Костадин Костадинов в Дарик радио: Войната в Украйна трябва да спре
Костадин Костадинов в Дарик радио: Войната в Украйна трябва да спре

22 Ноември, 2025 20:30 2 162 83

Украйна е създадена по американски проект

Костадин Костадинов в Дарик радио: Войната в Украйна трябва да спре - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова

„Това е гражданска война, защото от едната и другата страна се бият хора, които говорят на един и същи език”. Това заяви председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов в ефира на Дарик радио. Той подчерта, че за да се случи това „Украйна трябва да се освободи от този изключително дивашки, античовешки режим на Зеленски, който избива хората които не са съгласни с него. Там буквално ги избиват като животни!”, заяви Костадинов.

„В Украйна има една античовешка идеология, която превръща руснаците и въобще другите малцинства, във втора категория хора. Там може да се избиват и да се изгарят руснаци, в България не може да се казва дори. А това се случва от десетилетие”, обясни още председателят на „Възраждане“.

Още новини от Украйна

Костадинов каза, че още като студент е бил в Лвов през 2001 г. и тогава е забелязал „силно националистически настроения“, които според него са предпоставка за днешната ескалация. „На улиците на Лвов имаше надписи „Смърт на руснаците” и подобни - 2001 година беше това. И сега говоря не като политик, а като историк – когато се опитвахме да говорим с хората тогава, те се страхуваха да използват руски. Говореха го с желание, но се оглеждаха някой да не ги чуе. Мога да покажа стотици страници с доказателства с убити опозиционери в Украйна, разстреляни публично журналисти и не един и двама, а стотици и хиляди хора. Това е процес. Той започна 2013 г след т.нар майдан. Никоя държава не може да си позволи правото да тероризира една част от своите граждани просто защото са от друг етнос”, каза Костадинов.

Той заяви, че териториалната цялост на Украйна е била гарантирана в Будапещенския меморандум, но настоя, че в документа имало ангажимент страната да гарантира правата на всички свои граждани – нещо, което по думите му не е било изпълнено.

За обяснението на тези факти, Костадинов заяви, че Украйна е създадена по американски проект. За доказателство цитира информация от книгата „Голямата шахматна дъска” на американския държавник Збигнев Бжежински: „Русия един ден ще се опита да си инкорпорира обратно Украйна, защото тя е наполовина населена с руснаци. Ние това не бива да го допускаме, защото Русия отново ще стане империя, затова не трябва да го допускаме. Затова трябва да укрепваме Украйна, но затова трябва да създадем в нея национална идеология, която трябва да е на антируска основа”, посочи Костадинов и добави: „И точно поради тази причина Украйна беше създадена, за да се насъска срещу Русия, да има граждански конфликт, да се изрови кървав ров между тези две държави, населени с един народ, който се разбира помежду си”.

Относно поставянето на физическото начало на войната от Русия, той направи историческа аналогия с Втората балканска война, подчертавайки, че в подобни конфликти формалният инициатор често се посочва лесно, но причините са по-дълбоки. Посочи, че България започва бойните действия през 1913 г., но мотивите са произтичали от напрежението и насилието в регионите с българско население. По думите му, днешната ситуация между Русия и Украйна има сходни исторически пластове, в които причини и резултати се смесват.

„Някой говорят, че това било войната на Путин. Това обаче не е така, идете и вижте на място”, заяви Костадинов. Той прогнозира, че тази война ще приключи с победа на Русия: „Кога точно ще се случи това, не може да кажем. Дано да стане скоро. Тръмп е оптимист, че ще се случи до края на месеца. Аз не вярвам това да стане. Украинците имат правото да седнат на масата за преговори”, каза председателят на „Възраждане“.

„Тази война трябва да спре! Това може да стане ако нацисткият режим на Зеленски реши да капитулира, защото така или иначе, това ще се случи. Колкото по-скоро отиде в боклука на историята, където му е мястото и Украйна стане свободна, демократична държава за всички хора в нея - толкова по-добре и за Украйна, и за човечеството като цяло”, обобщи Костадин Костадинов.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Смях в залата

    36 21 Отговор
    Не думай!

