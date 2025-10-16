Президентът до НСО: Ще пътувам с личния си автомобил

Президентът Румен Радев изпрати писмо до Началника на Националната служба за охрана във връзка с приетите изменения в Закона за НСО. В него той съобщава, че в знак на солидарност от 20 октомври ще пътува с личния си автомобил "в случаите, когато служителите от администрацията на президентството са принудени да ползват личните си автомобили в изпълнение на служебните си ангажименти", обобщи "Нова телевизия".
Припомняме, че в началото на октомври парламентът реши автомобилите на Националната служба за охрана (НСО) да не превозват администрацията на президентската институция.
Преди това депутатите отнеха правомощията на президента да подписва укази за назначаването на шефове на служби. Измененията в закона бяха внесени от бившия министър на вътрешните работи и депутат от "ДПС-Ново начало" Калин Стоянов.
Той обяви, че е провокиран да предложи законопроекта след като в началото на август президентът Румен Радев пътува из Варна с кортеж от 7 коли.
Ето и писмото на държавния глава:
„Уважаеми господин генерал-майор,
Приетият от 51-вото Народно събрание Закон за изменение на Закона за Националната служба за охрана отменя транспортното осигуряване на администрацията на президентството от ръководената от Вас служба без никаква алтернатива за служебен транспорт.
Уведомявам Ви, че считано от 20.10.2025 г., ще пътувам с личния си автомобил в случаите, когато служителите от администрацията на президентството са принудени да ползват личните си автомобили в изпълнение на служебните си ангажименти, свързани с държавния церемониал и протокол и събитията от работната програма на президента.
Като командир от Българската армия никога не съм изоставял своите подчинени в трудни ситуации, в които често ги поставяха решенията на овластените политици. Като президент на Република България няма да погазя принципите си и ще остана солидарен със служителите в институцията. Убеден съм, че когато политическата класа гласува закони, които разграждат държавата, ние, българските граждани, трябва да я съградим отново. А това започва с личната почтеност и възстановяването на доверието между гражданите и политиците.
Вярвам, че Вие, като генерал, носещ отговорност за своите подчинени, разбирате и споделяте моите мотиви.“
1 Общата
Коментиран от #77
08:21 16.10.2025
2 Браво
Коментиран от #11, #21, #55
08:23 16.10.2025
3 BBБОС
08:23 16.10.2025
4 Юрист
Коментиран от #25, #29, #56
08:24 16.10.2025
5 Трол
Коментиран от #71
08:24 16.10.2025
6 явер
08:25 16.10.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Утре
Коментиран от #14, #41
08:25 16.10.2025
9 Браво
Но Шиши не може да го последва щото няма книжка, а Боко се вози само в джипки...
Коментиран от #26
08:26 16.10.2025
10 Няма
08:27 16.10.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 явер
08:29 16.10.2025
14 Хмм
До коментар #8 от "Утре":и всичко това гласуваха БСП за собствения си президент, но пеевски, борисов и назарян с коли на НСО, срам!
Коментиран от #66
08:29 16.10.2025
15 шофьор на самолет
Коментиран от #24
08:30 16.10.2025
16 1488
не е личен, на народа е, като деса
08:32 16.10.2025
17 аман
08:32 16.10.2025
18 Ами
До коментар #7 от "Седемте козякливи джуджета":да го направи този популизъм и "дебелото Д", ама не може, че си създаде много врагове в ДПС
08:32 16.10.2025
19 редник
08:32 16.10.2025
20 Хахаха
ГЕРБ или излиза от властта веднага или умира, а Борисов ако се заинати да не излезе от властта, независимо кой ще поеме управлението след това позорно правителство, отива в затвора.
08:33 16.10.2025
21 хахаха
До коментар #2 от "Браво":Ами те нашите карат по примера на Русия,все пак са под руско влияние още от 1944 година.. Къде в България си виждал Президент или Министър председател, депутат да карат по примера на Западна Европа
08:33 16.10.2025
22 Радев е слаб мениджър
Коментиран от #45
08:33 16.10.2025
23 ИСТИНСКИ БЪЛГАРИН
08:33 16.10.2025
24 Тюпак трол,
До коментар #15 от "шофьор на самолет":Да та зарадват Анадолските зеленчукопродавачи!
08:34 16.10.2025
25 Едеее
До коментар #4 от "Юрист":Кой е казал че ще е без НСО? Марешки как имаше лампи на майбаха?
08:34 16.10.2025
26 Ами!
До коментар #9 от "Браво":Дълго време Боко караше новата служебна шкода на ГЕРБ.
08:35 16.10.2025
27 Да бе
08:35 16.10.2025
28 въздухар
08:35 16.10.2025
29 Хохо Бохо
До коментар #4 от "Юрист":Ще ходи с НСО но ще ползва личният си автомобил. Кво не разбра? Четене с разбиране-трети клас
Коментиран от #35, #49
08:35 16.10.2025
30 Никакво Доверие
Когато четем в съседната статия "Представят пътна карта за отбарана на ЕС до 2030 г"
и ни наричат фронтова държава, при -то на Лайен е от куртуазия..
Вчера Запрянов е видял пътната карта. Днес ще се даде на Екатерина Захариева.
След седмица ще се представи пред лидерите на ЕС.
Готвят Юрогария за война, според думите на Борисов.
Не виждам реакция по темата.
Сигуацията с ГЕРБ СДС е много по-сериозна, от официално представяната.
Или цифров юрошийт и еврофондове, или участие на Юрогария в пряка война срещу ядрените Русия и Китай.
Какво стана с хвалбите за Сопот, връсното производство и загубите за 5 г. напред печалби, че и платихме заеми и лихви?
Браво Президенте, че спомогна да ни натикат в юрошийта.
