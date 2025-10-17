Николай Милчев: Господата от "ДПС-Ново начало" само ще растат в своето влияние и в гласовете за тях

Ако вчера ме бяхте питали какво се случва, щях да отговаря, че се случва нещо, но днес вече ще кажа, че се случва нищо!

С това обобщение започна коментара си пред БНР Николай Милчев, поет, писател и бивш учител.

"Трябва категорично да се каже, че така повече не може! Не може кризата на самочувствието на отделна личност да се превръща в драма. Не може синдромът на старшината на ротата да се превръща в норма. Непоносимо е да гледам нашия уж елит в положение на насметени ученички. Много се коментира тази сцена, в която Бойко Борисов триеше сол на партийния елит на ГЕРБ, наблюдавах как изглеждат повечето от депутатите и министри там. Те се бяха свили, но ако някой си мисли, че те са се стреснали от него, значи е голям наивник. Те са се стреснали да не би сервитьорът, който носи порции, да е друг и те да не могат да се класират. От това е стреснат и Борисов. Проблемът вече не е кого обичаш, а дали ще получиш порция, а изведнъж се оказа, че порциите вече не ги разнася собственикът на казиното, който се е оттеглил в небесата, а ги разнася сервитьорът, който се оказва, че е купил цялото казино".

Според него "господата от "ДПС-Ново начало" само ще растат в своето влияние и в гласовете за тях":

"Това ще е по една много проста причина, а тя е, че те вече са мнозинство. В територията, наречена България, определени малцинства са мнозинство, защото другите не отиват да гласуват и защото другите все пак знаят, че едни 50 лева не решават въпроса. Мислех, че членовете на ДПС наистина обожават Доган. Ако съм се лъгал, то е защото съм подценил парите да превърнат етноса, който преобладаваше в тази партия, в етнос, който може да бъде купен. Големият въпрос е дали е купен етносът, или влиянието на определени барони и ръководители е толкова силно, че ние сме се превърнали в анклав. Лека-полека София ще се превърне в анклав. Усещам колко олеква градската десница. Това, което казват те, ми е смешно, което казват БСП, ми е гротескно, а това, което чувам от определени фигури в "Новото начало", ми е още по-гротескно. А ИТН мълчат, защото са разколебани силно, но няма да излязат от управлението... още един ден да имаш чувството, че си значим".

Стана срамно сякаш да се оттеглиш от някакъв пост. Докога ще ги чакаме тези министри да се събудят, каза писателят:

"Днес видях вътрешният министър Даниел Митов и той сияеше от радост, че му се е разминало.... А и всички ли могат да бъдат купени - в МВР, в съда, в прокуратурата. Като гледам, отговорът ми е, че могат, да. Няма един прокурор, който да стане и да каже, че не може така".

Искането да бъдат забранени социалните мрежи за децата до 15 г. е безсилие, смята бившият учител и коментира:

"Това е стремеж да се демонстрират пред обществото някакви действия. Че технологиите не могат да бъдат спрени, това е ясно, дяволът не може да бъде спрян. Дяволът вече не е в детайлите, той е в технологиите и в пълната дехуманизация. Ако им вземат телефоните и им спрат интернет, а не ги научат на човещина, справедливост, доброта, зачитане на другия човек, хуманизъм, да знаят едно стихотворение на Ботев или на Пушкин, един сонет на Шекспир, или да знаят българската история, но такава, която обслужва истината, доколкото се може - пет пари не давам, че ще забранят всичко това. А че младите хора потъват в това, е ясно".

Според Николай Милчев негодуванието срещу въвеждането на задължителен учебен предмет "Религия и добродетели" е от "пълна глупост и простотия":

"Ако ни е страх да се говори за Христос и религии в училище, защо сме живи? Какво страшно има в това? Много ме боли, че след годините на комунизма религията не само не навлезе, а тя сега е свита. Религия в училище - да, абсолютно".