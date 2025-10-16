Някои политици се избират с 20% от 30% гласували

Българската политическа система преживява дълбока криза на легитимността, защото много политици се избират с едва 20% подкрепа от 30% гласували избиратели. Това заяви социалният психолог д-р Пламен Димитров в интервю за предаването "Преди всички" по БНР.

"Забравяме каква е избирателната активност, а трябва да я казваме на политиците - колко не са гласували за тях. Това определя легитимността, защото някои се избират с 20% от 30% гласували. Всички сме губещи и да си признаем съществуваме, оцеляваме някак като общество и обществено-политическата система, но това не е животът, който хората ги вълнува и те боледуват като общество", обясни д-р Димитров.

Психологът подчерта, че около 30% от хората, които не гласуват, се справят отлично в живота си, но питат има ли "пилот в самолета". "Истината е, че имам нужда от много промени и не е от днес тази ситуация. Поне 4 поредни парламентарни избори показват, че около 30% от хората, които не гласуват, се справят отлично в живота, но питат, има ли пилот в самолета, на който да се уповаваме", каза д-р Димитров.

Според него тези 30% хронично негласуващи са "спящата красавица, която ще отвори алтернативата". Те са икономически активни хора, които живеят градивно, влагат усилия да поддържат качествен живот чрез малък бизнес или кариерно изграждане.

Д-р Димитров посочи, че над 40% от негласуващите са в състояние на пасивна защита и се борят за оцеляване. "Очаква се настина някой, който не просто желае властта и се държи арогантно, и иска да я запази, да предложи надежден полет със съизмерими стъпки", обясни психологът.

Той критикува "прехвърлянето" на избиратели от една в друга партия, което според него е бизнес. "Затова имаме такъв номадски манталитет, който очевидно е привидна активност", добави д-р Димитров.

Социалният психолог разкри, че на пръсти се броят политиците, интересуващи се от докладите и изследванията на социални психолози след избори. "Не бих казал, че са вникнали в резултатите. Нашите политически лидер имат ниска консултативна готовност, липсват им диалози", коментира д-р Димитров.

Той посочи, че политически лидери като Бойко Борисов, Делян Пеевски и Слави Трифонов рядко дават интервюта в медиите. "Когато излязат в парламентарния коридор, говорят моментно, но не показват линия на ангажираност, действие, което е в проактивния смисъл на политиката", каза психологът.

Д-р Димитров припомни думи на Оскар Уайлд за арогантността, която е "самозащитна тактика на всички политици, изпитващи дълбока лична несигурност".

"Някои хора възприемат нещата не като труд, а като статус и могат да си позволят от височината му имунитетно, имунизирани да правят неща, които не се очакват от тях и от обществото, дало им този статут. Визирам депутатите и начина, по който се отнасят към парламентарната си работа днес", коментира психологът.

Д-р Димитров отбеляза, че драматичните реакции на Бойко Борисов отразяват конкретна реална ситуация. "Всеки избор има последици, но и всеки отказ от избор също. Тези последици сега наблюдаваме. Те не са просто само в Пазарджик, това е национална динамика", каза социалният психолог.

Интервюто завърши с професионални поздрави към анестезиолозите и летците по повод техния професионален празник на 16 октомври.