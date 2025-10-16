Румен Радев: Моят т.нар. политически проект са българските граждани и аз ще отстоявам правата им

Ставаме свидетели на това как Борисов капитулира пред Пеевски и му предава властта. Никой досега не си е позволил да се държи толкова неуважително към министър -председателя. Фигурата на председател на Парламента е обърната като търговия в плод и зеленчук. Властта не е в институциите, а в двама души, които си я разменят. Моят т.нар. политически проект са българските граждани и аз ще отстоявам правата им. Избирателите не са крепостни селяни. Това заяви президентът Румен Радев пред журналисти, цитиран от novini.bg.

„Ако те наистина са последователни и са гласували закон, с който принуждават и според тях е нормално хората да вършат служебна дейност с лични автомобили, нека стигнат до край, да слязат от лимузините и да вършат служебна работа с лични автомобили“ – за това призова президентът Радев депутатите.

Той коментира и ДАНС и заяви, че проблемът е в това, че тече информация към определени политически фигури и Агенцията трябва да си "влезе във функциите".