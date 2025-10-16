Новини
България »
Всички градове »
Пеевски: Всичко е в ръцете на Борисов дали ще хвърли държавата в бездната

Пеевски: Всичко е в ръцете на Борисов дали ще хвърли държавата в бездната

16 Октомври, 2025 10:08 1 825 82

  • делян пеевски-
  • бойко борисов-
  • държава-
  • бездна

"Румен трябва да слезе въобще от колите, защото в момента си прави партията, имам всички данни за това и по места, така че не е почтено и ако има някаква воинска доблест, още днес да подаде оставка, да излезе, да си направи партията, да си я развива и когато има избори, да се яви на тях"., коментира още лидерът на "ДПС- Ново начало"

Пеевски: Всичко е в ръцете на Борисов дали ще хвърли държавата в бездната - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски заяви, че е говорил с премиера Росен Желязков и ги изчаква, съобщават от Dariknews.bg.

"Щели да имат решение до понеделник, предполагам, че той изчаква Борисов, всичко е в ръцете на Борисов дали ще хвърли държавата в бездната", посочи в кулоарите на парламента Пеевски.

Той посочи, че те винаги са в готовност за преговори. "Видяхте колко време подкрепяме този кабинет без нищо, само заради хората. Готови сме и така да продължим да го подкрепяме, готови сме и да споделим отговорността. Ние имаме здрав гръб, можем да носим отговорност", заяви лидерът на "ДПС-Ново начало".

На въпрос дали ще дадат министри в кабинета, Пеевски гарантира, че ако има нужда да се сподели отговорността в управлението "и на ГЕРБ им тежи", те са готови да поемат такава отговорност.

По повод писмото на президента Румен Радев до началника на НСО за служебните коли, Пеевски коментира: "Това е пълен популизъм, Румен трябва да слезе въобще от колите, защото в момента си прави партията, имам всички данни за това и по места, така че не е почтено и ако има някаква воинска доблест, още днес да подаде оставка, да излезе, да си направи партията, да си я развива и когато има избори, да се яви на тях".


България
Поставете оценка:
Оценка 1.2 от 27 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Момчето

    36 0 Отговор
    Оправи и ББ след АД с 400 км. ч.

    Коментиран от #5

    10:11 16.10.2025

  • 2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    30 0 Отговор
    БорисОФ:
    Делене, подай ми белия пешкир,
    ДА ГО ФЪРЛА❕

    Коментиран от #8

    10:12 16.10.2025

  • 3 "Красив", "умен",

    42 0 Отговор
    "възпитан", особено "добре сложен", с "миловидно излъчване" на млада хиена, подговен за изборите. Сега КОЙ очаква да стане Премиер, Президент, Патриарх и Главен Мюфтия!

    10:12 16.10.2025

  • 4 Ха - ха , какво двуличие.

    41 0 Отговор
    Рекет на рекета.

    10:13 16.10.2025

  • 5 Трол

    26 3 Отговор

    До коментар #1 от "Момчето":

    Като ги оправи всичките, ще оправи и България.

    10:13 16.10.2025

  • 6 Тоя шопар

    63 2 Отговор
    Може да вика Румен на баща си

    10:13 16.10.2025

  • 7 Да ама не

    39 1 Отговор
    Всички - вън. Борисов- вън! Дебелото- вън! Тримореца - вън. Жалко циркови артисти!

    10:13 16.10.2025

  • 8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    21 1 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Делян го погледна и му връчи...
    САМО КОЛА НА БЯЛОТО ЗНАМЕ❕

    10:13 16.10.2025

  • 9 Хей ръчички ,

    22 0 Отговор
    хей ги две........
    едната мие другата .

    10:14 16.10.2025

  • 10 Хмм

    35 2 Отговор
    говорил с водопада и той му докладва като на върховен главоначалник, г-н Борисов наистина ви изядоха партията заедно с премиера начело

    10:15 16.10.2025

  • 11 Тома

    36 1 Отговор
    С това лице мамута не става и за овчар или козар.А чакаме този да вдигне държавата.

    10:15 16.10.2025

  • 12 избирател

    45 0 Отговор
    Откакто се появи този човек , държавата буквално е в катастрофа , заради неговите амбиции . Тук е въпроса , ние искаме ли да му подарим държавата или тя е на всички нас?

