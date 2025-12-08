Новини
Нинова: Преправеният бюджет е по-голяма измама от предишния. Не се примирявайте с този грабеж

Нинова: Преправеният бюджет е по-голяма измама от предишния. Не се примирявайте с този грабеж

8 Декември, 2025 08:24 1 960 49

С тези некадърни и крадливи управляващи ни чака дългова спирала, бедност и неравенства. Протестът ще бъде израз на волята ни за ред, правила, справедливост и върховенство на закона, коментира още лидерът на "Непокорна България"

Нинова: Преправеният бюджет е по-голяма измама от предишния. Не се примирявайте с този грабеж - 1
Снимка: Непокорна България
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Преправеният бюджет е по-голяма измама от предишния.

1.Привилегированата каста увеличава заплатите си: депутати, министри, регулатори ( 400 души) на всеки 3 месеца автоматично.

2.Правителството прави реверанс на хазартните босове като намалява таксата от 25 на 22%.

3.Младите лекари са излъгани. 260 млн. за заплати са се изпарили.

4. Присъдата с увеличените вноски над работещите е произнесена. Само е отложено нейното изпълнение. Ще плащат 15% повече през 2027 и 2028г.

5. ⁠Майчинството и минималната работна заплата от 2026 до 2028 е замразено.

6. Обезщетението за безработица е замразено.

7. Намаляват парите за образование

8. Дългът остава 10 млрд. за 2026г. и расте всяка следваща.

9. Дефицитът в новия бюджет е по- висок от стария със 721млн.

10. Парите за култура са на санитарния минимум.

Не се примирявайте с този грабеж. С тези некадърни и крадливи управляващи ни чака дългова спирала, бедност и неравенства. Протестът ще бъде израз на волята ни за ред, правила, справедливост и върховенство на закона.

Този коментар за преправения бюджет за следващата година публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.


Оценка 4.4 от 47 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 На бас 👍

    16 43 Отговор
    При предсрочни избори ГЕРБ пак ще спечели с над 20% гласове при избирателна активност под 40% . Демек - файдата както винаги ще е нулева 😆

    Коментиран от #7

    08:31 08.12.2025

  • 2 Налудник

    42 7 Отговор
    Ама, чакай, нали сме в "клуба на богатите"?!? И бацето с най-голямата заслуга?!? Какви дългови спирали?!?

    08:32 08.12.2025

  • 3 Права е

    11 9 Отговор
    Въпреки че е седнала на... ми

    08:32 08.12.2025

  • 4 аз съм твърдо против

    14 51 Отговор
    Твърдо против съм държавата да се управлява от улицата! Който иска да управлява, да спечели изборите и да си направи правителство.

    08:32 08.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 куриту бе

    17 6 Отговор
    бе много мафиот в туй бесипе

    08:33 08.12.2025

  • 7 Така е

    31 6 Отговор

    До коментар #1 от "На бас 👍":

    Като не ходите на избори

    Коментиран от #16, #31, #37

    08:33 08.12.2025

  • 8 Пич

    20 28 Отговор
    Уффф...... крадливата и безпринципна селяндурка отново била загрижена за народа ?! Че и глупава , защо още си въобразява някаква значимост в политиката !!!

    08:33 08.12.2025

  • 9 коя беше тази

    22 28 Отговор
    и в качеството си на каква дава акъл?

    Коментиран от #15

    08:34 08.12.2025

  • 10 Дедо

    44 9 Отговор
    Това правителство народа не го иска. Вече не крият ,че това правителство е на Пеевски ,а народа не му е гласувал доверие на него.

    08:34 08.12.2025

  • 11 За майки няма

    29 4 Отговор
    Има за милиционерите на сфинйата

    08:36 08.12.2025

  • 12 аз съм твърдо против

    9 33 Отговор
    Твърдо против съм улицата да управлява държавата.

