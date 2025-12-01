Новини
България »
Огнян Дъскарев предупреждава, че руските войски са се насочили към Одеса
  Тема: Украйна

Огнян Дъскарев предупреждава, че руските войски са се насочили към Одеса

1 Декември, 2025 12:47 1 289 17

  • украйна-
  • руска агресия-
  • одеса-
  • огнян дъскарев-
  • милен керемедчиев

Милен Керемедчиев: Отстъпването на територии може да предизвика гражданска война в Украйна

Огнян Дъскарев предупреждава, че руските войски са се насочили към Одеса - 1
Снимка: Нова телевизия
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски е изправен пред невъзможен избор, който може да доведе до вътрешен разпад на страната. Подписването на споразумение за отстъпване на територии на Русия крие риск от обявяването му за предател и избухване на социални и политически катаклизми.

Това заяви в студиото на предаването "Твоят ден" по NOVA News бившият заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев.

Още новини от Украйна

"Няма начин украински президент да подпише споразумение, което да предостави огромна територия на Русия - веднага ще бъде обявен за предател, възможно е да се изпадне в социален и политически катаклизъм, както и да се стигне до гражданска война," прогнозира дипломатът.

Според Керемедчиев, дори при евентуално мирно споразумение, напрежението в окупираните региони няма да стихне. Той очерта мрачен сценарий за бъдещето на тези зони.

"Окупираните територии освен това може да се превърнат в поле на постоянни саботажи от украински националисти и да има партизански размирици. Няма значение колко общо точки ще се съдържат в мирния план за Украйна, те са разделени в две групи - за териториите и за сигурността," коментира Керемедчиев.

Експертът подчерта огромната пропаст между исканията на двете враждуващи страни – Киев настоява за гаранции срещу ново нападение, докато Москва иска пълен контрол над завоюваните земи и гаранции, че Украйна няма да представлява заплаха.

В анализа на ситуацията се включи и международният анализатор Огнян Дъскарев, който отбеляза, че Кремъл няма причина да отстъпва, предвид бавния, но постоянен напредък на бойното поле, макар и с цената на много жертви.

"В момента Москва владее около 80% от Донецк, както и почти 100% от Луганск. В Херсон и Запорожие - около 76%," посочи Дъскарев, цитиран от NOVA.

Според него е възможно да се постигне компромис, при който тези земи да бъдат обявени за "де факто" превзети, но не и "де юре" признати. Той обаче изрази сериозни опасения за стратегическото направление на руската офанзива.

"Имам лошото предчувствие, че руснаците са тръгнали към Одеса," допълни анализаторът, подчертавайки тежката хуманитарна цена на конфликта, в който ежеседмично загиват хиляди млади мъже.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Защо да е предупреждение

    29 1 Отговор
    Много хубава новина.
    Успех!

    Коментиран от #11

    12:49 01.12.2025

  • 2 В В.П.

    19 1 Отговор
    За окропите само лобут и да бягат по ЕСССР..ние не се нуждаем от тези предатели..и террористи..

    12:52 01.12.2025

  • 3 В В.П.

    20 2 Отговор
    Зад окропитеците са западните террористи ..от Германия ,Англия Франция,раздали България на враговете ни...

    12:54 01.12.2025

  • 4 Вашето мнение

    22 2 Отговор
    Керемедчиев се загрижил за чувствата на бандерюгите. Щяло да стане гражданска война, щяло да доведе до разпад. Същия тоя громеше Русия, докато ония скачах а по площада и искаха да бесят Москали. Е да ги бесят сега, ама не москалите а зелените и всичките им поддръжници.

    12:54 01.12.2025

  • 5 Отец Дионисий

    13 1 Отговор
    Господ да им помага!

    12:55 01.12.2025

  • 6 О.дъскаров

    3 1 Отговор
    Продавам дърва за огрев

    12:56 01.12.2025

  • 7 Вашето мнение

    27 3 Отговор
    Одеса си е руски град и българите, които живеят там биха се радвали да станат част от Русия.

    Коментиран от #9

    12:56 01.12.2025

  • 8 Те и към....

    3 15 Отговор
    Берлин и Лисабон бяха тръгнали, но още са в украинската кал в Донецка област, до края на века може и до Одеса да стигнат.

    12:58 01.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ДрайвингПлежър

    16 1 Отговор
    "...освен това може да се превърнат в поле на постоянни саботажи от украински националисти"

    Чичака иска да каже, че укрите са терористи и нацисти - т.е. всички действия на Русия в крайна сметка са оправдани!

    13:00 01.12.2025

  • 11 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Защо да е предупреждение":

    В ОДЕСА СА УБИТИ ЦЯЛОТО КОМАНДВАНЕ НА ФРЕНСКИЯ ЛЕГИОН ЗАЕДНО С НАЕМНИЦИТЕ КОИТО СА ИЗПРАТЕНИ ОТ МАКРОН С 3 ИСКАНДЕРА ..

    13:13 01.12.2025

  • 12 ДрайвингПлежър

    11 0 Отговор
    ... и не забравяйте, че всичко започна от Одеса и руснаците вероятно ще приключат всичко в Одеса!

    13:15 01.12.2025

  • 13 Отдавна трябваше да тръгнат

    11 2 Отговор
    Никакъв излаз на Черно море за укрите. Закривай тази измислена държава.

    13:17 01.12.2025

  • 14 Трол

    0 1 Отговор
    Дъскарев и Керемедчиев са потомствени фамилии военни стратези.

    13:25 01.12.2025

  • 15 Че то си е гражданска война

    7 0 Отговор
    Че това сега какво е? То си е гражданска война в която бандеровци насилват редови граждани. Напролет доброзорното набутване в армията ще ескалира и ще започне вакханалия като по време на Гражданската война 1918-20г. На Керемидата Славянск и Краматорск ще са му най-малкият проблем.

    13:41 01.12.2025

  • 16 само така

    3 1 Отговор
    Одеса е бил руски град и пак ще бъде!

    13:48 01.12.2025

  • 17 батСали

    1 0 Отговор
    Одеса е руска от много преди да има украйна и украинци като понятие въобще!
    Одеса е руска и трябва да се върне при Русия!

    13:52 01.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове