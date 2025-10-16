Новини
България »
Румен Петков: Вместо с първия бюджет в евро, се занимаваме с това кой на какви вечеринки е ходил

Румен Петков: Вместо с първия бюджет в евро, се занимаваме с това кой на какви вечеринки е ходил

16 Октомври, 2025 22:11 518 12

  • румен петков-
  • бюджет-
  • правителство

Какво сме вбесили Борисов - аз не знам. Ние по принцип имаме изключително коректно, премерено, балансирано поведение. Аз така и не чух упрек към работата на председателя Киселова

Румен Петков: Вместо с първия бюджет в евро, се занимаваме с това кой на какви вечеринки е ходил - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вместо с първия бюджет в евро, се занимаваме с това кой на какви вечеринки е ходил. Това заяви в "Още от деня" Румен Петков, лидер на АБВ и част от "БСП - Обединена левица".

На въпрос дали са вбесили Борисов, че иска оставката на председателя на парламента Наталия Киселова, Петков отговори: "Какво сме вбесили Борисов - аз не знам. Ние по принцип имаме изключително коректно, премерено, балансирано поведение. Аз така и не чух упрек към работата на председателя Киселова. Госпожа Киселова е ръководила всички заседания на НС, където е ходила на тържества, на празници, е ходила да уважи хората, да покаже отношения и е била сред хората, никога за сметка на работното време на парламента. Аз не мога да гадая мотивите на господин Борисов, но аз считам, че ние имаме няколко много по-важни въпроса и такъв тип индивидуални акции за сметка на партньорите не са най-приличното нещо, което може да си позволи един отговорен български политик. И веднага казвам, така шумно рекламирания успех на ГЕРБ, на други политически сили влизането в еврозоната, ами ние сме на прага на първия бюджет в евро. И вместо да се занимаваме с този изключително важен въпрос, ние се занимаваме кой на какви вечеринки е ходил. И това мисля най-малкото за неприлично. Второ, упрекът към председателя, към министър Гуцанов. Той не иска нищо различно от това, което му вменява закона като задължение. В първата серия тежки въпроси, не знам защо, се бяга, единствено ние от "БСП - Обединена левица" говорим за това, че имаме много тежко положение в индустрията. Ние за първите 8 месеца имаме много тежък търговски дефицит в порядъка на 12 милиарда, с прогноза да стигне до 18 милиарда и 10% срив на индустрията. Така че това са въпроси, които са доста по-важни от празника на розата, който аз лично много високо ценя."

Петков посочи, че "БСП - Обединена левица" е готова да се оттегли от управлението при "непреодолими условия".

"Веднага да кажа, че не сме заявявали, че сме готови на всичко. И това е една твърде невярна интерпретация, нещо повече. Ние днеска казахме съвършено ясно, че за нас властта не е самоцел. Политическият диалог, поне левицата, сме показали, че за нас е осъзната необходимост. Но това не означава, че сме готови на всичко. Повтарям, съвършено ясно, ние сме казали днес, че властта за нас не е самоцел. Че ние сме готови с оттеглянето си, ако се поставят непреодолими условия. Така че такъв тип извратени тълкувания, дълбоко неверни, моля за извинение, но категорично отхвърлям", заяви той.

На въпрос кое не е приемливо за вас, като условия, Петков заяви:

"Нека първо, аз не съм привърженик на политика тип мол. Да се съберем в мол и да си кажем всичко. Аз считам, че в едни отговорни политически разговори и преговори, има неща, които не непременно трябва да започнат със замеряне през медиите с "нашите условия са". Диалогът, уважението, стремежът да се намери решение, не предполага такъв тип публични изцепки."


България
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    5 2 Отговор
    важно ми е човека от снимката скоро дали еПИКАЛ във някой шадраван

    че тоя милиционер не е умен и с друго не е известен освен сПИКАНЕТО си

    Коментиран от #10

    22:15 16.10.2025

  • 2 Видьо Видев

    6 4 Отговор
    Чудо невиждано! Куба внася захар, Русия внася бензин!Купони и ергенски данък в Русия, това може да го постигне само Путин, ленин и Сталин!

    Коментиран от #4, #9

    22:15 16.10.2025

  • 3 оня с коня

    2 2 Отговор
    оле, ако знаете каква пияницаа е тоя румен , само вечеринки са му у главата милиционерска

    простт е като милиционер лично го познавам

    22:16 16.10.2025

  • 4 Хаха

    2 4 Отговор

    До коментар #2 от "Видьо Видев":

    Има да плачат за Сталин руснаците. Путята е диво капиталистче. Факт. Сталин е най-великият. При него населението на СССР се увеличаваше с 3 милиона на година.

    Коментиран от #7, #8

    22:18 16.10.2025

  • 5 оня с пито.ня

    4 1 Отговор
    И тая пияница продаде дупе на Бащицата.

    22:19 16.10.2025

  • 6 бай Даньо

    2 2 Отговор
    Най отватарителна гледка е га някой провален дрът комундел запретне ръкави да прави голяма политика и учи младите зелените... по гадно е само га някой провален дрът комундел вземе да прави Промяната ака Бойко Рашков ...

    22:23 16.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Видьо Видев

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Хаха":

    Ту ту се е хванал за палците и Шиши го работи на задна пра шка. Тренира го за манА Фите при Бай Ставри.

    22:24 16.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ??????

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Но Румен Петков не споменава и дума за избирателите на левицата. Отвратени и погнусени са от действията на бесепарската върхушка и прегръдката им с пеевско-герберската банда.

    22:33 16.10.2025

  • 11 Аз да пиша

    1 0 Отговор
    А,наш Руменчо се занимава в кой шадраван да се пиш-пиш.

    22:36 16.10.2025

  • 12 Скрий се...

    1 0 Отговор
    Ще се скриеш ли, бе пикаещ в плевенския публичен фонтан? Където хора не минават.

    22:39 16.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове