Пеевски: Избори няма да има, купонът се отменя

„Избори няма да има. Това съм го казал отдавна“ – това заяви в кулоарите на парламента лидерът на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски.
Той говори пред журналисти след третия неуспешен опит в парламента да се събере кворум за начало на заседанието. Днес в залата се регистрираха само 53 депутати при необходими 121. Следващото редовно пленарно заседание ще е на 22 октомври, понеделник, от 9 часа.
„Едно мога да кажа на чичо Румен. Да връща кетъринга и шампанското, купонът се отменя“, заяви Пеевски, визирайки държавния глава Румен Радев.
Вчера лидерът на ДПС-НН заяви, че е говорил с премиера Росен Желязков във връзка с политическата криза: "Щели да имат решение до понеделник, предполагам, че той изчаква Борисов. Всичко е в ръцете на Борисов дали ще хвърли държавата в бездната".
1 Последния Софиянец
Коментиран от #13, #121
10:19 17.10.2025
2 Какво
10:20 17.10.2025
3 Делю Хайдутин
Коментиран от #85
10:20 17.10.2025
4 Боруна Лом
Коментиран от #14, #15, #17, #105
10:21 17.10.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Абе
Коментиран от #88
10:22 17.10.2025
7 НОСТРАДАМУС
10:23 17.10.2025
8 Това нещо го има
10:23 17.10.2025
9 гост
10:23 17.10.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Купонът
10:24 17.10.2025
12 Седящия Бик
10:24 17.10.2025
13 Ми то вече няма ДПС!
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Пеевски направи всичките за смях! И глътна целият Борисов! Барабар с ГЕРБ!
Коментиран от #22
10:25 17.10.2025
14 Бяхаме БКП
До коментар #4 от "Боруна Лом":Ние сме БСП, сега сме Пеевски.
10:25 17.10.2025
15 Гошо
До коментар #4 от "Боруна Лом":И неговото време ще дойде
10:25 17.10.2025
16 докъде стигнаха
10:25 17.10.2025
17 как от къде
До коментар #4 от "Боруна Лом":От избирателите си. Много хора припознаха Пеевски като единствения спасител на страната. На следващите избори дано да е на първо място. Искаме да видим г-н Пеевски като премиер на България. Да е жив и здрав и да управлява десетки години България. Бог с него
Коментиран от #70, #86
10:26 17.10.2025
18 гост
10:26 17.10.2025
19 КОЛЕДАРИ
10:26 17.10.2025
20 купонът се отменя
прясно свинско
10:26 17.10.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Промяна
До коментар #13 от "Ми то вече няма ДПС!":Украинската Мирчева гнусотия Шарлатани една каруца сте гледайте себе си
10:26 17.10.2025
23 Диващокрация
10:28 17.10.2025
24 Н.Николов
ИНАПЕ НЯМЯ КОЙ ПОВЕЧЕ ДА ТЪРПИ РАЗНИ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ С ГОЛЕМИ ЗАПЛАТИ ЗА ЖИЖЕВА РАБОТА КОЙТО НАД 30 ГОД. ОБРИЧАТ БИЗНЕСА И РАБОТНИЦИТЕ ПЕНСИОНЕРИ ИНВАЛИДИ МАЙКИ С ДЕЦА И ДР. НА ТРУДЕН ЖИВОТ А ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИИТЕ ЗА ТАКАВА РАБОТА ДА ВЗИМАТ С ХИЛЯДИ НЕ Е НА ДОБРЕ В МАЛКА БЪЛГАРИЯ.
10:29 17.10.2025
25 ТИГО
Коментиран от #35
10:30 17.10.2025
26 Тома
10:30 17.10.2025
27 Хасковски каунь
10:30 17.10.2025
28 НОВОТО НАЧАЛО-най-желаните
Коментиран от #99
10:31 17.10.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Препоръка
10:32 17.10.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 ТИГО
Коментиран от #51
10:33 17.10.2025
33 БСТ
10:35 17.10.2025
34 сноу
10:35 17.10.2025
35 така е
До коментар #25 от "ТИГО":Видяхме колите на мутрите, виждаме всички безобразия, които се вършат в държавата. Въпросът е как уж принципния и демократичен ЕС допуска това да се случва в държава членка? Как при престъпна корупция в огромни размери България ще стане член на еврозоната? Никаква хигиена ли няма в тези структури? Не е ли удар по имиджа на ЕС и еврозоната подобна феодална държава да бъде техен член? Как се допуска лице, включено в списъка Магнитски, да управлява европейска държава и да се държи като чорбаджия? Тези въпроси най-много ме вълнуват, но никой не дава отговори.
Коментиран от #38, #66
10:35 17.10.2025
36 Хмм
10:36 17.10.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Ами
До коментар #35 от "така е":Борисов е наложен от Германия и лично от Меркел като член на фондация аденауер, вече не виждам логото им на събиранията на ГЕРБ, но Германия ръководи ЕС в лицето на лайен
Коментиран от #49
10:39 17.10.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 БеГемот
10:41 17.10.2025
41 Никой
САЩ си имат закони и правила - все пак - не може да си в списъка - ето така. Ал Капоне си го затвориха и - този Пабло Ескобар, така си вървят. Малко е жестоко - но - еди-какво си.
10:42 17.10.2025
42 Мъни
10:42 17.10.2025
43 Дедо
10:42 17.10.2025
44 Да бе
10:42 17.10.2025
45 ООрана държава
Коментиран от #55, #68
10:43 17.10.2025
46 Абе
Коментиран от #82
10:43 17.10.2025
47 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Как е процедурата викаш❗
10:44 17.10.2025
48 123456
10:44 17.10.2025
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Тоя интелект
Маминото!
10:45 17.10.2025
53 онколог
10:46 17.10.2025
54 хахаха
10:46 17.10.2025
55 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #45 от "ООрана държава":Ха дубрутру❗
Какво стана с "по процедура"- та❗
Нали много ги разбираше нещата❗
10:46 17.10.2025
56 Кукуригу
10:47 17.10.2025
57 ДДДДД
10:47 17.10.2025
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 ГЕРБ МНОГО СМЕ - СИЛНИ СМЕ
Коментиран от #73, #110
10:49 17.10.2025
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Колелото на историята си върви
10:51 17.10.2025
64 Опс
10:51 17.10.2025
65 дядо йоцо гледа
Коментиран от #76
10:51 17.10.2025
66 ТИГО
До коментар #35 от "така е":То се вижда как се слагат на ЕС и УСА само да спечелят още някой месец , година власт ! Проблема в ЕС че и там се изпедепцаха ,нашите им целуват пешовете а ония се имат за вечни !Винаги съм имал Германия за еталон за какво ли не но след обединението се наляха от ГДР хора дето не искат да работят и нивото започна да пада а върха беше баба Меркелица !Доста народ некадърници се хранят от парламента на ЕС и те няма да се дадат без бой ! Та нещата са изпуснати отдавна ,помисли що Хитлер идва на власт ! Инфлация и безработица и хоп Хитлер !Та и сега трябва да стане по този начин лошото е че нямат топки за това !Един по един ще ни превземат некадърните нищоправници и като сме демокрация ще е говори си не ми пречиш ,малкото които се озъбват ще ги сготвят като Коцев и кметицата на Младост ! Ходим обикаляме с Боец и компания ма 500 човека нищо не правим ,народа си спи и си чеша меките места ! Децата и техните деца ще поемат удара ма никой не мисли толкова напред ,взимат 50 лева и отиват в кръчмата ! Един колега преди време си каза че не диша Боце но 100 лева са пари и показа снимката на бюлетината !
10:51 17.10.2025
67 ГЕРБ-ДПС- ИТН-БСП ПОБЕДА
10:52 17.10.2025
68 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #45 от "ООрана държава":Ама нали ти беше ясно
"Байчовото, не случайно съм написал "по процедура" ако мислиш че с втори мандат някой ще състави нещо в тая конфигурация в НС много се лъжеш, така че айде гледай си твоята аудитория"
Въх, ИЗпуснАл си първия мандат,
ама май и до него може да не се стигне❗
А сега всичко ти било ясно🤣🤣🤣
Айде скрий се и от твоята аудитория❗
10:52 17.10.2025
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Да бе, да
До коментар #17 от "как от къде":Ще е премиер господина Пееффски само на долината на дълбоките гащи. На нищо друго няма да е премиер. За българите той е едното НИЩО. И скоро ще се убеди в това.
