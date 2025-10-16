Пеевски: Всичко е в ръцете на Борисов дали ще хвърли държавата в бездната

Лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски заяви, че е говорил с премиера Росен Желязков и ги изчаква, съобщават от Dariknews.bg.
"Щели да имат решение до понеделник, предполагам, че той изчаква Борисов, всичко е в ръцете на Борисов дали ще хвърли държавата в бездната", посочи в кулоарите на парламента Пеевски.
Той посочи, че те винаги са в готовност за преговори. "Видяхте колко време подкрепяме този кабинет без нищо, само заради хората. Готови сме и така да продължим да го подкрепяме, готови сме и да споделим отговорността. Ние имаме здрав гръб, можем да носим отговорност", заяви лидерът на "ДПС-Ново начало".
На въпрос дали ще дадат министри в кабинета, Пеевски гарантира, че ако има нужда да се сподели отговорността в управлението "и на ГЕРБ им тежи", те са готови да поемат такава отговорност.
По повод писмото на президента Румен Радев до началника на НСО за служебните коли, Пеевски коментира: "Това е пълен популизъм, Румен трябва да слезе въобще от колите, защото в момента си прави партията, имам всички данни за това и по места, така че не е почтено и ако има някаква воинска доблест, още днес да подаде оставка, да излезе, да си направи партията, да си я развива и когато има избори, да се яви на тях".
27 Да ама не
До коментар #17 от "456":Радев до вчера рева ,че му вземали возилата, днес реши да прави пиар! Да беше дал пример по- рано. На Деса бяха дали чисто ново БМВ- 300 бона, преди месец. Той се отказвал- ходи във Варна с кортеж , който Путин няма!!Аман от циркове! Всички са един дол!
Коментиран от #40
10:21 16.10.2025
10:21 16.10.2025
10:22 16.10.2025
32 Баш софиянец
40 456
До коментар #27 от "Да ама не":По закон ,държавният глава / в случая Румен Радев/ + неговото семейство/ съпруг/ а/ в случая г-жа Десислава Радева се охранява от НСО както и имат право/ задължително/ автомобил на НСО. Тези автомобили са подсигурени и са част от охраната. Никъде в света няма президент със собствен автомобил да ползва. Това ,че някои зaвиждат и мечтаят за охраната и злобata им е до небесата е друг проблем.
45 Десоо,
До коментар #40 от "456":Толкова ти е мярката. Завиждали ? Тъпанарка- ходи се снимай пак с Макрон.
от село Тъпанарово ли си ?
До коментар #45 от "Десоо,":от село Тъпанарово ли си ?
52 Тримата от запаса
До коментар #48 от "Ти си много тъпп бе,":От Славяново, ама пише , че съм от Димитровград, в селото ни нямаше родилно
53 Полицай II степен
101010101
Хората наистина работят за хората, на мен например ми увеличиха възнаграждението.
Сега съм истински европеец, купих си нов телевизор, гледах Кръстникът на 4К, лятото ходих на Гърция, на жената купих нови парцали, на детето плейстейшън. Не е без нищо. Спокойно мога да кажа, че съм доволен от това правителство и работата му за хората!
55 Пешо
Като много иска да предложи импиичмънт на президента .
Ама не му стиска .
56 456
До коментар #45 от "Десоо,":"Uмен прочети правилника на НСО кого охранява. Това са световни правила. Един път ги написах.
1.Президента + семейство
2.Външен министър + семейство
3. Председател на Народното събрание + семейство
4. Министър председател + семейство.
5. Право на охрана от НСо имат в рамките на 1година след приключване на мандат президента.
Други нямат право. Но ,да ми спориш за действащ президент и първата дама ....🤣🤣🤣майко мила докъде стигнахте.
57 абе кирпич!
До коментар #17 от "456":Тук става въпрос за използване и злоупотреба на държавните ресурси за лична изгода.Румен си организира лична партия с държавното гориво.Това не го ли разбираш.Никой не му отнема екстрите по конституция.Дори използва сградата на президентството за същите цели.Там е щаба на бъдещата Му партия.Администрацията която е на държавна заплата,също е ангажирана в организацията.А и всички са военни пенсионери,и президента и антуража Му.Десито кой знае на какъв щат се води и тя на служба.Може и тя да е в пенсия отдавна,или с ТЕЛК.
60 Лалю
До коментар #12 от "избирател":Кой човек?Поясни де.Не можем да гадаем.
61 Тримата от запаса
До коментар #56 от "456":Защо не четеше другите закони селянинът от Славяново. Защо обнародва приемане на еврото когато имаше списък от над 600 000 подписали се граждани на България! Обнародва решението си в Държавен вестник! Ще ми излиза после уж да го уважи. Мръсен лицемер!
66 Кочо Дъргата
Мисля, че Булка Тиква ще приеме предложението....
67 Тримата от запаса
До коментар #57 от "абе кирпич!":Деса работи за Славуцата десет години! После за администрацията на Давос! Факт! Проверете последното!
69 456
До коментар #57 от "абе кирпич!":Кирпич ще викаш на баща си.
2. Презизидентът и съпругата/ първата дама/ се охраняват ПО ВСЯКО ВРЕМЕ. Дори и при лични срещи.
73 Десоо,
До коментар #63 от "Бялджип":Взеха ти БМВто? Май не.. Е, от бюджета само 300 бона.нали? Мелания реши да станеш? Ама Радев е един льотчик, който е зависим от дълбоките. Мелания има финес и характер- ти, нямаш
74 И аз видях интервюто на боко
До коментар #71 от "Според бившия евродепутат Бареков":Цялото е тук признава че за 10 месеца са източили с пеев държавата до шушка
78 Пеевски поставя Борисов отговорен!!
"Всичко е в ръцете на Борисов дали ще хвърли държавата в бездната."
Какво означава това?
Пеевски прехвърля отговорността за бъдещето на страната не на правителството, не на парламента, а лично на Борисов.
Това е завоалирано предупреждение или дори форма на натиск:
„Ние те крепим, но ако решиш да се правиш на опозиция – ще те изобличим като виновен.“
Какво показва?
Че ДПС реално диктува дневния ред, а Борисов все още балансира между зависимост и лидерство.
Пеевски се позиционира като равноправен или дори НАД Борисов в новата коалиционна конфигурация.
80 Пряк политически удар по президента
Какво означава това?
Пеевски обвинява Радев, че използва ресурсите и позицията си като президент, за да изгражда своя политическа сила задкулисно.
Прави го чрез нападка по „моралността“ и „почтеността“ на Радев — обвинява го, че няма доблест.
Защо го прави?
За да делегитимира всеки политически проект на Радев, преди той да е започнал реално.
За да обезоръжи президента като обществен фактор и да го извади от уравнението на предстоящите избори (ако има такива).
Това е опит да го принуди да действа открито или да се оттегли.
81 Твърдение за „данни“ и мрежа по места
Какво значи?
Това е ЗАПЛАХА, завоалирана като информация. Сигнал към Радев: „Знаем какво правиш, къде и с кого.“
Така Пеевски демонстрира контрол върху службите, местната власт или влиянието си в дълбоката държава.
Може да е и ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, че ако Радев не се откаже от плановете си, ще последва КОМПРОМАТНА или ИНСТИТУЦИОНАЛНА АТАКА.
82 Основно политическо послание на Пеевски