    Коментиран от #12, #69

    20:31 22.11.2025

  • 2 Възрожденец

    37 25 Отговор
    Русия СПЕЧЕЛИ ВОЙНАТА в Украйна!

    Коментиран от #55, #63

    20:32 22.11.2025

  • 3 Тео

    41 29 Отговор
    Прав е човека😐

    20:32 22.11.2025

  • 4 Наблюдател

    52 41 Отговор
    Време е за Възраждане!!!

    20:33 22.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Астроном

    47 48 Отговор
    Единствената партия която защитава българския интерес е Възраждане!

    Коментиран от #32

    20:33 22.11.2025

  • 7 Мъни мъни мъни ,животът е пари

    30 31 Отговор
    А!Коки...копейки за центове ли сменяме?

    20:34 22.11.2025

  • 8 БЕЗ МАЙТАП

    29 34 Отговор
    Не знам какво има Костадинов като казва че иска Украйна да бъде свободна демократична държава.До колкото разбирам Путин иска подчинена послушна и говореща руски език Украйна.

    Коментиран от #59, #75

    20:35 22.11.2025

  • 9 България 🇧🇬

    31 27 Отговор
    Копанар Гербаджийска Подлога Циркаджия Боклук гнусен......

    Коментиран от #11, #19

    20:36 22.11.2025

  • 10 ?????

    45 29 Отговор
    Костадинов за разлика от Весела Чернева ги е описал добре нещата.
    И пак да се повторя.
    А всичко беше толкова просто.
    Украйна не трябваше да пипа общата история и общия език с руснаците.
    Можеше да си търгува и с Европа и с Русия.
    Вместо това европците ги набутаха в една братоубийствена война.
    Имиа ли нещо невярно?

    Коментиран от #57, #65

    20:37 22.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Видьо Видев

    28 7 Отговор

    До коментар #1 от "Смях в залата":

    Докога изборите в България няма да бъдат демократични, както в ЕС?

    Гласуване с неотбелязана преференция да се отчита за недействително, както е в ЕС!

    Да има активна регистрация за изборите, както е в ЕС!
    За да няма стотици хиляди фалшиви избиратели, както е у нас!
    За заблуда наричани "мъртви души"!

    20:38 22.11.2025

  • 13 Варна

    32 27 Отговор
    Костадинов 🙉 ромско чедо Лъжливо Връщай крадените пари Боклук

    20:38 22.11.2025

  • 14 Цончо ганев педала

    28 23 Отговор
    Костя ИЗМАМНИК ЛЪЖЕЦ СЛУГА НА БОРИСОВ 🎃

    20:40 22.11.2025

  • 15 Едно

    31 30 Отговор
    Краставо руско куче зареяло поглед в комунизма, който е само в Сибир

    20:41 22.11.2025

  • 16 Пловдив

    25 28 Отговор
    Възраждане 🚾 Фалшива Опозиция Негодници Продажни проститутки....

    Коментиран от #60

    20:42 22.11.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Волгин КЛИПАРА🙉

    19 27 Отговор
    Костадинов Копанара Пинчера на Борисов Възраждане и ГЕРБ 👩‍❤️‍👩

    20:47 22.11.2025

  • 19 Точно

    13 18 Отговор

    До коментар #9 от "България 🇧🇬":

    А вчера тръби че искал да се присъедини към протестите на ПП/ДБ! Сигурно с цел да ги компрометира!

