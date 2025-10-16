Новини
Румен Радев: Моят т.нар. политически проект са българските граждани и аз ще отстоявам правата им

16 Октомври, 2025 09:39 1 433 77

Ставаме свидетели на това как Борисов капитулира пред Пеевски и му предава властта. Никой досега не си е позволил да се държи толкова неуважително към министър -председателя. Фигурата на председател на Парламента е обърната като търговия в плод и зеленчук, коментира още държавният глава

Румен Радев: Моят т.нар. политически проект са българските граждани и аз ще отстоявам правата им - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Ставаме свидетели на това как Борисов капитулира пред Пеевски и му предава властта. Никой досега не си е позволил да се държи толкова неуважително към министър -председателя. Фигурата на председател на Парламента е обърната като търговия в плод и зеленчук. Властта не е в институциите, а в двама души, които си я разменят. Моят т.нар. политически проект са българските граждани и аз ще отстоявам правата им. Избирателите не са крепостни селяни. Това заяви президентът Румен Радев пред журналисти, цитиран от novini.bg.

„Ако те наистина са последователни и са гласували закон, с който принуждават и според тях е нормално хората да вършат служебна дейност с лични автомобили, нека стигнат до край, да слязат от лимузините и да вършат служебна работа с лични автомобили“ – за това призова президентът Радев депутатите.

Той коментира и ДАНС и заяви, че проблемът е в това, че тече информация към определени политически фигури и Агенцията трябва да си "влезе във функциите".


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 летец пилот

    45 16 Отговор
    Така е,прав сте,господин генерал!

    Коментиран от #54, #57, #67, #68

    09:40 16.10.2025

  • 2 Кога Бе

    21 40 Отговор
    Минаха 8 години,а ти тепърва правата на българите ли ще почнеш да защитаваш 😀😂😀

    Коментиран от #70

    09:41 16.10.2025

  • 3 Някой

    18 50 Отговор
    Върховният разединител на нацията, Румен Радев, отново публично направи опит да всява смут, омраза и разделение в българското общество“!

    Коментиран от #61

    09:42 16.10.2025

  • 4 си дзън

    13 33 Отговор
    Румен Радев: Моят т.нар. политически проект са българските граждани и аз ще
    се погрижа да бъдат асвабадени от русията отново.

    09:42 16.10.2025

  • 5 Вашето мнение

    41 15 Отговор
    Генерала ще отвее шиши, тиквата, танас и коки.

    Коментиран от #46

    09:43 16.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 госст

    13 31 Отговор
    Юмручето да не забравиш ...

    Коментиран от #11, #66

    09:44 16.10.2025

  • 8 истината е

    14 33 Отговор
    Че този ме кара да търся Плевнелиев

    Коментиран от #16

    09:49 16.10.2025

  • 9 българин

    36 9 Отговор
    Сума ти депутати и чиновници презират българите, но пък преджобват данъците им.
    А дано президентът Румен Радев, след втория си мандат, да основе партия и да удовлетвори българския народ.

    Коментиран от #71

    09:50 16.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ооо, НЕ няма да забрави

    36 8 Отговор

    До коментар #7 от "госст":

    Юмрукът ще се стовари върху мутренските ви сурати!
    Гарантирам ти го.

    Коментиран от #72

    09:51 16.10.2025

  • 12 смях в залата

    12 24 Отговор
    Да благодарим на Радев за Боташ. Вярно е че е в интерес на хората.

    09:53 16.10.2025

  • 13 Фори

    11 33 Отговор
    Над половината , който гласуваха за теб няма да повторят.И аз съжалявам , че ме подведе и се оказа агент на КГБ.
    Като излезе от президентството той е никой!

    Коментиран от #17

    09:53 16.10.2025

  • 14 Ами

    16 3 Отговор
    то времето си минава , нито един миг няма връщане назад , а на хората им се изчака чакалото , голяма част се устрои и живее в чужбина ! Остана мафията и криминална управа и разклоненията им по всички нива !

    09:55 16.10.2025

  • 15 Твоя тъй наречен проект е за...

    12 25 Отговор
    Защита на руските интереси и против интересите и правата на българските граждани... Боташ ефенди.

