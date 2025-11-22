Новини
Борисов: Планът на САЩ за Украйна е добра основа за устойчив мир
  Тема: Украйна

Борисов: Планът на САЩ за Украйна е добра основа за устойчив мир

22 Ноември, 2025 20:17 1 340 74

Представеният от САЩ план, съдържащ 28 точки

Борисов: Планът на САЩ за Украйна е добра основа за устойчив мир - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Приветствам продължаващите усилия на Съединените щати и лично на президента Доналд Тръмп за установяване на справедлив, траен и устойчив мир в Украйна. Това написа лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в профила си във "Фейсбук".

Представеният от САЩ план, съдържащ 28 точки, включва важни елементи от фундаментално значение за постигането на устойчив и справедлив мир. Планът е добра основа, върху която да се работи в тясна координация, тъй като сигурността на България, на Европейския съюз и на цяла Европа зависят от окончателните условия и последващите договорености на мира в Украйна, пише Борисов.

Оставаме ангажирани да работим конструктивно в рамките на ЕС и НАТО с нашите партньори от САЩ, за да гарантираме, заедно с Украйна, че бъдещото мирно споразумение ще бъде устойчиво. От началото на войната до този момент България последователно и неотменно подкрепя Украйна. Суверенно остава правото на украинската страна да решава своето бъдеще и път на развитие, смята лидерът на ГЕРБ.


България
  • 1 Дупничанин

    73 3 Отговор
    Марш, бе, бандит!

    Коментиран от #4

    20:18 22.11.2025

  • 2 Хаха

    75 3 Отговор
    Ти приветстваш който ти падне бе цървул наведен даже не си чел плана шот не знаеш да четеш.

    Коментиран от #7

    20:19 22.11.2025

  • 3 Какво бързо обръщане

    68 3 Отговор
    на палачинката се получава в мозъка на нашите ръководни кадри.

    Коментиран от #9

    20:20 22.11.2025

  • 4 Лелеееееее

    60 4 Отговор

    До коментар #1 от "Дупничанин":

    Борисов, ти защо не си в затвора?! Мястото на крадците като теб е зад решетките.

    20:20 22.11.2025

  • 5 Тоя

    56 4 Отговор
    се чуди какво да избълва и реши да се поклони пред Тръмп , който дори не го знае кой , а камоли да му е притрябвало мнението !

    20:21 22.11.2025

  • 6 ПБТ

    50 3 Отговор
    Борисов е една прoста банкянска тиква.

    20:21 22.11.2025

  • 7 Прав си!

    43 3 Отговор

    До коментар #2 от "Хаха":

    Простотията и кражбите са замъглили съзнанието на тази Тиква Борисов.

    Коментиран от #43

    20:22 22.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ТуТу

    35 3 Отговор

    До коментар #3 от "Какво бързо обръщане":

    Опасна лисица е

    20:22 22.11.2025

  • 10 Я по-добре

    6 17 Отговор
    си върнете Камчия!

    20:23 22.11.2025

  • 11 Пич

    48 2 Отговор
    Леле..... хубаво се мазниш на Тръмп , но като те чуе Урсула ?!

    20:24 22.11.2025

  • 12 Бялджип

    52 2 Отговор
    Жалко нищожество! Жалко и за нас, че толкова години даваме управлението си на такива примати.

    20:25 22.11.2025

  • 13 БиБи

    32 2 Отговор
    Какво приветстваш бе къде видя, че е "справедлив"?!

    20:25 22.11.2025

  • 14 Жоро

    30 8 Отговор
    ИСТИНАТА ЗА УКРАЙНА БЕ КАЗАНА ОТ ВАНС:
    “Съществува фантазия, че, ако дадем повече пари и оръжия на Украйна и наложим повече санкции на противника, победата е близо. Мирът няма да дойде от провалили се политици, живеещи във фантастичен свят! Той ще бъде постигнат от умни хора, живеещи в реален свят!”
    ПРАВ Е И ТРЪМП: “УКРАЙНА НЯМА КОЗОВЕ!”

    Коментиран от #17

    20:27 22.11.2025

  • 15 миче мари що ни го показваш

    23 2 Отговор
    тоз човечец на стара снимка когато си ходила права под масата

    20:28 22.11.2025

  • 16 Лицемерни 60клуци

    30 2 Отговор
    Тези думи ги приписват на Путин,Бойкооо.Нещо цитираш или усещаш вятъра на промяната?

    20:28 22.11.2025

  • 17 Руски колхозник

    8 4 Отговор

    До коментар #14 от "Жоро":

    Като не можеш да играеш карти, не се сяда на масата👍

    20:30 22.11.2025

  • 18 Данко Харсъзина

    5 31 Отговор
    Голям държавник и политик от световна класа.