    21:11 22.11.2025

  • 20 Цвете

    19 19 Отговор
    ТОВА ЛИ ТЕ ПОСЪВЕТВА МЕДВЕДЕВ, КОГАТО БЕШЕ С ВОЛГИН ПРЕДИ ДНИ? 🙃ДОБРЕ ЗНАЕШ, КОЙ ЗАПОЧНА ПЪРВИ. ТА, КОЙТО ЗАПОЧНА ПЪРВИ, ТРЯБВА И ДА СПРЕ....ПЪРВИ.КОЛКО НЕВИННИ ЗАГИНАХА ,ЗАЩОТО НА НЯКОЙ МУ СЕ Е ПРИИСКАЛО ДА ПРИТЕЖАВА ПО ГОЛЯМА ТЕРИТОРИЯ?! ГОЛ СИ СЕ РОДИЛ И ГОЛ СИ ЗАМИНАВАШ ОТ ТОЗИ СВЯТ. ДНЕС ЧОВЕЧЕСТВОТО ЖИВЕЕ В СТРАХ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН.

    21:14 22.11.2025

  • 21 Копейкин 👚

    21 17 Отговор
    Връщай парите,бе? 16 палата си накуп,3 чисто нови коли и бизнес сгради които отдаваш под наеми за офиси на фирми! Върни парите, крадец🤮🤢🥶

    21:14 22.11.2025

  • 22 ЕДГАР КЕЙСИ

    17 18 Отговор
    КОПЕЙКИН и ЧОРАПА СА ФАШИСТИ , КАТО ФЮРЕРА ПУТЛЕР .......................... ФАКТ !

    21:16 22.11.2025

  • 23 Пробити копейки

    10 18 Отговор
    Само г-н Костадин Костадинов може да спаси България! Вярвам, че след встъпването си като премиер до 2-3 месеца ще е решил проблемите на България и ще се заеме със Световните такива! До 16-18 месеца ще е спрял всички войни, ще се е преборил с неравенствата и всички ние ще живеем в един мирен, спокоен и антиглобалистки Свят! АМИН!

    21:27 22.11.2025

  • 24 соросоид

    18 19 Отговор
    Гражданска война била!? Туй момче, какви гъби яде? Едно време циганчетата дишаха само лепило, сега карат мерцедеси, имат вили на морето и друсат с кока. Тоя е изплискал легена отдавна, а неговите фенове са още по зле!

    21:30 22.11.2025

  • 25 соросоид

    11 14 Отговор
    Варненският циганин отиде до Украйна и разправят, че се напикал от страх на границта, откъдето го върнаха обратно.

    Коментиран от #61

    21:32 22.11.2025

  • 26 не може да бъде

    8 13 Отговор
    този откри Топлата вода! Или Димата му каза, че му спира парите от Нова година, защото България прие еврото и той не можа да попречи на този процес, а обещал!

    21:40 22.11.2025

  • 27 Димо

    11 16 Отговор
    Тоя крадец Костадинов е за затвора! За национално предателство и кражби! Сума ти сгради направи! Наглец! Пък за тези, които му вярват не знам какво да си мисля!???

    Коментиран от #29

    21:44 22.11.2025

  • 28 соросоид

    12 16 Отговор
    Варненският циганин гагаузин е такъв долен лъжец, че даже не мога да повярвам, какви глупости приказва. До сега такъв хахавел не съм виждал, тоя е тотален измамник.

    21:45 22.11.2025

  • 29 соросоид

    14 16 Отговор

    До коментар #27 от "Димо":

    Израждане е лакмус за простотията на един народ, България е пълна с прости и ограничени хора, повечето не са излизали от селото, където живеят.

    21:46 22.11.2025

  • 30 МДАМ

    10 13 Отговор
    Копейчица.

    21:52 22.11.2025

  • 31 Хехе

    7 11 Отговор
    3 г. не се сети да го кажеш, сега смело говориш! След като Тръмп се изказа, всички станахте големи миролюбци! А защо не го заяви след срещата с Медведев?

