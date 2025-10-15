"Величие": Бойко Борисов разиграва едно представление, за да се върне на бял кон като спасител

Бойко Борисов разиграва едно представление, за да може да се върне като спасител. Ние отиваме към избори, нашите управници са длъжни да чуват народа си, дори когато той мълчи оглушително. Бойко Борисов ще се върне на бял кон като премиер. Нагнетява се напрежение. Това е плод на нашия политически анализ. Оставката на г-жа Киселова ще се случи много бързо, защото Борисова режисира нещата. Това заяви в кулоарите на НС депутатът от Величие Красимира Катинчарова.

По думите ѝ изборите са реални и има партия - мафия и тя се състои от ГЕРБ, ДБ, Възраждане и ДПС. "Ние работим на терен и виждаме как се случват нещата. Видяхме какво купуване на гласове имаше в Пазарджик", обясни тя и добави, че не очаква да е различно, ако има предстоящи избори.

"Не съм политическа врачка и ще видим дали Румен Радев е почтен, защото все още не е излязал на политическата сцена. Като президент той държи партиите в шах", категорична е Катинчарова.

По думите ѝ този парламент действа като омерта и пази политическата игра.