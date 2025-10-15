Ген. Румен Миланов: Ситуацията в Пазарджик може да е буря в чаша вода. Бойко Борисов не е за подценяване

Президентът Румен Радев върна за ново обсъждане в Народното събрание приетия на 2 октомври т.г. Закон за изменение на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС).
"По право аргументите винаги са издържани. Ако зависеше от мен, бих наложил вето и върху другите два закона - ДАР и ДАТО. Президентът да има правото на това решение, значи намаляване концентрацията на власт", заяви бившият шеф на НСБОП и НСО ген. Румен Миланов в "Денят ON AIR".
Службите трябва да работят ефективно
По думите му председателят на ДАНС е станал по-важен от президента.
"Службите трябва да имат приемственост и да работят ефективно. Политическото влияние е променливо. Ситуацията в Пазарджик може да е буря в чаша вода. Като махнем Даниел Митов, ще сложим друг X и той ще бъде същият бушон", допълни ген. Миланов за Bulgaria ON AIR.
Как трябва да съществува ДАИ
Дали отгоре на пирамидата стои Даниел Митов няма значение, пирамидата остава и трябва да се работи в основите ѝ, категоричен е той.
"ДАИ съществува самостоятелно до 1968 г. и след това се обединяват с КАТ. През 1997 г. вече се разделиха. ДАИ бих го разделил на автомобилна администрация, която да формира политиката на Министерството на транспорта и по отношение автомобилното движение", обясни гостът.
Според него се вкарват промени в Конституцията под емоции, а с емоции не се управлява държава.
"Бойко Борисов не е за подценяване. Свидетели сме колко време бяхме без председател на Народното събрание. Сега ще го сменим, ще сложим друг. И какъв ще е резултатът от това нещо", попита той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Рускините от Елените
22:38 15.10.2025
2 Какви служби бе?
Слежбите и депутатите се ослушват като пръднал заек в люцерна!
22:40 15.10.2025
3 Да бе
22:42 15.10.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 бою циганина
22:43 15.10.2025
6 Тиквун е до стената
22:51 15.10.2025
7 Лост
22:53 15.10.2025
8 бай Даньо
22:54 15.10.2025
9 оня с коня
22:56 15.10.2025
10 ИЗБОРИТЕ В
НЕЩО ЗА БЕЗВОДИЕТО, ЗА ЖЕРТВИТЕ ОТ НАВОДНЕНИЕТО,ЗА ХИПЕРИНФЛАЦИЯТА, ЗА ОБЕДНЯВАНЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО И Т.Н.
КУПЕНИЯТ Ц И ГА Н С И ГЛАС Е ПО- ВАЖЕН ,ОТКОЛКОТО ТОВА,ЧЕ ТЕЗИ СЪЩИТЕ,КУПЕНИТЕ Ц И Г А И БИЯТ МЕДИЦИ.....
Е ГАТИ ТЪ ИТЕ УПРАВЛЕНЦИ!!!
22:57 15.10.2025
11 герб е погълната
23:35 15.10.2025
12 Луд
23:44 15.10.2025