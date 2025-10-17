Новини
Пеевски: Избори няма да има, купонът се отменя

Пеевски: Избори няма да има, купонът се отменя

17 Октомври, 2025 10:18

„Едно мога да кажа на чичо Румен. Да връща кетъринга и шампанското, купонът се отменя“, заяви Пеевски, визирайки държавния глава Румен Радев

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Избори няма да има. Това съм го казал отдавна“ – това заяви в кулоарите на парламента лидерът на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски.

Той говори пред журналисти след третия неуспешен опит в парламента да се събере кворум за начало на заседанието. Днес в залата се регистрираха само 53 депутати при необходими 121. Следващото редовно пленарно заседание ще е на 22 октомври, понеделник, от 9 часа.

„Едно мога да кажа на чичо Румен. Да връща кетъринга и шампанското, купонът се отменя“, заяви Пеевски, визирайки държавния глава Румен Радев.

Вчера лидерът на ДПС-НН заяви, че е говорил с премиера Росен Желязков във връзка с политическата криза: "Щели да имат решение до понеделник, предполагам, че той изчаква Борисов. Всичко е в ръцете на Борисов дали ще хвърли държавата в бездната".


  • 1 Последния Софиянец

    85 18 Отговор
    А защо ДПС ги няма в парламента?

    Коментиран от #13, #121

    10:19 17.10.2025

  • 2 Какво

    81 2 Отговор
    е "купон" ? Чалга ?

    10:20 17.10.2025

  • 3 Делю Хайдутин

    101 4 Отговор
    Само Суверена може да каже.

    Коментиран от #85

    10:20 17.10.2025

  • 4 Боруна Лом

    135 6 Отговор
    ТОЗИ МНОГО НАГЪЛ!ОТ КЪДЕ ЧЕРПИ ТАЗИ НАГЛОСТ ШОПАРА?

    Коментиран от #14, #15, #17, #105

    10:21 17.10.2025

  • 6 Абе

    105 1 Отговор
    Добре, ама дупетатите да на получават заплати за тая седмица. На мене като ми е неприсъствен ден, надница нема.

    Коментиран от #88

    10:22 17.10.2025

  • 7 НОСТРАДАМУС

    63 1 Отговор
    ЕДИН ГОСПОД ЗНАЕ МОЖЕ СЛЕД 40 ДЕНА,,,,

    10:23 17.10.2025

  • 8 Това нещо го има

    68 14 Отговор
    заради глупавият материал на тази територия даващи глас на измамници и шарлатани като ГЕРБ, ПП и ДБ.

    10:23 17.10.2025

  • 9 гост

    91 5 Отговор
    Отвратителен език се ползва от днешните така наречени политици. Отвръщават! Все едно си в селска кръчма, ма там май ще е по-културно.

    10:23 17.10.2025

  • 11 Купонът

    65 2 Отговор
    в дискотеката БГ се отменя. Нареждане на дисководещия.

    10:24 17.10.2025

  • 12 Седящия Бик

    76 6 Отговор
    Много се е напомпил великия вожд Дебелия Шопар. Историята показва че такива вождове, рано или късно ги бастисват. Щом спрат да ги пазят тарифите с Опел Астра син буркан, и гушват букета. Амин.

    10:24 17.10.2025

  • 13 Ми то вече няма ДПС!

    74 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Пеевски направи всичките за смях! И глътна целият Борисов! Барабар с ГЕРБ!

    Коментиран от #22

    10:25 17.10.2025

  • 14 Бяхаме БКП

    55 5 Отговор

    До коментар #4 от "Боруна Лом":

    Ние сме БСП, сега сме Пеевски.