    Коментиран от #19, #24, #25

    20:31 22.11.2025

  • 19 При Пекин

    18 3 Отговор

    До коментар #18 от "Данко Харсъзина":

    Прегледай се.

    20:34 22.11.2025

  • 20 Елена

    26 2 Отговор
    Каквото каже бате Дончо, ние сме плътно с него. Вече не сме в коалицията на " желаещите". Гледайте сега сеира на преориентирането 😂

    20:34 22.11.2025

  • 21 Спецназ

    14 2 Отговор
    бОКО КАЗА..
    Украинците да следват САЩ!


    НЕМА СТАНЕ, Баце!

    Ако украинците сложат оръжие ще лъснат

    100 далавери за по 100 милиона откраднати!!!

    НЕМА как Баце! пОТНИКА ЩЕ ГИ ГОНИ ДО КРАЙ! фаКТ!

    20:34 22.11.2025

  • 22 Николай

    26 3 Отговор
    Кой си ти бе смешен плакат дебел ?
    Вчера едно беше с папагалите от ЕС, днес с "най-добрия" ти приятел в САЩ
    Смешен човек.

    20:35 22.11.2025

  • 23 Магнит Пеевски

    26 3 Отговор
    Тиква,май се 0срахме

    20:35 22.11.2025

  • 24 Ей,харсъз

    17 3 Отговор

    До коментар #18 от "Данко Харсъзина":

    Голям и6рик си

    20:37 22.11.2025

  • 25 Бегай

    8 3 Отговор

    До коментар #18 от "Данко Харсъзина":

    Да му направиш 🎺

    20:38 22.11.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 РАЗХЛАБЛЕНИЯ

    14 4 Отговор
    Аз ли забравих как навред развяваха жълтосиния парцал гробарите?

    20:43 22.11.2025

  • 28 И то да каже

    7 3 Отговор
    От тебе само пари искат, акъл не щат!

    20:44 22.11.2025

  • 29 Калтака

    12 2 Отговор
    И пак си мисля колонпрозорлив е бил Алеко Константинов.Описал е в детайли евроатлантизма и чифутдемокрастията.

    20:46 22.11.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 ?????

    11 2 Отговор
    Ха ха.
    Баце махай жовто блакитния прапор от централата на вашта партия и готви нови палета за Путин.

    Коментиран от #39

    21:01 22.11.2025

  • 37 Тръмп

    11 2 Отговор
    Колко е добре че и моят умен приятел от Балканите мисли така, но защо го е страх от неговия съюзник Пеевски?

    21:01 22.11.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 коко

    6 6 Отговор
    Бойко го чухме, но кога ще научим мнението на "Бащата на Сияна"?

    Коментиран от #50

    21:03 22.11.2025

  • 41 Горски

    20 5 Отговор
    На среща в Киев вчера САЩ предупредиха НАТО, че отказът на Зеленски да подпише мирното споразумение ще доведе до още по-тежки условия за Украйна. Съединените щати настояват за бързо подписване: Няма перфектна сделка, но тя трябва да бъде сключена възможно най-скоро, докато Русия не е застанала пред портите на Киев и Одеса, тогава за Украйна войната ще е приключила и цялата и територия ще премине към Русия. Европейските лидери не харесват плана на Тръмп, но Бойко го харесва, което означава, че Путин му диша във врата. Ама на него кой ли не му диша във врата? Всеки, който го хване му сваля панталоните. Това е нормално за слабохарактерен човек, без чест и достойнство. Човек ли казах?.. Не, някакво жалко същество.

    21:05 22.11.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Да те светна по въпроса:

    18 2 Отговор

    До коментар #43 от "Промяна":

    Простотията на Тиквоча Борисов е силно заразна заразна. А за кражбите му ти знаеш всичко.

    21:17 22.11.2025

  • 45 дядо поп

    13 1 Отговор
    Както се пееше в една песен: – "Вятър духна друг , Станойке"

    21:24 22.11.2025

  • 46 Срам си за България

    10 5 Отговор
    И ти ли бе гнидо се изказваш,руска подлога

    21:26 22.11.2025

  • 47 Гарга Сарис

    13 1 Отговор
    Ти би обърнал и резбата, само и само да няма Магнитски!

    21:44 22.11.2025

  • 48 Дуплекс

    12 1 Отговор
    Този разбира ли какво говори.

    21:48 22.11.2025

  • 49 ТоА е голЕм...

    11 1 Отговор
    ...ВъртиОпашко...!

    21:48 22.11.2025

  • 50 Когато...!