    09:55 16.10.2025

  • 16 Хмм

    4 4 Отговор

    До коментар #8 от "истината е":

    "И магаре да предложа ще го изберете"

    09:55 16.10.2025

  • 17 Ами

    23 6 Отговор

    До коментар #13 от "Фори":

    и да излезе от президентството, той си остава президент, при това с два мандата, без да си загуби рейтинга, най-висок досега, но няма да се учудя, ако нелегитимният Галъп на цеков нипокаже, че пеевски има рейтинг по-висок от този на президента, КС вече ни показа как става

    Коментиран от #19, #31

    09:58 16.10.2025

  • 18 Как ще отстояваш правата на хората

    10 8 Отговор
    Като те ти орязаха твоите права и ти нищо. Те правят ужасна диктатура ти и нищо. Те крадат и нарушават правилата и ти нищо. Те забраняват референдум и ти мищо. Не виждам абсолютно никакъв смисъл от президентската институция. Съжалявам.

    09:58 16.10.2025

  • 19 Една от съдийките от неговата квота

    9 5 Отговор

    До коментар #17 от "Ами":

    Един вид го предаде. Защо я издигна. Няма усет за хората. Няма усет за нищо. Безполезен е.

    10:01 16.10.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Гост

    4 1 Отговор
    На политици никога вяра, ама никога...

    10:03 16.10.2025

  • 23 гост

    6 3 Отговор
    Заслужилият артист на Република България - Тиква е за затвора.

    10:04 16.10.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Честен човек не може да е президент на

    5 1 Отговор
    Нечестни управляващи и на народ който търпи нечестните управляващи да се гаврят.

    10:04 16.10.2025

  • 26 Знаещ

    5 7 Отговор
    За съжаление не виждам кой друг ще успее да спре постоянното крадене от Боко и Шиши. Не че и Радев е цвете, ама поне само един ще краде а не да се надпреварват кой повече е ,,усвоил,,.

    Коментиран от #36

    10:05 16.10.2025

  • 27 Кюлчетар

    4 7 Отговор
    Браво идоле наш. Пресвети Румене поведи ни срещу мутрата Борисов и неговата шайка. Само на теб вярваме Румене.

    10:05 16.10.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 просто човек

    6 4 Отговор
    Правата на кои хора смята да защитава?
    Това е въпроса.

    Коментиран от #35, #37

    10:08 16.10.2025

  • 30 Не само конституционната ами оная

    5 4 Отговор
    В сем от неговата квота също безполезна. Предателки от къде ги намира. Няма усет.

    10:08 16.10.2025

  • 31 Грешиш

    7 7 Отговор

    До коментар #17 от "Ами":

    Рейтинга му вече е под 40% .

    10:09 16.10.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Ние сме поне два народа българите

    3 4 Отговор

    До коментар #29 от "просто човек":

    Отделно малцинствата и ромите дето са вече първа политическа сила голям смях . Искам да кажа да се смееш ли да плачеш ли.

    10:12 16.10.2025

  • 36 Някой

    5 7 Отговор

    До коментар #26 от "Знаещ":

    Само от Боташ смъкнаха 600 милиона комисионна.

    10:12 16.10.2025

  • 37 Нарича ги българските граждани

    6 4 Отговор

    До коментар #29 от "просто човек":

    Така наричат хората мая манолова и останалите левичарски. Общи приказки са

    10:14 16.10.2025

  • 38 НЕ ГОВОРИ И ОТ МОЕ ИМЕ!!! ПОПОЛИСТ!

    6 10 Отговор
    НЕ СЪМ ТЕ УПЪЛНОМОЩИЛ ДА ЗАЩИТАВАШ МОИТЕ ПРАВА !!! ТИ НЕ СИ МОЯТ ПРЕЗИДЕНТ. НЕ ГОВОРИ И ОТ МОЕ ИМЕ!

    10:15 16.10.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Много несполучливи назначения от

    6 3 Отговор
    Неговите квоти на разни важни позиции. Абсолютно недопустимо. Те вместо да са стожер на неговите права те го предадоха....