10:54 17.10.2025
71 Механик
"За свин.ята няма почивен ден! Гнусен до последно."
10:54 17.10.2025
72 Купонът се отменя
10:55 17.10.2025
73 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #59 от "ГЕРБ МНОГО СМЕ - СИЛНИ СМЕ":🤔
СЛУЖИТЕЛИ В ОБЛАСТНИТЕ И ОБЩИНСКИ АДМИНИСТРАЦИИ излязоха...
🤔
Какво викаш за КОРПОРАТИВНИЯ вот🤔❓
10:55 17.10.2025
74 следващите избори пълна победа
10:55 17.10.2025
75 Сим Салабимов
10:55 17.10.2025
76 Не,
До коментар #65 от "дядо йоцо гледа":Не скверни името на дядо Йоцо, за да възхваляваш един комунистически ДС еничарин. Позор.
10:58 17.10.2025
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 ту тууууууууу
10:58 17.10.2025
79 Гого
❓ СПИТЕ ли? Или чоплите семки, гледайки поредното “реалити”? А може би сте в някоя квартална кръчма?
❗️ И докато се “вайкате” колко е несправедлив живота, едно дебело момче овладява държавата Ви! Единствено ПП/ДБ дават отпор и група граждански активисти!
😴 СПЕТЕ, СПЕТЕ! Приятни сънища!
Коментиран от #96, #106
10:58 17.10.2025
80 Жълтопаветен канибал
Ама то да не е като да воюваш с паметници и улици и да провявяваш канибализъм, хапвайки тортички с отрязани детски крайници.
Сега евроатлантическите национални предатели ще ни докарат нова национална катастрофа с окупационната валута. Докато Боко разпродава държавна и частна собственост.
10:59 17.10.2025
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Хахахааааа уахаха
До коментар #46 от "Абе":Слави Трифонов премиер!!!! Шоу на макс😂🤣😅😆
11:00 17.10.2025
83 ПСИХИАТЪР
11:00 17.10.2025
84 дрън дрън
Пак ходете някъде в изборния ден и оставете тези, които си продават гласа, да ви продадат и вас !
Или пак чакайте тулупа да ви оправи .. с 200 ...
11:02 17.10.2025
85 дрън дрън
До коментар #3 от "Делю Хайдутин":суверена, ходи за гъби ... или гласува за кого не трябва или си продава гласа ...
суверена е глупак, щом такива с в парламента !
Коментиран от #92
11:03 17.10.2025
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Помним
11:03 17.10.2025
88 Кодекс на Труда!
До коментар #6 от "Абе":Съгласно чл.190 КТ, ако работник или служител не се яви на работа в течение на два последователни дни, работодателят има право да му наложи и най-тежкото дисциплинарно наказание – уволнение.
Коментиран от #90, #93
11:04 17.10.2025
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 демонокрация
До коментар #88 от "Кодекс на Труда!":Кодекси,закони,наредби нали знаеш за кого са?
11:05 17.10.2025
91 Мнение
Коментиран от #103
11:05 17.10.2025
92 ди Бейт
До коментар #85 от "дрън дрън":пърият смислен коментар. Прав сте.
11:05 17.10.2025
93 Питам!
До коментар #88 от "Кодекс на Труда!":КТ не важи ли за богопомазаните депутати...?!
11:05 17.10.2025
94 виктория
11:07 17.10.2025
95 Скоро ще стане ясно по кой път
11:07 17.10.2025
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Ясно
11:09 17.10.2025
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 БАЙ СТАВРИ
До коментар #28 от "НОВОТО НАЧАЛО-най-желаните":ДА НАЙ ЖЕЛАНИТЕ СЪС ЧУВАЛИТЕ ОТ ПАЧКИ ДА КУПУВАТ ГЛАСОВЕ ВЪВ МАХАЛИТЕ.АКО ГЕРБ ИСКАТ ДА СЕ СПАСЯТ ДА ПОДАВАТ ОСТАВКА И ДА СЕ ОТИДЕ НА ИЗБОРИ ИНАЧЕ ЩЕ СА ШЕСТИ ВЪВ ЦЯЛАТА СТРАНА НЕ САМО ВЪВ ПАЗАРДЖИШКО.
