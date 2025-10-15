Новини
България »
Мирчев разкри есемесите, с които разгневи Бойко Борисов

Мирчев разкри есемесите, с които разгневи Бойко Борисов

15 Октомври, 2025 15:06 1 864 23

  • ивайло мирчев-
  • есемеси-
  • бойко борисов

Страната има нелегитимен център на власт, който упражнява тази власт, пленил е институциите, службите, съдебната и това прави невъзможно провеждането на нормални и честни избори, това заяви съпредседателят на "Да, България"

Мирчев разкри есемесите, с които разгневи Бойко Борисов - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Страната има нелегитимен център на власт, който упражнява тази власт, пленил е институциите, службите, съдебната и това прави невъзможно провеждането на нормални и честни избори, това заяви съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев по време на извънреден брифинг на ПП-ДБ от кулоарите на Народното събрание.

"От вчера вече и ГЕРБ, и "ДПС-Ново начало" са практически една и съща политическа сила. А това, което виждаме днес, са тримата премиери, за които ние говорим отдавна - единият формалният, който отменя заседанието на Министерския съвет, вторият, който много му се иска, и третият, който е истинският премиер - Делян Пеевски. За съжаление единственото, което днес е останало на Бойко Борисов, е да отиде във фотостудиото, да застане под герба и да си направи снимка с Пеевски", допълни той.

На въпрос от медиите към него какви есемеси точно е изпратил на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, та толкова го е разгневил, Мирчев заяви: "Написах му, че страхът му да влезе в санитарния кордон срещу Пеевски го докара до катастрофата в Пазарджик и шестото място на ГЕРБ там и го посъветвах по най-бързия възможен начин да отива във фотостудиото, за да се снима под герба с Пеевски. Борисов направи публична тази комуникация и го призовавам да я покаже цялата на българските граждани, защото така е справедливо и така се прави. Писах му и преди, когато го бихме в "Слатина", че сме го били 80 на 11% и му казах, че ще има бой, бой, бой тогава, когато не се купуват гласове".

„Я да видя има ли изядени, оглозгани, олигавени и изсмукани“ – с тези думи вчера лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов гневен влезе в централата на партията. Там бяха премиерът Росен Желязков, всички министри, депутати и членове на ГЕРБ-СДС. Изказването на Борисов беше предавано на живо на неговата страница във Фейсбук, а поводът бяха изборите в Пазарджик, които предизвикаха огромен отзвук.

Борисов посочи, че няма да са „все тия, които ще държат финансовата стабилност, дефицита", за да сме подредена държава. „А вчера Мирчев ми пише есемеси, че са ме изяли, погълнали, ликвидирали... ГЕРБ изчезна, Ново начало е всичко“, сподели той и допълни: „Благодаря, не ни мисли, Мирчев, големи-малки все ще оцелеем по някакъв начин. Ние направихме каквото зависи за историята, в което вие никога не участвахте. Само ни вкарахте в сивия списък за пране на пари при Асен Василев“.

Не очаквахме изборите в Пазарджик да предизвикат сътресение на цялото правителство, но те просто разкриха истината на всички български граждани - коментира и председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев на брифинга на ПП-ДБ в НС.

"Това, което виждаме в момента, е блокаж на държавата - парламентът не работи, току-що излезе информация и, че шефът на Здравната каса е отнел всички правомощия на зам.-шефа на Здравната каса. Виждаме борба за порциите в държавата от различни групи и групички. Както каза Бойко Борисов вчера - всичко е дал на концесия и различните кръгове са се хванали за гушата. Не може България да става заложник на тези борби", посочи Василев.

Той призова да се внесе бюджетът, вместо да се обръща внимание на ненужни боричкания, иначе предвиди "тежка зима".

"Нашият призив към това правителство, ако то все още може да се събере и да работи, е в максимални бързи срокове да внесе данъчните закони и бюджета, за да може да гарантираме, че независимо от политическата криза, няма да имаме финансова такава и ще може българските граждани и бизнес да имат предвидимост какво ще се случва с тях следващата година", посочи още Асен Василев и допълни, че каквото и преформатиране на правителството да има, те няма да участват в него, особено с Делян Пеевски в него.

