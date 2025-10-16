Новини
Йордан Божилов: Дроновете са една нова заплаха, за която НАТО не е подготвен

Йордан Божилов: Дроновете са една нова заплаха, за която НАТО не е подготвен

16 Октомври, 2025 08:35

България няма законодателство как се действа при засичане на прелитащ дрон

Йордан Божилов: Дроновете са една нова заплаха, за която НАТО не е подготвен - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

„Как да се противодейства на евтини, трудно засичащи се летателни средства е една нова заплаха, за която НАТО не е подготвен. Въпросът е да е намери евтино и ефективно решение. Основната концепция е т. нар. стена срещу дронове. Това трябва да бъде една система с радари, датчици, които да класифицират какъв дрон прелита“.

Това каза в предаването „Тази сутрин“ по бТВ Йордан Божилов, председател на Софийския форум за сигурност и бивш заместник-министър на отбраната.

„Ако говорим за стена, тя ще бъде обърната от Русия, но дронове могат да бъдат транспортирани и използвани като военно средство. Нито една страна не е напълно защитена“.

По думите му България няма законодателство как се действа при засичане на прелитащ дрон.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 иван костов

    3 0 Отговор
    Остави ги дроновете, цели подводници изплуват, а НАТОто го няма никакво!

    08:39 16.10.2025

  • 2 Закривай

    5 0 Отговор
    То натото се оказа, че за нищо не е подготвено, освен да цоца кинти от набутаните членки

    Коментиран от #6

    08:39 16.10.2025

  • 3 Авеее

    4 0 Отговор
    Ще го замерят с прашки и камъчета тоя дрон.Прас-тряс!

    08:39 16.10.2025

  • 4 Иванов

    3 0 Отговор
    Турците я имат технологията отдавна,но естествено си я пазят за себе си. Паралелно с производството на дронове усъвършенстваха и предпазването от тях.....А ние безопасна игла не можем да произведем

    08:41 16.10.2025

  • 5 щурецъ

    4 0 Отговор
    Руснаците имат скрит флот,а ние - скрити самолети. В УСА-то. Еф- 16-ските не си ни ги дават. Нищо,че сме ги платили отдавна. НАТО-вски истории.

    08:42 16.10.2025

  • 6 хихихи

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Закривай":

    Тя Русия е много подготвена за дронове, затова превзеха Курск,и затова дронове навлязоха чак до източната й част за да им унищожат самолети.😂

    08:43 16.10.2025

  • 7 Фен

    3 0 Отговор
    То май се оказа, че освен за агресия срещу невъоръжени държави, НАТО за нищо друго не е подготвено.

    08:50 16.10.2025

  • 8 жесцд

    2 0 Отговор
    Тоя опърпания и плешив лъжец " Йордан Божилов, председател на Софийския форум за сигурност и бивш заместник-министър на отбраната", където види мисирка и почва да лъже повече от циганите. Сещате ли се защо нямаме армия??? Такива като този пръдльо са били министри. Трябва да го ритат за берекет тоя мухльо. Слава Богу и тоя куц кон и той ще гушне букета някои ден.

    08:51 16.10.2025

  • 9 Пич

    1 0 Отговор
    Аз се хващам на бас , че този смотаняк не може да подкара дрон !!! Но иначе много им разбира...

    09:02 16.10.2025

  • 10 Факти

    0 0 Отговор
    А кой е подготвен? Русия четвърта година не може да направи нищо срещу дроновете. Миналата седмица гледах видео как дрон се приближава бавно и спокойно и влиза на територията на рафинерията в Орск. Охраната стреля с калашници, но не може да го свали. Работниците са изведени извън загражденията - снимат и се смеят. После защо Русия остана без бензин...

    09:07 16.10.2025

  • 11 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор
    Ама нали точно НАТьО започна с дроновете‼️

    Коментиран от #12

    09:07 16.10.2025

  • 12 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    ✈✈
    MQ-9
    Първи полет
    2 Февруари 2001 г.
    ✈✈
    Сега сме края на 2025-та 🤔
    Ама НАТьО още не бил подготвен за отговор‼️

    09:11 16.10.2025