    10:25 17.10.2025

  • 15 Гошо

    54 2 Отговор

    До коментар #4 от "Боруна Лом":

    И неговото време ще дойде

    10:25 17.10.2025

  • 16 докъде стигнаха

    20 7 Отговор
    гледкат в джобчето на РФ . Така иска ЕС . И те гледкат как РФ печели и за войни и за превъоръжаване и за вносни скъпи продукти . а сега щяло ли да има избори . значи го зацапаха положението . нямат пари . заеми и хленч . без война са готови да предават софето на РФ . а зелиски какво да измисли . ще даде акъл да назначим дронисти . да правим дронове . което е глупост .

    10:25 17.10.2025

  • 17 как от къде

    15 73 Отговор

    До коментар #4 от "Боруна Лом":

    От избирателите си. Много хора припознаха Пеевски като единствения спасител на страната. На следващите избори дано да е на първо място. Искаме да видим г-н Пеевски като премиер на България. Да е жив и здрав и да управлява десетки години България. Бог с него

    Коментиран от #70, #86

    10:26 17.10.2025

  • 18 гост

    55 4 Отговор
    Много му се е иска да управлява но на тези накойто целува задните части няма да му позволят заради списъка Магнитски. Без одобрението на САЩ и Германия Пеевски ще гледа през крив макарон.

    10:26 17.10.2025

  • 19 КОЛЕДАРИ

    43 3 Отговор
    ЗА КОЛЕДА ЩЕ ИМА ШАМПАНСКО,КЕТЪРИНГ,И ЗАРЯ,,,,,,

    10:26 17.10.2025

  • 20 купонът се отменя

    31 5 Отговор
    за коледа няма да има
    прясно свинско

    10:26 17.10.2025

  • 22 Промяна

    18 17 Отговор

    До коментар #13 от "Ми то вече няма ДПС!":

    Украинската Мирчева гнусотия Шарлатани една каруца сте гледайте себе си

    10:26 17.10.2025

  • 23 Диващокрация

    55 5 Отговор
    Ето ви и лицето на демокрацията, нейният изказ и ниво!

    10:28 17.10.2025

  • 24 Н.Николов

    24 1 Отговор
    ЩЕ ИМА КЪМ СРЕДАТА НА 26г.
    ИНАПЕ НЯМЯ КОЙ ПОВЕЧЕ ДА ТЪРПИ РАЗНИ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ С ГОЛЕМИ ЗАПЛАТИ ЗА ЖИЖЕВА РАБОТА КОЙТО НАД 30 ГОД. ОБРИЧАТ БИЗНЕСА И РАБОТНИЦИТЕ ПЕНСИОНЕРИ ИНВАЛИДИ МАЙКИ С ДЕЦА И ДР. НА ТРУДЕН ЖИВОТ А ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИИТЕ ЗА ТАКАВА РАБОТА ДА ВЗИМАТ С ХИЛЯДИ НЕ Е НА ДОБРЕ В МАЛКА БЪЛГАРИЯ.

    10:29 17.10.2025

  • 25 ТИГО

    55 5 Отговор
    И до кога ще го търпим тоя? Какво чакаме? Видяхте как се спират колите на мутрите в селата по изборите ! Кога ще наобиколят няколкостотин човека колата на тоя и ще го извадим като тапа от шампанско?

    Коментиран от #35

    10:30 17.10.2025

  • 26 Тома

    46 4 Отговор
    Мамута се изявява като африкански главорез за когото народа е като мравки

    10:30 17.10.2025

  • 27 Хасковски каунь

    38 4 Отговор
    Шопар.

    10:30 17.10.2025

  • 28 НОВОТО НАЧАЛО-най-желаните

    18 13 Отговор
    Избори няма да има засега защото не са преминали достатъчно кадри от ГЕРБ при г-н Пеевски.Като сме готови ще ви направим изборите.Ние определяме правилата и какво кога да се случи...Продължаваме напред !

    Коментиран от #99

    10:31 17.10.2025

  • 30 Препоръка

    47 3 Отговор
    Леле майко, дебелото момче се взе много на сериозно. Тука е вече време да се намеси доктор Гълъбова, защото това състояние бързо прогресира и утре може да е късно да му се помогне.

