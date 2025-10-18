Новини
Двигателят на колата, с която се убиха трима младежи, е излетял на около 70 метра

18 Октомври, 2025 18:46 1 241 22

  • загинали-
  • катастрофа-
  • черноморец

При сблъсъка дървото буквално е било изкоренено, а пожарникари трябвало да режат ламарините, за да извадят телата на загиналите

Снимка: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

С изключително висока скорост е летял автомобилът, в който намериха смъртта си трима ученици на 17 и 18 години на пътя Созопол - Черноморец. Трагедията се разигра в петък вечерта след 23 часа на около 1 км от Созопол в посока Бургас.

Предстои техническата експертиза да установи с точно колко километра в час се е движела леката кола.

След удара в дървото двигателят на аудито е излетял на около 70 метра от мястото на катастрофата, където е и намерен от извършилите огледа.

Двигателят тежи най-малко 200 килограма и е изхвърчал напълно от купето, съобщава "Флагман".

Смачканата до неузнаваемост кола се намира на паркинг на полицията. Предполага се, че автомобилът се е търкалял по пътното платно напречно, тъй като ударът в дървото очевидно е засегнал тавана.

Най-ужасяващи са щетите в предната лява част на Аудито, което обяснява защо водачът - 18-годишният Йордан Николов от созополското с. Зидарово, който е имал по-малко от 24 часа стаж зад волана - е загинал на място.

Зад него, на задната седалка, е намерен мъртъв и 17-годишният му съученик от Германия. Единственият, оцелял директно след сблъсъка, но впоследствие починал на път за болницата, е младежът, возил се на предна дясна седалка.

При сблъсъка дървото буквално е било изкоренено, а пожарникари трябвало да режат ламарините, за да извадят телата на загиналите.

Тримата загинали били най-добри приятели от детството, разказаха пред бургаската медия съседи на Йордан от с. Зидарово. Те учели в СУ "Св. св. Кирил и Методий" в Созопол, били примерни ученици.

"Бяха ученици за пример - както с поведението си, така и с високите си оценки. Винаги са били внимателни и ученолюбиви. Всички учители много ги харесвахме и се гордееха с тях", каза служител на учебното заведение.

Управлявалият колата Йордан от години мечтаел да има книжка и собствена кола. Нямал търпение да навърши 18 години, за да се запише на курс и да стане шофьор. Получил свидетелството за управление на МПС едва на 16 октомври - ден преди трагедията. Неговата мечта се превърна в негов ковчег, страдат близките му.

Своя апел за повече разум от страна на младите шофьори отправи говорителят на областната дирекция на МВР в Бургас Цветелина Рандева.

"Две от момчетата са на 17 години, а водачът е на 18, като по ирония на съдбата е взел своето свидетелство за управление часове преди фаталния инцидент. Автомобилът е Ауди, движил се е вероятно с несъобразена скорост, но по суха пътна настилка, като тук може би липсата на опит е оказала и фаталния отпечатък", разказа тя пред БНТ.

"С тази катастрофа се слага за пореден път огромно питане - доколко водачите имат подготовка да седнат зад волана и да бъдат участници в пътния трафик по начин безопасен както за тях, така и за останалите участници", Рандева.

Заради трагедията Община Созопол обяви Ден на траур в памет на загиналите младежи. Кметът Тихомир Янакиев разпореди в понеделник, 20 октомври знамената на всички административни сгради ще бъдат спуснати, а публичните събития, организирани от Общината, ще бъдат отменени.


  • 1 Ами да, те

    17 0 Отговор
    така правят двигателите когато ги пресилят...

    18:47 18.10.2025

  • 2 ☢️☢️☢️☢️

    7 0 Отговор
    Внимание ниско летящи коли с деца вътре .

    18:55 18.10.2025

  • 3 Хейт

    13 0 Отговор
    Млад водач който си мисли ,че е научил всичко и може да кара жалко за тях и тяхните роднини.

    18:56 18.10.2025

  • 4 Един убиец

    5 0 Отговор
    По-малко на пътя-навреме

    19:00 18.10.2025

  • 5 И защо трябва всички

    11 0 Отговор
    Да сме в траур?

    19:00 18.10.2025

  • 6 Бандеров

    4 0 Отговор
    Забелязах с какви галоши беше обуто това 20-годишно Ауди!

    19:02 18.10.2025

  • 7 Рамбо

    7 0 Отговор
    С над 200 вероятно е карал поредния keлеш от махалата... Не ми пука за такива

    19:02 18.10.2025

  • 8 Слейвстатий

    7 0 Отговор
    Ауди + чалга + липса на всякакво възпитане + самонадеяност = бифтека по снимките.

    19:02 18.10.2025

  • 9 Ясно е че в случая , самоубилия се , е

    7 0 Отговор
    Съвсем неподготвен за реално и самостоятелно шофиране , той явно не може да носи отговорност за себе си и останалите в автомобила ,както и за останалите участници в движението

    19:05 18.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Балистична експертиза

    4 0 Отговор
    Средна и несъобразена скорост. Според масата на двигателя и разстоянието, може да се определи скоростта приблизително, но трябва да се отчете и ъгълът на излитане.

    19:11 18.10.2025

  • 12 Иван Грозни

    4 2 Отговор
    Убивайте се типове долни. Само не убивайте без защитни. Така ще свършат гербаджиите.

    19:11 18.10.2025

  • 13 Да,да

    1 0 Отговор
    Следващият мотор нека достигне 100 метра! Да подобрим дарвиновите рекорди!

    19:14 18.10.2025

  • 14 Стар шофьор

    2 1 Отговор
    Суупеерр бре...
    Много са кекави тия нови коли бре...
    Едно време колани...еърбеци в ,,Москвичите" нямахме,но...оцелявахме...

    19:14 18.10.2025

  • 15 И щом е на

    2 1 Отговор
    около 1 км от Созопол в посока Бургас, какво общо има въобще Черноморец ?

    19:19 18.10.2025

  • 16 коко

    1 0 Отговор
    Наскоро един такъв щеше да ме убие на зебра ,мина поне с 80 километра в час,видя ме е и не намали. Затова такива въобще не ги съжалявам,имат мозък в главите си за да мислят какво правят.Добре че няма загинали невинни,Господ им е дал това което заслужават.Защо са обявили траур заради потенциални убийци на пътя???

    19:21 18.10.2025

  • 17 Ъхъъъъъ.....

    3 0 Отговор
    двигателят който тежи над 200 кг. излетял на около 70 метра ? ....

    19:21 18.10.2025

  • 18 Кооо

    1 0 Отговор
    Кандидатствайте за рекордите на Гинес за далечно отлитане на двигател от автомобил.70 метра е много добро разстояние направо недостижим рекорд

    19:21 18.10.2025

  • 19 Експиримента !

    1 0 Отговор
    Експиримента !

    Е Успешен !

    19:24 18.10.2025

  • 20 Пътя не е ли

    0 0 Отговор
    масата по ускорението на квадрат ?

    19:24 18.10.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Пешо сервиза

    0 0 Отговор
    Читав ли е?
    Пали ли?

    19:26 18.10.2025