11:12 17.10.2025
100 ЧИЧО ТИ
А ИЗБОРИ НЕ ТИ СЕ ЩАТ,ЗАЩОТО СИ НАЯСНО,ЧЕ НАРОДА ЩЕ ГЛАСУВА НЕ ЗА "ЧИЧО ТИ РУМЕН",А ЗА ПРЕЗИДЕНТА РУМЕН РАДЕВ!
11:12 17.10.2025
101 Шиши пак мечтае и се надява да не го бия
11:14 17.10.2025
102 Шиши пак мечтае и се надява да не го бия
11:15 17.10.2025
103 ЕЗИКЪТ МУ
До коментар #91 от "Мнение":Е ТАКЪВ ,ЗАЩОТО , ДОКАТО ДРУГИЯ "УМНИК" Е ПРОЧЕЛ ЕДНА ИНДИАНСКА КНИГА, ТО ТОЗИ О Л И Г О Ф Р Е Н , АКО МОЖЕ ДА ЧЕТЕ , НАЙ - ВЕРОЯТНО Е ПРОЧЕЛ САМО ЦЕНАТА НА ЗАДНАТА КОРИЦА!
11:21 17.10.2025
104 КТБ
11:23 17.10.2025
105 Хотели
До коментар #4 от "Боруна Лом":От народа,купил е целия гювеч и си играе на онче Бонче,това не нито народ нито държава,а камо ли политици
11:27 17.10.2025
106 Жълтопаветен канибал
До коментар #79 от "Гого":Харесва ми чувството ти за хумор, надуваемата кукла на Момчето - лгДБ-ППтqp, давали отпор... на какво? На палавите желанията на Феномена?
"Даниел Лорер, "Продължаваме промяната": Пеевски се промени за добро, за доброто на цялата страна"
Сърбайки в скута на Пеевски докато унищожаваха заедно Конституцията, тогава какъв отпор му даваха?
11:31 17.10.2025
107 София
11:32 17.10.2025
108 Шиши
Отврат...
11:33 17.10.2025
109 Светльо
11:36 17.10.2025
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 коко
11:42 17.10.2025
112 Боковец
11:44 17.10.2025
113 Напротив
11:47 17.10.2025
114 Koй ще вози Йотова?
За Йотова бай Митрофан ще прати кола на посольството, ама Деса?
11:48 17.10.2025
115 Медия
11:48 17.10.2025
116 Борисов
След предишните избори игра с Радев и Доган.
Преди това игра а Шарлатаните на Радев от ППДБ.
ДА ВИДИМ СЕГА КАКВО Е ЗАМИСЛИЛ?!
11:50 17.10.2025
117 Гост
Коментиран от #123
11:51 17.10.2025
118 Боко
11:53 17.10.2025
119 Този коментар е премахнат от модератор.
120 Този коментар е премахнат от модератор.
121 Еуементарен си, последния
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Неправилно зададен въпрос. Защо ДПС ги няма в пленарната зала - това е верният въпрос!
11:56 17.10.2025
122 Този коментар е премахнат от модератор.
123 Дост
До коментар #117 от "Гост":17% от същия този народ гласува за него. Няма да са толкова заспали, мисля.
11:58 17.10.2025
124 Абе дебил
11:58 17.10.2025
125 миши
11:59 17.10.2025
126 Последно
Боко каза, че няма да има избори.
Двамата казаха "Гур за Радев!".
Има ли въпроси?
12:00 17.10.2025
127 Факт:
Русофили и соросоиди!
За това ще изберем Пеевски и ДПС- гаранти за Европа, не за Евразийския агресор
Борисов да се замисля!
12:02 17.10.2025