    10:32 17.10.2025

  • 32 ТИГО

    27 4 Отговор
    Кога ще му поднесем народната любов на тоя и на такива като него? НИКОГА , та на избори не ходим та камо ли да гътнем гъци!

    Коментиран от #51

    10:33 17.10.2025

  • 33 БСТ

    18 3 Отговор
    Оставка не.ез!

    10:35 17.10.2025

  • 34 сноу

    31 4 Отговор
    Абе джурналя,абе мисирки...вие това лидер ли сте го кръстили бе..че то това си е най обикновен дебелосерко, дето намерил обрулен клон да се чеше..

    10:35 17.10.2025

  • 35 така е

    30 5 Отговор

    До коментар #25 от "ТИГО":

    Видяхме колите на мутрите, виждаме всички безобразия, които се вършат в държавата. Въпросът е как уж принципния и демократичен ЕС допуска това да се случва в държава членка? Как при престъпна корупция в огромни размери България ще стане член на еврозоната? Никаква хигиена ли няма в тези структури? Не е ли удар по имиджа на ЕС и еврозоната подобна феодална държава да бъде техен член? Как се допуска лице, включено в списъка Магнитски, да управлява европейска държава и да се държи като чорбаджия? Тези въпроси най-много ме вълнуват, но никой не дава отговори.

    Коментиран от #38, #66

    10:35 17.10.2025

  • 36 Хмм

    22 4 Отговор
    да не е толкова сигурен

    10:36 17.10.2025

  • 38 Ами

    21 2 Отговор

    До коментар #35 от "така е":

    Борисов е наложен от Германия и лично от Меркел като член на фондация аденауер, вече не виждам логото им на събиранията на ГЕРБ, но Германия ръководи ЕС в лицето на лайен

    Коментиран от #49

    10:39 17.10.2025

  • 40 БеГемот

    26 3 Отговор
    Тоя надгражда тиквата отвсякъде...и оня е в несвяст....бият го в собствената му простотия....

    10:41 17.10.2025

  • 41 Никой

    20 2 Отговор
    Няма измъкване от Магнитски, това е САЩ - имат огромна индустрия - не е само - привидно.

    САЩ си имат закони и правила - все пак - не може да си в списъка - ето така. Ал Капоне си го затвориха и - този Пабло Ескобар, така си вървят. Малко е жестоко - но - еди-какво си.

    10:42 17.10.2025

  • 42 Мъни

    25 2 Отговор
    Проблемът е че все чакаме някой друг да свъри мръсната работа и да измете тази паплач от политиката. Истината е че трябва и малко кръв да се пролее, за да си научат урока политиците.

    10:42 17.10.2025

  • 43 Дедо

    19 3 Отговор
    Па са ходили да пият кафе и да му седят у скута. Дандуркал ги е и те са му кандисали.

    10:42 17.10.2025

  • 44 Да бе

    20 2 Отговор
    всичко било в ръцете на Борисов, тогава като какъв се изказва, че няма да има избори, Борисов явно не иска да говори с него, щом ползва за посредник премиера, който му се отчита като на какъв, не е в правителството, а му докладва какво бил казал борисов и с това се излага, показва че е марионетка и не на ГЕРБ

    10:42 17.10.2025

  • 45 ООрана държава

    17 3 Отговор
    Клекна бойко, то се очакваше, да видим само на каква цена

    Коментиран от #55, #68

    10:43 17.10.2025

  • 46 Абе

    3 20 Отговор
    Прав е Делян Пеевски. Три патриотични и национално отговорни политически формации са в електорален подем. Това са ДПС -НОВО НАЧАЛО ,ИТН и БСП. Заради точните политики в интерес на България, гражданите виждат това и го оценяват. На предстоящите парламентарни избори догодина ДПС ще получи около 23% , ИТН 21% а БСП и ГЕРБ по 19%. Възраждане 7% а ПП/ДБ, МЕЧ и Величие остават под чертата за влизане в НС. След като господин Пеевски върне първия мандат , следващия ще получи втория ИТН и ще бъде сформирано отново коалиционно правителство което ще продължи пътя на настоящото с премиер Слави Трифонов. България върви напред в Европейския си път.