    10:18 16.10.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 мнение

    3 2 Отговор
    трябва да се потърси отговорност на всички, които НЕ са видяли, че пеевски упражнява неправомерни сила и положение, до като се снимат с герба. България е тежка, не е лека като любовниците им, ще ги смачка като червеи

    10:21 16.10.2025

  • 46 Неподписан

    0 2 Отговор

    До коментар #5 от "Вашето мнение":

    Всичко се движи от ДАНС.Няма партии няма частни предприемачи.А ДАНС ги действат от англия

    10:22 16.10.2025

  • 47 Кой си ти бе?

    5 9 Отговор
    Кой си ти и на какъв се правиш. Айде излизай от Дондуков по-бързо че имунитетът ти пречи да бъдеш разследван за пътят на Копринката, Боташ, фалшифицирането на изборите и корупцията във ВВС, корупцията с назначаването на любовницата ти на работа и др.

    Коментиран от #49

    10:22 16.10.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Назначен и довлечен от КГБ

    5 8 Отговор

    До коментар #47 от "Кой си ти бе?":

    генерал от КГБ го довлече и предложи да бъде издигнат за президент. Значи е национален предател и агент на Кремъл. Още да не забравяме че има да отговаря за това че беше превърнал Президенството в бюро за руски разузнавачи и партийна централа.

    10:24 16.10.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Мадагаскар

    7 4 Отговор
    Скъсай си пагоните съветски генерале! Скъсай си ги! Всички след 1944 години с поставените съветски нашивки по високите етажи на армията сте за съд! Особено тези около 1989 година, които се изгавриха със своите съграждани и заеха страната на политическата олигархия на БКП и съдействаха да бъдат опазени. За да може децата им днес да да в държавните институции! Предатели. Мадагаскар има по-достойна армия която застана зад своите съграждани!

    Разправят България имала силна армия, наистина достоен виц. Цитиран не знам си колко самолета, не знам си колко танка, не знам си колко каскета. И какво, когато генералитетът е със затрито българско самосъзнание? В Турция са сваляли правителствата, забранявали са ги. В Гърция също, на 2 пъти май е било. Тези държави са имали силни армии, които са избирали народа! Не задкулисната олигархия и политиците, които са тясно свързани. Силна е онази армия която стои до народа. Генералитетът на нашата армия е много далеч от народа. Вече политици и бизнесмени, корумпирани селяндури. Хайде пак, кой е има силната армия?

    10:25 16.10.2025

  • 52 ТрамПлин

    5 4 Отговор
    Къде ще водиш гражданите, бе? Ти си зависим като колегите си - тиквата и дебелото. Страхлива мишка!

    10:26 16.10.2025

  • 53 Само Тиквата не разбра,

    2 4 Отговор
    че който с Пеевски се е хванал, добро не е видял и затова приключи. Пеевски е проклятието на българите и България

    Коментиран от #65

    10:26 16.10.2025

  • 54 Голем смех

    7 4 Отговор

    До коментар #1 от "летец пилот":

    Тоя и за фатмак не става, камо ли за генерал :) хахахахахахаха

    10:26 16.10.2025

  • 55 Лицемер,

    5 1 Отговор
    но честен - винаги "в синергия с дневния ред на САЩ", - както сам си призна на всеслушание. Единствено не отговаря дали дневният ред на САЩ е еднопосочен с дневния ред на ЕС, на България и на българските граждани. По този въпрос мълчи като риба, но не пропуска да се снима с американски президент (когато може).

    10:26 16.10.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Зъл пес

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "летец пилот":

    Тоя Гумен вече изплиска легена.Бива популизъм ама неговия удари всички в земята.

    Коментиран от #60

    10:27 16.10.2025

  • 58 А не.... не...

    2 5 Отговор
    Благодаря, не искам да ми защитаваш и отстояваш правата ми, видях как ми отстояваше и защитаваше правата с Боташ, и на всичко отгоре се опитваш и пак да ни натикаш в руския кенеф, аре разкарай се от полезрението на българите, нямаме нужда от теб.

    Коментиран от #69

    10:28 16.10.2025

  • 59 Бай Араб

    3 5 Отговор
    Мунчо в затвора . Руските пари свършиха .

    10:29 16.10.2025

  • 60 Стига

    4 1 Отговор

    До коментар #57 от "Зъл пес":

    спами, бе! Над 40 поста пусна. Заработи си вече баничката.

