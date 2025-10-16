Новини
Президентът до НСО: Ще пътувам с личния си автомобил

16 Октомври, 2025 08:19 2 493 77

Преди това депутатите отнеха правомощията на президента да подписва укази за назначаването на шефове на служби

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Президентът Румен Радев изпрати писмо до Началника на Националната служба за охрана във връзка с приетите изменения в Закона за НСО. В него той съобщава, че в знак на солидарност от 20 октомври ще пътува с личния си автомобил "в случаите, когато служителите от администрацията на президентството са принудени да ползват личните си автомобили в изпълнение на служебните си ангажименти", обобщи "Нова телевизия".

Припомняме, че в началото на октомври парламентът реши автомобилите на Националната служба за охрана (НСО) да не превозват администрацията на президентската институция.

Преди това депутатите отнеха правомощията на президента да подписва укази за назначаването на шефове на служби. Измененията в закона бяха внесени от бившия министър на вътрешните работи и депутат от "ДПС-Ново начало" Калин Стоянов.

Той обяви, че е провокиран да предложи законопроекта след като в началото на август президентът Румен Радев пътува из Варна с кортеж от 7 коли.

Ето и писмото на държавния глава:

„Уважаеми господин генерал-майор,

Приетият от 51-вото Народно събрание Закон за изменение на Закона за Националната служба за охрана отменя транспортното осигуряване на администрацията на президентството от ръководената от Вас служба без никаква алтернатива за служебен транспорт.

Уведомявам Ви, че считано от 20.10.2025 г., ще пътувам с личния си автомобил в случаите, когато служителите от администрацията на президентството са принудени да ползват личните си автомобили в изпълнение на служебните си ангажименти, свързани с държавния церемониал и протокол и събитията от работната програма на президента.

Като командир от Българската армия никога не съм изоставял своите подчинени в трудни ситуации, в които често ги поставяха решенията на овластените политици. Като президент на Република България няма да погазя принципите си и ще остана солидарен със служителите в институцията. Убеден съм, че когато политическата класа гласува закони, които разграждат държавата, ние, българските граждани, трябва да я съградим отново. А това започва с личната почтеност и възстановяването на доверието между гражданите и политиците.

Вярвам, че Вие, като генерал, носещ отговорност за своите подчинени, разбирате и споделяте моите мотиви.“


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Общата

    14 42 Отговор
    Шофьор....

    Коментиран от #77

    08:21 16.10.2025

  • 2 Браво

    75 4 Отговор
    По примера на лидерите в Нидерландия и Норвегия , така трябва да бъде и в бедна България, всеки с личната си кола! Все пак заплатата може да ви го позволи.

    Коментиран от #11, #21, #55

    08:23 16.10.2025

  • 3 BBБОС

    89 18 Отговор
    Нормален човек за разлика от измислените министри еднидневки

    08:23 16.10.2025

  • 4 Юрист

    19 26 Отговор
    Нарушение на закона!И за гъби не може да ходи без НСО !

    Коментиран от #25, #29, #56

    08:24 16.10.2025

  • 5 Трол

    27 29 Отговор
    Трябва да се гласува президентите да пътуват само с обществен транспорт.

    Коментиран от #71

    08:24 16.10.2025

  • 6 явер

    50 19 Отговор
    От българина по-просто човешко същество няма. Че президента прекали много, ама без кола и охрана, ще ни се смее целият свят. Как ги ражда такива закони НС, просто няма аналог.

    08:25 16.10.2025

  • 8 Утре

    83 2 Отговор
    Той може да пътува с личния си автомобил, но голямото "Д" едва ли!

    Коментиран от #14, #41

    08:25 16.10.2025

  • 9 Браво

    83 17 Отговор
    Мъж, пич и преди всичко БЪЛГАРИН.
    Но Шиши не може да го последва щото няма книжка, а Боко се вози само в джипки...

    Коментиран от #26

    08:26 16.10.2025

  • 10 Няма

    58 5 Отговор
    лошо в това решение ! Депутатите да се замислят също ! Един възмургав Старозагорски милиционер от Боковата шайка е навъртял миналата година най- много километри , респективно гориво ! И другите са същите наглеци !