    Коментиран от #82

    10:43 17.10.2025

  • 47 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 2 Отговор
    ОО.... къде си ❓
    Как е процедурата викаш❗

    10:44 17.10.2025

  • 48 123456

    21 3 Отговор
    Човека си прави преврат на цялата държава .После ще си направи диктатура

    10:44 17.10.2025

  • 52 Тоя интелект

    16 2 Отговор
    И за бригадир на хамалит не става.
    Маминото!

    10:45 17.10.2025

  • 53 онколог

    20 3 Отговор
    Г-н Пеевски е тумор и трябва да се изчистят всичките метастази в прокуратурата, мвр, данс, журналистика, бизнес, областна управа и т.н. Започнете лечение на тумора и неговите метастази с химиотерапия за да не умрете

    10:46 17.10.2025

  • 54 хахаха

    13 0 Отговор
    до мисирката писала пасквила 22 октомври е сряда не понеделник. ХАХАХААААА егати некадърниците бачкат по тия медии

    10:46 17.10.2025

  • 55 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 1 Отговор

    До коментар #45 от "ООрана държава":

    Ха дубрутру❗
    Какво стана с "по процедура"- та❗
    Нали много ги разбираше нещата❗

    10:46 17.10.2025

  • 56 Кукуригу

    14 2 Отговор
    ДиуПраСе Нагло Начело...

    10:47 17.10.2025

  • 57 ДДДДД

    15 2 Отговор
    Тоя се гаври и с Тиквата. Тиквата и при по-малък повод е подавал оставка на правителството си. Сега, ако е мъж, Тиквата ще предизвика предсрочни избори.

    10:47 17.10.2025

  • 59 ГЕРБ МНОГО СМЕ - СИЛНИ СМЕ

    6 14 Отговор
    Вчера в много градове членове,активисти на ГЕРБ и служители в областните и общински администрации излязоха с транспаранти че партия ГЕРБ още съществува и не са "изядени от Пеевски" . Други плакати бяха с текст "ГЕРБ го има и живее - ГЕРБ ще пребъде"

    Коментиран от #73, #110

    10:49 17.10.2025

  • 63 Колелото на историята си върви

    11 1 Отговор
    Ще се наложи България да премине и през това, няма нищо вечно. Нагнетява се умишлено напрежение. Ако имаше правоприлагане спрямо действащото законодателство щяхме да сме нормална държава. Ние сме малка държава и всичко у нас се знае. Пътя на парите на олигархията е лесно проследим, не случайно в други държави така са се справили със срасналата престъпност с държавата. А при нашите условия е още по лесно. Въпроса е кога ще заработи държавата.

    10:51 17.10.2025

  • 64 Опс

    12 2 Отговор
    Абе няма ли да дойде накрая тая Коледа бе.......

    10:51 17.10.2025

  • 65 дядо йоцо гледа

    4 16 Отговор
    браво г-н пеевски че навря харварише-шарлатани в миша дупка продържаваи в същия дух ние сме за теб

    Коментиран от #76

    10:51 17.10.2025

  • 66 ТИГО

    8 2 Отговор

    До коментар #35 от "така е":