    5 2 Отговор

    До коментар #40 от "коко":

    Загине и твое дете на пътя...!
    И бащата на Сияна,излезе с ново изявление,за защита децата на пътя...!

    21:52 22.11.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Боко

    13 1 Отговор
    жалък си. мандалото лопна

    21:53 22.11.2025

  • 53 гост

    11 2 Отговор
    Тиква е простак!"Ако си бяха свършили работата докрай в Нюрнберг-1 нямаше да има Нюрнберг-2 и нямаше да има фашистка партия ГЕРП и нямаше дебелото прасе боико да казва че обича Сорос."

    21:54 22.11.2025

  • 54 гост

    9 1 Отговор
    Тиква е простак Но има и един списък с идиоте-те сами си го нправиа.Новият "цвят на нацията"!

    21:58 22.11.2025

  • 55 Никой не те пита както и за еврозоната

    9 1 Отговор
    Един ден ако сме живи това ще се изясни. Ако умрем няма да има значение. Но ще отговаряш рано или късно.

    22:08 22.11.2025

  • 56 Малеее

    5 1 Отговор
    Туловището се опитва да вземе завоя, но е трудно. Ахбдала добре си посла и това се знае от "децата" на приятеля му.

    22:09 22.11.2025

  • 57 Хубавото на плана е че украйна няма

    8 1 Отговор
    Да го приеме и войната продължава до край .

    22:11 22.11.2025

  • 58 Водещата нагло каза че Тръмп бил

    9 1 Отговор
    Поставил условие на Зеленски и на Путин да приемат плана но това не е верно меко казано. Условието е само към Зеленски. Като използват дребни хитринки отблъскват умните зрители. Но може би това е целта им.

    22:16 22.11.2025

  • 59 55 от Козлодуй

    5 3 Отговор
    Руска подлога.

    22:26 22.11.2025

  • 60 Голям мазникк тоя Борисов

    6 1 Отговор
    Баце, превъртане палачинката, ти пък откога искаш мир

    Коментиран от #74

    22:28 22.11.2025

  • 61 пфф

    5 1 Отговор
    Натегачев пак се обажда без да го питат.

    22:29 22.11.2025

  • 62 Тия които дават оръжия и пари на укрите

    5 2 Отговор
    Много интересно че били искали мир. Е няма как да ви повярваме. Вие сте военолюбци.

    22:39 22.11.2025

  • 63 Коцето

    6 1 Отговор
    Боче търси някое кученце за Путин пак че мама си трака пусни му и Рая ако трябва!

    22:43 22.11.2025

  • 64 безпартиен

    5 1 Отговор
    Като главен секретар на МВР така бореше престъпността,че тогава имаше най много НЕРАЗКРИТИ поръчкови убийства!След това нивото на управление се вдига и като мин.председател започва да строи магистрали! Резултат видим от всички - нито една завършена,а старите като след бомбардировка!

    22:44 22.11.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 ти ли бе

    3 1 Отговор
    Падарин на бостан....

    23:02 22.11.2025

  • 67 Тома

    4 1 Отговор
    В офиса на Миндич откриха пълна каса с евро и долари и единствено толкова много пари съм виждал на бати Бойко тиквата в чекмеджето

    23:33 22.11.2025

  • 68 ГАД,

    2 2 Отговор
    Спри да даваш нашите пари за оръжие, с което да се убиват хора

    00:20 23.11.2025

  • 69 СЛОНА

    2 0 Отговор
    А СЪГЛАСУВАН ЛИ Е ТОЗИ ПЛАН С НАШИЯТ ПРЕЗИДЕНТ И С ПРЕЗИДЕНТА НА РУСИЯ!!!...???

    Коментиран от #72

    04:28 23.11.2025

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 тиквенсониада

    0 0 Отговор
    И как така чичо Доналд не се е обърнал към Бойчо , та да му направи анализ на обстановката ? Или да го викне в стаята с камината , да нищят международното положение !
    Загубил е от контакта с нашенския простак ! Язък !

    08:40 23.11.2025

  • 72 дебеЛ Лебед

    0 0 Отговор

    До коментар #69 от "СЛОНА":

    А съгласуван ли е със селяка от Банкя и с МАГНИТНИЯ Шопар ?

    08:41 23.11.2025

  • 73 Дядо Мраз

    0 0 Отговор
    Кой помагаше на Виетнам и Афганистан , за да изритат америк. агресор от земите си ?

    08:43 23.11.2025

  • 74 доктор ОХ боли

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "Голям мазникк тоя Борисов":

    Хамелеон от класа е тоз наший юнак с име Бойко и прякор Тиква и Тулуп !

    08:45 23.11.2025