    Коментиран от #24

    08:37 08.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 коментар

    10 23 Отговор
    добре че зафиров се оказа пич

    тази само злоба лее

    Коментиран от #33

    08:38 08.12.2025

  • 15 град КОЗЛОДУЙ

    5 10 Отговор

    До коментар #9 от "коя беше тази":

    ас тая гуспоица НИНЧЕВА много я харесам ще се оженя за нея

    08:38 08.12.2025

  • 16 оня с коня

    3 5 Отговор

    До коментар #7 от "Така е":

    е па ходим за губи по него време

    08:39 08.12.2025

  • 17 боги

    12 7 Отговор
    Ако в тоя бюджет не са предвидени няколко ешелона със снаряди и гранатомети за Полша (украйна), и ако в него не е предвидена Нинова като шеф по експорта, той е фалшив!...

    08:44 08.12.2025

  • 18 другарко нинова

    16 9 Отговор
    Спечели изборите и ни покажи как се управлява държава.

    08:44 08.12.2025

  • 19 Хавзи

    17 2 Отговор
    Не е приятно толкова години да сте в онези с на три месеца увеличение на заплатите и сега алчност, завист трови сърцето пребоядисвано . Ако сте отново във властта сигурно ще спрете категорично това гнусно нещо с измисления термин " средна заплата " която като в лавина сами увеличавате с вдигнатите на нейна база собствени ,от вас самите определяни заплати в пет цифрени числа. Вдигате заплатата си и от там "Средната" и на нейна база след три месеца пак вашата. И така с години. Но щом има кой да я изработва и дава -граби от всякъде. Това сте всички Български политически бандити крадци. И това не ви стига - на Европа парите с години крадохте. Политическата мафия на България е известна по цял свят .

    08:46 08.12.2025

  • 20 Отвратен

    14 6 Отговор
    Вън от властта , долни измамници и крадци на милиарди !!! В СРЯДА ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ ПРЕД НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ , ДОЙДЕ ВРЕМЕ РАЗДЕЛНО , СЛЕДВА ПРИСЪДИ НА ПОРОБИТЕЛИТЕ БОРИСОВ И ПЕЕВСКИ , ДОЖИВОТЕН ЗАТВОР !!!!!!

    Коментиран от #38

    08:52 08.12.2025

  • 21 циколас

    13 5 Отговор
    Крадливите ГЕРБ и другарчета да се махат. Въртят сучат и все да "усвояват" от бюджета. Българите да работят а лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя и крадливите му другарчета да си пълнят чекмеджетата. Службите ДАНС, КПК, МВР, Съд и Прокуратура с по 30 хиляди лева на месец, мижат и викат че е неизвестен извършител. Слава на Господ Иисус Христос, добре си увеличават заплатите в министерствата, но какво има насреща??? Омръзна им на българите крадците да харчат общите пари. Оставка и после на Съд. Ограбиха България.

    08:52 08.12.2025

  • 22 450 евро чисто замразени 5 години

    15 3 Отговор
    ОТПАДА УВЕЛИЧЕНИЕТО НА МИНИМАЛНАТА ЗАПЛАТА ЗА 1 МИЛИОН РОБИ от догодина. 450 евро след удръжките и това е. Такъв е НОВИЯ бюджета на мафията.
    ЗАПЛАТИТЕ на СИЛОВИТЕ СТРУКТУРИ се УВЕЛИЧИХА ТАЗИ ГОДИНА със 70 ПРОЦЕНТА
    Тези ОГРОМНИ ЗАЕМИ ЗА СИЛОВИТЕ СТРУКТУРИ И АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕ ПЛАЩАТ РАБОТЕЩИТЕ на МИНИМАЛНА ЗАПЛАТА която е предвидено да не се увеличава близките 5 ГОДИНИ.
    ВРЕМЕ Е ВСИЧКИ МАЧКАНИ ТРУДОВИ ХОРА от мафията на власт ДА ПОТЪРСЯТ СВОИТЕ ИЗКОННИ ЧОВЕШКИ ПРАВА а не да са роби.
    ИЗЛИЗАМЕ - НЯМА КОЙ ДРУГ ДА ВОДИ ТАЗИ БИТКА ВМЕСТО НАС.

    Коментиран от #26

    08:54 08.12.2025

  • 23 На Дедо

    10 2 Отговор
    Търсете Краварката!? В долния ляв ъгъл!

    08:54 08.12.2025

  • 24 Аман от ДЕБИЛИ!

    9 4 Отговор

    До коментар #12 от "аз съм твърдо против":

    ТИ СИ ТВЪРДО ЗА МАФИОТИТЕ КРАДЛИВИ ОБЛЕЧЕНИ ВЪВ ВЛАСТ ДА ТЕ КРАДАТ ЗАКОННО БЕЗ ДА МОЖЕШ ДА СЕ ЗАЩИТАВАШ. ТИ СИ НАПЪЛНО ЗАВЪРШЕН ДЕБИЛ.

    08:56 08.12.2025

  • 25 Я па я !

    5 2 Отговор
    Нинова изготви ли неин проектобюджет и да предложи в НС , да видим какво може ?

    08:59 08.12.2025

  • 26 Слави начело на грабежа

    8 6 Отговор

    До коментар #22 от "450 евро чисто замразени 5 години":

    ВИЕ СИ ГИ ИЗБРАХТЕ И БЕТОНИРАХТЕ ВЪВ ВЛАСТТА ТИЯ КРАДЦИ ОТ ШАЙКАТА ГРАБЛИВА ГЕРБ И ПАТЕРИЦИТЕ БСП, ДПС, ИТН, СДС!

    08:59 08.12.2025

  • 27 Обективен

    4 2 Отговор
    Горкия Бай Ганьо вярва сляпо само на мутри и ченгета.

    09:00 08.12.2025

  • 28 Оставка !

    10 3 Отговор
    Оставка !

    И виновниците !

    В Затвора !

    И Сарафов !

    Също !

    09:01 08.12.2025

  • 29 Майора

    8 2 Отговор
    Ало Нинче , май забрави как по време на безпринципната четворна коалиция раздавахте наляво и надясно пари , направихте дефицит от 18 млд лв и сега кански ревете! Нима не вие е ясно че всяко изпито се плаща!

    09:03 08.12.2025

  • 30 тиквенсониада

    3 5 Отговор
    Изборът ни е между лошо и зло , между поквареното и пошлото ! Но каквито и да са Нинова , Киро , Асен , Коцето , Меч и другите ала-бала.....НЯМА по-лошо и корумпирано от това чудовище , което ни управлява , в лицето на ББ и ДП ! Те се превърнаха в еманация на най-уродливото и отвратителното в нашия живот от над 20 години насам !

    09:04 08.12.2025

  • 31 безпартиен

    6 3 Отговор

    До коментар #7 от "Така е":

    АКО ИЗБОРИТЕ МОЖЕХА ДА ПРОМЕНЯТ НЕЩО - БИХА ГИ ЗАБРАНИЛИ!Това заглавие на книга от бивш Лондонски кмет казва всичко!Преди него мустакатият вожд на Съветския съюз е казал,че НЕ Е ВАЖНО НАРОДЪТ КАК ЩЕ ГЛАСУВА,А КОЙ КАК ЩЕ БРОИ!След него и "Великият кормчия" е казал,че ВЛАСТ СЕ ВЗИМА С ОРЪЖИЕ И СЕ ЗАДЪРЖА С ПИСАЛКАТА!У нас писалката е в ръцете на децата и внуците на тези взели властта с оръжие!Вярва ли някой,че ще предадат писалката доброволно?А за оръжието дори не си помисляйте!

    09:04 08.12.2025

  • 32 аз съм твърдо против

    4 7 Отговор
    върдо против съм улицата да управлява държавата.

    Коментиран от #34

    09:06 08.12.2025

  • 33 имам си една мечта!

    3 4 Отговор

    До коментар #14 от "коментар":

    Леля пък желае де стане първия редовно избран премиер дама.Но,изпусна изглежда влака.Ех,мечти-и-и!

    09:10 08.12.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Кака Курни

    5 1 Отговор
    И тя ли изпълзя
    Да трупа внимание .

    09:18 08.12.2025

  • 37 6666

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Така е":

    И за кой да гласуваме?

    09:23 08.12.2025

  • 38 Витка

    3 4 Отговор

    До коментар #20 от "Отвратен":

    Тези наистина трябва да се махат.Нещо от рода на коледата през 1989г. в Румъния.Не го ли сторим България загива.От народа зависи дали тези гнусни,брутални крадци ще продължават да съществуват.Още катосе разбра,че пари за пенсии за пореден път няма стана ясно,че от това държава не става.

    09:24 08.12.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 6666

    5 1 Отговор
    Тука много обичат да пишат пречещи комунисти,но така е като нямаше пълна лустрация.

    09:28 08.12.2025

  • 41 ТЕНЕВ

    0 3 Отговор
    ГЕРБ ЩЕЛИ ДА ВДИГНАТ ДОХОДИТЕ НА ДЪРЖАВНИЯ СЕКТОР С 50%, Е КОЛКО ПЪТИ ЩЕ ИНДЕКСИРАТЕ ТЕХНИТЕ ЗАПЛАТИ С ПАРИТЕ НА РАБОТЕЩИТЕ В ЧАСТНИЯ СЕКТОР? ЯСНО Е КАК СИ КУПУВАТ ЕЛЕКТОРАТА?

    09:34 08.12.2025

  • 42 Иванов

    2 0 Отговор
    трябва да си абсолютно малоумен да не ти е ясно, че нормален бюджет при тия условия няма как да има. не може да увеличаваш заплати на администрация с такива размери и да очакваш да получаваш качествени обществени услуги без вдигане на данъци или заеми. ще се правят врътки до откат за да се заблуди населението.

    Коментиран от #43

    09:37 08.12.2025

  • 43 какво им е на условията

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "Иванов":

    2020 президента вдигна юмрук и обеща да ни оправи. Сега требва да сме оправени. Вервам му!

    09:48 08.12.2025

  • 44 Олее как ги мразя тея

    1 0 Отговор
    Привилегированата каста увеличава заплатите си: депутати, министри, регулатори ( 400 души) на всеки 3 месеца автоматично....

    09:48 08.12.2025

  • 45 С точка 10 не съм съгласен

    1 2 Отговор
    На псевдокултурниците парите трябва изцяло да се орежат! Парите за култура не са на санитарния минимум а са прекалено много. И псевдокултурниците са много. Над 380 000 са тая сган

    09:53 08.12.2025

  • 46 И тея хазартните босове

    0 1 Отговор
    Са много гадни босове. В затвора всички! В Беляне

    09:56 08.12.2025

  • 47 С точка 10 не съм съгласен

    0 2 Отговор
    Не само че не им се работи нещо смислено, но и страшно голям процент от населението станаха разните му там псевдокултурници на държавна субсидия и проектни финансирания. Кинаджии, мааастии, денсъри, протестъри, оперетки, постановчици, журналета, блогъри, ергени, шоукурвентии, продуценчита, въшлета и разнитему други педирета, перперикони, пимпири и ред други мааастии... и всичко тва е все на бюджетна хранилка дрфакто и минаха още преди 2 години 380 000 души. И като чуят че сакън вече няма да ги хранят и пада рев до небесата и тук вече се появяват и политическите шиибаняци, политолози, социолози и юруш на мармалада и да си броим хлебарките че за разлика от ромите са ни безплатни и супер прооооости и лесни дефакто .....

    09:58 08.12.2025

  • 48 Илияна

    3 1 Отговор
    Тази е като ретрограден Меркурий и всичко и всеки и пречи, че е изпаднала в десета глуха и никой не я брои за каквото и да било. Ако поне беше останала в БСП може би изказванията ѝ щяха имат някаква тежест, но в момента е на ниво – “кварталната клюкарка пред блока коментира актуалните събития от деня”. Смешна, жалка и за съжаление много глупава се оказа тази елементарна жена, но определено едно от най-отвратителното и качество е липсата на каквато и да било реална преценка за собствените и възможности.

    10:05 08.12.2025

  • 49 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 0 Отговор
    ТАЗИ СЕЛЯНКА ИСКА И ТЯ ......................ЗАЕДНО С ЧОРАПА ДА УПРАВЛЯВА (ДА КРАДЕ) ..................

    10:05 08.12.2025

