Нинова: Преправеният бюджет е по-голяма измама от предишния. Не се примирявайте с този грабеж

Преправеният бюджет е по-голяма измама от предишния.

1.Привилегированата каста увеличава заплатите си: депутати, министри, регулатори ( 400 души) на всеки 3 месеца автоматично.

2.Правителството прави реверанс на хазартните босове като намалява таксата от 25 на 22%.

3.Младите лекари са излъгани. 260 млн. за заплати са се изпарили.

4. Присъдата с увеличените вноски над работещите е произнесена. Само е отложено нейното изпълнение. Ще плащат 15% повече през 2027 и 2028г.

5. ⁠Майчинството и минималната работна заплата от 2026 до 2028 е замразено.

6. Обезщетението за безработица е замразено.

7. Намаляват парите за образование

8. Дългът остава 10 млрд. за 2026г. и расте всяка следваща.

9. Дефицитът в новия бюджет е по- висок от стария със 721млн.

10. Парите за култура са на санитарния минимум.

Не се примирявайте с този грабеж. С тези некадърни и крадливи управляващи ни чака дългова спирала, бедност и неравенства. Протестът ще бъде израз на волята ни за ред, правила, справедливост и върховенство на закона.

Този коментар за преправения бюджет за следващата година публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.