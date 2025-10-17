Проф. Константинов: Никой не иска нови избори, страх ги е от Пеевски

Новини
Влизането на ДПС-Ново начало в управлението не е единствената формула за кабинета. Резултатите в Пазарджик не са никаква катастрофа за ГЕРБ. На предишните избори те имаха 4 общински съветници, сега са 3. Факт е, че се появи нов играч в лицето на ДПС-Ново начало, които имат 8 общински съветници.

Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS математикът проф. Михаил Константинов, който коментира днешната заявка на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и премиера Росен Желязков, че не е време за избори и трябва да започнат преговори с ДПС-Ново начало.

"От "Продължаваме промяната-Демократична България" продължават да го играят обидени и ще продължават да губят от това. Това е причината да се толкова изнервени. Когато не се качваш на влака, е нормално да останеш изоставен на гарата. ДПС-Ново начало са единствените, които подкрепят правителството. Факт е, че трябва да има освежаване на кабинета, защото не всички ресори работят добре. Никой в момента не иска предсрочни избори, защото ги е страх от новия играч ДПС-Ново начало. Аз мисля, че ако има предсрочни избори, те ще са след президентските избори", добави той.

"На Румен Радев никой не му отнема конституционни права и нека не се прави на ощипана госпожица. Никой не му пречи да използва служебни автомобили на НСО, когато се придвижва - той и неговото семейство. Защо трябва администрацията му да се вози в служебни коли. Какъв е този кортеж във Варна? 7 коли все едно минава..", завърши проф. Константинов.


  • 1 Костадин Костадинов

    7 4 Отговор
    Костадин Костадинов председател на "Възраждане" пред факти.бг-

    Костадин Костадинов: И на котките в държавата им е ясно, че управлява Пеевски


    Борисов може да намери сили и да отидат на избори, но ГЕРБ вече са сянка. При едни бъдещи избори - предвиждам едни 300 000 гласа
    ......
    Мисля че "леко" се е заблудил Костадинов като си е помислил че Пеевски е взел на ГЕРБ купения вот и им е останал само корпоративния ( държавни служители ,областни и общински администрации ,полиция,военни, даскали). Заблудил се е от резултата на ГЕРБ в Пазарджик (6,2%). В Пазарджик имаха толкова защото отидоха много граждански активисти (БОЕЦ ,Бареков с колона от 32 автомобила и други),защото изборите бяха само в 1 град. А парламентарните са едновременно в цялата страна и няма как тези граждански активисти и сдружения да бъдат едновременно във всички градове в страната и Пеевски и Борисов отново ще си купуват на воля. Вярно ,ДПС ще имат много повече но за ГЕРБ освен корпоративния отново ще има и купен вот. Няма как да се съберат десетки хиляди граждански активисти които в деня на изборите да бъдат във всеки град. Нормален ,обикновен ,трудов човек не гласува за тези грабителски клики ( ГЕРБ -ДПС)

    Коментиран от #44

    18:40 17.10.2025

  • 2 Последния Софиянец

    20 2 Отговор
    Който владее ромският вот управлява България.

    Коментиран от #36

    18:40 17.10.2025

  • 3 Вярно че ги е страх

    3 23 Отговор
    Бъдещето е пред ДПС и ИТН. Герб пада в цялата страна на 6 процента колкото в големия областен Пазарджик, ДПС Пеевски 23 процента, ИТН 21 ПРОЦЕНТА ,БСП 19 процента ГЕРБ 6 процента ,Възраждане 5 процента а ПП/ДБ ,МЕЧ и Величие по 2 процента и под чертата

    Коментиран от #16

    18:43 17.10.2025

  • 4 Говорещи глави за 20к

    38 0 Отговор
    Експерта от Калъп продължава да лиже голямото "Д" под кръста . 😂

    18:44 17.10.2025

  • 5 Бялджип

    33 1 Отговор
    Старата гербаджийска подлога и всичкознаещ, отново се провикна от дълбочините на възрастта си. Не си спомням да е бил така категоричен, когато гербаджийски политици, а някога седесари са ползвали служебните автомобили за лични услуги. Дори една съпруга на бивш председател на парламент използваше служители от НСО да й разхождат кучето;;;

    Коментиран от #28

    18:45 17.10.2025

  • 6 Тоя

    19 1 Отговор
    и той. взе да духа захар с "масур у детето" и го величае "дипломатично" за наивниците ! Ако клъвнат !

    18:45 17.10.2025

  • 7 Дрън, дрън съветски чугун

    28 1 Отговор
    Нищо вярно няма в този слyra на осъдения по Магнитски ДС внук - делян пеевски.

