"Величие": Бойко Борисов разиграва едно представление, за да се върне на бял кон като спасител

15 Октомври, 2025 10:42 1 165 30

  • красимира катинчарова-
  • величие-
  • герб-
  • бойко борисов-
  • омерта-
  • парламент

Този парламент действа като омерта и пази политическата игра

"Величие": Бойко Борисов разиграва едно представление, за да се върне на бял кон като спасител - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Бойко Борисов разиграва едно представление, за да може да се върне като спасител. Ние отиваме към избори, нашите управници са длъжни да чуват народа си, дори когато той мълчи оглушително. Бойко Борисов ще се върне на бял кон като премиер. Нагнетява се напрежение. Това е плод на нашия политически анализ. Оставката на г-жа Киселова ще се случи много бързо, защото Борисова режисира нещата. Това заяви в кулоарите на НС депутатът от Величие Красимира Катинчарова.

По думите ѝ изборите са реални и има партия - мафия и тя се състои от ГЕРБ, ДБ, Възраждане и ДПС. "Ние работим на терен и виждаме как се случват нещата. Видяхме какво купуване на гласове имаше в Пазарджик", обясни тя и добави, че не очаква да е различно, ако има предстоящи избори.

"Не съм политическа врачка и ще видим дали Румен Радев е почтен, защото все още не е излязал на политическата сцена. Като президент той държи партиите в шах", категорична е Катинчарова.

По думите ѝ този парламент действа като омерта и пази политическата игра.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 15 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 колко пъти

    14 3 Отговор
    го играе вече номера с белия кон?

    10:44 15.10.2025

  • 2 Ква таз

    11 7 Отговор
    Крантаа беее?

    Коментиран от #29

    10:44 15.10.2025

  • 3 боян расате

    11 4 Отговор
    Величие да обяснят защо общинския им съветник от Пазарджик кандидата ще го съдят за побой над автобусен шофъор, случил се в Неделя в 9 ч сутринта на Лукойл до Пазарджик пред цял автобус свидетели.

    10:45 15.10.2025

  • 4 Лицемерен имотен измамник

    8 12 Отговор
    Величие са герберска патерица! И такива ще си останат.

    10:46 15.10.2025

  • 5 и ко и ко

    7 8 Отговор
    кой ще оправи България? Вие ли? мбуа ха ха ха ха ха...
    То управлението не е като да викаш - долуууу долууууу

    10:47 15.10.2025

  • 6 Демокрацията прекарана през балкански

    4 1 Отговор
    казан за ракия е точно това което е, скоросмъртница и алкохолици в едно.
    Най краткият път до гроба.

    10:47 15.10.2025

  • 7 Промяна

    10 3 Отговор
    Това нещо е в българският парламент Гнус

    10:47 15.10.2025

  • 8 Пич

    11 4 Отговор
    Европа , и по специално Германия , иска война !!! Защото усеща че краят на ЕС е близо , както и края на германската икономическа хегемония ! Едновременно с това вижда шанс да се измъкне от опеката на САЩ ! Познайте защо Вудафул кръстосва България и Румъния ?!

    Коментиран от #24

    10:49 15.10.2025

  • 9 Усмихнат

    15 2 Отговор
    Първо оправете изборния кодекс и тогава да има избори. Иначе ще се получи същата отвратителна картинка. И който не плаща данъци тук, да няма право да гласува.

    10:49 15.10.2025

  • 10 Коня му го откраднаха ПП - ДБ

    10 5 Отговор
    Прелага се само бял пръч! Той затоа е недоволен.

    10:50 15.10.2025

  • 11 ШЕФА

    18 4 Отговор
    ББ е най големия престъпник и нац.предател в новата история на България,всяка една дума която изрече този из.од е лъжа.

