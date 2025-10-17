Парламентът ще направи трети опит да заседава за тази седмица

Парламентът ще направи трети опит за тази седмица да заседава. В предишните два пленарни дни депутатите не събраха кворум за начало на тяхната работа, предават от БТА.

В сряда в пленарната зала се регистрираха 61 народни представители, при необходими 121, а в четвъртък – 71. Затова председателят на Народното събрание Наталия Киселова обяви следващо пленарно заседание днес в 9:00 часа.

Вчера се регистрираха 29 депутати от "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ), 9 от „БСП-Обединена левица“, 14 от "Алианс за права и свободи" (АПС), 11 от Морал, единство, чест" (МЕЧ) и 8 от „Величие“.

В пленарната зала не бяха депутатите от ГЕРБ-СДС, „ДПС-Ново начало“, „Има такъв народ“ и нечленуващите в парламентарна група. От „Възраждане“ бяха в залата, но не се регистрираха.

На 14 октомври лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че повече кворум в парламента няма да правят. Не виждам никакво място на ГЕРБ в такова управление, каза още Борисов на среща с парламентарната група на ГЕРБ-СДС и с премиера Росен Желязков. Изказването на Борисов дойде след изборите за общински съветници в Пазарджик, на които ГЕРБ са шеста политическа сила.

Ако има нужда да споделим отговорността в управлението и на ГЕРБ им тежи това нещо, ние сме готови да поемем отговорност, заяви вчера лидерът на ДПС и на парламентарната група на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски пред журналисти в кулоарите на парламента. Той каза, че е говорил с министър-председателя. „Изчаквам ги, щели да имат решение до понеделник какво ще правят, предполагам, че той изчаква Борисов", каза Пеевски. По думите му всичко е в ръцете на Борисов - „дали ще хвърли държавата в бездната".

Готови сме на всякакви разговори с партньорите в управлението за запазване на това правителство с оглед на задачите, които предстоят пред страната, приближаващите срокове за бюджета, като инициативата трябва да е на мандатоносителя, но тези разговори и решенията, които ще взимаме, не могат да са на всяка цена, заяви председателят на БСП Атанас Зафиров след заседание на Изпълнителното бюро на партията и на коалиционния съвет на "БСП-Обединена левица".

Това е сигнал за преформатиране, коментира политическата ситуация в страната Джейхан Ибрямов от парламентарната група на АПС.

Преформатиране не може да стане без участието на ПП - ДБ, каза съпредседателят на парламентарната група на ПП-ДБ Николай Денков.

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев коментира, че бюджетът може да бъде спойка на правителството.