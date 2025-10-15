Новини
Tакситата в София може да станат с 30% по-скъпи

Tакситата в София може да станат с 30% по-скъпи

15 Октомври, 2025 14:25 796 26

  • цени-
  • увеличение-
  • таксита

Превозвачите настояват минималната дневна тарифа да се увеличи до 1,74 лв. на километър, а нощната да достигне 2 лв. на километър

Tакситата в София може да станат с 30% по-скъпи - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Националният таксиметров синдикат внесе официално искане в Столична община за поскъпване на таксиметровите услуги в София. Превозвачите настояват минималната дневна тарифа да се увеличи до 1,74 лв. на километър, а нощната да достигне 2 лв. на километър. Според бранша това се налага поради факта, че цените не са актуализирани от три години, въпреки законовата разпоредба това да се случва поне веднъж годишно, предаде NOVA.

► Аргументите за по-високи цени

Според Кирил Кирилов, заместник-председател на НТС, искането се основава на подробен икономически анализ, внесен в общината. Един от основните мотиви е значителното увеличение на разходите за труд. От последната актуализация на цените през 2022 г. досега, минималната работна заплата, върху която се изчисляват осигуровките, е нараснала с 52%. „Тогава вноските бяха 222 лв. върху 710 лв., а сега са 337 лв. върху 1077 лв.“, обясни Кирилов.

Освен това, в калкулацията са включени и повишените амортизационни разходи за автомобилите, чиито цени са се вдигнали с около 40%. Кирилов подчерта, че искането за актуализация няма връзка с предстоящото влизане на България в еврозоната, а е продиктувано от законовото изискване и икономическата реалност. „В момента буквално работим на загуба“, заяви той и допълни, че заради ниските цени много шофьори са се отказали от професията.

► Как ще се отрази на пътниците?

Увеличението от около 50 стотинки на километър ще се отрази на крайната сметка на клиентите. За примерен маршрут от 10 километра, който в момента струва около 15 лева, цената след поскъпването ще нарасне с 5 лева и ще стане 20 лева. От синдиката уточняват, че около 80-85% от курсовете в София са на къси разстояния, което означава, че по-дългите маршрути ще поскъпнат по-осезаемо.

► Готовност за протести

От Националния таксиметров синдикат са категорични, че ако исканията им не бъдат чути и не се стигне до актуализация на тарифите, са готови да преминат към протестни действия, за да защитят интересите си. Те настояват Столичният общински съвет да изпълни законовото си задължение и да актуализира цените, както е правено преди.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    10 0 Отговор
    Айде пак 2,5% инфлация ❗🤣🤣

    14:27 15.10.2025

  • 3 Гост

    11 0 Отговор
    Вдигат цените и отделно те помпят, на пеефски гласоподавателите

    Коментиран от #7, #24

    14:28 15.10.2025

  • 4 Бакши

    13 0 Отговор
    Колите миришат, касова бележка йок, нямат дисциплина пушат някои вътре, викат някои, не са се къпали някои… що така такива проценти, на кпе
    отгоре?!

    Коментиран от #26

    14:29 15.10.2025

  • 5 Последния Софиянец

    5 0 Отговор
    В Свети Влас ми взеха 50 лв за 10 км.

    Коментиран от #10

    14:29 15.10.2025

  • 6 Абе това свободен пазар ли е

    5 0 Отговор
    Или лукова глава. Това го играем всяка година. Вдигат цените, после рев, че няма клиенти. Ония ден гледам на пазара 22 лв за килограм пресни орехи. Дали ще ги подадат е друга тема. Те с всеки ден изсъхват и губят тегло.

    Коментиран от #8

    14:30 15.10.2025

  • 7 таксиджия 🚖

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    А моля моля господине, не всички сме със помпи. Ако се качиш при мургав от ОК или тия малките измислени фирми, да ще ти пусне помпа.

    Коментиран от #9, #21

    14:32 15.10.2025

  • 8 таксиджия 🚖

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Абе това свободен пазар ли е":

    Има клиенти. Такси се взима поради необходимост! Редовно возя възрастни хора до Пирогов и други болници. Защото линейки няма. Туристите също не могат да се оправят със градкси транспорт.

    Коментиран от #20

    14:34 15.10.2025

  • 9 Последния Софиянец

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "таксиджия 🚖":

    Качих се на Плиска и до Орлов мост стана 20 лв.Викам:Спри и слязох и хванах друго такси.

    14:35 15.10.2025

  • 10 Гошо

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Е като си ги дал ще ти ги вземат Ти какво очакваш?

    14:37 15.10.2025

  • 11 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Пеефската фирма Yellow е навсякъде в София.Алтернативата е кметът Терзиев да подобри условията за пътуване с градския транспорт.

    14:38 15.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Бате Бочко

    2 0 Отговор
    Всичко СТАВА по-скъпо.

    14:52 15.10.2025

  • 14 Шафьорите на таксита

    4 0 Отговор
    първо да се изкъпят, пък после да вдигат цените.

    14:52 15.10.2025

  • 15 Нека вдигнат цените

    1 0 Отговор
    Че малко мръзнат по стоянките.

    14:54 15.10.2025

  • 16 Тома

    6 1 Отговор
    Повече от половината таксиметрови шофьори са с криминални досиета

    14:57 15.10.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Как

    0 0 Отговор
    Такси на 450 000 км колко пари е изкарало при тарифа 1 лв на КМ , та искат 2 лв на км!

    15:06 15.10.2025

  • 19 охо чакайте само да видите какво идва

    4 0 Отговор
    абе хора целия живот ще стане не с 30 а със 300% по-скъп с тая еврозона но късно ще го осъзнаете и ще ревете ама ще е късно…

    15:06 15.10.2025

  • 20 Ми супер за вас

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "таксиджия 🚖":

    Значи драма няма. Клиенти ще има винаги, така ли? Утре да не виеш и ти със стадото.

    15:07 15.10.2025

  • 21 Фори

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "таксиджия 🚖":

    Аз не мургав таксиджия не съм виждал. Само най-скъпите зелените таксита са с бели щофьори , но там цената е неприлична.

    15:09 15.10.2025

  • 22 шаа

    0 0 Отговор
    всеки може да си сложи по-висока цена, не е забранено. ама ги е шубе и натискат да се вдигне минималната, за да не може никой да им подбие цената, ако си сложи нормална цена. затова е целия рев.

    15:10 15.10.2025

  • 23 Възраждане

    1 0 Отговор
    Хората ще си ползват тогава собствените си автомобили. Те ако искат и 5 лева да стане

    15:17 15.10.2025

  • 24 Видьо Видев

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    Шищи обла..да Туту в Пазарджик и преЕ..бА ГЕРБ, и излекува маясъла на Борисов!

    15:18 15.10.2025

  • 25 Гост

    1 0 Отговор
    Да вдигат квото искат.. Искаме обратно ЮБЕР.. !!! Защо да нямаме право на избор ? Нали сме пазарна икономика!!

    15:35 15.10.2025

  • 26 Луд

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Бакши":

    Всичко това е постижение на демокрацията ,По време на диктатурата униформи със вратовръзка дори кожени якета от предприятието.Ощте нямаше нито алкохолизирани,Дрогирани,Не къпани,Радваите се сега със любителска книжка обществен транспорт ако имаш щщерка да умреш от страх на какъв идиот може да попадне.Иначе има банани и е демокрация РАДВАИТЕ СЕ.

    15:41 15.10.2025