    То се вижда как се слагат на ЕС и УСА само да спечелят още някой месец , година власт ! Проблема в ЕС че и там се изпедепцаха ,нашите им целуват пешовете а ония се имат за вечни !Винаги съм имал Германия за еталон за какво ли не но след обединението се наляха от ГДР хора дето не искат да работят и нивото започна да пада а върха беше баба Меркелица !Доста народ некадърници се хранят от парламента на ЕС и те няма да се дадат без бой ! Та нещата са изпуснати отдавна ,помисли що Хитлер идва на власт ! Инфлация и безработица и хоп Хитлер !Та и сега трябва да стане по този начин лошото е че нямат топки за това !Един по един ще ни превземат некадърните нищоправници и като сме демокрация ще е говори си не ми пречиш ,малкото които се озъбват ще ги сготвят като Коцев и кметицата на Младост ! Ходим обикаляме с Боец и компания ма 500 човека нищо не правим ,народа си спи и си чеша меките места ! Децата и техните деца ще поемат удара ма никой не мисли толкова напред ,взимат 50 лева и отиват в кръчмата ! Един колега преди време си каза че не диша Боце но 100 лева са пари и показа снимката на бюлетината !

    10:51 17.10.2025

  • 67 ГЕРБ-ДПС- ИТН-БСП ПОБЕДА

    3 15 Отговор
    Страната се вдигна в подкрепа на ГЕРБ . Структурите масово излязоха с транспаранти - " ГЕРБ не сме изядени " и "ГЕРБ още живее - ГЕРБ ще пребъде"

    10:52 17.10.2025

  • 68 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 2 Отговор

    До коментар #45 от "ООрана държава":

    Ама нали ти беше ясно
    "Байчовото, не случайно съм написал "по процедура" ако мислиш че с втори мандат някой ще състави нещо в тая конфигурация в НС много се лъжеш, така че айде гледай си твоята аудитория"

    Въх, ИЗпуснАл си първия мандат,
    ама май и до него може да не се стигне❗
    А сега всичко ти било ясно🤣🤣🤣
    Айде скрий се и от твоята аудитория❗

    10:52 17.10.2025

  • 70 Да бе, да

    23 3 Отговор

    До коментар #17 от "как от къде":

    Ще е премиер господина Пееффски само на долината на дълбоките гащи. На нищо друго няма да е премиер. За българите той е едното НИЩО. И скоро ще се убеди в това.

    10:54 17.10.2025

  • 71 Механик

    16 2 Отговор
    Гледам снимката и си казвам:
    "За свин.ята няма почивен ден! Гнусен до последно."

    10:54 17.10.2025

  • 72 Купонът се отменя

    13 3 Отговор
    Но Коледата наближава.

    10:55 17.10.2025

  • 73 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    10 2 Отговор

    До коментар #59 от "ГЕРБ МНОГО СМЕ - СИЛНИ СМЕ":

    🤔
    СЛУЖИТЕЛИ В ОБЛАСТНИТЕ И ОБЩИНСКИ АДМИНИСТРАЦИИ излязоха...
    🤔
    Какво викаш за КОРПОРАТИВНИЯ вот🤔❓

    10:55 17.10.2025

  • 74 следващите избори пълна победа

    2 15 Отговор
    Вие се дразните с г-н Пеевски но народа го обича....Спасителя на държавата е само той.Никакъв Бойко....

    10:55 17.10.2025

  • 75 Сим Салабимов

    9 3 Отговор
    Това не е ли престъпление да се говори за Президент на Република България по този начин? Или е имал предвид друг "Румен"? Нещо много се отпуснаха нещата! Ясно е че сега няма как ситуацията да е: "Да идват танковете!" ама нали затова са рокерите - Пеевски едва ли ще извади пари за лечение на електората...

    10:55 17.10.2025

  • 76 Не,

    7 1 Отговор

    До коментар #65 от "дядо йоцо гледа":

    Не скверни името на дядо Йоцо, за да възхваляваш един комунистически ДС еничарин. Позор.

    10:58 17.10.2025

  • 78 ту тууууууууу

    6 2 Отговор
    Аз не съм изяден!Просто се чудя какъв партиен избор да направя с бъдеща перспектива?Посъветвайте ме.

