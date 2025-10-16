Съдът отказа да ме разпита, за да може делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев да седи в София и да не отиде във Варна, каза в съда председателят на "Продължаваме промяната" (ПП) Асен Василев, цитиран от БТА. Апелативният съд в София заседава по мярката за неотклонение на Благомир Коцев.
„Благомир Коцев е задържан вече над три месеца по думите на една доказана крадла. Агенция за държавна финансова инспекция има доклад, направен още по време на правителството „ГЕРБ 3“, който уличава нейната фирма в над 500 хил. лв. откраднати средства от българските студенти и тяхната храна“, каза Василев. "Тази крадла е казала, че има неизвестен депутат, след което е намесила моето име. Заради този факт делото се гледа в София със Софийската прокуратура и съд, където могат да се нагласят състави, а не във Варна, където му е мястото. Вече трети месец Комисията за противодействие на корупцията (КПК) и Софийска градска прокуратура отказват да ме разпитат, а току-що и съдът отказа да ме разпита, за да може делото да седи в София, а не да отиде във Варна“, каза Василев.
Свидетели сме, че и съдът, и прокуратурата, и КПК са в ролята на трите маймунки – не чух, не видях, не разбрах. Дойдох днес в залата, за да им кажа, че нямам нищо общо с тази крадла. И всичко, което тя казва, е абсолютно невярно, за да може делото да отиде във Варна и да се гледа от варненския съд и прокуратура, а не от нагласени състави и прокурори, каза още Асен Василев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #6
13:43 16.10.2025
2 хмм
13:44 16.10.2025
3 ВСИЧКИ
13:45 16.10.2025
4 Изобилие
13:46 16.10.2025
5 Промяна
13:46 16.10.2025
6 Гост
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Каква е разликата, ако се избират съдиите и прокурорите? Той и Боце е избран, и Шиши, и всички останали. Даже и този кмет е избран, а пак е крал и с Г.З. си!
Коментиран от #9
13:49 16.10.2025
7 Амии
13:49 16.10.2025
8 1488
Коментиран от #11
13:51 16.10.2025
9 Или
До коментар #6 от "Гост":Шиши и Боко със сигурност не са избрани от народа, при положение че 65 процента от българите не гласуват, а от гласуващите са ги подкрепили заедно двете партии ГЕРБ/ДПС имат общо 30-35 процента .... Как така са избрани, при положение, че огромното мнозинство не е гласувало за тях !
Коментиран от #12
13:53 16.10.2025
10 Некой
13:54 16.10.2025
11 Пипи
До коментар #8 от "1488":Достатъчно! Стига сте писали лъжи, стига гнусни внушения. Не той е карал колата. Може да носи вина за други неща, но не и затова.
14:02 16.10.2025
12 Гост
До коментар #9 от "Или":Избрани или не, факт е, че управляват държавата. Колкото и да си лаем тук, керванът на шиши си върви!
14:04 16.10.2025
13 ЕДГАР КЕЙСИ
14:19 16.10.2025