    08:27 16.10.2025

  • 13 явер

    53 6 Отговор
    Добре, ама оня дебелият председател на ДПС-НН в списъка Магнитски, доказан крадец, а за него охрана и коли.

    08:29 16.10.2025

  • 14 Хмм

    53 5 Отговор

    До коментар #8 от "Утре":

    и всичко това гласуваха БСП за собствения си президент, но пеевски, борисов и назарян с коли на НСО, срам!

    Коментиран от #66

    08:29 16.10.2025

  • 15 шофьор на самолет

    13 44 Отговор
    Какво му е личното МПС на Радев ? Нещо РФ производство , сигурни сме . Волга , ЛАДА или (китайски) Москвич. А па в знак на солидарност , Путин може и да го зарадва с един Аурус .

    Коментиран от #24

    08:30 16.10.2025

  • 16 1488

    13 40 Отговор
    интересно кой ти го плати че ти бил "личен"
    не е личен, на народа е, като деса

    08:32 16.10.2025

  • 17 аман

    12 38 Отговор
    Ми , ако ще и с тротинетка да се "придвижва" , все тая . Аман от популизъм и популисти !

    08:32 16.10.2025

  • 18 Ами

    39 3 Отговор

    До коментар #7 от "Седемте козякливи джуджета":

    да го направи този популизъм и "дебелото Д", ама не може, че си създаде много врагове в ДПС

    08:32 16.10.2025

  • 19 редник

    7 16 Отговор
    така се четкат генералите в нета.Но като си помисля че майорчето деянов се возеше за пред хората в полско фиатче 126 а сина му продаде брониран мерцедес за 100 000 евра То може да се окаже че личните автомобили на генералитета са бронирани автомобили купени с народна пара и държани в частни гаражи за ползване при подобни кризи И да, може да са по добри от старите бракми на НСО

    08:32 16.10.2025

  • 20 Хахаха

    28 7 Отговор
    Борисов и Пеевски прекалиха!

    ГЕРБ или излиза от властта веднага или умира, а Борисов ако се заинати да не излезе от властта, независимо кой ще поеме управлението след това позорно правителство, отива в затвора.

    08:33 16.10.2025

  • 21 хахаха

    6 22 Отговор

    До коментар #2 от "Браво":

    Ами те нашите карат по примера на Русия,все пак са под руско влияние още от 1944 година.. Къде в България си виждал Президент или Министър председател, депутат да карат по примера на Западна Европа

    08:33 16.10.2025

  • 22 Радев е слаб мениджър

    11 32 Отговор
    Вместо да намери ефективно решение и да организира транспорта решава да прави панаири, нарушавайки закона за НСО.

    Коментиран от #45

    08:33 16.10.2025

  • 23 ИСТИНСКИ БЪЛГАРИН

    32 2 Отговор
    АМА И ШИШИ ДА ХОДИ СЪС ЛИЧНИЯТ СИ АВТОМОБИЛНА РАБОТА КАКТО БОКО ТИКВАТА ДО БАНКЯ.

    08:33 16.10.2025

  • 24 Тюпак трол,

    17 4 Отговор

    До коментар #15 от "шофьор на самолет":

    Да та зарадват Анадолските зеленчукопродавачи!

    08:34 16.10.2025

  • 25 Едеее

    11 3 Отговор

    До коментар #4 от "Юрист":

    Кой е казал че ще е без НСО? Марешки как имаше лампи на майбаха?

    08:34 16.10.2025

  • 26 Ами!

    12 1 Отговор

    До коментар #9 от "Браво":

    Дълго време Боко караше новата служебна шкода на ГЕРБ.

    08:35 16.10.2025

  • 27 Да бе

    29 1 Отговор
    е, това не могат да направят нито борисов, нито пеевски, затова са бесни

    08:35 16.10.2025

  • 28 въздухар

    7 25 Отговор
    Ндаа , въздух под налягане . Стойки , лозунгчета , демагогийка и позички за пред ЕЛЕКТОРАТА (дето може и да се прилъже да гласува за нова Радева партийка) .

