Някои политици се избират с 20% от 30% гласували

16 Октомври, 2025 11:51 597 7

  • депутати-
  • парламент-
  • избори-
  • партии-
  • правителствена криза

Над 40% от негласуващите са в състояние на пасивна защита и се борят за оцеляване

Някои политици се избират с 20% от 30% гласували - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Българската политическа система преживява дълбока криза на легитимността, защото много политици се избират с едва 20% подкрепа от 30% гласували избиратели. Това заяви социалният психолог д-р Пламен Димитров в интервю за предаването "Преди всички" по БНР.

"Забравяме каква е избирателната активност, а трябва да я казваме на политиците - колко не са гласували за тях. Това определя легитимността, защото някои се избират с 20% от 30% гласували. Всички сме губещи и да си признаем съществуваме, оцеляваме някак като общество и обществено-политическата система, но това не е животът, който хората ги вълнува и те боледуват като общество", обясни д-р Димитров.

Психологът подчерта, че около 30% от хората, които не гласуват, се справят отлично в живота си, но питат има ли "пилот в самолета". "Истината е, че имам нужда от много промени и не е от днес тази ситуация. Поне 4 поредни парламентарни избори показват, че около 30% от хората, които не гласуват, се справят отлично в живота, но питат, има ли пилот в самолета, на който да се уповаваме", каза д-р Димитров.

Според него тези 30% хронично негласуващи са "спящата красавица, която ще отвори алтернативата". Те са икономически активни хора, които живеят градивно, влагат усилия да поддържат качествен живот чрез малък бизнес или кариерно изграждане.

Д-р Димитров посочи, че над 40% от негласуващите са в състояние на пасивна защита и се борят за оцеляване. "Очаква се настина някой, който не просто желае властта и се държи арогантно, и иска да я запази, да предложи надежден полет със съизмерими стъпки", обясни психологът.

Той критикува "прехвърлянето" на избиратели от една в друга партия, което според него е бизнес. "Затова имаме такъв номадски манталитет, който очевидно е привидна активност", добави д-р Димитров.

Социалният психолог разкри, че на пръсти се броят политиците, интересуващи се от докладите и изследванията на социални психолози след избори. "Не бих казал, че са вникнали в резултатите. Нашите политически лидер имат ниска консултативна готовност, липсват им диалози", коментира д-р Димитров.

Той посочи, че политически лидери като Бойко Борисов, Делян Пеевски и Слави Трифонов рядко дават интервюта в медиите. "Когато излязат в парламентарния коридор, говорят моментно, но не показват линия на ангажираност, действие, което е в проактивния смисъл на политиката", каза психологът.

Д-р Димитров припомни думи на Оскар Уайлд за арогантността, която е "самозащитна тактика на всички политици, изпитващи дълбока лична несигурност".

"Някои хора възприемат нещата не като труд, а като статус и могат да си позволят от височината му имунитетно, имунизирани да правят неща, които не се очакват от тях и от обществото, дало им този статут. Визирам депутатите и начина, по който се отнасят към парламентарната си работа днес", коментира психологът.

Д-р Димитров отбеляза, че драматичните реакции на Бойко Борисов отразяват конкретна реална ситуация. "Всеки избор има последици, но и всеки отказ от избор също. Тези последици сега наблюдаваме. Те не са просто само в Пазарджик, това е национална динамика", каза социалният психолог.

Интервюто завърши с професионални поздрави към анестезиолозите и летците по повод техния професионален празник на 16 октомври.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    6 0 Отговор
    С 4000 купени ромски гласове Шиши превзе 50 000 Пазарджик заради гъбарите.

    11:55 16.10.2025

  • 2 име

    4 0 Отговор
    Това е ясно отдавна. И именно тази нелегитимност е причината всички да ги е страх от референдумите. А връх на наглостта беше когато ПроститеПарчета с 15-16 процента от гласовете при макс 35 процента избирателна активност искаха да управляват и да налагат на цяла България зависимостите и далаверите си. И жалкото е че в голяма степен успяха. Вкл. да си приберат милионите от УСАИД.

    11:56 16.10.2025

  • 3 Един

    1 0 Отговор
    Закона трябва да се промени и ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да се избират с 50+1 иначе ще продължаваме да имаме Прасевци и Борисовци и смешни Трифоновци!

    11:59 16.10.2025

  • 4 НА НЕГРАМОТНИТЕ

    3 0 Отговор
    ДА ИМ СЕ ЗАБРАНИ СЪС ЗАКОН ДА ГЛАСУВАТ!

    12:06 16.10.2025

  • 5 ПРИ 30 %

    3 0 Отговор
    ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ - 10 % МЪРТВИ ДУШИ , 10% КУПЕНИ И 10 % АДМИНИСТРАЦИЯ,ЗАВИСЕЩА ОТ ВОЖДА ИМ!
    Е ТО КВО ИЗЛИЗА , ЧЕ ПОЧТИ НИКОЙ НЕ ГЛАСУВА.

    12:11 16.10.2025

  • 6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 0 Отговор
    Защо никой не говори

    "ЗА СЛОНА В СТАЯТА"❗

    Проблемът е , че ни дават да избираме
    НЕЩО от което НИЩО не зависи-
    например
    Президент ама на в Президентска република❗
    И 100% да отидат на парламентарни избори-
    ТЕ не избират нито Премиер, нито Председател на НС, дори нямат представа
    кого ЩЕ ИМ НАЗНАЧАТ❗
    В този смисъл от НАШИЯ избор
    НИЩО НЕ ЗАВИСИ❗
    А какво остава за избраните с партийна листа депутати, които после се отричат и се обявяват за независими❗
    Ако от НАШИЯ избор зависи нещо -
    ще НИ забранят да гласуваме-
    справка референдум за €,
    референдум за ЕС,
    референдум за НАТО....

    12:17 16.10.2025

  • 7 Хахахаааа

    0 0 Отговор
    "Някои политици", много меко казано. ВСИЧКИ поитици се избират с 10-20% от всички имащи право на глас. А това е защото повече от 50% не ходят да гласуват. Поне да бяха пуснали бюлетина с "гласувам за НИКОГО", а те и това не правят. После се чудим "до къде сме се докарали".

    12:54 16.10.2025