И едва, когато разбра, че със сигурност ще ни набутат, плахо предложи референдумче,
знаейки, че ще бъде захвърлено в кошчето.
Благодарим ти, че не поведе Народът? А народът чакаше????
Вече е късно, прекалено късно.
И ти ли, Бруте?
Никой не е загинал от ползване на Обществен транспорт.
Коментиран от #53
08:36 16.10.2025
31 Хохо Бохо
До коментар #7 от "Седемте козякливи джуджета":За театрото на тиквата говориш. Нали?
Коментиран от #34
08:37 16.10.2025
32 не е
08:37 16.10.2025
33 Ако е шофьор като майка си
08:37 16.10.2025
34 Седемте козякливи джуджета
До коментар #31 от "Хохо Бохо":Да! :)
08:38 16.10.2025
35 Юрист
До коментар #29 от "Хохо Бохо":Ще те каня на обяд, но ще си носиш яденето.
08:40 16.10.2025
36 пенсионер
08:40 16.10.2025
37 ООрана държава
08:41 16.10.2025
38 1234
08:41 16.10.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Наглия
08:42 16.10.2025
41 Герп боклуци
До коментар #8 от "Утре":Личния автомобил на голямото Д е самосвал, че му е бая голямо Д-то
08:42 16.10.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 ОБРАТНОТО Е .ДИГА СИ ИМИДЖА
До коментар #22 от "Радев е слаб мениджър":СТОВА И С КАМЪНИТЕ НА ДИДО ПО ДИДОВАТА ГЛАВА....
08:45 16.10.2025
46 От чужбина
Коментиран от #51
08:46 16.10.2025
47 Решението
08:46 16.10.2025
48 гжиед
08:46 16.10.2025
49 1234
До коментар #29 от "Хохо Бохо":дано е по модерна,че нсо ще иска трениривъчни часове и вредни,щот те не са свиканали с кви да е коли а може и да откажат щот техните са с по специално оборудване с цел безопасност на охраняемия
08:47 16.10.2025
50 Опа
08:47 16.10.2025
51 Механик
До коментар #46 от "От чужбина":В пътнически ванове.
08:48 16.10.2025
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Серсемин
До коментар #30 от "Никакво Доверие":А на кой може да се има доверие? Ти лично на кого гласуваш доверие?
08:50 16.10.2025
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 ОК!
До коментар #2 от "Браво":Но нека това важи и за...Шиши...?!
08:51 16.10.2025
56 И какво?
До коментар #4 от "Юрист":Пишете закони като салфетки, не струват и хартията, на която са напечатани!
08:52 16.10.2025
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Думите ми ги няма
Коментиран от #69
08:56 16.10.2025
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Сравнение
• част от стандартната държавна логистика,
• не е военизиран (мисля, че НСО е с военизиран статут ?!)
• не се възприема като привилегия, а като нормално средство за работа на висша институция.
В Германия има висока отчетност и строги регламенти, докато в България има критики за "злоупотреби" и превилегии, например да ползват НСО колите за частни лични пътувания).
Българският модел с използване на НСО за администрацията беше по-рядко срещан в Европа, и затова вероятно беше премахнат – като мярка срещу прекомерно използване на ресурс на служба с охранителни функции.
08:59 16.10.2025
66 А защо
До коментар #14 от "Хмм":и Назарян ? В какво качество ?
09:01 16.10.2025
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Да така Става !
Президента !
Няма права на Транспорт !
За да могат !
Алчните Оклепани , Мазни Задници на Депутатите !
Да се Возят На Държавна Издръжка !
Пък и да Си Осигурят !
По-Голям Ресурс Да Присвоят !
Коментиран от #72, #76
09:04 16.10.2025
69 Чувството за двойни стандарти:
До коментар #63 от "Думите ми ги няма":Администрацията на президента (институцията, избрана пряко от народа) — остава без служебен транспорт от НСО.
Депутат и партиен лидер (Пеевски), който не е пряко избираем изпълнителен орган, ползва най-висока охрана и коли.
Това наистина изглежда абсурдно и несправедливо.
09:04 16.10.2025
70 Само да добавя
09:06 16.10.2025
71 да бе, да
До коментар #5 от "Трол":А даваш ли си сметка до каква секретна информация има достъп държавния глава, до която нямат достъп другите пътуващи в автобуса? Част от администрацията на президента също има достъп до тази информация, а това поставя живота на запознатите с нея в реален риск. Неслучайно президенти, премиери и близките им съветници по цял свят пътуват с държавна охрана.
09:07 16.10.2025
72 В една "нормална" демокрация...
До коментар #68 от "Да така Става !":В държави като Германия, Франция или Швеция:
Партийни лидери или депутати, като Делян Пеевски, НЕ ползват специална охрана, освен ако няма явна, доказана и публична заплаха.
НЯМА "ВЕЧНА" ОХРАНА — тя се дава ВРЕМЕННО, след внимателна оценка и при реален риск.
Ползването на ресурс от специални служби за "УДОБСТВО" или "ПРЕСТИЖ" се счита за ЗЛОУПОТРЕБА С ВЛАСТ и може да доведе до РАЗСЛЕДВАНЕ или ОСТАВКА !!!!!!!!
09:07 16.10.2025
73 Двоен стандарт
09:08 16.10.2025
74 Бойко Българоубиец
09:10 16.10.2025
75 Перо
09:11 16.10.2025
76 Трябва Да се Знае !
До коментар #68 от "Да така Става !":Трябва Да се Знае !
Кой Е !
Феодала !
Тука !
09:11 16.10.2025
77 7777
До коментар #1 от "Общата":Калинчо, калинката на праско, който оък е калинка на старейшините от дс , не разбира, че му прави услуга на президента, който само все повече набира популярност и солидарност от нормалния човек.
09:12 16.10.2025