    Коментиран от #60

    10:15 16.10.2025

  • 13 Голфаровото гоги

    23 1 Отговор
    Избори до дупка

    10:15 16.10.2025

  • 14 Хасковски каунь

    27 0 Отговор
    Режисиран Пазарджик! Нямаше как БОКО да се уж дистанцира за пред народа от голямото Д с голямото Г.
    Сега стана дюшеш.

    10:15 16.10.2025

  • 15 В една друга

    29 0 Отговор
    бяла държава отдавна да си по месарските ветрини нацепен на пържолки!

    10:15 16.10.2025

  • 16 Всички сте

    22 3 Отговор
    Зависими! Всички! Ти от простотията си и свинската си природа. Борисов от мутренската си, Радев от селската си . Да бъдете велики! Нещастни комплексари!

    10:15 16.10.2025

  • 17 456

    34 2 Отговор
    Егати пр0ст0то. " Румен " тоЯ държавата за собственост ли я има? Абе ,кИлеш във ВСЯКА ДЪРЖАВА ПО СВЕТА президента е със специална охрана.

    Коментиран от #27, #57

    10:15 16.10.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 българка

    28 0 Отговор
    Е, тя сега България е точно в бездната.... на дъното. Благодарение най- вече на "Голямото Д" и "Лъжливото Б" .
    Като се разкарате, може да има шанс да се отблъсне от дъното поне малко нагоре.

    10:17 16.10.2025

  • 20 ватман

    28 0 Отговор
    Румен ще слезе от колите, котаго ти слезеш!

    10:18 16.10.2025

  • 21 Ами

    28 0 Отговор
    сбъркал е адреса, президентът не е борисов или премиера желязков, че да им казва какво да правят, толкова са елементарни, че не съзнават какви глупости вършат и как се излагат, говорил с премиера и той му докладва

    10:18 16.10.2025

  • 22 123456

    27 1 Отговор
    Ако управлява държавата , как ще се срешне с някой от чуждите лидери .Самите те няма да искат да се виждат с някой тежко санкциониран и държавата ще изпадне в международна изолация

    10:18 16.10.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Ами

    22 0 Отговор
    и ти трябва да слезеш от бронираните държавни коли , ама нещеш...

    10:19 16.10.2025

  • 25 99999999999

    23 0 Отговор
    Стана много опасен за държавата

    10:20 16.10.2025

  • 26 Тц,тц

    29 1 Отговор
    Гледах 2-минутното включване на Пеевски пред медиите! Шокиран съм от държанието на така наречените репортерки! И все повече става ясно,ЗАЩО Борисов навремето ги асоциира с МИСИРКИ!

    10:20 16.10.2025

  • 27 Да ама не

    10 21 Отговор

    До коментар #17 от "456":

    Радев до вчера рева ,че му вземали возилата, днес реши да прави пиар! Да беше дал пример по- рано. На Деса бяха дали чисто ново БМВ- 300 бона, преди месец. Той се отказвал- ходи във Варна с кортеж , който Путин няма!!Аман от циркове! Всички са един дол!

    Коментиран от #40

    10:21 16.10.2025

  • 28 889988

    28 2 Отговор
    Румен както го нарича , все още е върховен главнокомандващ , както любезно му намекна

    10:21 16.10.2025

  • 29 Какво стана

    21 0 Отговор
    С герберката лъжа,че Асен е бил изтеглил и похарчил 9 милиарда за 9 дни???

    10:21 16.10.2025

  • 30 Истината

    28 0 Отговор
    Борисов приключи.. Който с Пеевски се е хванал, добро не е видял. Пеевски е проклятието на българите и България.

    10:21 16.10.2025

  • 31 Много възпитано

    27 0 Отговор
    това момче, чак до завидиш на майката, която го е възпитала . На президент и по-възрастен от нето се обръща на малко име и му говори на " ти" . Неспасяем!

    10:22 16.10.2025

  • 32 Баш софиянец

    20 0 Отговор
    Вие двамата с тиквуна ВЕЧЕ я хвърлихте в бездната. По всички линии сме в бездната: с влизането в еврозоната, с включването в коалицията на желаещите, с унищожаването на всички институции в тази страна, с ТОТАЛТАТА корупция, с повсеместното царство на некадърността, с феодализирането на регионите, с липсата на всякаква справедливост...Мога още много да изброявам. Ти, пародия на човешсо същество, ВЕЧЕ я хвърли в бездната!