    08:35 16.10.2025

  • 29 Хохо Бохо

    15 4 Отговор

    До коментар #4 от "Юрист":

    Ще ходи с НСО но ще ползва личният си автомобил. Кво не разбра? Четене с разбиране-трети клас

    Коментиран от #35, #49

    08:35 16.10.2025

  • 30 Никакво Доверие

    8 10 Отговор
    не може да има, особено на ПП, ДБ, ДПСНН, БКП, ИТН, ГЕРБ, СДС!
    Когато четем в съседната статия "Представят пътна карта за отбарана на ЕС до 2030 г"
    и ни наричат фронтова държава, при -то на Лайен е от куртуазия..
    Вчера Запрянов е видял пътната карта. Днес ще се даде на Екатерина Захариева.
    След седмица ще се представи пред лидерите на ЕС.
    Готвят Юрогария за война, според думите на Борисов.
    Не виждам реакция по темата.
    Сигуацията с ГЕРБ СДС е много по-сериозна, от официално представяната.
    Или цифров юрошийт и еврофондове, или участие на Юрогария в пряка война срещу ядрените Русия и Китай.
    Какво стана с хвалбите за Сопот, връсното производство и загубите за 5 г. напред печалби, че и платихме заеми и лихви?
    Браво Президенте, че спомогна да ни натикат в юрошийта.
    И едва, когато разбра, че със сигурност ще ни набутат, плахо предложи референдумче,
    знаейки, че ще бъде захвърлено в кошчето.
    Благодарим ти, че не поведе Народът? А народът чакаше????
    Вече е късно, прекалено късно.
    И ти ли, Бруте?
    Никой не е загинал от ползване на Обществен транспорт.

    Коментиран от #53

    08:36 16.10.2025

  • 31 Хохо Бохо

    15 2 Отговор

    До коментар #7 от "Седемте козякливи джуджета":

    За театрото на тиквата говориш. Нали?

    Коментиран от #34

    08:37 16.10.2025

  • 32 не е

    15 0 Отговор
    Само мургавият старозагорец но и Русенското м-к-ре което 18 000 лв.пребрало за транспортни разходи георги кръстев

    08:37 16.10.2025

  • 33 Ако е шофьор като майка си

    5 15 Отговор
    Ако президентът е шофьор като майка си леля Станка ще бъде обществено опасен. Да се пазят пенсионерите с тротинетки.

    08:37 16.10.2025

  • 34 Седемте козякливи джуджета

    1 3 Отговор

    До коментар #31 от "Хохо Бохо":

    Да! :)

    08:38 16.10.2025

  • 35 Юрист

    3 1 Отговор

    До коментар #29 от "Хохо Бохо":

    Ще те каня на обяд, но ще си носиш яденето.

    08:40 16.10.2025

  • 36 пенсионер

    5 7 Отговор
    По добре да се качи на колело, хем ще даде личен пример.

    08:40 16.10.2025

  • 37 ООрана държава

    12 1 Отговор
    Ако трябва и ние ще пътуваме с президента с личните си автомобили и ще му бъдем охрана

    08:41 16.10.2025

  • 38 1234

    3 2 Отговор
    срамно е ,че има изобщо служебни коли,както писаха преди време имат само мисля три,за делегации и постоянно за държавния глава,за дейности ползват градски транспорт останалите и сигурно имат някаккъв лимит дет им се осребрява,което е в пъти по евтино от подръжка на кола и шофьор,ама у нас има мания за величие и тъп народ да ви плаща

    08:41 16.10.2025

  • 40 Наглия

    15 4 Отговор
    Достоен МЪЖ!