    22:00 22.11.2025

  • 32 Промяна

    10 11 Отговор

    До коментар #6 от "Астроном":

    И КАК ТЕ ЗАЩИТАВА ЛИЧНО ТЕБ КАТО ПРИБИРАТ МИЛИОНИ В ЛИЧНИТЕ СИ БАНКОВИ СМЕТКИ С ЛЪЖИ ЗАБЛУЖДАВАТ ТАКИВА КАТО ТЕБ НЕВЕЖИ ХАХАХАХАХАХАХА ЧАКАШ НА ТОЗИ ЛИ ХАХАХАХАХАХА

    Коментиран от #78

    22:08 22.11.2025

  • 33 Факт

    2 1 Отговор
    Няма как без голям провал на фронта!

    22:12 22.11.2025

  • 34 Някой

    10 9 Отговор
    Костя копейкин може спокойно да стигне придворен шут та джуджето и да му лиже Гъ,,даже може да предложи да сме република кам ЕСССР

    22:30 22.11.2025

  • 35 Архимандрисандрит Бибиян

    6 11 Отговор
    Коги е бил малък Коцю у СССР са мо правили трапанация и место неговио си мозък хирурга мо се е изповръщал у черепахата!

    22:31 22.11.2025

  • 36 Някой

    11 12 Отговор
    Сумата мошеници се изредиха в парламента как може да има толкова проксти хора в България да ги лъже един копонар.

    22:35 22.11.2025

  • 37 Хаха

    6 10 Отговор
    тук некъв изтрещял русофоб от напрягане, ше пукне некоя вена..хаха

    22:39 22.11.2025

  • 38 Факт

    9 13 Отговор
    Копейкин кажи това на Путин, защото Путин започна войната!!!!!

    Коментиран от #42

    22:40 22.11.2025

  • 39 Никой

    4 11 Отговор
    Има си фенове - приказва.

    22:45 22.11.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Един

    4 10 Отговор
    И Костя трябва да спре.

    22:49 22.11.2025

  • 42 Това не е вярно което пишеш фактически

    11 8 Отговор

    До коментар #38 от "Факт":

    Коце е прав че там от години са създадени националистични настроения. И дори малките етноси са умишлено толерирани и настройвани срещу руснаците защото укрите нямат друго оръжие освен инсинуациите.

    Коментиран от #43

    22:51 22.11.2025

  • 43 Факт

    5 11 Отговор

    До коментар #42 от "Това не е вярно което пишеш фактически":

    ГОЛОДОМОР
    От 1932 до 1934 г. гладът убива 13 процента от украинското население" - 6 милиона души, от които един милион деца на възраст под две години.Общо Голодоморите ,съзнателно и целенасочено създадени от лидерите на СССР са 3 на брой:1921-23г.,1932-33 г.,1946-47г.
    Голодоморът през 1932-1933 г. в Украйна е резултат от планирани системни мерки и е действал едновременно като инструмент за унищожаване на социалната база за народна съпротива срещу съветската власт в Украйна и като предупреждение към Украинското съветско правителство за намеренията му да провежда сравнително самостоятелна политика.
    Съветските власти, които с десетилетия крият случилото се, блокират доставките на хранителни продукти в засегнатите от глада региони и продължават да изнасят жито в чужбина, въпреки че всеки ден хиляди хора умират от глад.
    На територията на Украйна има две големи български диаспори – Бесарабия (днес Одеска област) и Таврия (днес Запорожка област). По време на трите Голодомора ,организирани от правителството на съветския съюз умират около 100 000 бесарбски и таврийски българи.Трагедията на украинския народ е и българска трагедия.Редица страни в Европа и по света са признали Голодомора от 1932-33 г.за геноцид на украинския народ.
    Всяка година в четвъртата събота на ноември в Украйна и света се почита паметта на милионите жертви на Голодомора от 1932-1933 г.

    Коментиран от #45

    22:57 22.11.2025

  • 44 Копейкин ,сринахте се

    5 10 Отговор
    Вече сте на границата за влизане в НС

    Коментиран от #46

    23:02 22.11.2025

  • 45 Айде бе, само укри измрели....