    10:22 16.10.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 мнение

    17 0 Отговор
    пеевски иска да управлява държава и народ, ама няма нито народ, който иска да го управлява, нито държава. затворът в Яши ще бъде новото начало за пеевски. туморът е полезен само за метастазите си, за това трябва да се открият всички метастази на пеевски навсякъде

    10:25 16.10.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 шишке

    13 1 Отговор
    Разпореди на тиквата да не взимат запрати, докато не работят или да ги дарят

    10:27 16.10.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 отговор

    13 1 Отговор
    Бойко ще направи с Ердоган голяма мизерия на пеевски, няма да вземе и един глас от Турция, ше гонят избирателите му като фундаменталисти и ще ги сържат по арестите, когато са изборите в България

    10:27 16.10.2025

  • 39 Емигрант

    15 0 Отговор
    "Светецът-икона" на българската простащина отново обвинява и този път чрез "шменди-капели", уж Борисов ще бъде виновен пък го подкрепя в провалът на кворум ! Що за български простак трябва да си за да подкрепяш това престъпно НЕЩО на избори ? Значи Борисов ще хвърли държавата в бездната обаче аз ще му дам за министри от моите ако има нужда, демек ЗАЕДНО ЩЕ Я МЕТНЕМ ТАЗИ КОЧИНА В БЕЗДНАТА ! Вече открито и без угризения НАМАГНИТЕНИЯ обяснява как ще ликвидира България и С КОГО !

    10:28 16.10.2025

  • 40 456

    9 3 Отговор

    До коментар #27 от "Да ама не":

    По закон ,държавният глава / в случая Румен Радев/ + неговото семейство/ съпруг/ а/ в случая г-жа Десислава Радева се охранява от НСО както и имат право/ задължително/ автомобил на НСО. Тези автомобили са подсигурени и са част от охраната. Никъде в света няма президент със собствен автомобил да ползва. Това ,че някои зaвиждат и мечтаят за охраната и злобata им е до небесата е друг проблем.

    Коментиран от #45

    10:28 16.10.2025

  • 41 Тримата от запаса

    4 2 Отговор
    Въртят се от години. Никой от вас не беше поканен на встъпването на Тръмп. Никой. Радев не изпрати съболезнователна телеграма за убийството на Чарли Кърк! Всички сте служители на британиш- в САЩ ви имат картотеката.

    10:30 16.10.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 456

    12 3 Отговор
    А по- бързо президента Радев да прави партия, че ми омръзнаха тези.

    10:31 16.10.2025

  • 45 Десоо,

    3 3 Отговор

    До коментар #40 от "456":

    Толкова ти е мярката. Завиждали ? Тъпанарка- ходи се снимай пак с Макрон.

    Коментиран от #48, #56

    10:33 16.10.2025

  • 46 1111

    0 0 Отговор
    Хубаво е, че имаш мнение, но от теб нищо не зависи!

    10:33 16.10.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Ти си много тъпп бе,

    3 1 Отговор

    До коментар #45 от "Десоо,":

    от село Тъпанарово ли си ?

    Коментиран от #52

    10:35 16.10.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Мустафа

    4 0 Отговор
    Прасето има голям апетит, захапал е Биби и ще го глътне!

    10:37 16.10.2025

  • 51 Ухаааа

    3 0 Отговор
    То държава няма! Има Държавичка на бесни, крадливи кучета.

    10:39 16.10.2025

  • 52 Тримата от запаса

    2 0 Отговор

    До коментар #48 от "Ти си много тъпп бе,":

    От Славяново, ама пише , че съм от Димитровград, в селото ни нямаше родилно

    10:39 16.10.2025

  • 53 Полицай II степен

    0 4 Отговор
    Видяхте колко време подкрепяме този кабинет без нищо, само заради хората.
    101010101
    Хората наистина работят за хората, на мен например ми увеличиха възнаграждението.
    Сега съм истински европеец, купих си нов телевизор, гледах Кръстникът на 4К, лятото ходих на Гърция, на жената купих нови парцали, на детето плейстейшън. Не е без нищо. Спокойно мога да кажа, че съм доволен от това правителство и работата му за хората!

    10:40 16.10.2025

  • 54 Мнение

    3 0 Отговор
    Всичко е заграбено от тебе и толупа, във вашите ръце е. Алчни, ненаситни, продажни боклуци. Ограбихте народа и държавата, и сега "беш Лиске да бягаме". Така постъпват страхливците като вас. Какво може да се очаква от доказани и осъдени крадци.

