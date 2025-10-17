Новини
Парламентът ще направи трети опит да заседава за тази седмица

17 Октомври, 2025

В сряда в пленарната зала се регистрираха 61 народни представители, при необходими 121, а в четвъртък – 71. Затова председателят на Народното събрание Наталия Киселова обяви следващо пленарно заседание днес в 9:00 часа.  

Парламентът ще направи трети опит за тази седмица да заседава. В предишните два пленарни дни депутатите не събраха кворум за начало на тяхната работа, предават от БТА.

Вчера се регистрираха 29 депутати от "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ), 9 от „БСП-Обединена левица“, 14 от "Алианс за права и свободи" (АПС), 11 от Морал, единство, чест" (МЕЧ) и 8 от „Величие“.

В пленарната зала не бяха депутатите от ГЕРБ-СДС, „ДПС-Ново начало“, „Има такъв народ“ и нечленуващите в парламентарна група. От „Възраждане“ бяха в залата, но не се регистрираха.

На 14 октомври лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че повече кворум в парламента няма да правят. Не виждам никакво място на ГЕРБ в такова управление, каза още Борисов на среща с парламентарната група на ГЕРБ-СДС и с премиера Росен Желязков. Изказването на Борисов дойде след изборите за общински съветници в Пазарджик, на които ГЕРБ са шеста политическа сила.

Ако има нужда да споделим отговорността в управлението и на ГЕРБ им тежи това нещо, ние сме готови да поемем отговорност, заяви вчера лидерът на ДПС и на парламентарната група на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски пред журналисти в кулоарите на парламента. Той каза, че е говорил с министър-председателя. „Изчаквам ги, щели да имат решение до понеделник какво ще правят, предполагам, че той изчаква Борисов", каза Пеевски. По думите му всичко е в ръцете на Борисов - „дали ще хвърли държавата в бездната".

Готови сме на всякакви разговори с партньорите в управлението за запазване на това правителство с оглед на задачите, които предстоят пред страната, приближаващите срокове за бюджета, като инициативата трябва да е на мандатоносителя, но тези разговори и решенията, които ще взимаме, не могат да са на всяка цена, заяви председателят на БСП Атанас Зафиров след заседание на Изпълнителното бюро на партията и на коалиционния съвет на "БСП-Обединена левица".

Това е сигнал за преформатиране, коментира политическата ситуация в страната Джейхан Ибрямов от парламентарната група на АПС.

Преформатиране не може да стане без участието на ПП - ДБ, каза съпредседателят на парламентарната група на ПП-ДБ Николай Денков.

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев коментира, че бюджетът може да бъде спойка на правителството.


  • 1 Пешо

    7 0 Отговор
    За тези мискинини, трябва да важат същите правила като за другите работещи! Ако направят 3 самоволнинотсъствия от работа .... уволнение..

    07:18 17.10.2025

  • 2 Дължат обяснения Пътна Карта ЕС до 2030

    5 1 Отговор
    Еврокомисията: Държавите от ЕС имат 5 г. да се подготвят за война? Страните от ЕС имат пет години, за да се подготвят за война, който ще бъде представен от (ЕК) включват се срокове за проекти: „Наблюдение на Източния фланг„Европейска стена срещу дронове“, „Европейски въздушен щит“ и „Космически щит за отбрана“.
    Чудехме се защо всички планове на ЕС са до 2030 г.,
    защо форсирано бързаха да приемат ни набутат в Юрошийта при явна неготовност на Еврогария?
    като направят Територията зависима финансово и икономически? Какво правеха Денков, Петков и Желязков в Укр. Подписвалили са документи и какви ангажименти са поели? Трима премиери на Юрогария. 2022 Петков в Укр., 2024 Денков в Укр., 2025 Желязков в Укр.
    Случайност ли е: че преди половин година завърши ремонт на Бункери в Партиен Дом?
    Случайност ли е, че г-н Борисов избягва подписване на бюджет за 2026? Че Борисов спомена: предстои война! Видимо ГЕРБ не искат да участват в бъдещо Правителство на войната?
    Защо Желязков включи Юрогария в "Коалиция на желаещите", без решение на НС?
    Какво са подписвали Желязков, Петков и Денков без знанието на българския народ?
    Защо се описва техниката на фирми за бъдеща мобилизация, според Ваня Андонова: "Получих повиквателна за военна мобилизация на фирмена техника?".
    Откъде още милиарди за превъоръжаване,
    като само за 2024 г. дадохме 10 милиарда лева от бюджета?
    Редица държави отказват ново превъоръжаване, а този път ще наливаме пари във ВПК на ЕС

    07:27 17.10.2025

  • 3 Борисов

    5 1 Отговор
    си играе с мандата, но вече има нов втори голям играч - ДПС.

