Пеевски: Всичко е в ръцете на Борисов дали ще хвърли държавата в бездната

Лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски заяви, че е говорил с премиера Росен Желязков и ги изчаква, съобщават от Dariknews.bg.

"Щели да имат решение до понеделник, предполагам, че той изчаква Борисов, всичко е в ръцете на Борисов дали ще хвърли държавата в бездната", посочи в кулоарите на парламента Пеевски.

Той посочи, че те винаги са в готовност за преговори. "Видяхте колко време подкрепяме този кабинет без нищо, само заради хората. Готови сме и така да продължим да го подкрепяме, готови сме и да споделим отговорността. Ние имаме здрав гръб, можем да носим отговорност", заяви лидерът на "ДПС-Ново начало".

На въпрос дали ще дадат министри в кабинета, Пеевски гарантира, че ако има нужда да се сподели отговорността в управлението "и на ГЕРБ им тежи", те са готови да поемат такава отговорност.

По повод писмото на президента Румен Радев до началника на НСО за служебните коли, Пеевски коментира: "Това е пълен популизъм, Румен трябва да слезе въобще от колите, защото в момента си прави партията, имам всички данни за това и по места, така че не е почтено и ако има някаква воинска доблест, още днес да подаде оставка, да излезе, да си направи партията, да си я развива и когато има избори, да се яви на тях".