    12 1 Отговор

    До коментар #43 от "Факт":

    Тогава обаче гладът обхвана не само Украйна, но и много други селскостопански райони на СССР, включително Северен Кавказ, Долна и Средна Волга, значителна част от Централния Чернозем, Казахстан, Западен Сибир и Южния Урал. Според различни източници 7-8 милиона души са умрели от глад, от които 2 милиона в район Украйна, 2 милиона в Казахстан и Киргизстан и 2,5-3 милиона в RSFSR./Русия/ Цялото многоетническо население на засегнатите райони страда от глад.

    Коментиран от #49, #52

    23:06 22.11.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Леха

    4 3 Отговор
    Бойко и Дилян да си ни върнат Волен. Да не ни слагат Костадинов.

    23:16 22.11.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Факт

    4 3 Отговор

    До коментар #45 от "Айде бе, само укри измрели....":

    През 1930 г. ще се проведе и първата масова етническа чистка в Крим, която може да се счита и за тренировка на предстоящия Голодомор. Полуостровът е блокиран от руските болшевики, вкарани са крупни армейски части, както и части на НКВД и над 30 000 българи, гърци и арменци, които отказват да се включат в колективизацията, са депортирани от полуострова в Сибир, за да не видят никога повече родните си места, като на тяхно място са докарани руски колхозници. През 1944 г. правителството в Кремъл ще изсели от Крим и над 200 000 татари, като през следващите години ще заселва на тяхно място рускоговорящи от вътрешността на империята.

    От февруари 1932 г. ясно се виждат последиците от прилаганите мерки от руските болшевики по отношение на населението в Крим, както и в други региони, където хората се опитват да си набавят хляб.)

    Коментиран от #51

    23:19 22.11.2025

  • 50 връщай

    2 3 Отговор
    парите

    23:20 22.11.2025

  • 51 Неграмотнийййй, ще,ще,ще...

    3 3 Отговор

    До коментар #49 от "Факт":

    Колегата направо те разби, направи те смешен.

    Коментиран от #56

    23:21 22.11.2025

  • 52 Факт

    4 3 Отговор

    До коментар #45 от "Айде бе, само укри измрели....":

    Сред милионите, загинали от гладна смърт, има около 100 хиляди българи. Проф. Сергийчук напомни, че и днес руските власти не признават Гладомора за геноцид, като твърдят, че по онова време от глад са страдали всички народи в Съветския съюз.
    Историкът посочи признаците, доказващи, че става дума за умишлено предизвикан глад с цел физическо унищожение.
    На първо място, чрез насилие са иззети всички хранителни продукти, като за неподчинение са се налагали жестоки наказания. За пет укрити житни класа хората са били наказвани с дългогодишна каторга или със смърт. Такава е била съдбата дори на майките, търсещи случайно неожънати класове по нивите, за да спасят гладуващите си деца - тези жени са били наричани от Кремъл презрително "фризьорки".
    Конфискуваното жито е изнасяно в чужбина.
    По данни на германски дипломати, през Гладомора умират около 10 милиона души, посочва проф. Сергийчук. Една трета от тях са деца.

    23:22 22.11.2025

  • 53 Факт

    3 3 Отговор
    По времето на Гладомора масово се закриват украински училища и вестници и на тяхно място се създават рускоезични.
    На много места е наложена насилствена русификация и хората се страхуват да се заявят като украинци.
    Българите също са подложени на подобен терор. В Коларовски район, където преобладава българският етнически елемент, през 1926 г. населението е около 46 хиляди души, до 1932 г. нараства на 568 46, а след Гладомора - при преброяването през 1937 г., е 366 00 души.
    Заличена е идентичноста на немалко български села.
    Пълната картина за жертвите на геноцида не е известна, тъй като сталинският режим засекретява съществуващите документи, а за голямата част от починалите изобщо липсват такива. И до днес има много масови гробове от времето на Гладомора, които не са проучени.

