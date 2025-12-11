Корнелия Нинова: БСП и ИТН няма да влязат повече в парламента. Търси се истинска и реална алтернатива

Председателят на "Непокорна България" Корнелия Нинова сподели пред "Денят ON AIR", че е очаквала оставката на правителството, но след Нова година.

Народно пробуждане

Нинова е присъствала на вчерашния протест срещу кабинета "Желязков", след който днес премиерът подаде оставка.

"Печели гражданското общество - голямо народно пробуждане. Сблъсквала съм се с много апатия, страх и нежелание на хората да си кажат позицията. Губят управляващите партии. БСП и "Има такъв народ" (ИТН) няма да влязат повече в парламента. Търси се истинска и реална алтернатива", заяви председателят на "Непокорна България" пред Bulgaria ON AIR.

Нинова каза, че през годините, когато е била председател на БСП, е имало опити за овладяване на партията от ДПС.

Какво да очакваме след оставката

На въпрос ще излезе ли президентът Румен Радев скоро на политическия терен, Нинова отговори, че заявката му не е ясна и че може да излезе чак след като му изтече мандатът.

"Търсете хора, които знаят и могат да управляват държавата с икономика и социална политика", призова тя.

Председателят на "Непокорна България" е категорична, че партията ѝ ще участва на следващите избори. По думите ѝ имат структури в 23 области в страната.

Нинова е на мнение, че има начин изборите да бъдат честни.

Според нея решението е в членовете на секционните комисии, застъпниците и видеонаблюдението, което да може да се използва като доказателство при нарушения - за това е нужна поправка в закона.