Шофьор блъсна и уби пешеходец в София, а след това избяга

Автомобил блъсна и уби пешеходец в София.
От МВР заявиха, че шофьорът е избягал и се издирва.
Инцидентът е станал на столичния бул. "Тодор Каблешков" в района на голям хипермаркет. Загиналият е възрастен мъж.
Районът е отцепен от полицията.
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 5 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Антимиционер
19:32 18.10.2025
2 Всекидневие
19:33 18.10.2025
3 Щом за убиеца
Пропаднала държава.
Тия заслужат да бъдат заклеймени, а не да ги правят герои!
19:36 18.10.2025
4 Резонно
19:44 18.10.2025
5 Демокрацията
19:54 18.10.2025
6 дядото
Коментиран от #7
19:55 18.10.2025
7 Емигрант
До коментар #6 от "дядото":Ти добре ли си с мисленето бе ? Как ще намериш нещо без да го издирваш, да не би да чакат сам да се предаде след като е избягал ? Какъв "мислител" само ?
Коментиран от #8, #9
20:03 18.10.2025
8 Германец
До коментар #7 от "Емигрант":Е 56% от българите сте функционално неграмотни и не можете да формирате мисъл кво се учудваш.. жалко,че чичо не ви натъпка в треблинка
Коментиран от #12
20:14 18.10.2025
9 Само питам
До коментар #7 от "Емигрант":С толкова много камери, могат да го открият, стига да искат.
20:21 18.10.2025
10 Емигрант
20:29 18.10.2025
11 Mими Кучева🐕🦺
20:33 18.10.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Емигрант до N 8
20:49 18.10.2025
14 Трап
20:50 18.10.2025