    23:23 22.11.2025

  • 54 комундели

    3 4 Отговор
    М Р Е Т Е ве!

    23:24 22.11.2025

  • 55 И коцето

    8 4 Отговор

    До коментар #2 от "Възрожденец":

    спечели доста евраци с които си купи къща, терен в тюленово и отказа да връща субсидията за която каза, че ще върне. истински патриот-кукла на Кремъл. само сигани на максуда гласуват за тоя

    Коментиран от #77

    23:34 22.11.2025

  • 56 Грамотниййй

    2 3 Отговор

    До коментар #51 от "Неграмотнийййй, ще,ще,ще...":

    нали си наясно я дай факти за обратното или като всяка копейка като не ти отърва и веднага обиждаш

    23:36 22.11.2025

  • 57 Костадинов

    6 2 Отговор

    До коментар #10 от "?????":

    е лъжец, мошеник и майкопродавец.

    Коментиран от #68

    23:38 22.11.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Костадинов

    5 3 Отговор

    До коментар #8 от "БЕЗ МАЙТАП":

    е чисто и просто мишка.

    23:39 22.11.2025

  • 60 Пловдивчанин

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Пловдив":

    ми дай да им пуснем водата и да отичат в канала. отивайте и гласувайте

    23:40 22.11.2025

  • 61 възрожденец

    4 4 Отговор

    До коментар #25 от "соросоид":

    на мен ми казаха, че украински сигани са го обичали по техен си специален начин. той от там е научи бързо да се навежда пред Кремъла, че иначе.....

    23:42 22.11.2025

  • 62 Смешна копейка

    2 4 Отговор
    викаш, че всикчи си имали карти...ми знаеш ли на китайските карти Сибир къде се намира а? Нали каза, че си говорил с китайчетата? Питали ги за картите?

    23:44 22.11.2025

  • 63 Мемеец

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Възрожденец":

    Едно нещо съм разбрал от спорта - когато "приспиш" някого на ринга, не се налага да убеждаваш публиката, че си победител, крещейки "аз съм победител". Напротив, щом се налага да го натякваш и крещиш, то най-вероятно си загубил мача и се надяваш на чудо.

    23:48 22.11.2025

  • 64 Факти

    5 5 Отговор
    Ами помоли господаря ти Путин да я спре. Това е неговата война.

    Коментиран от #79

    23:56 22.11.2025

  • 65 Има грешка

    5 4 Отговор

    До коментар #10 от "?????":

    Да, всъщност ЦРУ и МИ-6 запалиха войната. Кого наричаш "европейци"? Американската васална територия, наречена "ЕС", ли имаш предвид? Сега американците го играят миротворци, ама само си пусни автентичния разговор от февруари 2014 г. между Нюланд и тогавашния американски посланик в Киев. Това е само еено от гилядите доказателства, разбира се. Без САЩ, Британия и Израел светът щешв да има шанс за мир

    Коментиран от #81

    00:17 23.11.2025

  • 66 Ами

    4 2 Отговор
    Кажи го на шефовете си в Кремъл бе наглец !

    00:28 23.11.2025

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 4 Отговор

    До коментар #57 от "Костадинов":

    100% си прав, затвор за копейките продажни‼️

    00:32 23.11.2025

  • 69 ЛИЧНО МНЕНИЕ

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Смях в залата":

    Да управляваш държава, чиято територия е със СТРАТЕГИЧЕСКА ЛОКАЦИЯ (между Изтока и Запада, до Черно море и плавателната Дунав, близо до гръцките пристанища и истанбулското летище, в Шенген), с НЕВЕРОЯТНА ПРИРОДА (море, планини, гори, езера, реки, пещери), богата на ПРИРОДНИ РЕСУРСИ (въглища, медна руда, злато, сребро, мрамор, дървесен материал, слънце, вятър и др.) с изключително богата ИСТОРИЯ и КУЛТУРА (идваме от Азия, градим държави из цяла ЕврАзия, конкурираме се успешно с Източната Римска империя/Византия, спасяваме Европа от арабите, създаваме кирилицата и т.н.), с много талантлив НАРОД (математици, програмисти, инженери, спортисти, лекари и др.) и да я докараш до текущото й положение си е невероятен "талант".