    10:58 17.10.2025

  • 79 Гого

    17 4 Отговор
    🔴 Добър вечер, уважаеми зрители!
    ❓ СПИТЕ ли? Или чоплите семки, гледайки поредното “реалити”? А може би сте в някоя квартална кръчма?
    ❗️ И докато се “вайкате” колко е несправедлив живота, едно дебело момче овладява държавата Ви! Единствено ПП/ДБ дават отпор и група граждански активисти!
    😴 СПЕТЕ, СПЕТЕ! Приятни сънища!

    Коментиран от #96, #106

    10:58 17.10.2025

  • 80 Жълтопаветен канибал

    7 8 Отговор
    Благодарете на лгДБ-ППтqp за изпирането на Боко И Диди, за разграбването на България, за помощта им за завладяването на държавата.
    Ама то да не е като да воюваш с паметници и улици и да провявяваш канибализъм, хапвайки тортички с отрязани детски крайници.

    Сега евроатлантическите национални предатели ще ни докарат нова национална катастрофа с окупационната валута. Докато Боко разпродава държавна и частна собственост.

    10:59 17.10.2025

  • 82 Хахахааааа уахаха

    5 6 Отговор

    До коментар #46 от "Абе":

    Слави Трифонов премиер!!!! Шоу на макс😂🤣😅😆

    11:00 17.10.2025

  • 83 ПСИХИАТЪР

    4 2 Отговор
    МИСЛИ ЗА ФИНАЛА. ТАМ Е НАЙ

    11:00 17.10.2025

  • 84 дрън дрън

    14 2 Отговор
    Новият спасител, който ще ни Оправи - дебелян
    Пак ходете някъде в изборния ден и оставете тези, които си продават гласа, да ви продадат и вас !
    Или пак чакайте тулупа да ви оправи .. с 200 ...

    11:02 17.10.2025

  • 85 дрън дрън

    15 2 Отговор

    До коментар #3 от "Делю Хайдутин":

    суверена, ходи за гъби ... или гласува за кого не трябва или си продава гласа ...
    суверена е глупак, щом такива с в парламента !

    Коментиран от #92

    11:03 17.10.2025

  • 87 Помним

    14 1 Отговор
    МАГНИТСКИИ, МАГНИТСКИИ - ЗАКОНА МАГНИТСКИИ! - КОЙ предложи Пеевски за шеф на ДАНС - също ПОМНИМ!

    11:03 17.10.2025

  • 88 Кодекс на Труда!

    13 1 Отговор

    До коментар #6 от "Абе":

    Съгласно чл.190 КТ, ако работник или служител не се яви на работа в течение на два последователни дни, работодателят има право да му наложи и най-тежкото дисциплинарно наказание – уволнение.

    Коментиран от #90, #93

    11:04 17.10.2025

  • 90 демонокрация

    6 0 Отговор

    До коментар #88 от "Кодекс на Труда!":

    Кодекси,закони,наредби нали знаеш за кого са?

    11:05 17.10.2025

  • 91 Мнение

    12 2 Отговор
    Какъв език само? Изискан, точен, умен като за висшист с диплома донесена му вкъщи. Да се учат младите от този "успял" младеж, прогресирал до министър едва на цели 21 години?!!!

    Коментиран от #103

    11:05 17.10.2025

  • 92 ди Бейт

    1 1 Отговор

    До коментар #85 от "дрън дрън":

    пърият смислен коментар. Прав сте.

    11:05 17.10.2025

  • 93 Питам!

    6 0 Отговор

    До коментар #88 от "Кодекс на Труда!":

    КТ не важи ли за богопомазаните депутати...?!

    11:05 17.10.2025

  • 94 виктория

    6 2 Отговор
    за това домусче няма ли Коледа!!!