Решенията оттук нататък са или правителството на премиера Росен Желязков да иска вот на доверие, или да преформатират правителството с нови лица, предложи ген. Атанас Атанасов от ДСБ.

"Очакваме от мандатоносителя да съобщи на целокупния българсик народ своето решение", допълни той.

Политическата криза е придобила системен характер, каза от своя страна другият съпредседател на "Да, България" Божидар Божанов.

"Вчера тази криза влезе в своите екстремни регистри с паническото театралничене на Борисов пред и зад своя партиен актив. Политическата криза е системна заради това, че съдебната власт и репресивният апарат на държавата е превзет от Пеевски. Именно затова политическата система боксува, именно затова на всеки 7-8 месеца се оказва, че изпълнителната власт бива свалена и тя е нетрайна. Тази политичека криза може да се реши, само ако Пеевски бъде изваден от службите и от съдебната власт", допълни Божанов.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 22 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Здрасти Мирчев

    14 18 Отговор
    Кога ще кажеш нещо за вашата ОПГ, вместо от устата ти да излиза само Борисов и Пеевски? Вашата корупция по-добра ли е? В какво?

    15:07 15.10.2025

  • 2 Промяна

    14 13 Отговор
    Мирчев и Пеевски управлявайте заедно нали сте първа и втора сила вече ГЕРБ е шести какво още искате Имате вече власт

    15:10 15.10.2025

  • 3 Промяна

    10 13 Отговор
    Мирчев защо не кажеш как с парите на олигарсите наехте Хубавец и Барек и заплашвахте мирните граждани Будите вече огромно отвращение алчни нагли циници сте

    15:11 15.10.2025

  • 4 Каква е тая

    11 6 Отговор
    държава, чийто държавни мъже кореспондират с есемеси? Бягам от отговорност ли? Като председателката на ЕК? Изтриваш и си честен.

    15:12 15.10.2025

  • 5 Промяна

    6 9 Отговор
    Мирчев защо не кажеш как с парите на олигарсите наехте Хубавец и Барек и заплашвахте мирните граждани Будите вече огромно отвращение алчни нагли циници сте И незнам защо полицията се беше скрила и беше оставила няколко терориста да вилнеят безнаказано из Пазарджик

    15:13 15.10.2025

  • 6 Величие

    4 7 Отговор
    Това са предателите внедрени да разбият ПП,ДБ са патерици на ГЕРБ

    Коментиран от #15, #16

    15:13 15.10.2025

  • 7 име

    9 4 Отговор
    Ако не е гостоприемството на ПроститеПарчета и ДБ щяха да са като СДС. И без това всички ги бяхме забравили, само симбиозата с тях ги изкара от дъното. И мисля че гaнчo мирчев скоро трябва да прави кризисен ПР с десант в нечии имоти, щото иначе се топят като пролетен сняг.

    15:13 15.10.2025

  • 8 Верно ли

    9 6 Отговор
    А кой ги изпра двете шишита, бе, нискочел! Или си мислите, че с тези набези ще забравим!!!!! Аз лично много добре си спомням кой пръв писа писма до Щатите за премахването на единия шиш от списъците на Магнитски!

    15:15 15.10.2025

  • 9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 2 Отговор
    Избори ли 🤔
    Уж народът избира, ама ДЕСЕТ премиери
    НЕ ИЗБИРАНИ управляват "щото народът ги искал"
    ❗❗❗

    15:16 15.10.2025

  • 10 Доктор Пекин

    3 5 Отговор
    Не ни дреме за телефонната любов на тя двама отвратителни индивида

    15:19 15.10.2025

  • 11 Конфуции

    8 3 Отговор
    Много партии,хилава държава !