    18:46 17.10.2025

  • 8 Шайката Гуци-Буци-ЗеленЧорап

    14 1 Отговор
    Чудя се само на мен ли ми се струва, че кампанията за новата партия на Радев се провежда лично от Борисов и Пеевски? Разполагайки с най-високата трибуна, всичките микрофони, медийни фунии и публични глашатаи, именно те двамата непрекъснато ни подготвят за новата партия.
    Те двамата, отново те заедно, Борисов и Пеевски, целенасочено подготвят и пространството за “новата партия на Радев” - усилено спихват ППДБ, използваха и захвърлят в кошчето ИТН и БСП, плюс измазаха тавана на Възраждане.
    Сделката между Борисов, Пеевски и Радев е толкова ясна.
    КАК пък не я виждаме, българи?

    "Цели сме изгорели от парене и пак не знаем да духаме"

    Коментиран от #11

    18:47 17.10.2025

  • 9 Саша Грей

    22 2 Отговор
    Чичо Мишо, ще те видим ли пред герба да стискаш една дебела ръка? Дебелото момче знае, че ти броиш най-правилно.

    18:47 17.10.2025

  • 10 Възpожденец 🇧🇬

    28 5 Отговор
    Още един еничарин, пристанал на руско-турската партия ДПС. 🤮🤮🤮

    18:48 17.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?

    14 4 Отговор
    - бойко прикриваше кражбите на Лукойл, които не платиха нито една стотинка данък, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко откриваше анклава в Камчия, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
    - подариха пристанище Росенец, друг анклав, охраняван от вражески войски, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
    - делю фактурата прекрати анекс с Росатом, един ден преди да изтече и за това пларихме 1,2 млрд., редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко опрости 1,3 млрд. $ на Газпром неустойки за старото трасе, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко опрости осъдените от ЕС за свръх надценка на газ от Газпром 560 млн. $, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко построи Турски поток на Путлер с наши пари, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко допусна заселването на 500 000 руснаци по нашето черноморие, с цел да го анексират според зам. председателя на парламента на РФ ?
    - бойко прикри опита за покушение от руското ГРУ над български граждани, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко и делян харизаха Булгартабак на банката на Путлер, редовия гербер недоволства ли ?
    - банката на Путлер, заедно с велчеви, бойко и делян ограбиха КТБ.
    - бойко защити кРадев за Боташ , било печатница за пари...
    - бойко предлага Турски поток и Лукойл в замяна на сваляне на санкциите по Магнитски на Шиши.
    редовия гербер е неосъзната копейка !!!
    бойко и пееевски са проблема на развитието на България да стане една нормална европейска страна.

    Kyчka e!!!!

    Коментиран от #46

    18:50 17.10.2025

  • 13 Според професора

    17 2 Отговор
    Никой не иска избори сега защото всички ги е страх от свинята че всички бухалки са негови и МВР, а пролетта няма ли да са негови? Ааа сетих се,разчитат зимата масовото народно недоволство и бунтове да го неутрализира и народа да го приключи

    18:52 17.10.2025

  • 14 акима

    21 1 Отговор
    Дърт боклук, от 20 г търкаляш българите в лапите на крадците от ГЕРБ и ДПС и където видиш мисирка ни рекламираш най големите разбойници и даже нямали били алтернатива. Няма викаш алтернатива на крадците??? Тъй ли бре дърт боклук??? Слава на Господ Иисус Христос винаги има алтернатива на разбойници и крадци, винаги. От както Свят светува винаги на разбойник и крадец алтернатива има. Дърт бухал до кога ще лъжеш безнаказано???

    18:53 17.10.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Обичам СВИНСКО

    14 2 Отговор

    До коментар #3 от "Вярно че ги е страх":

    Пържолата Пеевски заедно с пържолката Тиквата Борисов ще си паснат много добре в затвора.

    Коментиран от #31

    19:05 17.10.2025

  • 17 Трол

    20 0 Отговор
    Константинов е недостоен човек, много недостоен човек. Не искат избори, защото ги е страх от хората. Някой партии даже няма да видят нов парламент. Не вменявайте страх към Пеевски или Борисов в хората. Не е почтено.

    19:05 17.10.2025

  • 18 мурзилкитете

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "с други думи":

    на ГРЕС!

    19:06 17.10.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 вампира

    9 2 Отговор
    Хване ли юздите на управлението Пеевски ще управлява поне 30 години като Живков.Олигархията ще бъде разпердушинена.Тези които отгледаха Пеевски са твърдо решени да си върнат държавата.Само по себе си той е биологична маса.Началото беше когато повишиха заплатите на хората под пагон.В историята такова нещо не се е случвало.Всички обръчи,олигарси и други тарикати да знаят,че предстои голяма промяна.Ще видят звезди посред бял ден и кон боб яде ли.

    19:06 17.10.2025

  • 21 Въпрос

    17 3 Отговор
    Защо и от какво ги е страх от Пеевски? Да кажат на народа с какво ги държи, с какво ги плаши, толкова ли е срашен? Та той е един долнопробен крадец. Толкова ли е слаба държавата, че цял един народ е заложник на един намагнетизиран пресТъпник?

    19:07 17.10.2025

  • 22 Асен

    12 3 Отговор
    Боко е един скапан разваляч на правителства иска всички да му играят по свирката ама си намери майстора,

    19:07 17.10.2025

  • 23 Всички

    10 1 Отговор
    Институционални мишоци спокойно коментират диктатурата на един човек, безцеремонно подчинил всички власти в държавата, като нещо естествено, разбиращо се от самосебеси!!! Вместо да викнат до небето срещу това крещящо беззаконие и да призоват към бунт!

    19:07 17.10.2025

  • 24 пери

    15 1 Отговор
    Не знам дали ги е страх от Пеевски, но със сигурност ги е страх, че няма да влязат в парламента - особено важи за бсп и итн, най-големите случайници в тоя парламент, които са във властта само защото на всяка цена искат да са там и защото са наясно, че им е за последно.
    Другото, от което всички в парламента ги е страх, е че този път има вероятност народът да отиде масово да гласува, защото му писна от разни крайно нагли дебелаци да му говорят просташки всяка вечер от тв-то. В подобна ситуация ще е интересно как ще направят мушингиите, за да натамънят резултатите, трудничко ще им е.

    19:11 17.10.2025

  • 25 Точен анализ!

    5 7 Отговор
    Точен анализ!

    На умнокрасавци се нагледахме, както и на празнодрънкащи шапкари!

    Искаме един енергичен грозник, който да върши работа! Каквото каже, да го прави.

    За това ги е страх другио партии и с право!

    19:14 17.10.2025

  • 26 Да знаеш

    11 3 Отговор
    Най големият манипулатор срещу заплащане си професоре !!!
    Бъдещите избори докато си на копчето никога няма да са честни!!!!

    19:15 17.10.2025

  • 27 Борисов

    8 1 Отговор
    да спре да се върти като пумпал, инак ще има грозна изненада на изборите!

    19:16 17.10.2025

  • 28 бял автобус

    2 6 Отговор

    До коментар #5 от "Бялджип":

    Интересното е,че никой служител не се оплаква ,че разхожда кучета,че води и взема децата от училище,прави и носи покупки,лекарства.Някои дори са станали като част от семейството.Ползват покрай силните екстрите,уреждат и своите деца за училища,работа в посолства,консулства и други благинки.Затова мълчат и страх ги е обзел,че живота им ще се обърне и промени коренно.Една притча се споменава :по добре опашка на лъв,отколкото глава на куче.Направо е революция в сектора.Те са държава в държавата и дано Пеевски успее!

    19:22 17.10.2025

  • 29 ФАКТ

    7 1 Отговор
    ИЗЛЕЗЕ ТОЗИ С НЕКРОЛОГА ВЪВ ВЪТРЕШНИЯ ДЖОБ - ПР НА ДПС И ГЕРБ И ГОВОРИ ГЛУПОСТИ. ЛЪЖЕ! ЦЕЛИЯТ НАРОД ИСКА ПРЕДСРОЧНИ ИЗБОРИ. НИКОЙ НЕ ИСКА ПРЕ...СТЪПНИ...ЦИ ДА ГИ ПРЕДСТАВЛЯВА ПРЕД ЕВРОПА, И СВЕТА ОСОБЕНО НЕГРА..МОТ..НИЯ СЪС ЗАВЪРШЕН СУ СЪС СРЕДЕН УСПЕХ, КОЙТО ИЗПОЛЗВА ЕЗИК НА КА..РУ..ЦАР И НАРИЧА ПРЕЗИДЕНТА ЧИЧО РУМЕН, А РИЗОВА СЕ ХИЛИ НА ТОВА, КАТО ПА..ЧА..ВРА, СЯКАШ Е КРАСОТА, А НЕ Е РЕЗИЛ И ТО РЕЗИЛ ЗА БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРИТЕ, А НЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТА. БОЖЕ, ОПАЗИ БЪЛГАРИЯ ОТ ТАКИВА!

    19:33 17.10.2025

  • 30 Казуар

    6 1 Отговор
    Мишок, още злобееш срещу ППДБ защото те пенсионираха. По студията въртиш въртиш и не пропускаш да пуснеш стрела срещу тях.

    19:34 17.10.2025

  • 31 месото

    4 1 Отговор

    До коментар #16 от "Обичам СВИНСКО":

    В Гърция намаляват цените на хранителните продукти до 31 дек.На свинското месо намалението е 30%.А тук за всеки празник се вдигат.Ще имат и бонуси както винаги за Коледа,а на пенсионерите по още една пенсия.Ако има прераждане горещо се моля по-вече да не се раждам тук.

    19:35 17.10.2025

  • 32 Няма проблеми

    3 1 Отговор
    Българите като са Q хендри и не гласуват, не Пеевски, а бай Хасан от маалата може да ги управлява. То така и трябва да стане, за да влезе в тези дебели кратуни, че в демокрацията това единственото, което имаш!

    19:35 17.10.2025

  • 33 Коментар

    3 1 Отговор
    Професор Константинов е с малко име Професор както Мартин Нотариуса.

    19:39 17.10.2025

  • 34 ООрана държава

    4 1 Отговор
    Шиши ръфа месаци от герб, довиждане бойко

    19:45 17.10.2025

  • 35 ГОСТ

    2 1 Отговор
    тоя защо не си гледа пенсийката а се появява да продължават да го благославят. обърка и сбърка цялата държава в миналото. гледай си старините в мишата дупка иначе благословиите на народа ще те достигнат.

    19:46 17.10.2025

  • 36 Герп боклуци

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Това са на бойко ромите който отглежда и развъжда 15 години, сега дебелото д му ги краде и човека е бесен

    19:47 17.10.2025

  • 37 Наивник на средна възраст

    1 1 Отговор
    Аве професорееее,страх ги да не излетят от властта не от Пеевскки.......много е страшен а - защо тогава го пазят като златна парица???? нали е страшилище????

    19:49 17.10.2025

  • 38 КАЗВАМ

    5 0 Отговор
    НИКОЙ НЕ ГО Е СТРАХ ОТ ПЕЕВСКИ! СТИГА СИ ПЛЕЩИЛ ГЛУПОСТИ? ЧЕ КОЙ Е ПЕЕВСКИ - КОРУМПИРАНО ЛИЦЕ, ПЕРАЧ НА ПАРИ ОСЪДЕН ЗА ТОВА ПО ЗАКОНА МАГНИТСКИ, НЕГРАМОТНО ЛИЦЕ, КОЙТО КУПУВА ГЛАСОВЕ НА ИЗБОРИТЕ. НЯМА БЪЛГАРИН КОЙТО ДА СЕ СТРАХУВА ОТ ТАКЪВ, НО ЯВНО БОЦЕ ГО Е СТРАХ ОТ НЕГО И ВЕРОЯТНО ИМА ЗАЩО, СИГУРНО Е ЗАВИСИМ ОТ НЕГО.

    19:55 17.10.2025

  • 39 Родина

    2 1 Отговор
    Помним! Помним когато обслужваше Пеевски и
    Борисов. Помним от вестниците Монитор и Политика на Пеевски . Помним и Информационно
    обслужване как работеше за ГЕРБ . Помним .
    Продажник !

    19:55 17.10.2025

  • 40 Напротив

    2 1 Отговор
    Голяма катастрофа е! Митът, че ГЕРБ са непобедими се струти!

    20:04 17.10.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 фдсхгдх

    0 0 Отговор
    айде бе никой старец

    20:18 17.10.2025

  • 43 Всички ги е страх освен

    0 0 Отговор
    Радев който може да е майката на Пеевски.
    А аз лично ще се радвам да има нови избори..

    20:19 17.10.2025

  • 44 гсйгйс

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Костадин Костадинов":

    купен от дпс

    20:19 17.10.2025

  • 45 А този който виждате на снимката

    0 0 Отговор
    е най-големият мошеник и измамник в република България. Всичко минава през него......

    20:20 17.10.2025

  • 46 да йфй

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?":

    на всички

    20:21 17.10.2025

  • 47 Глас Народен

    1 0 Отговор
    Харесвам Пеевски,защото изхвърли Доган и турските мекерета,ще изхвърли и герберските мекерета.

    20:21 17.10.2025

  • 48 КАЗВАМ

    0 0 Отговор
    НЯМА ДА ИМА ИЗБОРИ, ЗАЩОТО ТРЯБВА ДА РЕКЕТИРАТ РУСНАЦИТЕ ЗА ЛУКОЙЛ И ДА ПОДАРЯТ ТУРСКИ ПОТОК ЗА ДА СЕ ОТКУПЯТ ПО ЗАКОНА МАГНИТСКИ, ЗАТОВА ДРАПАТ СЪС ЗЪБИ И НОКТИ ДА НЯМА ИЗБОРИ, А ТОВА СА АКТИВИ НА БЪЛГАРИЯ ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ - АКТИВИ С ВЕЛИЧИНА, МО..ШЕНИЦИ! НАРОДА НЯМА ДА ВИ ПРОСТИ ТОВА!

    20:22 17.10.2025

