Променят движението в столицата заради изграждането на булевард „Рожен“

18 Октомври, 2025 10:22, обновена 18 Октомври, 2025 14:22 793 0

Временно се изменя и маршрутът на трамвай № 22 в София

Променят движението в столицата заради изграждането на булевард „Рожен“ - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

До 31 октомври (включително) се въвежда организация на движението във връзка с изграждането на булевард „Рожен“, съобщиха от пресцентъра на Столична община, цитирани от dariknews.bg.

Забранява се влизането на пътни превозни средства по западното пътно платно на новото трасе на бул. „Рожен“ между ул. „Илиянско шосе“ и Северна скоростна тангента, като движението ще се извършва двупосочно по източно пътно платно на бул. „Рожен“ в посочения по-горе участък, по ул. „Кирил Благоев“ между старото и новото трасе на бул. „Рожен“ и по южното локално пътно платно на Северна скоростна тангента между старото и новото трасе на бул. „Рожен“.

През този период се променя и движението на обществения транспорт. Трамваите от линия № 11 ще се движат по маршрут от кв. „Княжево“ до ж.к. „Връбница 1“ – двупосочно, а мотрисите ще спират на всички съществуващи трамвайни спирки в променения участък на маршрута. Трамваите от линия №12 ще се движат по маршрут от площад „Журналист“ до гара София север - двупосочно.

Автобусите от линии № 83 и 108 ще се движат по маршрути както следва (в посока Хюндай България) от Зоопарка и ж.к. „Люлин 5“ по действащите маршрути до кръстовище ул. „Ген. Никола Жеков“-бул. „Рожен“, бул. „Рожен“, ул. „Петър Панайотов“ и надясно по ул. „Илиянско шосе“ по маршрутите до Зоопарка и ж.к. „Люлин 5“.

Разкриват се три временни спирки - с код 6698 „Бул. Рожен-временна“ на бул. „Рожен“ на 30 метра след левия завой от ул. „Ген. Никола Жеков“, с код 6699 „Стадион локомотив-временна“ на ул. „Петър Панайотов-временна“ на 40 метра след десния завой от бул. „Рожен“– крайна и временна крайна станция за автобусна линия № 83, както и спирка с код 6769 „Стадион Локомотив-временна“ на ул. „Петър Панайотов“ на 10 метра преди бул. „Рожен“ – начална за автобусна линия № 83 и крайна и начална за автобусна линия № 108.

Закриват се спирки: с код 1637 „Хюндай България“; двупосочна с кодове 2456 и 2457 „Стоков базар Илиянци“; с код 0745 „Софарма АД“ в посока Хюндай България; с код 0727 „ЗАГ Динамик АД“ в посока Хюндай България; с код 2674 „Бул. Рожен“ на ул. „Илиянско шосе“ в посока Хюндай България (временна за линиите); с код 0939 „Център кв. Илиянци“ в посока София; с код 0938 „Център кв. Илиянци“ в посока изход от София; с код 2667 „Ул. Джерман-по желание“ в посока изход от София; с код 2666 „Ул. Джерман-по желание“ в посока София.

Автобусите от линии № 26, 27 и 29 ще се движат по следните маршрути: в посока София от кв. "Гниляне" по действащите маршрути до кръстовището със старо трасе на бул. „Рожен“- ул. „Джерман“, наляво по ул. „Джерман“, надясно по източното пътно платно на новото трасе на бул. „Рожен“ и от кръстовището на бул. Рожен“-ул. „Илиянско шосе“ по маршрутите; в посока изход от ж.к. „Обеля 1“ по действащите маршрути до жп надлеза на бул. „Рожен“, по ново изграденото източно пътно платно на бул. „Рожен“, през тунела със Северна скоростна тангента и наляво по локалното пътно платно по маршрутите.

За линиите се разкриват пет временни спирки в източното пътно платно на бул. „Рожен“: с код 6767 „Хюндай България – временна“ на 5 метра преди временната пешеходна пътека пред вход/изход на ПБЗН в посока София, с код 6768 „Хюндай България – временна“ на 25 метра след временната пешеходна пътека в посока изход от София, с код 6781 „Кирил Благоев“ – временна след ул. „Кирил Благоев“ в посока София, с код 6780 „Кирил Благоев“ – временна след ул. „Кирил Благоев“ в посока изход от София и с код 6779 „Ул. Джерман-по желание“ – временна след ул. „Джерман“ в посока изход от София.

Разкрива се временна спирка с код 6772 „Център кв. Илиянци“ на ул. „Джерман“ на 20 метра след левия завой от бул. „Рожен“ в посока София.

Закриват се следните спирки: код 0939 „Център кв. Илиянци“ в посока София; с код 0938 „Център кв. Илиянци“ в посока изход от София; с код 2667 „Ул. Джерман-по желание“ в посока изход от София; с код 2666 „Ул. Джерман-по желание“ в посока София.

Бул. „Рожен“ е само част от плана ни за трансформацията на София, заяви столичният кмет Васил Терзиев през октомври миналата година. Този проект е от стратегическо значение за северната част на София и цялостното развитие на града ни. Защото така ще свържем Северната скоростна тангента с бул. „Илиянци“ и ще променим изцяло достъпа до северните части на града и републиканската пътна мрежа, коментира той.

Във връзка с текущ ремонт временно се променя маршрутът на трамваите от линия 22. Това съобщиха от Столична община.

От 04:30 часа на 18 октомври до 24:00 часа на 19 октомври трамваите от линията ще движат от ж.к. „Красна поляна” до трамвайно обръщателно колело „Гео Милев“ .

Разкрива се временна линия № 22ТМ с маршрут: от автостанция „Изток“ (начална спирка на автобусни линии № 117 и № 118) по ул. “Летоструй”, надясно по бул. “Ботевградско шосе” до гара „Подуяне“, бул. “Мадрид”, ул. “Проф. Милко Бичев”, бул. “Ген. Данаил Николаев” и наляво по бул. “Ботевградско шосе” по маршрута до автостанция „Изток“.

Автобусите ще спират на съществуващите автобусни спирки по маршрута и на трамвайната спирка ул. „Алеко Константинов“ в посока център.