    08:42 16.10.2025

  • 41 Герп боклуци

    12 0 Отговор

    До коментар #8 от "Утре":

    Личния автомобил на голямото Д е самосвал, че му е бая голямо Д-то

    08:42 16.10.2025

  • 45 ОБРАТНОТО Е .ДИГА СИ ИМИДЖА

    5 1 Отговор

    До коментар #22 от "Радев е слаб мениджър":

    СТОВА И С КАМЪНИТЕ НА ДИДО ПО ДИДОВАТА ГЛАВА....

    08:45 16.10.2025

  • 46 От чужбина

    14 0 Отговор
    Интересно е с какво се возят депутатите и техните лидери. Особено по-дебелите???

    Коментиран от #51

    08:46 16.10.2025

  • 47 Решението

    3 7 Отговор
    Шуреят на Копринката си прави фирма за автомобили под наем. Дава коли на Президентството и пълни гушка.

    08:46 16.10.2025

  • 48 гжиед

    12 1 Отговор
    ГЕРБ мафия и свиня дето лапа със ГЕРБ, направиха от България една кочина. Събрани от глупак и нагоре дори не подозират какви са последствията от гплямата им глупост. Примера е очеваден,"Убеден съм, че когато политическата класа гласува закони, които разграждат държавата, ние, българските граждани, трябва да я съградим отново. А това започва с личната почтеност и възстановяването на доверието между гражданите и политиците." , в стремежа си да накажат президента дори не помислиха какво ще последва. Най големите глупаци са в ГЕРБ, ДПС, БСП и ИТН. Глупаци на големи заплати. Слава на Господ Иисус Христос, Президента добре им показа какви глупости са гласували глупаците в парламента.

    08:46 16.10.2025

  • 49 1234

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Хохо Бохо":

    дано е по модерна,че нсо ще иска трениривъчни часове и вредни,щот те не са свиканали с кви да е коли а може и да откажат щот техните са с по специално оборудване с цел безопасност на охраняемия

    08:47 16.10.2025

  • 50 Опа

    3 10 Отговор
    Ограби държавата с милиарди и ни върна години назад със служебните си правителства и протежетата от промяната. Обаче сега се прави на скромен с личния автомобил. Има хора, които му вярват и го харесват. Какво беше - С вас сме г-н президент.

    08:47 16.10.2025

  • 51 Механик

    2 1 Отговор

    До коментар #46 от "От чужбина":

    В пътнически ванове.

    08:48 16.10.2025

  • 53 Серсемин

    3 0 Отговор

    До коментар #30 от "Никакво Доверие":

    А на кой може да се има доверие? Ти лично на кого гласуваш доверие?

    08:50 16.10.2025

  • 55 ОК!

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Браво":

    Но нека това важи и за...Шиши...?!

    08:51 16.10.2025

  • 56 И какво?

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Юрист":

    Пишете закони като салфетки, не струват и хартията, на която са напечатани!

    08:52 16.10.2025

  • 63 Думите ми ги няма

    8 1 Отговор
    Очаквам да бъде отнета и от голямото Д колата, с която го возят непрекъснато, както и охраната му! И той да пътува с личния си автомобил! Така е редно. Иначе излиза, че голямото Д е по-по-най в България. А това няма как да е така в нормална страна, но явно у нас всичко може. В потрес съм. Ще станем за смях по света за пореден път. Браво на Радев!

    Коментиран от #69

    08:56 16.10.2025

  • 65 Сравнение

    2 1 Отговор
    В Германия администрацията на президента разполага със служебен транспорт, но той е:
    • част от стандартната държавна логистика,
    • не е военизиран (мисля, че НСО е с военизиран статут ?!)
    • не се възприема като привилегия, а като нормално средство за работа на висша институция.
    В Германия има висока отчетност и строги регламенти, докато в България има критики за "злоупотреби" и превилегии, например да ползват НСО колите за частни лични пътувания).
    Българският модел с използване на НСО за администрацията беше по-рядко срещан в Европа, и затова вероятно беше премахнат – като мярка срещу прекомерно използване на ресурс на служба с охранителни функции.

    08:59 16.10.2025

  • 66 А защо

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "Хмм":

    и Назарян ? В какво качество ?

    09:01 16.10.2025

  • 68 Да така Става !