    00:47 23.11.2025

  • 70 Уфф

    1 1 Отговор
    Четъп !

    00:54 23.11.2025

  • 71 Един

    3 2 Отговор
    Ами орките да си се приберат в Мордор и войната приключва за ден.

    00:59 23.11.2025

  • 72 Учуден

    2 3 Отговор
    Костадинов да говори за силно националистически поведения? Неговата партия е основна на същите основни.

    01:00 23.11.2025

  • 73 Ейй

    1 1 Отговор
    Коце, само да не те видят шефовете ти, че си се снимал на Зелен фон !

    01:16 23.11.2025

  • 74 Даскал

    3 2 Отговор
    Коце е прав че там от години са създадени националистични настроения. И дори малките етноси са умишлено толерирани и настройвани срещу руснаците защото укрите нямат друго оръжие освен инсинуациите.

    01:20 23.11.2025

  • 75 Дядо ви

    0 3 Отговор

    До коментар #8 от "БЕЗ МАЙТАП":

    А бре момче, как може да си толкова неграмотен? Украйна винаги е говорила на руски, дори сегашната кървава диктатура се оплаква официално,че расистките мерки не работят и, че хората, три години след началото на войната говорят на руски още повече, дори на съдебния процес в Украйна срещу кървавите кражби на Зеленски, на този процес всички говореха на руски, по тяхната телевизия! Еех, каква мъка, войнстваща неграмотност.

    02:33 23.11.2025

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Коментиращ

    0 1 Отговор

    До коментар #55 от "И коцето":

    Защо тъй казвате, или част от истината, или направо пълна лъжа???

    Каза, че ще връща субсидията само ако влязат в парламента по онова време! Тогава НЕ влязоха и съответно Възраждане върнаха само част от субсидията!

    Като стана дума за евраците и къщите, нещо за водопада на Роско премиера, да кажеш?!
    А за записа на кирчовците ,в който си признават, че ще краднат квото могат и ще бягат по островите?!

    А за сегашната кражба на частно предприятие каквото е Лукойл Нефтохим Бургас???

    Абе вие тролейченцата много сте "силни" в опорките и кръгла нула във фактите!!!

    03:07 23.11.2025

  • 78 Коментиращ

    0 2 Отговор

    До коментар #32 от "Промяна":

    А на кой да чака, на ппдб, дето управляваха от скута на Пеевски ли?!

    Или на Славчо чалгарят псевдопатриот?!

    А може би на двуличието?!
    Фараона и полковника, невероятната алтернатива на статуквото, която моментално му пристана вътре в парламента?!

    Добри, лоши, Възраждане са единствената (към момента) някаква алтернатива на Боко-шишовото управление на държавата ни!

    03:10 23.11.2025

  • 79 Коментиращ

    0 1 Отговор

    До коментар #64 от "Факти":

    Стартирана от Обама и другите слуги на злото, още през 2014!

    03:11 23.11.2025

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Давидов

    1 0 Отговор

    До коментар #65 от "Има грешка":

    Когато се правиш на Българин ,поне си оправи " Гилядите " --- " еено от гилядите доказателства, "

    07:41 23.11.2025

  • 82 Майора

    1 0 Отговор
    Копейкин , кабина твоя приятел Путин да спре войната , манията му за велика Рус няма да стане!

    07:46 23.11.2025

  • 83 хахаха

    1 0 Отговор
    копейката е като лъжливото селянче. в селото всички го познават и знаят за лъжите му,но извън селото вярват в лъжите му защото не го познават.. с няколко думи,лъже като дърт циганин

    08:26 23.11.2025

