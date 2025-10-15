Новини
Пламен Димитров: Предсрочните избори няма да помогнат на никого с нищо

Пламен Димитров: Предсрочните избори няма да помогнат на никого с нищо

15 Октомври, 2025

Основният му аргумент е, че евентуално служебно правителство няма да може да състави изпълним Бюджет 2026, който по думите му ще е най-трудният за последните 30 години

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Предсрочните избори няма да помогнат на никого с нищо, трябва да има продължение на това правителство с преформатиране или реорганизиране – това коментира президентът на КНСБ Пламен Димитров.

Основният му аргумент е, че евентуално служебно правителство няма да може да състави изпълним Бюджет 2026, който по думите му ще е най-трудният за последните 30 години.

"Когато няма политическа отговорност, каквато и да е тя - споделена, сложна, ляво-дясна, защото сега и БСП, и ГЕРБ, всички са във властта по някакъв начин, Пеевски подкрепя, все пак има политическа формула. Служебното правителство каква формула ще има. Това няма да хвърли отговорността върху Радев, ако някой така си прави тази сметка, и затова смятам, че това би било вредно за държавата, защото ще получим недоносче, тоест, бюджет, който със сигурност ще бъде или много слаб, или неизпълним даже в някаква степен, и ще създаде хаос и допълнително напрежение и държавата, и в системите, и в икономиката, ако щете и допълнително", заяви синдикалистът.


  • 1 Така ли

    7 2 Отговор
    Селяндурски бизнес мафиот. Кукла на конци, забравихте всички кого трябва да защитавате. Избори веднага!

    13:52 15.10.2025

  • 2 Вашето мнение

    6 2 Отговор
    Жената и дъщерята на тоз синдикалистин са на хранилка в герб, апартамента му е подарен лично от цв.цв.

    Коментиран от #7

    13:52 15.10.2025

  • 3 Мафиота и него

    2 2 Отговор
    Му се сплетоха червата.

    13:57 15.10.2025

  • 4 Един

    4 2 Отговор
    Много нещастен лизач! Винаги е защитавал властта, не работниците!
    1 ден реална работаняма и тоя - все на хранилка?!

    13:57 15.10.2025

  • 5 честен ционист

    2 1 Отговор
    По мои изчисления предсрочните избори ще бъдат отменени поради извънредно положение и хипер инфлация и Румбата ще бъде принуден да сложи стервата на голямото Д за МП. Поне ще плакнем окото, както се вика.

    13:57 15.10.2025

  • 6 Циркаджия

    0 0 Отговор
    Един час не е работил през живота си

    13:59 15.10.2025

  • 7 честен ционист

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    Завистта е изпитването на страдание поради щастието или успеха на друг.
    Има една приказка: Да завиждаш на някого значи да се считаш по-ниско от него.

    14:00 15.10.2025

  • 8 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    Синдикатите на Мафията.

    14:02 15.10.2025