    Коментиран от #73

    10:29 16.10.2025

  • 61 Бастардо

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Някой":

    Отличен коментар.Има и разумно мислещи хора.

    10:30 16.10.2025

  • 62 Пеевските

    3 0 Отговор
    Пудели газ пикаят.

    10:30 16.10.2025

  • 63 Шьофьорчето

    1 3 Отговор
    Радев ще ги издуха като буря,ще го отнесат като бръмбар сламка и ще има шут в дупето.

    10:31 16.10.2025

  • 64 Бай Араб

    3 6 Отговор
    Руските пари свършиха ,сега разчита на комисионните от Боташ. Мунчо в затвора !

    10:32 16.10.2025

  • 65 ДПС са проблема

    3 0 Отговор

    До коментар #53 от "Само Тиквата не разбра,":

    Пеевски е временно явление като всеки човек. Но ти да създадеш в страната си етническа партия !?! СДС извърши националното предателство ДПС и останалите злини. Те не им върнаха имената. Те им дадоха нови имена. Два възродителни процеса имаше досега.

    Коментиран от #75

    10:32 16.10.2025

  • 66 Зъл пес

    1 3 Отговор

    До коментар #7 от "госст":

    Хаха,хубав коментар.Развесели ме в този мрачен ден.

    10:32 16.10.2025

  • 67 Я кажи ми облаче бяло,

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "летец пилот":

    къде са българските 13 бр. щурмови самолети Су-25? Бяха 14 броя, един се разби, останаха 13 бр. Дали са в България или отдавна са подарени на киевските юдо-фашисти и укро-нацисти?

    Радев, като върховен главнокомандващ, защо мълчи по въпроса?

    Коментиран от #76

    10:33 16.10.2025

  • 68 Голем дебил

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "летец пилот":

    Българи,не развивайте стокхолмски синдром към Гумен.Така направихте с пиците с кршстали,и сега се чудим как да ги разлюбим!

    10:35 16.10.2025

  • 69 А нье бе

    3 0 Отговор

    До коментар #58 от "А не.... не...":

    А нье бе

    10:38 16.10.2025

  • 70 Дъртият пенсионер от Дондуков

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Кога Бе":

    Тоя дърт пенсионер ли ще прави партия. Голям смях ще пада. Колкото Доган може да направи партия толкова и военният пенсионер. Че кой ще му повярва на тоя и кой ще гласува за него. На 63 години е пенсионерът. А пък има и да отговаря на много въпроси на прокурори и следователи за Боташ, корупцията във ВВС, корупцията по Митниците , Копринков и прочие. Айде бегай от тъка.

    10:40 16.10.2025

  • 71 Бай Благой

    2 3 Отговор

    До коментар #9 от "българин":

    Аха ш тъ управлява.Към масква,с остена.Има една приказка:Дай на глупавия власт и му гледай сеира.Но в случая Гадев,е много опасно да давоме власт.Кой знае още колко Боташи ще нарои.

    10:41 16.10.2025

  • 72 Алооо

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "Ооо, НЕ няма да забрави":

    Не слагай тигана,рибата е още в морето.

    10:44 16.10.2025

  • 73 Зъл пес

    1 3 Отговор

    До коментар #60 от "Стига":

    Аааа,не ме обиждай,много повече са:)))

    10:53 16.10.2025

  • 74 Националния интерес

    3 0 Отговор
    Може да се отстоява от българин който познава историята такава каквато е. Хората както казва един човек или българските граждани както казват други хора са на второ място. На първо място е националния интерес. Точно националния интерес на България не е защитен вече 35 години факт.

    10:54 16.10.2025

  • 75 Проблема е че чукча писател не читател

    1 0 Отговор

    До коментар #65 от "ДПС са проблема":

    Това е проблема на демокрацията.

    10:58 16.10.2025

  • 76 Например ти

    1 0 Отговор

    До коментар #67 от "Я кажи ми облаче бяло,":

    Защо си сложило това заглавие ? Каквото и да си написало глупавото заглавие отблъсква читателите.

    11:00 16.10.2025

  • 77 Лайковете не работят освен за соросоиди

    0 0 Отговор
    Рекламата е поднесена така че да пречи на хората. Смислен форум няма. Има циганиия.

    11:04 16.10.2025