    10:43 16.10.2025

  • 55 Пешо

    4 1 Отговор
    Прасето като какъв иска Радев да се махне от президентството .
    Като много иска да предложи импиичмънт на президента .
    Ама не му стиска .

    10:43 16.10.2025

  • 56 456

    2 1 Отговор

    До коментар #45 от "Десоо,":

    "Uмен прочети правилника на НСО кого охранява. Това са световни правила. Един път ги написах.
    1.Президента + семейство
    2.Външен министър + семейство
    3. Председател на Народното събрание + семейство
    4. Министър председател + семейство.
    5. Право на охрана от НСо имат в рамките на 1година след приключване на мандат президента.
    Други нямат право. Но ,да ми спориш за действащ президент и първата дама ....🤣🤣🤣майко мила докъде стигнахте.

    Коментиран от #61

    10:43 16.10.2025

  • 57 абе кирпич!

    2 5 Отговор

    До коментар #17 от "456":

    Тук става въпрос за използване и злоупотреба на държавните ресурси за лична изгода.Румен си организира лична партия с държавното гориво.Това не го ли разбираш.Никой не му отнема екстрите по конституция.Дори използва сградата на президентството за същите цели.Там е щаба на бъдещата Му партия.Администрацията която е на държавна заплата,също е ангажирана в организацията.А и всички са военни пенсионери,и президента и антуража Му.Десито кой знае на какъв щат се води и тя на служба.Може и тя да е в пенсия отдавна,или с ТЕЛК.

    Коментиран от #67, #69

    10:44 16.10.2025

  • 58 Този "кабинет"

    2 0 Отговор
    не е никакъв МС а точно кабинет. Само за това е прав Пеевски. А дали го подкрепя "този кабинет" без нищо, само заради хората е направо смехотворно.

    10:46 16.10.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Лалю

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "избирател":

    Кой човек?Поясни де.Не можем да гадаем.

    10:50 16.10.2025

  • 61 Тримата от запаса

    1 2 Отговор

    До коментар #56 от "456":

    Защо не четеше другите закони селянинът от Славяново. Защо обнародва приемане на еврото когато имаше списък от над 600 000 подписали се граждани на България! Обнародва решението си в Държавен вестник! Ще ми излиза после уж да го уважи. Мръсен лицемер!

    10:50 16.10.2025

  • 62 Боклуците на Боклука

    3 0 Отговор
    Боклук, по,-голяма бездна от тебе и Тиквата няма 🤜🚽

    10:50 16.10.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 9ти септември

    1 0 Отговор
    Да те хвърли в Беляне

    10:50 16.10.2025

  • 65 Да бе да, знаем

    3 0 Отговор
    Йордан Цонев винаги е готов да поеме тежката отговорност да направи поредният малоумен бюджет

    10:51 16.10.2025

  • 66 Кочо Дъргата

    4 0 Отговор
    Дебелия е ожълтил гащите. Шубе го, щото булка Тиква се разсмърдя. Сигурно уговаря Борисов както се уговаря шавлива булка: "Трай, булка, и на следващите избори ще разпределя повече гласове и за ГЕРБ. Сега дадох малко на БСП - наши хора ченгета. После ще има и за тебе, ако не вдигаш много шум."
    Мисля, че Булка Тиква ще приеме предложението....

    10:51 16.10.2025

  • 67 Тримата от запаса

    1 3 Отговор

    До коментар #57 от "абе кирпич!":

    Деса работи за Славуцата десет години! После за администрацията на Давос! Факт! Проверете последното!

    10:52 16.10.2025

  • 68 Промяна

    0 1 Отговор
    ДЪРЖАВНИЦИ И ЛИДЕРИ НА БЪЛГАРИЯ А ВИЕ ПЛАТЕНИ БЕДНИ ДОПИСНИЦИ ТУК НЕ СТЕ НАРОДА А ГЛАДНИ МИЗЕРНИЦИ

    10:53 16.10.2025

  • 69 456

    2 0 Отговор

    До коментар #57 от "абе кирпич!":

    Кирпич ще викаш на баща си.
    2. Презизидентът и съпругата/ първата дама/ се охраняват ПО ВСЯКО ВРЕМЕ. Дори и при лични срещи.

    10:54 16.10.2025

  • 70 Скоро ще хвърчат мутренски глави!?

