Костадин Костадинов в Дарик радио: Войната в Украйна трябва да спре

„Това е гражданска война, защото от едната и другата страна се бият хора, които говорят на един и същи език”. Това заяви председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов в ефира на Дарик радио. Той подчерта, че за да се случи това „Украйна трябва да се освободи от този изключително дивашки, античовешки режим на Зеленски, който избива хората които не са съгласни с него. Там буквално ги избиват като животни!”, заяви Костадинов.
„В Украйна има една античовешка идеология, която превръща руснаците и въобще другите малцинства, във втора категория хора. Там може да се избиват и да се изгарят руснаци, в България не може да се казва дори. А това се случва от десетилетие”, обясни още председателят на „Възраждане“.
Костадинов каза, че още като студент е бил в Лвов през 2001 г. и тогава е забелязал „силно националистически настроения“, които според него са предпоставка за днешната ескалация. „На улиците на Лвов имаше надписи „Смърт на руснаците” и подобни - 2001 година беше това. И сега говоря не като политик, а като историк – когато се опитвахме да говорим с хората тогава, те се страхуваха да използват руски. Говореха го с желание, но се оглеждаха някой да не ги чуе. Мога да покажа стотици страници с доказателства с убити опозиционери в Украйна, разстреляни публично журналисти и не един и двама, а стотици и хиляди хора. Това е процес. Той започна 2013 г след т.нар майдан. Никоя държава не може да си позволи правото да тероризира една част от своите граждани просто защото са от друг етнос”, каза Костадинов.
Той заяви, че териториалната цялост на Украйна е била гарантирана в Будапещенския меморандум, но настоя, че в документа имало ангажимент страната да гарантира правата на всички свои граждани – нещо, което по думите му не е било изпълнено.
За обяснението на тези факти, Костадинов заяви, че Украйна е създадена по американски проект. За доказателство цитира информация от книгата „Голямата шахматна дъска” на американския държавник Збигнев Бжежински: „Русия един ден ще се опита да си инкорпорира обратно Украйна, защото тя е наполовина населена с руснаци. Ние това не бива да го допускаме, защото Русия отново ще стане империя, затова не трябва да го допускаме. Затова трябва да укрепваме Украйна, но затова трябва да създадем в нея национална идеология, която трябва да е на антируска основа”, посочи Костадинов и добави: „И точно поради тази причина Украйна беше създадена, за да се насъска срещу Русия, да има граждански конфликт, да се изрови кървав ров между тези две държави, населени с един народ, който се разбира помежду си”.
Относно поставянето на физическото начало на войната от Русия, той направи историческа аналогия с Втората балканска война, подчертавайки, че в подобни конфликти формалният инициатор често се посочва лесно, но причините са по-дълбоки. Посочи, че България започва бойните действия през 1913 г., но мотивите са произтичали от напрежението и насилието в регионите с българско население. По думите му, днешната ситуация между Русия и Украйна има сходни исторически пластове, в които причини и резултати се смесват.
„Някой говорят, че това било войната на Путин. Това обаче не е така, идете и вижте на място”, заяви Костадинов. Той прогнозира, че тази война ще приключи с победа на Русия: „Кога точно ще се случи това, не може да кажем. Дано да стане скоро. Тръмп е оптимист, че ще се случи до края на месеца. Аз не вярвам това да стане. Украинците имат правото да седнат на масата за преговори”, каза председателят на „Възраждане“.
„Тази война трябва да спре! Това може да стане ако нацисткият режим на Зеленски реши да капитулира, защото така или иначе, това ще се случи. Колкото по-скоро отиде в боклука на историята, където му е мястото и Украйна стане свободна, демократична държава за всички хора в нея - толкова по-добре и за Украйна, и за човечеството като цяло”, обобщи Костадин Костадинов.
Коментиран от #55, #63
До коментар #1 от "Смях в залата":Докога изборите в България няма да бъдат демократични, както в ЕС?
Гласуване с неотбелязана преференция да се отчита за недействително, както е в ЕС!
Да има активна регистрация за изборите, както е в ЕС!
За да няма стотици хиляди фалшиви избиратели, както е у нас!
За заблуда наричани "мъртви души"!
До коментар #9 от "България 🇧🇬":А вчера тръби че искал да се присъедини към протестите на ПП/ДБ! Сигурно с цел да ги компрометира!
21:16 22.11.2025
21:40 22.11.2025
До коментар #27 от "Димо":Израждане е лакмус за простотията на един народ, България е пълна с прости и ограничени хора, повечето не са излизали от селото, където живеят.
