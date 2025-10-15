Tакситата в София може да станат с 30% по-скъпи

Националният таксиметров синдикат внесе официално искане в Столична община за поскъпване на таксиметровите услуги в София. Превозвачите настояват минималната дневна тарифа да се увеличи до 1,74 лв. на километър, а нощната да достигне 2 лв. на километър. Според бранша това се налага поради факта, че цените не са актуализирани от три години, въпреки законовата разпоредба това да се случва поне веднъж годишно, предаде NOVA.
► Аргументите за по-високи цени
Според Кирил Кирилов, заместник-председател на НТС, искането се основава на подробен икономически анализ, внесен в общината. Един от основните мотиви е значителното увеличение на разходите за труд. От последната актуализация на цените през 2022 г. досега, минималната работна заплата, върху която се изчисляват осигуровките, е нараснала с 52%. „Тогава вноските бяха 222 лв. върху 710 лв., а сега са 337 лв. върху 1077 лв.“, обясни Кирилов.
Освен това, в калкулацията са включени и повишените амортизационни разходи за автомобилите, чиито цени са се вдигнали с около 40%. Кирилов подчерта, че искането за актуализация няма връзка с предстоящото влизане на България в еврозоната, а е продиктувано от законовото изискване и икономическата реалност. „В момента буквално работим на загуба“, заяви той и допълни, че заради ниските цени много шофьори са се отказали от професията.
► Как ще се отрази на пътниците?
Увеличението от около 50 стотинки на километър ще се отрази на крайната сметка на клиентите. За примерен маршрут от 10 километра, който в момента струва около 15 лева, цената след поскъпването ще нарасне с 5 лева и ще стане 20 лева. От синдиката уточняват, че около 80-85% от курсовете в София са на къси разстояния, което означава, че по-дългите маршрути ще поскъпнат по-осезаемо.
► Готовност за протести
От Националния таксиметров синдикат са категорични, че ако исканията им не бъдат чути и не се стигне до актуализация на тарифите, са готови да преминат към протестни действия, за да защитят интересите си. Те настояват Столичният общински съвет да изпълни законовото си задължение и да актуализира цените, както е правено преди.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
14:27 15.10.2025
3 Гост
Коментиран от #7, #24
14:28 15.10.2025
4 Бакши
отгоре?!
Коментиран от #26
14:29 15.10.2025
5 Последния Софиянец
Коментиран от #10
14:29 15.10.2025
6 Абе това свободен пазар ли е
Коментиран от #8
14:30 15.10.2025
7 таксиджия 🚖
До коментар #3 от "Гост":А моля моля господине, не всички сме със помпи. Ако се качиш при мургав от ОК или тия малките измислени фирми, да ще ти пусне помпа.
Коментиран от #9, #21
14:32 15.10.2025
8 таксиджия 🚖
До коментар #6 от "Абе това свободен пазар ли е":Има клиенти. Такси се взима поради необходимост! Редовно возя възрастни хора до Пирогов и други болници. Защото линейки няма. Туристите също не могат да се оправят със градкси транспорт.
Коментиран от #20
14:34 15.10.2025
9 Последния Софиянец
До коментар #7 от "таксиджия 🚖":Качих се на Плиска и до Орлов мост стана 20 лв.Викам:Спри и слязох и хванах друго такси.
14:35 15.10.2025
10 Гошо
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Е като си ги дал ще ти ги вземат Ти какво очакваш?
14:37 15.10.2025
11 Сатана Z
14:38 15.10.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Бате Бочко
14:52 15.10.2025
14 Шафьорите на таксита
14:52 15.10.2025
15 Нека вдигнат цените
14:54 15.10.2025
16 Тома
14:57 15.10.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Как
15:06 15.10.2025
19 охо чакайте само да видите какво идва
15:06 15.10.2025
20 Ми супер за вас
До коментар #8 от "таксиджия 🚖":Значи драма няма. Клиенти ще има винаги, така ли? Утре да не виеш и ти със стадото.
15:07 15.10.2025
21 Фори
До коментар #7 от "таксиджия 🚖":Аз не мургав таксиджия не съм виждал. Само най-скъпите зелените таксита са с бели щофьори , но там цената е неприлична.
15:09 15.10.2025
22 шаа
15:10 15.10.2025
23 Възраждане
15:17 15.10.2025
24 Видьо Видев
До коментар #3 от "Гост":Шищи обла..да Туту в Пазарджик и преЕ..бА ГЕРБ, и излекува маясъла на Борисов!
15:18 15.10.2025
25 Гост
15:35 15.10.2025
26 Луд
До коментар #4 от "Бакши":Всичко това е постижение на демокрацията ,По време на диктатурата униформи със вратовръзка дори кожени якета от предприятието.Ощте нямаше нито алкохолизирани,Дрогирани,Не къпани,Радваите се сега със любителска книжка обществен транспорт ако имаш щщерка да умреш от страх на какъв идиот може да попадне.Иначе има банани и е демокрация РАДВАИТЕ СЕ.
15:41 15.10.2025