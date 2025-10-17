Новини
Божидар Божанов: Властта се е скрила на тъмно и разпределя порции

Божидар Божанов: Властта се е скрила на тъмно и разпределя порции

17 Октомври, 2025 09:37

  • божидар божанов-
  • народно събрание-
  • кворум

Това не е сериозен политически процес и искаме да напомним на управляващите, че даването на повече власт на Пеевски няма да реши политическата криза, напротив

Божидар Божанов: Властта се е скрила на тъмно и разпределя порции - 1
Мария Атанасова

Властта се е скрила на тъмно и разпределя порции - така Божидар Божанов от ДБ определи поредния провал на кворум в парламента.

"Това не е сериозен политически процес и искаме да напомним на управляващите, че даването на повече власт на Пеевски няма да реши политическата криза, напротив, тъй като тя се корени в това, че той е завзел твърде много власт в съдебната система и службите", посочи Божанов.

Той коментира срещите на ГЕРБ с избиратели: "То е хубаво човек да се среща с избирателите, но както виждаме от снимките, освен че още никой не ги е изял според тях, те се срещат със собствените си кандидат депутати и областните администрации".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ООрана държава

    9 3 Отговор
    Там е работата че вече въобше не е та тъмно, даже доста дебели Д-та лъснаха, раздават се заповеди на министри, пращат се преговорни екипи на мкнистър председател, като цяло си е доста светла свинщина

    09:40 17.10.2025

  • 3 Ами заключете

    7 2 Отговор
    я тая власт докато е на тъмно и там да си остане.

    Коментиран от #8

    09:43 17.10.2025

  • 4 мъкаааа

    7 2 Отговор
    Властта се е скрила на тъмно и си разпределя порции чували с пари.

    09:43 17.10.2025

  • 5 Биячите на властта са от рано сутринта н

    5 1 Отговор
    На терена да тормозят хората. Вчера тормозеха в най хубавите часове на деня после през нощта после рано сутринта. Ако мислят че не ги разбираме разбираме ги.

    Коментиран от #23

    09:44 17.10.2025

  • 6 божето

    9 2 Отговор
    Властта се е скрила на тъмно и разпределя порции
    чекмеджета

    09:45 17.10.2025

  • 7 Кога е

    4 1 Отговор
    била на светло ? Всичко подмолно и неистов апетит за грабене !

    09:48 17.10.2025

  • 8 Не е на тъмно вчера парадираше

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ами заключете":

    Вчера парадираше от два до четири след обед в най слънчавите часове на деня а тая сутрин се развилня в мъглата от рано сутрината.

    09:48 17.10.2025

  • 9 Промяна

    3 3 Отговор
    Това ЧИСТИ ПЪРХОТ алчни циници сте кой гласува изобщо за теб Пърхотеиииии

    09:49 17.10.2025

  • 10 Сглобкаджия

    3 2 Отговор
    Така е ! Това са мафиоти,не политици !
    Но този господинчо и дружките му докараха мафията отново на власт,и убиха народния протест .

    09:49 17.10.2025

  • 11 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 1 Отговор
    Властта се търкаля на улицата, но на ули ата НЯМА НИКОЙ❗
    НАРОДЕ ❓❓❓❓

    Коментиран от #17

    09:49 17.10.2025

  • 12 Заври си единия минус дето

    3 1 Отговор
    Слънце не огрява

    09:50 17.10.2025

  • 13 Промяна

    4 0 Отговор
    Да и вие каруцата шарлатани не сте във властта и няма да бъдете хахахахахаха саботажници

    09:50 17.10.2025

  • 14 Семейна идилия

    7 0 Отговор
    На двора до зайчарника в Банки, Бацо пече чушки на тенекия, бат Шиши седи на трикрако сголче и хвърля кукуруз на мисирките,
    а Фред налива блага ракия и реже туршия....
    ... Чува се песента "Нема такава държава" откъм външния клозет...

    09:50 17.10.2025

  • 15 И ПП имат вина

    6 0 Отговор
    Как може да седнете на една маса с БСП? Как може Лена Бориславова да се договаря с Крум Зарков да не се закачат стотиците преписки на корумпирани и икономически престъпници в КПКОНПИ? Как може да оставите администрацията? Ами всички тези злобни калинки роби на задкулисната партийна мафия от олигарси и мутри съвсем разбираемо беше впрегната и се обърна срещу вас! Вие глупави ли сте? Или сте част от задкулисието? Вие от ПП?

    Коментиран от #21, #24

    09:50 17.10.2025

  • 16 Мафия ни управлява

    4 2 Отговор
    Сглобката кой я направи ?
    Не са ли тия актьори,като ,,демократа" на фотото !