    3 0 Отговор
    Ако Радев обедини народа, ще стане българският освободител, ще вкара шопарите в кауша!

    10:54 16.10.2025

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Шьофьорчето

    0 0 Отговор
    Държавата в бездната- върви с уверени крачки към ръба на пропастта и следващата уверена крачка..............

    10:56 16.10.2025

  • 73 Десоо,

    1 1 Отговор

    До коментар #63 от "Бялджип":

    Взеха ти БМВто? Май не.. Е, от бюджета само 300 бона.нали? Мелания реши да станеш? Ама Радев е един льотчик, който е зависим от дълбоките. Мелания има финес и характер- ти, нямаш

    10:56 16.10.2025

  • 74 И аз видях интервюто на боко

    0 0 Отговор

    До коментар #71 от "Според бившия евродепутат Бареков":

    Цялото е тук признава че за 10 месеца са източили с пеев държавата до шушка

    10:59 16.10.2025

  • 75 Аман

    0 0 Отговор
    Ми тя държавата е в бездната. Кой очаква от глупави и крадливи хора да правят умна политика? Но всъщност ние сме си виновни.

    11:00 16.10.2025

  • 76 Подготвя се

    0 0 Отговор
    Най голямата мушингия ,от 01 01 2026 няма да влезе еврото ,а ще падне борда .Така че подготвяйте се за събитията през 1997 г

    11:02 16.10.2025

  • 77 Неподписан

    0 0 Отговор
    Шопаре,ти пък ко разбираш от войнска доблест,маминото синче - връзкарчето на татко си шефа на ДАНС...

    11:02 16.10.2025

  • 78 Пеевски поставя Борисов отговорен!!

    1 0 Отговор
    Пеевски поставя Борисов в центъра на отговорността.
    "Всичко е в ръцете на Борисов дали ще хвърли държавата в бездната."
    Какво означава това?
    Пеевски прехвърля отговорността за бъдещето на страната не на правителството, не на парламента, а лично на Борисов.
    Това е завоалирано предупреждение или дори форма на натиск:
    „Ние те крепим, но ако решиш да се правиш на опозиция – ще те изобличим като виновен.“
    Какво показва?
    Че ДПС реално диктува дневния ред, а Борисов все още балансира между зависимост и лидерство.
    Пеевски се позиционира като равноправен или дори НАД Борисов в новата коалиционна конфигурация.

    11:02 16.10.2025

  • 79 Министерството на финансите

    0 0 Отговор
    Продължава да отказва да предостави проект и макроикономическа рамка за 2026 и точно там е заровено кучето. Който го предложи и гласува после няма да го има в политиката. Изключвам ДПС защото това реално не е партия и членовете и не са мислещи индивиди. Ако бяха такива никога за ДПС не биха гласували. Бюджет не се предлага и за поредна година широко обществено обсъждане няма да има.

    11:03 16.10.2025

  • 80 Пряк политически удар по президента

    2 1 Отговор
    "Румен трябва да слезе въобще от колите, защото в момента си прави партията..."
    Какво означава това?
    Пеевски обвинява Радев, че използва ресурсите и позицията си като президент, за да изгражда своя политическа сила задкулисно.
    Прави го чрез нападка по „моралността“ и „почтеността“ на Радев — обвинява го, че няма доблест.
    Защо го прави?
    За да делегитимира всеки политически проект на Радев, преди той да е започнал реално.
    За да обезоръжи президента като обществен фактор и да го извади от уравнението на предстоящите избори (ако има такива).
    Това е опит да го принуди да действа открито или да се оттегли.

    11:03 16.10.2025

  • 81 Твърдение за „данни“ и мрежа по места

    1 0 Отговор
    "...имам всички данни за това и по места..."
    Какво значи?
    Това е ЗАПЛАХА, завоалирана като информация. Сигнал към Радев: „Знаем какво правиш, къде и с кого.“
    Така Пеевски демонстрира контрол върху службите, местната власт или влиянието си в дълбоката държава.
    Може да е и ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, че ако Радев не се откаже от плановете си, ще последва КОМПРОМАТНА или ИНСТИТУЦИОНАЛНА АТАКА.

    11:05 16.10.2025

  • 82 Основно политическо послание на Пеевски

    1 0 Отговор
    Играта вече е между Борисов и Пеевски. Радев трябва да напусне сцената.

    11:06 16.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол