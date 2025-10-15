Новини
Ген. Румен Миланов: Ситуацията в Пазарджик може да е буря в чаша вода. Бойко Борисов не е за подценяване

15 Октомври, 2025 22:28 885 12

"Като махнем Даниел Митов, ще сложим друг X и той ще бъде същият бушон", коментира още бившият шеф на НСБОП и НСО

Ген. Румен Миланов: Ситуацията в Пазарджик може да е буря в чаша вода. Бойко Борисов не е за подценяване - 1
Снимка: Bulgaria ON AIR
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Президентът Румен Радев върна за ново обсъждане в Народното събрание приетия на 2 октомври т.г. Закон за изменение на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС).

"По право аргументите винаги са издържани. Ако зависеше от мен, бих наложил вето и върху другите два закона - ДАР и ДАТО. Президентът да има правото на това решение, значи намаляване концентрацията на власт", заяви бившият шеф на НСБОП и НСО ген. Румен Миланов в "Денят ON AIR".

Службите трябва да работят ефективно

По думите му председателят на ДАНС е станал по-важен от президента.

"Службите трябва да имат приемственост и да работят ефективно. Политическото влияние е променливо. Ситуацията в Пазарджик може да е буря в чаша вода. Като махнем Даниел Митов, ще сложим друг X и той ще бъде същият бушон", допълни ген. Миланов за Bulgaria ON AIR.

Как трябва да съществува ДАИ

Дали отгоре на пирамидата стои Даниел Митов няма значение, пирамидата остава и трябва да се работи в основите ѝ, категоричен е той.

"ДАИ съществува самостоятелно до 1968 г. и след това се обединяват с КАТ. През 1997 г. вече се разделиха. ДАИ бих го разделил на автомобилна администрация, която да формира политиката на Министерството на транспорта и по отношение автомобилното движение", обясни гостът.

Според него се вкарват промени в Конституцията под емоции, а с емоции не се управлява държава.

"Бойко Борисов не е за подценяване. Свидетели сме колко време бяхме без председател на Народното събрание. Сега ще го сменим, ще сложим друг. И какъв ще е резултатът от това нещо", попита той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Рускините от Елените

    0 1 Отговор
     се редят пред Кметството в Несебър за държавни помощи!!!

    22:38 15.10.2025

  • 2 Какви служби бе?

    2 1 Отговор
    120 000 "нулеви" фирми на руските шпиони в България, които не развиват никаква дейност!
    Слежбите и депутатите се ослушват като пръднал заек в люцерна!

    22:40 15.10.2025

  • 3 Да бе

    6 0 Отговор
    Ситуацията в Пазарджик е постановка. Само идиот като този на снимката не го разбра.

    22:42 15.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 бою циганина

    4 1 Отговор
    аз съм единпрост и нагълпрестъпник

    22:43 15.10.2025

  • 6 Тиквун е до стената

    1 0 Отговор
    На задна изправен кат мечка

    22:51 15.10.2025

  • 7 Лост

    3 0 Отговор
    Този ги разбира тези работи.Нали и той беше бушон.

    22:53 15.10.2025

  • 8 бай Даньо

    2 1 Отговор
    ма не ве подценавайте колкто сисикате , то за това от подценяане на "еднокнижника" на "Винету" сте на това дередже промянджиите минати с 200 и главата боли от таблата на леглото ...

    22:54 15.10.2025

  • 9 оня с коня

    1 1 Отговор
    Ситуацията в Пазарджик е много неприятна. От най голямата партия изведнъж ГЕРБ в голям областен център се озова на 6 място. Огромна заслуга и антиреклама има и един неграмотен ,недоучил ,първобитен oлигoфрeн подвизаващ се с ник "ПРОМЯНА". Дъртa баба с цел да покаже че ние членовете на ГЕРБ сме умствено недоразвити като тази баба и отказа много хора да подкрепят ГЕРБ на изборите затова сме 6-ти. Само не можем да разберем умишлено ли се прави на малоумен и неграмотен или си е такъв по рождение.

    22:56 15.10.2025

  • 10 ИЗБОРИТЕ В

    3 0 Отговор
    ПАЗАРДЖИК ЛИ СА НАЙ-ВАЖНАТА ТЕМА ЗА ОБСЪЖДАНЕ!!???
    НЕЩО ЗА БЕЗВОДИЕТО, ЗА ЖЕРТВИТЕ ОТ НАВОДНЕНИЕТО,ЗА ХИПЕРИНФЛАЦИЯТА, ЗА ОБЕДНЯВАНЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО И Т.Н.
    КУПЕНИЯТ Ц И ГА Н С И ГЛАС Е ПО- ВАЖЕН ,ОТКОЛКОТО ТОВА,ЧЕ ТЕЗИ СЪЩИТЕ,КУПЕНИТЕ Ц И Г А И БИЯТ МЕДИЦИ.....
    Е ГАТИ ТЪ ИТЕ УПРАВЛЕНЦИ!!!

    22:57 15.10.2025

  • 11 герб е погълната

    0 0 Отговор
    глътнаха герб!

    23:35 15.10.2025

  • 12 Луд

    0 0 Отговор
    Бойко ако е бил за подценяване щяха отдавна да са го подценили.Ако ги изредим всички които се опитаха и останаха на улицата заедно със съдиики и мисирки не са малко.Няки станаха и таксиметрови шофьори .Бойко влетя при висшият съдебен съвет и те не можаха да го подценят.Мутра трудно се подценява.

    23:44 15.10.2025