    Коментиран от #31

    09:51 17.10.2025

  • 17 Има има че и

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Пушилка се вдига пие кафе с кебапче и цигара властта на копанара.

    09:51 17.10.2025

  • 18 Така е

    6 0 Отговор
    Циркаджии !!! Цирк за милиарди !!!
    Цирк ,който ще досъсипе България !!!

    09:52 17.10.2025

  • 19 Има има че и

    3 0 Отговор
    Пушилка се вдига пие кафе с кебапче и цигара властта на копанара.

    09:53 17.10.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Не да глупави

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "И ПП имат вина":

    Просто мислят че тока идва от копчето на стената

    09:55 17.10.2025

  • 22 Хаха

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "елате при нас приятели от ГЕРБ":

    Зомби, връщай се във видеоигрите.

    Коментиран от #29

    09:56 17.10.2025

  • 23 Биячите бяха гробари

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Биячите на властта са от рано сутринта н":

    Преди това седесари а днес да депесари.

    09:58 17.10.2025

  • 24 Лена Бориславова

    2 2 Отговор

    До коментар #15 от "И ПП имат вина":

    Да излезне публично да се извини и да поиска отваряне на всички преписки, действащи или загубили давност, да бъдат отворени за свободен достъп от обществото. Да бъдат публикувани на страницата на правителствен сайт! Хората са длъжни да знаят кои са техните грабители, откъде идват бедите за България и да се пазят от тях.

    10:00 17.10.2025

  • 25 голем смех

    2 1 Отговор
    Самото съществуване на ПП и ДБ в българската политика е на базата омразата им към Бойко Борисов. Затова и друго от устите им не можеш да чуеш.

    Коментиран от #26

    10:02 17.10.2025

  • 26 Има и друго дори и в този форум

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "голем смех":

    Но или не четеш или не разбираш прочетеното или нямаш желание .

    Коментиран от #28

    10:06 17.10.2025

  • 27 тука борбата е ясна

    0 0 Отговор
    Борбата е да се разбъзикат пластовете в електората, за да си намери нишата боташа.

    10:06 17.10.2025

  • 28 ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Има и друго дори и в този форум":

    Я ми прати линк да прочетем официалната програма на ПП, за да се ориентираме къде са позиционирани?

    10:07 17.10.2025

  • 29 елате при нас приятели от ГЕРБ

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "Хаха":

    Добре сте дошли всички добри хора в редиците на г-н Пеевски.От ГЕРБ най се натискате за това не все още някои го давате по-срамежливо за разлика от повечето местни структури.Няма от какво да се притеснявате.Освен ако не ви устройва от 6то място назад....

    Коментиран от #32

    10:08 17.10.2025

  • 30 Лена Бориславова

    1 0 Отговор
    Ако няма обеца на ухото си, да си закачи тази обеца на ухото. Договорката за КПКОНПИ. ПП си помислиха че може да се договарят със задкулисната мафия. Обаче сгрешиха, освен ако те не са част от същите. Тези хора са злобни. Те са интриганти. Те са лицемери. Те по всякакъв начин ще пазят "правото" си да живеят на гърба на останалите. Така са възпитани, така са свикнали с поколения още от комунистите времена на Русия, цели фамилии и родове. С корупция, с престъпност, с пари и власт. Те ще защитават това си "право" и дори ще правят вътрешни конфликти в държавата за да оцелеят. Ще настройват хора срещу хора, те го и правят. Защото те само така могат да преживеят, на гърба на другите.

    10:08 17.10.2025

  • 31 РАЗБОЙКО и патерици накъде ни водите?

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Мафия ни управлява":

    Мафията тотално е овладяла държавата. Неизряден висш прокурор, неизряден висш съдебен съвет, неизрядно НС. Мафията не се интересува от народа от гражданите от нормалното функциониране и развитие на държавата а от овладяване на 100 процента на паричните потоци бизнеси и търговия. Бойко поднесе на тепсия държавата на мафията.мафията винаги заседава на тъмно, тя никога не показва лицето си. Чакайте супер лоши времена! Явно ни водят към АДА.

    10:09 17.10.2025

  • 32 Хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "елате при нас приятели от ГЕРБ":

    Добри за далавери, престъпна дейност и корупция ли?

    10:09 17.10.2025

  • 33 Промяна

    1 1 Отговор
    Ако не е Борисов вие няма да може да Лъжете наивниците С лъжи с ала бала с омраза със саботажи а вече и със терор сте тук шарлатани Но прибирате по 20 к и незнам още колко от тези които са зад вас

    10:12 17.10.2025

Новини по градове:
