Проф. Константинов: Никой не иска нови избори, страх ги е от Пеевски

Влизането на ДПС-Ново начало в управлението не е единствената формула за кабинета. Резултатите в Пазарджик не са никаква катастрофа за ГЕРБ. На предишните избори те имаха 4 общински съветници, сега са 3. Факт е, че се появи нов играч в лицето на ДПС-Ново начало, които имат 8 общински съветници.

Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS математикът проф. Михаил Константинов, който коментира днешната заявка на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и премиера Росен Желязков, че не е време за избори и трябва да започнат преговори с ДПС-Ново начало.

"От "Продължаваме промяната-Демократична България" продължават да го играят обидени и ще продължават да губят от това. Това е причината да се толкова изнервени. Когато не се качваш на влака, е нормално да останеш изоставен на гарата. ДПС-Ново начало са единствените, които подкрепят правителството. Факт е, че трябва да има освежаване на кабинета, защото не всички ресори работят добре. Никой в момента не иска предсрочни избори, защото ги е страх от новия играч ДПС-Ново начало. Аз мисля, че ако има предсрочни избори, те ще са след президентските избори", добави той.

"На Румен Радев никой не му отнема конституционни права и нека не се прави на ощипана госпожица. Никой не му пречи да използва служебни автомобили на НСО, когато се придвижва - той и неговото семейство. Защо трябва администрацията му да се вози в служебни коли. Какъв е този кортеж във Варна? 7 коли все едно минава..", завърши проф. Константинов.