    10:56 15.10.2025

  • 12 Някой

    10 5 Отговор
    Тате, ние CигAни ли сме?
    - Да, тате, CигAни сме!
    - Ама тате, тате, ама от долните
    CигAни ли сме - дето крадат, не
    работят ...?
    - Да, тате, точно от тези! - Е добре де, тате, ама съвсем
    долни ли - от тия дето са мръсни,
    гнусни и бъркат по кофите?
    - Да, бе тате, от тия -
    съвсем долни CигAни сме!
    - А от Величие ли сме, тате ?
    - Ееееее, тате, чак такива CигAни
    не сме!!!!

    10:59 15.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Къде да се връща Бойко?

    7 4 Отговор
    Всеки ден е на първа страница. Рундьо ръка не може да хване.

    11:06 15.10.2025

  • 15 Къде

    12 4 Отговор
    ще се връща ? В зайчарника ? Че и на бял кон . И куцо магаре няма да му се даде да го яхне !

    11:14 15.10.2025

  • 16 ккк

    9 2 Отговор
    Дек е Славуца да не отишъл при сувереня да пита какво да прави , а то сувереня за него е останал само Тошката

    Коментиран от #21

    11:26 15.10.2025

  • 17 хмммм

    9 3 Отговор
    как ще се върне на бял кон като го знаят какво представлява.

    Коментиран от #26

    11:35 15.10.2025

  • 18 Хе-хе

    7 4 Отговор
    Не знам къде е белия кон, но вчера видях едно дърто подплашено магаре да хвърля къчове и реве пред насъбралите се офце! А Бел конь е една песен от Хъшове!

    11:40 15.10.2025

  • 19 спомен един...

    5 3 Отговор
    А Герб кой го създаде,с какви пари?Събраха се отбор юнаци в една зала,и хоп Марийке на портрет-партия.И казаха,ние ще ви управляваме.То не,че другите нямат същата биография,като сиамски близнаци са и всички от една майка и баща-КПСС-БКП.Кой и защо заселва украинци и руснаци тук,в България?За да са на разположение,за това.Кръвта вода не става.Запомнете го.

    11:42 15.10.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Гост

    8 0 Отговор

    До коментар #16 от "ккк":

    И маймуняка балабанчо

    11:46 15.10.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 хаджи Генчо

    4 3 Отговор
    Бойко Борисов трябва да се върне на бял кон при бай Ставри.

    11:48 15.10.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Питар

    3 4 Отговор
    Бойко може да прави каквото си поиска.Защото народа е зад него.
    А мишките от величие ще гледат и ще се учат.

    11:53 15.10.2025

  • 26 Питар

    4 2 Отговор

    До коментар #17 от "хмммм":

    Абе не знам кой е дърто магаре.
    Но виждам че на всички избори печели с двойно по високи резултати от шарлатаните.

    11:56 15.10.2025

  • 27 Оставка!

    1 1 Отговор
    Оставка на БКП, ДПСНН, СДС, ДБ, ИТН, ПП.
    Унищожителите на Реферетдуми. Унищожителите на Валутен Борд, лЪв, Кеш.
    Лишиха ни от евтини ток, газ, петрол, вода, храни.
    Унищожиха Конституцията без свикване на Велико Народно Събрание.
    Последната Национална Катастрофа.
    Оставка!

    Коментиран от #30

    12:03 15.10.2025

  • 28 Тома

    2 1 Отговор
    Аз съм п.рост и вие сте п.рости изказване на народния артист доктора и генерала от пожарната БМБ.

    12:05 15.10.2025

  • 29 ами такава!

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ква таз":

    И много е устата.Няма надприказване.И все тя е права ,а другите-не.Когато ги вкараха в парламента със закъснение забелязахте ли как беше се пременила?С една стара жилетка плетена на една кука и басмяна рокля от пазара в Одрин.Да прави впечатление на бедна жена от народа,едвам свързваща двата края.

    12:10 15.10.2025

  • 30 И АЗ СЪМ ЗА ОСТАВКА!

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Оставка!":

    ТА ДАЖЕ И ЗА НЕЩО ПОВЕЧЕ........

    12:15 15.10.2025

Новини по градове:
