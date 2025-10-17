Парламентът ще направи трети опит да заседава за тази седмица

Парламентът ще направи трети опит за тази седмица да заседава. В предишните два пленарни дни депутатите не събраха кворум за начало на тяхната работа, предават от БТА.
В сряда в пленарната зала се регистрираха 61 народни представители, при необходими 121, а в четвъртък – 71. Затова председателят на Народното събрание Наталия Киселова обяви следващо пленарно заседание днес в 9:00 часа.
Вчера се регистрираха 29 депутати от "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ), 9 от „БСП-Обединена левица“, 14 от "Алианс за права и свободи" (АПС), 11 от Морал, единство, чест" (МЕЧ) и 8 от „Величие“.
В пленарната зала не бяха депутатите от ГЕРБ-СДС, „ДПС-Ново начало“, „Има такъв народ“ и нечленуващите в парламентарна група. От „Възраждане“ бяха в залата, но не се регистрираха.
На 14 октомври лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че повече кворум в парламента няма да правят. Не виждам никакво място на ГЕРБ в такова управление, каза още Борисов на среща с парламентарната група на ГЕРБ-СДС и с премиера Росен Желязков. Изказването на Борисов дойде след изборите за общински съветници в Пазарджик, на които ГЕРБ са шеста политическа сила.
Ако има нужда да споделим отговорността в управлението и на ГЕРБ им тежи това нещо, ние сме готови да поемем отговорност, заяви вчера лидерът на ДПС и на парламентарната група на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски пред журналисти в кулоарите на парламента. Той каза, че е говорил с министър-председателя. „Изчаквам ги, щели да имат решение до понеделник какво ще правят, предполагам, че той изчаква Борисов", каза Пеевски. По думите му всичко е в ръцете на Борисов - „дали ще хвърли държавата в бездната".
Готови сме на всякакви разговори с партньорите в управлението за запазване на това правителство с оглед на задачите, които предстоят пред страната, приближаващите срокове за бюджета, като инициативата трябва да е на мандатоносителя, но тези разговори и решенията, които ще взимаме, не могат да са на всяка цена, заяви председателят на БСП Атанас Зафиров след заседание на Изпълнителното бюро на партията и на коалиционния съвет на "БСП-Обединена левица".
Това е сигнал за преформатиране, коментира политическата ситуация в страната Джейхан Ибрямов от парламентарната група на АПС.
Преформатиране не може да стане без участието на ПП - ДБ, каза съпредседателят на парламентарната група на ПП-ДБ Николай Денков.
Лидерът на МЕЧ Радостин Василев коментира, че бюджетът може да бъде спойка на правителството.
1 Пешо
07:18 17.10.2025
2 Дължат обяснения Пътна Карта ЕС до 2030
Чудехме се защо всички планове на ЕС са до 2030 г.,
защо форсирано бързаха да приемат ни набутат в Юрошийта при явна неготовност на Еврогария?
като направят Територията зависима финансово и икономически? Какво правеха Денков, Петков и Желязков в Укр. Подписвалили са документи и какви ангажименти са поели? Трима премиери на Юрогария. 2022 Петков в Укр., 2024 Денков в Укр., 2025 Желязков в Укр.
Случайност ли е: че преди половин година завърши ремонт на Бункери в Партиен Дом?
Случайност ли е, че г-н Борисов избягва подписване на бюджет за 2026? Че Борисов спомена: предстои война! Видимо ГЕРБ не искат да участват в бъдещо Правителство на войната?
Защо Желязков включи Юрогария в "Коалиция на желаещите", без решение на НС?
Какво са подписвали Желязков, Петков и Денков без знанието на българския народ?
Защо се описва техниката на фирми за бъдеща мобилизация, според Ваня Андонова: "Получих повиквателна за военна мобилизация на фирмена техника?".
Откъде още милиарди за превъоръжаване,
като само за 2024 г. дадохме 10 милиарда лева от бюджета?
Редица държави отказват ново превъоръжаване, а този път ще наливаме пари във ВПК на ЕС
07:27 17.10.2025
3 Борисов
Ако ГЕРБ не искат мандата да управляват, да си кажат направо, не да се държат като ощипани!
07:29 17.10.2025
4 ПиПи
07:29 17.10.2025
5 ООрана държава
07:33 17.10.2025
6 Пътна карта за отбрана до 2030
Правителството е в МАТ. Хем иска да тегли милиарди заеми и да ползва еврофондове. Хем условието за тяхното ползване са бъдещо участие на Юрогария в преки военни действия срещу ядрените съюзници Русия и Китай.
За сметка на това за двойните граждани в управлението на Юрогария винаги ще имат място в чартърите за Лондон съм САЩ, и Канада. Като за тази цел бяха подкрепени от Нинова, в частност Гаврата с Конституцията и двойните гражданства. Нинова узакони за пореден път беззаконието, отново без Референдум, с агресивната инициатива на ястребите с двойно гражданство от. ПП, ДБ, СДС, ДПСНН вероятно елитите й имат турско гражданство. Да не забравим, че Турция е подкрепяна от Лондон. Остават ГЕРБ и СДС, за които едва ли са предвидени колесниците на чартърите. Радев вероятно чрез Боташ си е осигурил някакъв комфорт пред Анкара и Лондон.
За българите лихвите, инфлацията, чудовищни цени на некачествени храни, повишаването на данъци и Мизерия, устойчив студ без евтини горива, вероятно и престояща Мобилизация. Мисията е успешно започната 2022 г. и успешно приключена 2025 г. юрошийт, превъоръжаване, Сопот, редкоземни метали, ф1
07:33 17.10.2025
7 Др.Тодор Живков 🇧🇬
07:42 17.10.2025
8 оня с коня
07:45 17.10.2025
9 И Киселова
07:45 17.10.2025
10 оня с коня
07:46 17.10.2025
11 Източният фланг на ЕС,
За разлика от тях ДПСнн и ПП, ДБ не са г ну с ливи, те ще заминат по хасиенди и острови, кой в Дубай, кой в Канада или САЩ, Анкара, Лондон..
Тази е истинската причина за оттеглянето на ГЕРБ, СДС от политическата сцена.
Видимо е, че Желязков играе някакви двойни игри, подкокоросван от Англосаксонските си другарчета.
07:48 17.10.2025
12 Ний ша Ва упрайм
08:12 17.10.2025