие ще гледат и ще се учат.
11:53 15.10.2025
26 Питар
До коментар #17 от "хмммм":Абе не знам кой е дърто магаре.
Но виждам че на всички избори печели с двойно по високи резултати от шарлатаните.
11:56 15.10.2025
27 Оставка!
Унищожителите на Реферетдуми. Унищожителите на Валутен Борд, лЪв, Кеш.
Лишиха ни от евтини ток, газ, петрол, вода, храни.
Унищожиха Конституцията без свикване на Велико Народно Събрание.
Последната Национална Катастрофа.
Оставка!
Коментиран от #30
12:03 15.10.2025
28 Тома
12:05 15.10.2025
29 ами такава!
До коментар #2 от "Ква таз":И много е устата.Няма надприказване.И все тя е права ,а другите-не.Когато ги вкараха в парламента със закъснение забелязахте ли как беше се пременила?С една стара жилетка плетена на една кука и басмяна рокля от пазара в Одрин.Да прави впечатление на бедна жена от народа,едвам свързваща двата края.
12:10 15.10.2025
30 И АЗ СЪМ ЗА ОСТАВКА!
До коментар #27 от "Оставка!":ТА ДАЖЕ И ЗА НЕЩО ПОВЕЧЕ........
12:15 15.10.2025