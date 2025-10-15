Радостин Василев: Най-вероятно отиваме на избори

Най-вероятно отиваме на избори заради провала на управляващото мнозинство, който изкристализира в Пазарджик и мандатоносителят всъщност разбира, че е оглозган и вече му е неприятно. Това заяви пред журналисти лидерът на МЕЧ Радостин Василев, след като заседанието на парламента бе прекратено заради липсата на кворум.

В пленарна зала депутатите от ПГ на МЕЧ издигнаха надписи с призив за оставка.

„Днес, утре и в петък най-вероятно няма да работи този парламент“, смята Василев.