    15:21 15.10.2025

  • 12 АГАТ а Кристи

    3 4 Отговор
    Защо ли зайчара го виждам как показва глава от чинията на "заведението" на онзи от Централна ?
    А преди "100" години се излъгах
    да гласувам за него... Срам.
    Но се радвам, че от тогава гласувам само за ръцете си и междуушието ми.
    И на следващите избори - за гъби !
    ЗА КОЙ ДА ГЛАСУВАШ ? НЯМА ТАКЪВ !
    Всички се показват от "чинията на Последния....."

    15:22 15.10.2025

  • 13 да ти кажа

    6 4 Отговор
    от 10 коментара, 8 са написани от един гербав човек.

    15:24 15.10.2025

  • 14 Последния Софиянец

    6 4 Отговор
    Значи Бойко признава че е в списъка Магнитски?

    15:24 15.10.2025

  • 15 Парадокс БГ

    5 5 Отговор

    До коментар #6 от "Величие":

    Продължаваме Промяната и Величие са единствената истинсща опозиция! Продължаваме промяната с интелект и компетенции, Величие със нмелост и борба на терен като в Пазарджик!!

    15:28 15.10.2025

  • 16 Парадокс БГ

    4 4 Отговор

    До коментар #6 от "Величие":

    Продължаваме Промяната и Величие са единствената истинска опозиция! Продължаваме Промяната с интелект и компетенции, Величие със смелост и борба на терен като на изборите в Пазарджик!! Браво, момчета!

    15:29 15.10.2025

  • 17 ПАРАЛИЗИРА ГИ.

    5 3 Отговор
    КОЙ ОСВЕН БОЙКО МОЖЕ ДА КАЖЕ "БАСТА" И ДЪРЖАВАТА ДА СПРЕ? НИКОЙ. ПАРЛАМЕНТА СПРЯ, ЖУЖЕТАТА СЕ ИЗПОКРИХА. НЕ ЧУХМЕ ГЕН. НАСКО, КИРО, АСЕН, КОСТЯ, АТАНАСОВ, ТРИФОНОВ? ДЕ ГИ? МИСЛЯТ.

    Коментиран от #18

    15:29 15.10.2025

  • 18 КОЙ ли?

    4 2 Отговор

    До коментар #17 от "ПАРАЛИЗИРА ГИ.":

    Пеевски!

    Коментиран от #19

    15:31 15.10.2025

  • 19 СЪГЛАСЕН

    4 0 Отговор

    До коментар #18 от "КОЙ ли?":

    И ПЕЕВСКИ.

    15:35 15.10.2025

  • 20 Тома

    0 3 Отговор
    Бати Бойко тиквата е честен само в носа.Той нито краде и нито лъже само дето Мата Хари го снима гол с отворено чекмедже пълно с евро и злато а отгоре пистолет.

    15:37 15.10.2025

  • 21 Гост

    4 1 Отговор
    Мирчев, Най после разбрахте,че най-добрия политик е Борисов.За това х.рачите кръв от Злоба.Българският народ го обича и винаги ще гласува за него!
    Запомнете го!!!

    15:37 15.10.2025

  • 22 тралала

    0 0 Отговор
    Бойко Борисов говореше само отгоре-отгоре. Традиционни простотии и глупости.

    15:42 15.10.2025

  • 23 МИРО И ЛЕНА БИЛИ ЗАТРУДНЕНИ?

    0 0 Отговор
    ШАРЛАТАНИТЕ ИЗБЪРЗАХА ДА СЕ РАДВАТ. ДНЕС ЗАЩО СА БЕЗ НАДНИЦА? ЗАЩО ПАРЛАМЕНТА СПРЯ? КАКВО ЗАВИСИ ОТ ТЯХ? НИЩО. ББ ЩЕ ГИ ОСТАВИ ЦЯЛ МЕСЕЦ БЕЗ ЗАПЛАТИ И НАКРАЯ МОЖЕ И ДА ГИ НАПРАВИ БЕЗРАБОТНИ.

    15:42 15.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове