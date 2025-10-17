Проф. Константинов: Никой не иска нови избори, страх ги е от Пеевски

Влизането на ДПС-Ново начало в управлението не е единствената формула за кабинета. Резултатите в Пазарджик не са никаква катастрофа за ГЕРБ. На предишните избори те имаха 4 общински съветници, сега са 3. Факт е, че се появи нов играч в лицето на ДПС-Ново начало, които имат 8 общински съветници.
Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS математикът проф. Михаил Константинов, който коментира днешната заявка на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и премиера Росен Желязков, че не е време за избори и трябва да започнат преговори с ДПС-Ново начало.
"От "Продължаваме промяната-Демократична България" продължават да го играят обидени и ще продължават да губят от това. Това е причината да се толкова изнервени. Когато не се качваш на влака, е нормално да останеш изоставен на гарата. ДПС-Ново начало са единствените, които подкрепят правителството. Факт е, че трябва да има освежаване на кабинета, защото не всички ресори работят добре. Никой в момента не иска предсрочни избори, защото ги е страх от новия играч ДПС-Ново начало. Аз мисля, че ако има предсрочни избори, те ще са след президентските избори", добави той.
"На Румен Радев никой не му отнема конституционни права и нека не се прави на ощипана госпожица. Никой не му пречи да използва служебни автомобили на НСО, когато се придвижва - той и неговото семейство. Защо трябва администрацията му да се вози в служебни коли. Какъв е този кортеж във Варна? 7 коли все едно минава..", завърши проф. Константинов.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Костадин Костадинов
Костадин Костадинов: И на котките в държавата им е ясно, че управлява Пеевски
Борисов може да намери сили и да отидат на избори, но ГЕРБ вече са сянка. При едни бъдещи избори - предвиждам едни 300 000 гласа
Мисля че "леко" се е заблудил Костадинов като си е помислил че Пеевски е взел на ГЕРБ купения вот и им е останал само корпоративния ( държавни служители ,областни и общински администрации ,полиция,военни, даскали). Заблудил се е от резултата на ГЕРБ в Пазарджик (6,2%). В Пазарджик имаха толкова защото отидоха много граждански активисти (БОЕЦ ,Бареков с колона от 32 автомобила и други),защото изборите бяха само в 1 град. А парламентарните са едновременно в цялата страна и няма как тези граждански активисти и сдружения да бъдат едновременно във всички градове в страната и Пеевски и Борисов отново ще си купуват на воля. Вярно ,ДПС ще имат много повече но за ГЕРБ освен корпоративния отново ще има и купен вот. Няма как да се съберат десетки хиляди граждански активисти които в деня на изборите да бъдат във всеки град. Нормален ,обикновен ,трудов човек не гласува за тези грабителски клики ( ГЕРБ -ДПС)
18:40 17.10.2025
2 Последния Софиянец
18:40 17.10.2025
3 Вярно че ги е страх
18:43 17.10.2025
4 Говорещи глави за 20к
18:44 17.10.2025
5 Бялджип
18:45 17.10.2025
6 Тоя
18:45 17.10.2025
7 Дрън, дрън съветски чугун
18:46 17.10.2025
8 Шайката Гуци-Буци-ЗеленЧорап
Те двамата, отново те заедно, Борисов и Пеевски, целенасочено подготвят и пространството за “новата партия на Радев” - усилено спихват ППДБ, използваха и захвърлят в кошчето ИТН и БСП, плюс измазаха тавана на Възраждане.
Сделката между Борисов, Пеевски и Радев е толкова ясна.
КАК пък не я виждаме, българи?
"Цели сме изгорели от парене и пак не знаем да духаме"
18:47 17.10.2025
9 Саша Грей
18:47 17.10.2025
10 Възpожденец 🇧🇬
18:48 17.10.2025
12 Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?
- бойко откриваше анклава в Камчия, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
- подариха пристанище Росенец, друг анклав, охраняван от вражески войски, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
- делю фактурата прекрати анекс с Росатом, един ден преди да изтече и за това пларихме 1,2 млрд., редовия гербер недоволства ли ?
- бойко опрости 1,3 млрд. $ на Газпром неустойки за старото трасе, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко опрости осъдените от ЕС за свръх надценка на газ от Газпром 560 млн. $, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко построи Турски поток на Путлер с наши пари, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко допусна заселването на 500 000 руснаци по нашето черноморие, с цел да го анексират според зам. председателя на парламента на РФ ?