21:46 22.11.2025
До коментар #6 от "Астроном":И КАК ТЕ ЗАЩИТАВА ЛИЧНО ТЕБ КАТО ПРИБИРАТ МИЛИОНИ В ЛИЧНИТЕ СИ БАНКОВИ СМЕТКИ С ЛЪЖИ ЗАБЛУЖДАВАТ ТАКИВА КАТО ТЕБ НЕВЕЖИ ХАХАХАХАХАХАХА ЧАКАШ НА ТОЗИ ЛИ ХАХАХАХАХАХА
До коментар #38 от "Факт":Коце е прав че там от години са създадени националистични настроения. И дори малките етноси са умишлено толерирани и настройвани срещу руснаците защото укрите нямат друго оръжие освен инсинуациите.
До коментар #42 от "Това не е вярно което пишеш фактически":ГОЛОДОМОР
От 1932 до 1934 г. гладът убива 13 процента от украинското население" - 6 милиона души, от които един милион деца на възраст под две години.Общо Голодоморите ,съзнателно и целенасочено създадени от лидерите на СССР са 3 на брой:1921-23г.,1932-33 г.,1946-47г.
Голодоморът през 1932-1933 г. в Украйна е резултат от планирани системни мерки и е действал едновременно като инструмент за унищожаване на социалната база за народна съпротива срещу съветската власт в Украйна и като предупреждение към Украинското съветско правителство за намеренията му да провежда сравнително самостоятелна политика.
Съветските власти, които с десетилетия крият случилото се, блокират доставките на хранителни продукти в засегнатите от глада региони и продължават да изнасят жито в чужбина, въпреки че всеки ден хиляди хора умират от глад.
На територията на Украйна има две големи български диаспори – Бесарабия (днес Одеска област) и Таврия (днес Запорожка област). По време на трите Голодомора ,организирани от правителството на съветския съюз умират около 100 000 бесарбски и таврийски българи.Трагедията на украинския народ е и българска трагедия.Редица страни в Европа и по света са признали Голодомора от 1932-33 г.за геноцид на украинския народ.
Всяка година в четвъртата събота на ноември в Украйна и света се почита паметта на милионите жертви на Голодомора от 1932-1933 г.
45 Айде бе, само укри измрели....
До коментар #43 от "Факт":Тогава обаче гладът обхвана не само Украйна, но и много други селскостопански райони на СССР, включително Северен Кавказ, Долна и Средна Волга, значителна част от Централния Чернозем, Казахстан, Западен Сибир и Южния Урал. Според различни източници 7-8 милиона души са умрели от глад, от които 2 милиона в район Украйна, 2 милиона в Казахстан и Киргизстан и 2,5-3 милиона в RSFSR./Русия/ Цялото многоетническо население на засегнатите райони страда от глад.
До коментар #45 от "Айде бе, само укри измрели....":През 1930 г. ще се проведе и първата масова етническа чистка в Крим, която може да се счита и за тренировка на предстоящия Голодомор. Полуостровът е блокиран от руските болшевики, вкарани са крупни армейски части, както и части на НКВД и над 30 000 българи, гърци и арменци, които отказват да се включат в колективизацията, са депортирани от полуострова в Сибир, за да не видят никога повече родните си места, като на тяхно място са докарани руски колхозници. През 1944 г. правителството в Кремъл ще изсели от Крим и над 200 000 татари, като през следващите години ще заселва на тяхно място рускоговорящи от вътрешността на империята.
От февруари 1932 г. ясно се виждат последиците от прилаганите мерки от руските болшевики по отношение на населението в Крим, както и в други региони, където хората се опитват да си набавят хляб.)
От февруари 1932 г. ясно се виждат последиците от прилаганите мерки от руските болшевики по отношение на населението в Крим, както и в други региони, където хората се опитват да си набавят хляб.)
До коментар #49 от "Факт":Колегата направо те разби, направи те смешен.
До коментар #45 от "Айде бе, само укри измрели....":Сред милионите, загинали от гладна смърт, има около 100 хиляди българи. Проф. Сергийчук напомни, че и днес руските власти не признават Гладомора за геноцид, като твърдят, че по онова време от глад са страдали всички народи в Съветския съюз.
Историкът посочи признаците, доказващи, че става дума за умишлено предизвикан глад с цел физическо унищожение.
На първо място, чрез насилие са иззети всички хранителни продукти, като за неподчинение са се налагали жестоки наказания. За пет укрити житни класа хората са били наказвани с дългогодишна каторга или със смърт. Такава е била съдбата дори на майките, търсещи случайно неожънати класове по нивите, за да спасят гладуващите си деца - тези жени са били наричани от Кремъл презрително "фризьорки".
Конфискуваното жито е изнасяно в чужбина.
По данни на германски дипломати, през Гладомора умират около 10 милиона души, посочва проф. Сергийчук. Една трета от тях са деца.
На много места е наложена насилствена русификация и хората се страхуват да се заявят като украинци.
Българите също са подложени на подобен терор. В Коларовски район, където преобладава българският етнически елемент, през 1926 г. населението е около 46 хиляди души, до 1932 г. нараства на 568 46, а след Гладомора - при преброяването през 1937 г., е 366 00 души.
