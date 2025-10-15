Новини
България »
Радостин Василев: Най-вероятно отиваме на избори

Радостин Василев: Най-вероятно отиваме на избори

15 Октомври, 2025 10:10 808 13

  • радостин василев-
  • бойко борисов-
  • правителство-
  • избори

В пленарна зала депутатите от ПГ на МЕЧ издигнаха надписи с призив за оставка

Радостин Василев: Най-вероятно отиваме на избори - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Най-вероятно отиваме на избори заради провала на управляващото мнозинство, който изкристализира в Пазарджик и мандатоносителят всъщност разбира, че е оглозган и вече му е неприятно. Това заяви пред журналисти лидерът на МЕЧ Радостин Василев, след като заседанието на парламента бе прекратено заради липсата на кворум.

В пленарна зала депутатите от ПГ на МЕЧ издигнаха надписи с призив за оставка.

„Днес, утре и в петък най-вероятно няма да работи този парламент“, смята Василев.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Николай Бареков бивш евродепутат

    11 0 Отговор
    Слави, жив ли се, бре?
    Дай знак, ако си жив и разбираш какво се случва!
    Чуваме, че някой друг пише вместо теб във фейсбука ти. Май оная голата депутатка с маската, бившата пилонаджийка от Шоуто ти.
    Слави, Тошко и Павела обадиха ли ти, че Делян иска да ти гони министрите, а Бокича иска да преформатира управлението и май се готви да хвърля кърпата, за да не яде бой заради Еврозоната…
    Слави, ако си жив, напиши пост “Жив съм”
    в профила във Фейсбук за доказателство и да преброиш колко лайка и псувни ще отнесеш.
    Слави, ако си отвлечен и вързан за някой креват с белезници с розови пухчета от оная маскираната ти депутатка, кажи и, че не е време за ролеви игри в леглото, защото по-голямо порно от това между теб, Пеевски и Борисов в кабинета няма.
    Слави, без майтап, ако си жив, драсни два реда, че хвърляш кърпата пръв преди утре Борисов и Превски да са те изритали хептен позорно.
    Слави, ако честната дума на един мъж струваше колкото въздуха над главата му, както казвали зулусите, ти отдавна нямаш въздух над темето си в политически смисъл. Сещаш се какво ти казвам. Ако сега не се обадиш, свършил си като един политически труп два метра под електоралното дъно.
    Странно е, Слави, как от човек, който се гавреше с цяла България, включително и с великата прима Лили Иванова, накрая се превърна в посмешище и остави Борисов и Пеевски така да се изгаврят с теб.
    Слави, ако оставите това престъпно правителство още няколко месеца, преформатирано или не, после народът ще

    10:12 15.10.2025

  • 2 Николай Бареков бивш евродепутат

    6 0 Отговор
    Слави, ако оставите това престъпно правителство още няколко месеца, преформатирано или не, после народът ще се гаври с всички вас като с колегите ви политици, които ги измъкваха от прозорците и покривите от резиденциите в Непал и Мадагаскар.

    10:13 15.10.2025

  • 3 Последния Софиянец

    1 3 Отговор
    Не се знае.Може да сменят БСП с ПП и ДБ.

    10:13 15.10.2025

  • 4 Много точни думи на Радостин

    6 0 Отговор
    Пеевски изяде и оглозга ГЕРБ-

    Най-вероятно отиваме на избори заради провала на управляващото мнозинство, който изкристализира в Пазарджик и мандатоносителят всъщност разбира, че е оглозган и вече му е неприятно. Това заяви пред журналисти лидерът на МЕЧ Радостин Василев, след като заседанието на парламента бе прекратено заради липсата на кворум.

    10:14 15.10.2025

  • 5 Хе!

    6 0 Отговор
    Ба ти и парламентарната република! Премиер №2 разпореди и офцете не влизат в кошарата!!? Премиер №1 груфти, а премиер но 5,6 вместо да изпълнява ролята си на министър председател, по разпореждане на премиер №2 участва на партийни събрания и се занимава с вътрешнопартийни терзания и партийно строителство!!!

    10:14 15.10.2025

  • 6 си дзън

    4 4 Отговор
    На изборите новата партия на Радев ще изсмуче кръвта на Възраждане, Величие, МЕЧ,
    ИТН и БСП, които ще са аут. И Радо остава на сухо.

    10:14 15.10.2025

  • 7 постоянно има чувството

    1 3 Отговор
    че искаш да се прегърнеш с кирчу, кукорчу и педерасатанасов

    10:15 15.10.2025

  • 8 Нпо грантаджия

    2 1 Отговор
    Падат заради вдигнатите пенсии, които бюджетът на страната не е в състояние да плаща... Нпо-тата заповядаха,, а Сорос се слуша, понеже е "демократ".

    10:15 15.10.2025

  • 9 бай Бай

    3 1 Отговор
    И чао на евробалона, пардон - еврозоната.

    10:16 15.10.2025

  • 10 адаша

    4 0 Отговор
    По времето на соца, за три самоотлъчки - уволняваха...

    10:17 15.10.2025

  • 11 Ей, Бореков!

    1 0 Отговор
    Не падай на ниско ниво да разговаряш лично с едно Нищо и то минало! Виж къде е Албена Вулева и я помоли тя да отиде и се опита да вземе интервю от бай ти Слав ! Тя има опит в разправии с него, след като я заля с бира! Албенката отиде в Учин дол да го търси, защото пак се бе скрил енигматично! Въртеше се с микрофон пред едни порти, показа се май баща му на Славчо, тя го попита къде е Слави, да не би да е поел по Бялата пътека нагоре....!

    10:20 15.10.2025

  • 12 АГАТ а Кристи

    0 0 Отговор
    Единствено Svin Ята би бил катализатора да изкара хората на улиците и цялата управляваща пасМина да бъде пометена. А ЛУСТРАЦИЯТА е единственото спасение на България

    10:21 15.10.2025

  • 13 Амии

    0 0 Отговор
    ДАЙ БОЖЕ, да отидем на нови избори! Само така има шанс да се поорави държавата ни.... Ще се види в национален мащаб, как ДПС отнема ромските гласове ( които традиционно отиваха за ГЕРБ, чрез покупко- продажба). НА ГЕРБ им остават само държавните служители и ще вземат 5-6 процента...

    10:25 15.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове