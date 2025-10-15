Радостин Василев: Най-вероятно отиваме на избори

Най-вероятно отиваме на избори заради провала на управляващото мнозинство, който изкристализира в Пазарджик и мандатоносителят всъщност разбира, че е оглозган и вече му е неприятно. Това заяви пред журналисти лидерът на МЕЧ Радостин Василев, след като заседанието на парламента бе прекратено заради липсата на кворум.
В пленарна зала депутатите от ПГ на МЕЧ издигнаха надписи с призив за оставка.
„Днес, утре и в петък най-вероятно няма да работи този парламент“, смята Василев.
1 Николай Бареков бивш евродепутат
Дай знак, ако си жив и разбираш какво се случва!
Чуваме, че някой друг пише вместо теб във фейсбука ти. Май оная голата депутатка с маската, бившата пилонаджийка от Шоуто ти.
Слави, Тошко и Павела обадиха ли ти, че Делян иска да ти гони министрите, а Бокича иска да преформатира управлението и май се готви да хвърля кърпата, за да не яде бой заради Еврозоната…
Слави, ако си жив, напиши пост “Жив съм”
в профила във Фейсбук за доказателство и да преброиш колко лайка и псувни ще отнесеш.
Слави, ако си отвлечен и вързан за някой креват с белезници с розови пухчета от оная маскираната ти депутатка, кажи и, че не е време за ролеви игри в леглото, защото по-голямо порно от това между теб, Пеевски и Борисов в кабинета няма.
Слави, без майтап, ако си жив, драсни два реда, че хвърляш кърпата пръв преди утре Борисов и Превски да са те изритали хептен позорно.
Слави, ако честната дума на един мъж струваше колкото въздуха над главата му, както казвали зулусите, ти отдавна нямаш въздух над темето си в политически смисъл. Сещаш се какво ти казвам. Ако сега не се обадиш, свършил си като един политически труп два метра под електоралното дъно.
Странно е, Слави, как от човек, който се гавреше с цяла България, включително и с великата прима Лили Иванова, накрая се превърна в посмешище и остави Борисов и Пеевски така да се изгаврят с теб.
Слави, ако оставите това престъпно правителство още няколко месеца, преформатирано или не, после народът ще
10:12 15.10.2025
2 Николай Бареков бивш евродепутат
10:13 15.10.2025
4 Много точни думи на Радостин
10:14 15.10.2025
6 си дзън
ИТН и БСП, които ще са аут. И Радо остава на сухо.
10:14 15.10.2025
