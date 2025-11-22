Борисов: Планът на САЩ за Украйна е добра основа за устойчив мир

Приветствам продължаващите усилия на Съединените щати и лично на президента Доналд Тръмп за установяване на справедлив, траен и устойчив мир в Украйна. Това написа лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в профила си във "Фейсбук".
Представеният от САЩ план, съдържащ 28 точки, включва важни елементи от фундаментално значение за постигането на устойчив и справедлив мир. Планът е добра основа, върху която да се работи в тясна координация, тъй като сигурността на България, на Европейския съюз и на цяла Европа зависят от окончателните условия и последващите договорености на мира в Украйна, пише Борисов.
Оставаме ангажирани да работим конструктивно в рамките на ЕС и НАТО с нашите партньори от САЩ, за да гарантираме, заедно с Украйна, че бъдещото мирно споразумение ще бъде устойчиво. От началото на войната до този момент България последователно и неотменно подкрепя Украйна. Суверенно остава правото на украинската страна да решава своето бъдеще и път на развитие, смята лидерът на ГЕРБ.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дупничанин
Коментиран от #4
20:18 22.11.2025
2 Хаха
Коментиран от #7
20:19 22.11.2025
3 Какво бързо обръщане
Коментиран от #9
20:20 22.11.2025
4 Лелеееееее
До коментар #1 от "Дупничанин":Борисов, ти защо не си в затвора?! Мястото на крадците като теб е зад решетките.
20:20 22.11.2025
5 Тоя
20:21 22.11.2025
6 ПБТ
20:21 22.11.2025
7 Прав си!
До коментар #2 от "Хаха":Простотията и кражбите са замъглили съзнанието на тази Тиква Борисов.
Коментиран от #43
20:22 22.11.2025
9 ТуТу
До коментар #3 от "Какво бързо обръщане":Опасна лисица е
20:22 22.11.2025
10 Я по-добре
20:23 22.11.2025
11 Пич
20:24 22.11.2025
12 Бялджип
20:25 22.11.2025
13 БиБи
20:25 22.11.2025
14 Жоро
“Съществува фантазия, че, ако дадем повече пари и оръжия на Украйна и наложим повече санкции на противника, победата е близо. Мирът няма да дойде от провалили се политици, живеещи във фантастичен свят! Той ще бъде постигнат от умни хора, живеещи в реален свят!”
ПРАВ Е И ТРЪМП: “УКРАЙНА НЯМА КОЗОВЕ!”
Коментиран от #17
20:27 22.11.2025
15 миче мари що ни го показваш
20:28 22.11.2025
16 Лицемерни 60клуци
20:28 22.11.2025
17 Руски колхозник
До коментар #14 от "Жоро":Като не можеш да играеш карти, не се сяда на масата👍
20:30 22.11.2025
18 Данко Харсъзина
Коментиран от #19, #24, #25
20:31 22.11.2025
19 При Пекин
До коментар #18 от "Данко Харсъзина":Прегледай се.
20:34 22.11.2025
20 Елена
20:34 22.11.2025
21 Спецназ
Украинците да следват САЩ!
НЕМА СТАНЕ, Баце!
Ако украинците сложат оръжие ще лъснат
100 далавери за по 100 милиона откраднати!!!
НЕМА как Баце! пОТНИКА ЩЕ ГИ ГОНИ ДО КРАЙ! фаКТ!
20:34 22.11.2025
22 Николай
Вчера едно беше с папагалите от ЕС, днес с "най-добрия" ти приятел в САЩ
Смешен човек.
20:35 22.11.2025
23 Магнит Пеевски
20:35 22.11.2025
24 Ей,харсъз
До коментар #18 от "Данко Харсъзина":Голям и6рик си
20:37 22.11.2025
25 Бегай
До коментар #18 от "Данко Харсъзина":Да му направиш 🎺
20:38 22.11.2025
27 РАЗХЛАБЛЕНИЯ
20:43 22.11.2025
28 И то да каже
20:44 22.11.2025
29 Калтака
20:46 22.11.2025
36 ?????
Баце махай жовто блакитния прапор от централата на вашта партия и готви нови палета за Путин.
Коментиран от #39
21:01 22.11.2025
37 Тръмп
21:01 22.11.2025
40 коко
Коментиран от #50
21:03 22.11.2025
41 Горски
21:05 22.11.2025
44 Да те светна по въпроса:
До коментар #43 от "Промяна":Простотията на Тиквоча Борисов е силно заразна заразна. А за кражбите му ти знаеш всичко.
21:17 22.11.2025
45 дядо поп
21:24 22.11.2025
46 Срам си за България
21:26 22.11.2025
47 Гарга Сарис
21:44 22.11.2025
48 Дуплекс
21:48 22.11.2025
49 ТоА е голЕм...
21:48 22.11.2025
50 Когато...!
До коментар #40 от "коко":Загине и твое дете на пътя...!
И бащата на Сияна,излезе с ново изявление,за защита децата на пътя...!
21:52 22.11.2025
52 Боко
21:53 22.11.2025
53 гост
21:54 22.11.2025
54 гост
21:58 22.11.2025
55 Никой не те пита както и за еврозоната
22:08 22.11.2025
56 Малеее
22:09 22.11.2025
57 Хубавото на плана е че украйна няма
22:11 22.11.2025
58 Водещата нагло каза че Тръмп бил
22:16 22.11.2025
59 55 от Козлодуй
22:26 22.11.2025
60 Голям мазникк тоя Борисов
Коментиран от #74
22:28 22.11.2025
61 пфф
22:29 22.11.2025
62 Тия които дават оръжия и пари на укрите
22:39 22.11.2025
63 Коцето
22:43 22.11.2025
64 безпартиен
22:44 22.11.2025
66 ти ли бе
23:02 22.11.2025
67 Тома
23:33 22.11.2025
68 ГАД,
00:20 23.11.2025
69 СЛОНА
Коментиран от #72
04:28 23.11.2025
71 тиквенсониада
Загубил е от контакта с нашенския простак ! Язък !
08:40 23.11.2025
72 дебеЛ Лебед
До коментар #69 от "СЛОНА":А съгласуван ли е със селяка от Банкя и с МАГНИТНИЯ Шопар ?
08:41 23.11.2025
73 Дядо Мраз
08:43 23.11.2025
74 доктор ОХ боли
До коментар #60 от "Голям мазникк тоя Борисов":Хамелеон от класа е тоз наший юнак с име Бойко и прякор Тиква и Тулуп !
08:45 23.11.2025