Заличена е идентичноста на немалко български села.
Пълната картина за жертвите на геноцида не е известна, тъй като сталинският режим засекретява съществуващите документи, а за голямата част от починалите изобщо липсват такива. И до днес има много масови гробове от времето на Гладомора, които не са проучени.
До коментар #2 от "Възрожденец":спечели доста евраци с които си купи къща, терен в тюленово и отказа да връща субсидията за която каза, че ще върне. истински патриот-кукла на Кремъл. само сигани на максуда гласуват за тоя
До коментар #51 от "Неграмотнийййй, ще,ще,ще...":нали си наясно я дай факти за обратното или като всяка копейка като не ти отърва и веднага обиждаш
До коментар #10 от "?????":е лъжец, мошеник и майкопродавец.
До коментар #8 от "БЕЗ МАЙТАП":е чисто и просто мишка.
До коментар #16 от "Пловдив":ми дай да им пуснем водата и да отичат в канала. от
До коментар #25 от "соросоид":на мен ми казаха, че украински сигани са го обичали по техен си специален начин. той от там е научи бързо да се навежда пред Кремъла, че иначе.....
До коментар #2 от "Възрожденец":Едно нещо съм разбрал от спорта - когато "приспиш" някого на ринга, не се налага да убеждаваш публиката, че си победител, крещейки "аз съм победител". Напротив, щом се налага да го натякваш и крещиш, то най-вероятно си загубил мача и се надяваш на чудо.
До коментар #10 от "?????":Да, всъщност ЦРУ и МИ-6 запалиха войната. Кого наричаш "европейци"? Американската васална територия, наречена "ЕС", ли имаш предвид? Сега американците го играят миротворци, ама само си пусни автентичния разговор от февруари 2014 г. между Нюланд и тогавашния американски посланик в Киев. Това е само еено от гилядите доказателства, разбира се. Без САЩ, Британия и Израел светът щешв да има шанс за мир
До коментар #57 от "Костадинов":100% си прав, затвор за копейките продажни‼️
До коментар #1 от "Смях в залата":Да управляваш държава, чиято територия е със СТРАТЕГИЧЕСКА ЛОКАЦИЯ (между Изтока и Запада, до Черно море и плавателната Дунав, близо до гръцките пристанища и истанбулското летище, в Шенген), с НЕВЕРОЯТНА ПРИРОДА (море, планини, гори, езера, реки, пещери), богата на ПРИРОДНИ РЕСУРСИ (въглища, медна руда, злато, сребро, мрамор, дървесен материал, слънце, вятър и др.) с изключително богата ИСТОРИЯ и КУЛТУРА (идваме от Азия, градим държави из цяла ЕврАзия, конкурираме се успешно с Източната Римска империя/Византия, спасяваме Европа от арабите, създаваме кирилицата и т.н.), с много талантлив НАРОД (математици, програмисти, инженери, спортисти, лекари и др.) и да я докараш до текущото й положение си е невероятен "талант".
До коментар #8 от "БЕЗ МАЙТАП":А бре момче, как може да си толкова неграмотен? Украйна винаги е говорила на руски, дори сегашната кървава диктатура се оплаква официално,че расистките мерки не работят и, че хората, три години след началото на войната говорят на руски още повече, дори на съдебния процес в Украйна срещу кървавите кражби на Зеленски, на този процес всички говореха на руски, по тяхната телевизия! Еех, каква мъка, войнстваща неграмотност.
До коментар #55 от "И коцето":Защо тъй казвате, или част от истината, или направо пълна лъжа???
Каза, че ще връща субсидията само ако влязат в парламента по онова време! Тогава НЕ влязоха и съответно Възраждане върнаха само част от субсидията!
Като стана дума за евраците и къщите, нещо за водопада на Роско премиера, да кажеш?!
А за записа на кирчовците ,в който си признават, че ще краднат квото могат и ще бягат по островите?!
А за сегашната кражба на частно предприятие каквото е Лукойл Нефтохим Бургас???
Абе вие тролейченцата много сте "силни" в опорките и кръгла нула във фактите!!!
До коментар #32 от "Промяна":А на кой да чака, на ппдб, дето управляваха от скута на Пеевски ли?!
Или на Славчо чалгарят псевдопатриот?!
А може би на двуличието?!
Фараона и полковника, невероятната алтернатива на статуквото, която моментално му пристана вътре в парламента?!
Добри, лоши, Възраждане са единствената (към момента) някаква алтернатива на Боко-шишовото управление на държавата ни!
До коментар #64 от "Факти":Стартирана от Обама и другите слуги на злото, още през 2014!
До коментар #65 от "Има грешка":Когато се правиш на Българин ,поне си оправи " Гилядите " --- " еено от гилядите доказателства, "