    11:07 17.10.2025

  • 95 Скоро ще стане ясно по кой път

    5 3 Отговор
    Дали ще има избори ще каже генерал Борисов. От него зависи по нататъшното развитие на България. Проблема е с ренегатите в ГЕРБ, които се впиха на ръководни позиции в партията. Това те ще си го решат. Единия път е за европейско развитие, другия е използването на държавата за хранилка на политики олигархична основа. Къде ще застане народа или хората, като е модерно да се говори, предстои също да видим.

    11:07 17.10.2025

  • 97 Ясно

    3 1 Отговор
    Следващия път направо ще отмени изборите изобщо.

    11:09 17.10.2025

  • 99 БАЙ СТАВРИ

    2 3 Отговор

    До коментар #28 от "НОВОТО НАЧАЛО-най-желаните":

    ДА НАЙ ЖЕЛАНИТЕ СЪС ЧУВАЛИТЕ ОТ ПАЧКИ ДА КУПУВАТ ГЛАСОВЕ ВЪВ МАХАЛИТЕ.АКО ГЕРБ ИСКАТ ДА СЕ СПАСЯТ ДА ПОДАВАТ ОСТАВКА И ДА СЕ ОТИДЕ НА ИЗБОРИ ИНАЧЕ ЩЕ СА ШЕСТИ ВЪВ ЦЯЛАТА СТРАНА НЕ САМО ВЪВ ПАЗАРДЖИШКО.

    11:12 17.10.2025

  • 100 ЧИЧО ТИ

    2 3 Отговор
    РУМЕН Е В Г Е Т О Т О, НЕГРАМОТЕН,ЖИВЕЕЩ В НЕЗАКОННА ПОСТРОЙКА, С ОЩЕ ЕДНА ДУЗИНА М @ Н Г @ Л И , СЪЩО ТОЛКОВА "ОБРАЗОВАНИ",НА КОТО ИМ ПОДХВЪРЛЯШ ПО ЕДНА 50 -АЧКА , ЩОТО АКО НЕ СА ТЕ , НИКОЙ ДРУГ НЯМА ДА ГЛАСУВА ЗА О Л И Г О Ф Р Е Н!
    А ИЗБОРИ НЕ ТИ СЕ ЩАТ,ЗАЩОТО СИ НАЯСНО,ЧЕ НАРОДА ЩЕ ГЛАСУВА НЕ ЗА "ЧИЧО ТИ РУМЕН",А ЗА ПРЕЗИДЕНТА РУМЕН РАДЕВ!

    11:12 17.10.2025

  • 101 Шиши пак мечтае и се надява да не го бия

    3 2 Отговор
    Бият много братушките! Или върни парите на братушките за да спиш без кошмари

    11:14 17.10.2025

  • 102 Шиши пак мечтае и се надява да не го бия

    2 2 Отговор
    Бият много братушките! Шиши върни парите на братушките за да спиш без кошмари

    11:15 17.10.2025

  • 103 ЕЗИКЪТ МУ

    5 2 Отговор

    До коментар #91 от "Мнение":

    Е ТАКЪВ ,ЗАЩОТО , ДОКАТО ДРУГИЯ "УМНИК" Е ПРОЧЕЛ ЕДНА ИНДИАНСКА КНИГА, ТО ТОЗИ О Л И Г О Ф Р Е Н , АКО МОЖЕ ДА ЧЕТЕ , НАЙ - ВЕРОЯТНО Е ПРОЧЕЛ САМО ЦЕНАТА НА ЗАДНАТА КОРИЦА!

    11:21 17.10.2025

  • 104 КТБ

    6 2 Отговор
    Нагла магнитска с-и-я в Белене

    11:23 17.10.2025

  • 105 Хотели

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "Боруна Лом":

    От народа,купил е целия гювеч и си играе на онче Бонче,това не нито народ нито държава,а камо ли политици

    11:27 17.10.2025

  • 106 Жълтопаветен канибал

    3 2 Отговор

    До коментар #79 от "Гого":

    Харесва ми чувството ти за хумор, надуваемата кукла на Момчето - лгДБ-ППтqp, давали отпор... на какво? На палавите желанията на Феномена?

