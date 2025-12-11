Новини
Корнелия Нинова: БСП и ИТН няма да влязат повече в парламента. Търси се истинска и реална алтернатива

11 Декември, 2025 22:19 715 17

  • корнелия нинова-
  • бсп-
  • итн-
  • парламент-
  • алтернатива

На въпрос ще излезе ли президентът Румен Радев скоро на политическия терен, Нинова отговори, че заявката му не е ясна и че може да излезе чак след като му изтече мандатът

Корнелия Нинова: БСП и ИТН няма да влязат повече в парламента. Търси се истинска и реална алтернатива - 1
Снимка: Bulgaria ON AIR
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Председателят на "Непокорна България" Корнелия Нинова сподели пред "Денят ON AIR", че е очаквала оставката на правителството, но след Нова година.

Народно пробуждане

Нинова е присъствала на вчерашния протест срещу кабинета "Желязков", след който днес премиерът подаде оставка.

"Печели гражданското общество - голямо народно пробуждане. Сблъсквала съм се с много апатия, страх и нежелание на хората да си кажат позицията. Губят управляващите партии. БСП и "Има такъв народ" (ИТН) няма да влязат повече в парламента. Търси се истинска и реална алтернатива", заяви председателят на "Непокорна България" пред Bulgaria ON AIR.

Нинова каза, че през годините, когато е била председател на БСП, е имало опити за овладяване на партията от ДПС.

Какво да очакваме след оставката

На въпрос ще излезе ли президентът Румен Радев скоро на политическия терен, Нинова отговори, че заявката му не е ясна и че може да излезе чак след като му изтече мандатът.

"Търсете хора, които знаят и могат да управляват държавата с икономика и социална политика", призова тя.

Председателят на "Непокорна България" е категорична, че партията ѝ ще участва на следващите избори. По думите ѝ имат структури в 23 области в страната.

Нинова е на мнение, че има начин изборите да бъдат честни.

Според нея решението е в членовете на секционните комисии, застъпниците и видеонаблюдението, което да може да се използва като доказателство при нарушения - за това е нужна поправка в закона.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ИНТЕЛЕКТ

    9 6 Отговор
    Дъртата ЛЕЛКА е отдавна ДОВИЖДАНЕслед безброй излгации, навсякъде и дори се опита да "яхне"протеста и още повече се изложи!

    Коментиран от #5

    22:25 11.12.2025

  • 2 О Света Крушовица

    8 4 Отговор
    Превъзходна. Крадливи приватизатори с лопата да ги ринеш.

    22:26 11.12.2025

  • 3 Права е Нинова

    8 1 Отговор
    Това беше с БСП. Но поне така не ги биха днес партизаните с бастуните и отърваха кожата

    22:26 11.12.2025

  • 4 Хипотетично

    3 3 Отговор
    Па нека се срещне отново с Решетников и да предложи новата алтернатива! Без свян може да я нарече Покорна България на .... - време е за откровенност.

    22:26 11.12.2025

  • 5 Я изчезни бе младеж

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "ИНТЕЛЕКТ":

    Не е "Дъртата ЛЕЛКА" а си е готино младо гадже

    22:28 11.12.2025

  • 6 Тия мизерници в БСП.

    4 1 Отговор
    Са твоите хора където ги назначи а те ти теглиха шута.

    22:29 11.12.2025

  • 7 Хехе

    4 3 Отговор
    Благодарим ти,че съсипа БСП! Сега съвсем я закъсаха,но ти беше "Черния лебед" ,който прелетя над Позитано като предвестник на края. А какви ръченици игра на Бузлуджа и какви кебапи плющеше...

    22:31 11.12.2025

  • 8 ОТ СТРАНИ

    2 2 Отговор
    Е МНОГО ЛЕСНО ДА АНАЛИЗИРАШ СИТУАЦИЯТА.
    КАКВО НАПРАВИХТЕ, ЗА НАС ,ДОКАТО БЯХТЕ В УПРАВЛЕНИЕТО?????

    22:35 11.12.2025

  • 9 Верно ли нещастницо

    5 2 Отговор
    Проект на кръга капитал, за да обира вота на БСП.

    22:35 11.12.2025

  • 10 Данко Харсъзина

    4 3 Отговор
    Нинова ликвидира БСП и с това ще остане е историята на България. Всички си мислехме, че червените бетони са неизтребими.

    22:36 11.12.2025

  • 11 Боруна Лом

    3 0 Отговор
    СИТЕ СТЕ НЕФЕЛНИ!

    22:42 11.12.2025

  • 12 Скептик

    1 0 Отговор
    Сменяш името на партията и вече си нов внос. Има и такива, които се ловят, но за дълго живелите и много виделите, такива чудеса са невъзможни. В селсъвета бих я избрал, но за НС вече всичко е показала.

    22:43 11.12.2025

  • 13 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Това им беше, новия прякор на слафи е 2-та %-та

    Коментиран от #17

    22:47 11.12.2025

  • 14 ?????

    2 1 Отговор
    Ха ха.
    Корнелия да не се прави на света вода ненапита.
    Тя се колаборационира с Кикитата.
    Тя изнасяше оръжия за "Полша".
    Тя държа мандата до последно за да може Кикито като и.д. премиер да подпише меморандума с Уестингхауз за АЕЦ Козлодуй и на следващия ден го върна.

    22:49 11.12.2025

  • 15 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Сегашната върхушка на БСП я домъкна Нинова, някъде от нищото. Радев тя го направи Президент с което на практика ликвидира БСП.

    22:50 11.12.2025

  • 16 Тая госпожа не

    0 0 Отговор
    Мога я гледам камо ли слушам ама не само е права това е 100% истина.

    22:52 11.12.2025

  • 17 Много щедро

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "ООрана държава":

    Слави е 7/8 %

    22:52 11.12.2025

