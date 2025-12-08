Нинова: Преправеният бюджет е по-голяма измама от предишния. Не се примирявайте с този грабеж

Преправеният бюджет е по-голяма измама от предишния.
1.Привилегированата каста увеличава заплатите си: депутати, министри, регулатори ( 400 души) на всеки 3 месеца автоматично.
2.Правителството прави реверанс на хазартните босове като намалява таксата от 25 на 22%.
3.Младите лекари са излъгани. 260 млн. за заплати са се изпарили.
4. Присъдата с увеличените вноски над работещите е произнесена. Само е отложено нейното изпълнение. Ще плащат 15% повече през 2027 и 2028г.
5. Майчинството и минималната работна заплата от 2026 до 2028 е замразено.
6. Обезщетението за безработица е замразено.
7. Намаляват парите за образование
8. Дългът остава 10 млрд. за 2026г. и расте всяка следваща.
9. Дефицитът в новия бюджет е по- висок от стария със 721млн.
10. Парите за култура са на санитарния минимум.
Не се примирявайте с този грабеж. С тези некадърни и крадливи управляващи ни чака дългова спирала, бедност и неравенства. Протестът ще бъде израз на волята ни за ред, правила, справедливост и върховенство на закона.
Този коментар за преправения бюджет за следващата година публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 На бас 👍
Коментиран от #7
08:31 08.12.2025
2 Налудник
08:32 08.12.2025
3 Права е
08:32 08.12.2025
4 аз съм твърдо против
08:32 08.12.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 куриту бе
08:33 08.12.2025
7 Така е
До коментар #1 от "На бас 👍":Като не ходите на избори
Коментиран от #16, #31, #37
08:33 08.12.2025
8 Пич
08:33 08.12.2025
9 коя беше тази
Коментиран от #15
08:34 08.12.2025
10 Дедо
08:34 08.12.2025
11 За майки няма
08:36 08.12.2025
12 аз съм твърдо против
Коментиран от #24
08:37 08.12.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 коментар
тази само злоба лее
Коментиран от #33
08:38 08.12.2025
15 град КОЗЛОДУЙ
До коментар #9 от "коя беше тази":ас тая гуспоица НИНЧЕВА много я харесам ще се оженя за нея
08:38 08.12.2025
16 оня с коня
До коментар #7 от "Така е":е па ходим за губи по него време
08:39 08.12.2025
17 боги
08:44 08.12.2025
18 другарко нинова
08:44 08.12.2025
19 Хавзи
08:46 08.12.2025
20 Отвратен
Коментиран от #38
08:52 08.12.2025
21 циколас
08:52 08.12.2025
22 450 евро чисто замразени 5 години
ЗАПЛАТИТЕ на СИЛОВИТЕ СТРУКТУРИ се УВЕЛИЧИХА ТАЗИ ГОДИНА със 70 ПРОЦЕНТА
Тези ОГРОМНИ ЗАЕМИ ЗА СИЛОВИТЕ СТРУКТУРИ И АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕ ПЛАЩАТ РАБОТЕЩИТЕ на МИНИМАЛНА ЗАПЛАТА която е предвидено да не се увеличава близките 5 ГОДИНИ.
ВРЕМЕ Е ВСИЧКИ МАЧКАНИ ТРУДОВИ ХОРА от мафията на власт ДА ПОТЪРСЯТ СВОИТЕ ИЗКОННИ ЧОВЕШКИ ПРАВА а не да са роби.
ИЗЛИЗАМЕ - НЯМА КОЙ ДРУГ ДА ВОДИ ТАЗИ БИТКА ВМЕСТО НАС.
Коментиран от #26
08:54 08.12.2025
23 На Дедо
08:54 08.12.2025
24 Аман от ДЕБИЛИ!
До коментар #12 от "аз съм твърдо против":ТИ СИ ТВЪРДО ЗА МАФИОТИТЕ КРАДЛИВИ ОБЛЕЧЕНИ ВЪВ ВЛАСТ ДА ТЕ КРАДАТ ЗАКОННО БЕЗ ДА МОЖЕШ ДА СЕ ЗАЩИТАВАШ. ТИ СИ НАПЪЛНО ЗАВЪРШЕН ДЕБИЛ.
08:56 08.12.2025
25 Я па я !
08:59 08.12.2025
26 Слави начело на грабежа
До коментар #22 от "450 евро чисто замразени 5 години":ВИЕ СИ ГИ ИЗБРАХТЕ И БЕТОНИРАХТЕ ВЪВ ВЛАСТТА ТИЯ КРАДЦИ ОТ ШАЙКАТА ГРАБЛИВА ГЕРБ И ПАТЕРИЦИТЕ БСП, ДПС, ИТН, СДС!
08:59 08.12.2025
27 Обективен
09:00 08.12.2025
28 Оставка !
И виновниците !
В Затвора !
И Сарафов !
Също !
09:01 08.12.2025
29 Майора
09:03 08.12.2025
30 тиквенсониада
09:04 08.12.2025
31 безпартиен
До коментар #7 от "Така е":АКО ИЗБОРИТЕ МОЖЕХА ДА ПРОМЕНЯТ НЕЩО - БИХА ГИ ЗАБРАНИЛИ!Това заглавие на книга от бивш Лондонски кмет казва всичко!Преди него мустакатият вожд на Съветския съюз е казал,че НЕ Е ВАЖНО НАРОДЪТ КАК ЩЕ ГЛАСУВА,А КОЙ КАК ЩЕ БРОИ!След него и "Великият кормчия" е казал,че ВЛАСТ СЕ ВЗИМА С ОРЪЖИЕ И СЕ ЗАДЪРЖА С ПИСАЛКАТА!У нас писалката е в ръцете на децата и внуците на тези взели властта с оръжие!Вярва ли някой,че ще предадат писалката доброволно?А за оръжието дори не си помисляйте!
09:04 08.12.2025
32 аз съм твърдо против
Коментиран от #34
09:06 08.12.2025
33 имам си една мечта!
До коментар #14 от "коментар":Леля пък желае де стане първия редовно избран премиер дама.Но,изпусна изглежда влака.Ех,мечти-и-и!
09:10 08.12.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Кака Курни
Да трупа внимание .
09:18 08.12.2025
37 6666
До коментар #7 от "Така е":И за кой да гласуваме?
09:23 08.12.2025
38 Витка
До коментар #20 от "Отвратен":Тези наистина трябва да се махат.Нещо от рода на коледата през 1989г. в Румъния.Не го ли сторим България загива.От народа зависи дали тези гнусни,брутални крадци ще продължават да съществуват.Още катосе разбра,че пари за пенсии за пореден път няма стана ясно,че от това държава не става.
09:24 08.12.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 6666
09:28 08.12.2025
41 ТЕНЕВ
09:34 08.12.2025
42 Иванов
Коментиран от #43
09:37 08.12.2025
43 какво им е на условията
До коментар #42 от "Иванов":2020 президента вдигна юмрук и обеща да ни оправи. Сега требва да сме оправени. Вервам му!
09:48 08.12.2025
44 Олее как ги мразя тея
09:48 08.12.2025
45 С точка 10 не съм съгласен
09:53 08.12.2025
46 И тея хазартните босове
09:56 08.12.2025
47 С точка 10 не съм съгласен
09:58 08.12.2025
48 Илияна
10:05 08.12.2025
49 ЕДГАР КЕЙСИ
10:05 08.12.2025