    4 0 Отговор
    Да така Става !

    Президента !

    Няма права на Транспорт !

    За да могат !

    Алчните Оклепани , Мазни Задници на Депутатите !

    Да се Возят На Държавна Издръжка !

    Пък и да Си Осигурят !

    По-Голям Ресурс Да Присвоят !

    Коментиран от #72, #76

    09:04 16.10.2025

  • 69 Чувството за двойни стандарти:

    3 0 Отговор

    До коментар #63 от "Думите ми ги няма":

    Администрацията на президента (институцията, избрана пряко от народа) — остава без служебен транспорт от НСО.
    Депутат и партиен лидер (Пеевски), който не е пряко избираем изпълнителен орган, ползва най-висока охрана и коли.
    Това наистина изглежда абсурдно и несправедливо.

    09:04 16.10.2025

  • 70 Само да добавя

    0 0 Отговор
    Атанасовците, Стояновците и подобните шушлеци сега сигурно са доволни. Пезидент с тротинетка! А те си отспиват в парламента, щото преяждат с евтината супичка и кебапчетата. Сега всички трябва да разберат, че у нас има истински умни и достойни хора. Който има глава, да мисли за следващите избори.

    09:06 16.10.2025

  • 71 да бе, да

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Трол":

    А даваш ли си сметка до каква секретна информация има достъп държавния глава, до която нямат достъп другите пътуващи в автобуса? Част от администрацията на президента също има достъп до тази информация, а това поставя живота на запознатите с нея в реален риск. Неслучайно президенти, премиери и близките им съветници по цял свят пътуват с държавна охрана.

    09:07 16.10.2025

  • 72 В една "нормална" демокрация...

    1 0 Отговор

    До коментар #68 от "Да така Става !":

    В държави като Германия, Франция или Швеция:
    Партийни лидери или депутати, като Делян Пеевски, НЕ ползват специална охрана, освен ако няма явна, доказана и публична заплаха.
    НЯМА "ВЕЧНА" ОХРАНА — тя се дава ВРЕМЕННО, след внимателна оценка и при реален риск.
    Ползването на ресурс от специални служби за "УДОБСТВО" или "ПРЕСТИЖ" се счита за ЗЛОУПОТРЕБА С ВЛАСТ и може да доведе до РАЗСЛЕДВАНЕ или ОСТАВКА !!!!!!!!

    09:07 16.10.2025

  • 73 Двоен стандарт

    1 0 Отговор
    Когато питат голямото Д защо той самият се вози в супер скъп автомобил, отделно от това го охранява втори такъв, никога не отговаря, прави се , че не е чул въпроса. Много удобно! Но, водите ли, изключително много му пречат автомобилите на администрацията на президента!?!? Що за наглост? Няма ли кой да му отнеме и на него служебния автомобил? Лидер на партия е все пак, не е някоя важна вип персона!

    09:08 16.10.2025

  • 74 Бойко Българоубиец

    0 0 Отговор
    Пък аз ходя с 10 лимузини и 10 джипа конвой хехе ГЕРБ ПОБЕДА! 😏

    09:10 16.10.2025

  • 75 Перо

    1 1 Отговор
    И тоя започна да преиграва! Ще му возят секретарките, жена му и администрацията от военизирани кадри 1-ва категория труд с луксозни лимузини! Президентството, НС, МС, общински и други обществени структури да си ползват разрешени служебни коли, без НСО! Лицата за обслужване от НСО са определени! Също трябва да се преразгледа системата за охрана на “заплашени” лица и бюджета на НСО!

    09:11 16.10.2025

  • 76 Трябва Да се Знае !

    1 0 Отговор

    До коментар #68 от "Да така Става !":

    Трябва Да се Знае !

    Кой Е !

    Феодала !

    Тука !

    09:11 16.10.2025

  • 77 7777

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Общата":

    Калинчо, калинката на праско, който оък е калинка на старейшините от дс , не разбира, че му прави услуга на президента, който само все повече набира популярност и солидарност от нормалния човек.

    09:12 16.10.2025

