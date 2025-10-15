Пламен Димитров: Предсрочните избори няма да помогнат на никого с нищо

Предсрочните избори няма да помогнат на никого с нищо, трябва да има продължение на това правителство с преформатиране или реорганизиране – това коментира президентът на КНСБ Пламен Димитров.

Основният му аргумент е, че евентуално служебно правителство няма да може да състави изпълним Бюджет 2026, който по думите му ще е най-трудният за последните 30 години.

"Когато няма политическа отговорност, каквато и да е тя - споделена, сложна, ляво-дясна, защото сега и БСП, и ГЕРБ, всички са във властта по някакъв начин, Пеевски подкрепя, все пак има политическа формула. Служебното правителство каква формула ще има. Това няма да хвърли отговорността върху Радев, ако някой така си прави тази сметка, и затова смятам, че това би било вредно за държавата, защото ще получим недоносче, тоест, бюджет, който със сигурност ще бъде или много слаб, или неизпълним даже в някаква степен, и ще създаде хаос и допълнително напрежение и държавата, и в системите, и в икономиката, ако щете и допълнително", заяви синдикалистът.