- бойко прикри опита за покушение от руското ГРУ над български граждани, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко и делян харизаха Булгартабак на банката на Путлер, редовия гербер недоволства ли ?
- банката на Путлер, заедно с велчеви, бойко и делян ограбиха КТБ.
- бойко защити кРадев за Боташ , било печатница за пари...
- бойко предлага Турски поток и Лукойл в замяна на сваляне на санкциите по Магнитски на Шиши.
редовия гербер е неосъзната копейка !!!
бойко и пееевски са проблема на развитието на България да стане една нормална европейска страна.
Kyчka e!!!!
18:50 17.10.2025
13 Според професора
18:52 17.10.2025
14 акима
18:53 17.10.2025
16 Обичам СВИНСКО
До коментар #3 от "Вярно че ги е страх":Пържолата Пеевски заедно с пържолката Тиквата Борисов ще си паснат много добре в затвора.
19:05 17.10.2025
17 Трол
19:05 17.10.2025
18 мурзилкитете
До коментар #11 от "с други думи":на ГРЕС!
19:06 17.10.2025
20 вампира
19:06 17.10.2025
21 Въпрос
19:07 17.10.2025
22 Асен
19:07 17.10.2025
23 Всички
19:07 17.10.2025
24 пери
Другото, от което всички в парламента ги е страх, е че този път има вероятност народът да отиде масово да гласува, защото му писна от разни крайно нагли дебелаци да му говорят просташки всяка вечер от тв-то. В подобна ситуация ще е интересно как ще направят мушингиите, за да натамънят резултатите, трудничко ще им е.
19:11 17.10.2025
25 Точен анализ!
На умнокрасавци се нагледахме, както и на празнодрънкащи шапкари!
Искаме един енергичен грозник, който да върши работа! Каквото каже, да го прави.
За това ги е страх другио партии и с право!
19:14 17.10.2025
26 Да знаеш
Бъдещите избори докато си на копчето никога няма да са честни!!!!
19:15 17.10.2025
27 Борисов
19:16 17.10.2025
28 бял автобус
До коментар #5 от "Бялджип":Интересното е,че никой служител не се оплаква ,че разхожда кучета,че води и взема децата от училище,прави и носи покупки,лекарства.Някои дори са станали като част от семейството.Ползват покрай силните екстрите,уреждат и своите деца за училища,работа в посолства,консулства и други благинки.Затова мълчат и страх ги е обзел,че живота им ще се обърне и промени коренно.Една притча се споменава :по добре опашка на лъв,отколкото глава на куче.Направо е революция в сектора.Те са държава в държавата и дано Пеевски успее!
19:22 17.10.2025
29 ФАКТ
19:33 17.10.2025
30 Казуар
19:34 17.10.2025
31 месото
До коментар #16 от "Обичам СВИНСКО":В Гърция намаляват цените на хранителните продукти до 31 дек.На свинското месо намалението е 30%.А тук за всеки празник се вдигат.Ще имат и бонуси както винаги за Коледа,а на пенсионерите по още една пенсия.Ако има прераждане горещо се моля по-вече да не се раждам тук.
19:35 17.10.2025
32 Няма проблеми
19:35 17.10.2025
33 Коментар
19:39 17.10.2025
34 ООрана държава
19:45 17.10.2025
35 ГОСТ
19:46 17.10.2025
36 Герп боклуци
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Това са на бойко ромите който отглежда и развъжда 15 години, сега дебелото д му ги краде и човека е бесен
19:47 17.10.2025
37 Наивник на средна възраст
19:49 17.10.2025
38 КАЗВАМ
19:55 17.10.2025
39 Родина
Борисов. Помним от вестниците Монитор и Политика на Пеевски . Помним и Информационно
обслужване как работеше за ГЕРБ . Помним .
Продажник !
19:55 17.10.2025
40 Напротив
20:04 17.10.2025
42 фдсхгдх
20:18 17.10.2025
43 Всички ги е страх освен
А аз лично ще се радвам да има нови избори..
20:19 17.10.2025
44 гсйгйс
До коментар #1 от "Костадин Костадинов":купен от дпс
20:19 17.10.2025
45 А този който виждате на снимката
20:20 17.10.2025
46 да йфй
До коментар #12 от "Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?":на всички
20:21 17.10.2025
47 Глас Народен
20:21 17.10.2025
48 КАЗВАМ
20:22 17.10.2025