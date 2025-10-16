Новини
Василев: Свидетели сме, че и съдът, и прокуратурата, и КПК са в ролята на трите маймунки – не чух, не видях, не разбрах

16 Октомври, 2025 13:42

Съдът отказа да ме разпита, за да може делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев да седи в София и да не отиде във Варна, каза председателят на ПП

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова

Съдът отказа да ме разпита, за да може делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев да седи в София и да не отиде във Варна, каза в съда председателят на "Продължаваме промяната" (ПП) Асен Василев, цитиран от БТА. Апелативният съд в София заседава по мярката за неотклонение на Благомир Коцев.

„Благомир Коцев е задържан вече над три месеца по думите на една доказана крадла. Агенция за държавна финансова инспекция има доклад, направен още по време на правителството „ГЕРБ 3“, който уличава нейната фирма в над 500 хил. лв. откраднати средства от българските студенти и тяхната храна“, каза Василев. "Тази крадла е казала, че има неизвестен депутат, след което е намесила моето име. Заради този факт делото се гледа в София със Софийската прокуратура и съд, където могат да се нагласят състави, а не във Варна, където му е мястото. Вече трети месец Комисията за противодействие на корупцията (КПК) и Софийска градска прокуратура отказват да ме разпитат, а току-що и съдът отказа да ме разпита, за да може делото да седи в София, а не да отиде във Варна“, каза Василев.

Свидетели сме, че и съдът, и прокуратурата, и КПК са в ролята на трите маймунки – не чух, не видях, не разбрах. Дойдох днес в залата, за да им кажа, че нямам нищо общо с тази крадла. И всичко, което тя казва, е абсолютно невярно, за да може делото да отиде във Варна и да се гледа от варненския съд и прокуратура, а не от нагласени състави и прокурори, каза още Асен Василев.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    11 5 Отговор
    Съдиите, прокурорите и шефовете на полицията трябва да се избират пряко от народа като кметовете а не от Пепи Еврото.

    Коментиран от #6

    13:43 16.10.2025

  • 2 хмм

    14 4 Отговор
    Съд, който отказва да търси истината (да разпита свидетели), трябва да си подаде оставката!

    13:44 16.10.2025

  • 3 ВСИЧКИ

    4 4 Отговор
    ВИЕ СТЕ МАЙМУНИ!

    13:45 16.10.2025

  • 4 Изобилие

    5 11 Отговор
    Василев защо още не си прибран

    13:46 16.10.2025

  • 5 Промяна

    6 9 Отговор
    Само Василев ЧЕСТНИЯТ ХАХАХАХАХАХАХАХА

    13:46 16.10.2025

  • 6 Гост

    4 9 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Каква е разликата, ако се избират съдиите и прокурорите? Той и Боце е избран, и Шиши, и всички останали. Даже и този кмет е избран, а пак е крал и с Г.З. си!

    Коментиран от #9

    13:49 16.10.2025

  • 7 Амии

    9 3 Отговор
    Ами, че то знае ли се, какви интриги се въртят във властта? Например за загубата, катастрофата на ГЕРБ на избори в Пазарджик, се оказа виновна Наталия Киселова!!!??? Защото тя хотела на празника на розата, на маруля, на волейбол и футбол...???? Боже, каква логика.....

    13:49 16.10.2025

  • 8 1488

    7 7 Отговор
    а четвъртата маймунка кильрчо като уби човек и асфалтира следите -"не бях аз"

    Коментиран от #11

    13:51 16.10.2025

  • 9 Или

    8 2 Отговор

    До коментар #6 от "Гост":

    Шиши и Боко със сигурност не са избрани от народа, при положение че 65 процента от българите не гласуват, а от гласуващите са ги подкрепили заедно двете партии ГЕРБ/ДПС имат общо 30-35 процента .... Как така са избрани, при положение, че огромното мнозинство не е гласувало за тях !

    Коментиран от #12

    13:53 16.10.2025

  • 10 Некой

    4 6 Отговор
    И Коцев е доказана, че и осъждана крадла! Станахте символ на корупцията с тоя кретен. Доказвате, че законът важи само за обикновения човек, а от вашата партия станахте "недосегаемите 2".

    13:54 16.10.2025

  • 11 Пипи

    6 1 Отговор

    До коментар #8 от "1488":

    Достатъчно! Стига сте писали лъжи, стига гнусни внушения. Не той е карал колата. Може да носи вина за други неща, но не и затова.

    14:02 16.10.2025

  • 12 Гост

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "Или":

    Избрани или не, факт е, че управляват държавата. Колкото и да си лаем тук, керванът на шиши си върви!

    14:04 16.10.2025

  • 13 ЕДГАР КЕЙСИ

    4 3 Отговор
    ТОZИ ШАРЛАТАНИН , ДОКОГА ЩЕ СЕ КОКОРИ ................... НЕЩАСТНИК .................. ФАКТ !

    14:19 16.10.2025