    Ако ГЕРБ не искат мандата да управляват, да си кажат направо, не да се държат като ощипани!

    07:29 17.10.2025

  • 4 ПиПи

    3 0 Отговор
    Парламентът нихт цур арбайтен,нооо дърпен дебелакен паричкен.

    07:29 17.10.2025

  • 5 ООрана държава

    5 0 Отговор
    Не плащаме заплати на бойковците да обикалят страната и да развяват постни трансперанти на покойната герп

    07:33 17.10.2025

  • 6 Пътна карта за отбрана до 2030

    2 2 Отговор
    Ето защо на Радев му готвят партия, военен ще е необходим при бъдещи военни действия. Юрогария е Източен фронт, прифронтова държава, изявление Лайен и Сопот.. Ето защо и бяха прекъснати всички евтини доставки на ядрено гориво, ток, петрол, газ. Като ПП, ДБ бяха изключително активни в тази мисия, подкрепени от ДПС,НН, и по нежелание от ГЕРБ, СДС.
    Правителството е в МАТ. Хем иска да тегли милиарди заеми и да ползва еврофондове. Хем условието за тяхното ползване са бъдещо участие на Юрогария в преки военни действия срещу ядрените съюзници Русия и Китай.
    За сметка на това за двойните граждани в управлението на Юрогария винаги ще имат място в чартърите за Лондон съм САЩ, и Канада. Като за тази цел бяха подкрепени от Нинова, в частност Гаврата с Конституцията и двойните гражданства. Нинова узакони за пореден път беззаконието, отново без Референдум, с агресивната инициатива на ястребите с двойно гражданство от. ПП, ДБ, СДС, ДПСНН вероятно елитите й имат турско гражданство. Да не забравим, че Турция е подкрепяна от Лондон. Остават ГЕРБ и СДС, за които едва ли са предвидени колесниците на чартърите. Радев вероятно чрез Боташ си е осигурил някакъв комфорт пред Анкара и Лондон.
    За българите лихвите, инфлацията, чудовищни цени на некачествени храни, повишаването на данъци и Мизерия, устойчив студ без евтини горива, вероятно и престояща Мобилизация. Мисията е успешно започната 2022 г. и успешно приключена 2025 г. юрошийт, превъоръжаване, Сопот, редкоземни метали, ф1

    07:33 17.10.2025

  • 7 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    4 1 Отговор
    Целият парламент е за "Народен съд " v 2.0

    07:42 17.10.2025

  • 8 оня с коня

    0 1 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя кофт-иГЕH !

    07:45 17.10.2025

  • 9 И Киселова

    1 0 Отговор
    ше се подхилва самодоволна и ехидна , че няма кворум ! Ниво махленско !

    07:45 17.10.2025

  • 10 оня с коня

    2 0 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кoчинaта и да ги зaплюеш ,което е добро начало за деня

    07:46 17.10.2025

  • 11 Източният фланг на ЕС,

    2 1 Отговор
    гробно мълчание има от военен министър на Юрогария за Пътна карта отбрана на ЕС, като преди 2 дни пътната карта е била представена на Запрянов, военни министри в ЕС. Вчера Пътната карта е била представена на български еврокомисар Захариева. До седмица Пътната Карта ще бъде представена на лидерите на ЕС. До 5 г. Юрогария трябва да е готова за война, според плановете на ЕК. Сега бягат от отговорност за Безобразията във Външната и Военна политика. Но "по л е зните и д и о ти", готвени в лабораториите на "бъдещите лидери", какъвто е и Радев, ще поемат управлението. Като по-гъвкав от Радев, ДБ, СДС, ПП и ДПСНН,за пореден път се оказа Борисов, който не желае името и партията му да бъдат вписани в аналите на историята историята като инициатори или провокатори за бъдещи военни действия срещу съюзниците Русия и Китай, ще има провокации от и на територията на Юрогария. До днес не знаем какво реално се произвежда в Сопот, ще произвежда ли снаряди с обеднен уран, освен вещества близки по сила на ядрените.
    За разлика от тях ДПСнн и ПП, ДБ не са г ну с ливи, те ще заминат по хасиенди и острови, кой в Дубай, кой в Канада или САЩ, Анкара, Лондон..
    Тази е истинската причина за оттеглянето на ГЕРБ, СДС от политическата сцена.
    Видимо е, че Желязков играе някакви двойни игри, подкокоросван от Англосаксонските си другарчета.

    07:48 17.10.2025

  • 12 Ний ша Ва упрайм

    1 0 Отговор
    спрете им заплатите! 3 дена по кодекс и самоотлъчка дисциплинарно уволнение за тия пара.ити

    08:12 17.10.2025

