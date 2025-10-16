Йордан Божилов: Дроновете са една нова заплаха, за която НАТО не е подготвен

„Как да се противодейства на евтини, трудно засичащи се летателни средства е една нова заплаха, за която НАТО не е подготвен. Въпросът е да е намери евтино и ефективно решение. Основната концепция е т. нар. стена срещу дронове. Това трябва да бъде една система с радари, датчици, които да класифицират какъв дрон прелита“.
Това каза в предаването „Тази сутрин“ по бТВ Йордан Божилов, председател на Софийския форум за сигурност и бивш заместник-министър на отбраната.
„Ако говорим за стена, тя ще бъде обърната от Русия, но дронове могат да бъдат транспортирани и използвани като военно средство. Нито една страна не е напълно защитена“.
По думите му България няма законодателство как се действа при засичане на прелитащ дрон.
08:39 16.10.2025
08:39 16.10.2025
08:39 16.10.2025
08:41 16.10.2025
08:42 16.10.2025
До коментар #2 от "Закривай":Тя Русия е много подготвена за дронове, затова превзеха Курск,и затова дронове навлязоха чак до източната й част за да им унищожат самолети.😂
08:43 16.10.2025
08:43 16.10.2025
08:50 16.10.2025
08:51 16.10.2025
09:02 16.10.2025
09:07 16.10.2025
09:07 16.10.2025
До коментар #11 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":✈✈
MQ-9
Първи полет
2 Февруари 2001 г.
✈✈
Сега сме края на 2025-та 🤔
Ама НАТьО още не бил подготвен за отговор‼️
09:11 16.10.2025