    "Даниел Лорер, "Продължаваме промяната": Пеевски се промени за добро, за доброто на цялата страна"

    Сърбайки в скута на Пеевски докато унищожаваха заедно Конституцията, тогава какъв отпор му даваха?

    11:31 17.10.2025

  • 107 София

    6 2 Отговор
    Отвратителен!

    11:32 17.10.2025

  • 108 Шиши

    5 2 Отговор
    Това е заповед! Бойко, изпълнявай!

    Отврат...

    11:33 17.10.2025

  • 109 Светльо

    5 1 Отговор
    И да има избори този път ще ти трябват много пари за да купуваш гласоподаватели. За 50лв. няма да има желаещи да гласуват за теб.

    11:36 17.10.2025

  • 111 коко

    3 4 Отговор
    Явно това е новият управник на България независимо харесва ли ви или не.На народа му писна от особи размахващи хилаво юмруче, чалгаджии, копейковци и наркомани от Канада.

    11:42 17.10.2025

  • 112 Боковец

    4 0 Отговор
    Кокалът трудно се пуска...Особенно ако е държавен!

    11:44 17.10.2025

  • 113 Напротив

    4 2 Отговор
    Избори ще има!

    11:47 17.10.2025

  • 114 Koй ще вози Йотова?

    4 1 Отговор
    И онази генералшата? Много съм разтревожен ако тези арогантни жени седнат зад волана.
    За Йотова бай Митрофан ще прати кола на посольството, ама Деса?

    11:48 17.10.2025

  • 115 Медия

    1 1 Отговор
    А " Бащата на Сияна" какво ще каже по въпроса?

    11:48 17.10.2025

  • 116 Борисов

    1 2 Отговор
    играе игрички!

    След предишните избори игра с Радев и Доган.
    Преди това игра а Шарлатаните на Радев от ППДБ.

    ДА ВИДИМ СЕГА КАКВО Е ЗАМИСЛИЛ?!

    11:50 17.10.2025

  • 117 Гост

    2 2 Отговор
    Огромен и много нагъл б"о"к"л"у"к. Ама такъв, дето България не е виждала в цялата си история. А народът спи непробуден

    Коментиран от #123

    11:51 17.10.2025

  • 118 Боко

    2 2 Отговор
    ако пак сдаде властта, ще гласуваме за ДПС! Номерата на Боко вече писнаха!

    11:53 17.10.2025

  • 121 Еуементарен си, последния

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Неправилно зададен въпрос. Защо ДПС ги няма в пленарната зала - това е верният въпрос!

    11:56 17.10.2025

  • 123 Дост

    0 0 Отговор

    До коментар #117 от "Гост":

    17% от същия този народ гласува за него. Няма да са толкова заспали, мисля.

    11:58 17.10.2025

  • 124 Абе дебил

    0 1 Отговор
    Купонът ти и Борисов го правите. Кебабчета, бира и 50-100 лв, танци, чалга, кючеци. Музиката до дупка…. айдетна балона, който ще се спука!

    11:58 17.10.2025

  • 125 миши

    0 0 Отговор
    подари на румбурак чехли и vuбро

    11:59 17.10.2025

  • 126 Последно

    1 0 Отговор
    Пеев каза, че няма да има избори.
    Боко каза, че няма да има избори.
    Двамата казаха "Гур за Радев!".

    Има ли въпроси?

    12:00 17.10.2025

  • 127 Факт:

    1 0 Отговор
    най много мразят Пеевски и бълват злоба против него - Радев и Шарлатаните от ППДБ.

    Русофили и соросоиди!

    За това ще изберем Пеевски и ДПС- гаранти за Европа, не за Евразийския агресор

    Борисов да се замисля!

    12:02 17.10.2025

