Божидар Божанов: Властта се е скрила на тъмно и разпределя порции

Властта се е скрила на тъмно и разпределя порции - така Божидар Божанов от ДБ определи поредния провал на кворум в парламента.

"Това не е сериозен политически процес и искаме да напомним на управляващите, че даването на повече власт на Пеевски няма да реши политическата криза, напротив, тъй като тя се корени в това, че той е завзел твърде много власт в съдебната система и службите", посочи Божанов.

Той коментира срещите на ГЕРБ с избиратели: "То е хубаво човек да се среща с избирателите, но както виждаме от снимките, освен че още никой не ги е изял според тях, те се срещат със собствените си кандидат депутати и областните администрации".