Новини
България »
Шофьор блъсна и уби пешеходец в София, а след това избяга

Шофьор блъсна и уби пешеходец в София, а след това избяга

18 Октомври, 2025 19:31 2 080 14

  • загинал-
  • пешеходец-
  • софия

Инцидентът е станал на столичния бул. "Тодор Каблешков" в района на голям хипермаркет

Шофьор блъсна и уби пешеходец в София, а след това избяга - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Автомобил блъсна и уби пешеходец в София.

От МВР заявиха, че шофьорът е избягал и се издирва.

Инцидентът е станал на столичния бул. "Тодор Каблешков" в района на голям хипермаркет. Загиналият е възрастен мъж.

Районът е отцепен от полицията.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Антимиционер

    24 2 Отговор
    Най-качественият народ на Земята

    19:32 18.10.2025

  • 2 Всекидневие

    16 0 Отговор
    Даже незабележимо вече

    19:33 18.10.2025

  • 3 Щом за убиеца

    21 1 Отговор
    От ПТП в Созопол е обявен ден на траор, на този беглец трябва да му дадат орден « Стара планина»
    Пропаднала държава.
    Тия заслужат да бъдат заклеймени, а не да ги правят герои!

    19:36 18.10.2025

  • 4 Резонно

    13 1 Отговор
    Така се прави...дорде ченгелите дремят в новите BMW-та...

    19:44 18.10.2025

  • 5 Демокрацията

    21 4 Отговор
    При бай Тошо нямаше камери, но хората имаха възпитание, никой не бягаше след произшествие, защото после му трябват 6 месеца да проходи отново, и уврежданията в районното оставаха за цял живот. Българина разбира само от тояга. От както ни е докарал Аспарух тук, еволюция 0. Варвари дойдохме, варвари си останахме(за жалост).

    19:54 18.10.2025

  • 6 дядото

    4 2 Отговор
    защо го издирват.намират го,съдят го години и накрая - като в предаването на нова тв преди минути.

    Коментиран от #7

    19:55 18.10.2025

  • 7 Емигрант

    5 2 Отговор

    До коментар #6 от "дядото":

    Ти добре ли си с мисленето бе ? Как ще намериш нещо без да го издирваш, да не би да чакат сам да се предаде след като е избягал ? Какъв "мислител" само ?

    Коментиран от #8, #9

    20:03 18.10.2025

  • 8 Германец

    4 5 Отговор

    До коментар #7 от "Емигрант":

    Е 56% от българите сте функционално неграмотни и не можете да формирате мисъл кво се учудваш.. жалко,че чичо не ви натъпка в треблинка

    Коментиран от #12

    20:14 18.10.2025

  • 9 Само питам

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Емигрант":

    С толкова много камери, могат да го открият, стига да искат.

    20:21 18.10.2025

  • 10 Емигрант

    8 1 Отговор
    Строличен БУЛЕВАРД, голям ХИПЕРМАРКЕТ - тези места безлюдни ли са, свидетели няма ли които да са видели номерът на автомобилът ? Да не би на журналистите отразяващи този случай на убийство да им е забранено да изпишат номерът на МПС-то за да не "пречи" на разследването в случаят издирването ха ха ? Каква журналистика само или НЕ, това е "КЛЮКАРИСТИКА" ? В България всичко е хаос, тотален непоправим хаос !

    20:29 18.10.2025

  • 11 Mими Кучева🐕‍🦺

    4 0 Отговор
    Българите са в основата на човешката цивилизация, тека рече великият историк Иван Тренев!🦍🦍🦍🥳🤣👍

    20:33 18.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Емигрант до N 8

    0 1 Отговор
    Ти вместо "германец" защо не си се вписал като "бушмменец" бе, или по-подхождащо е "селянддур-комплексар" ? Това е препоръчително, а сега обясни по какъв "вид" аритметика изчисли тези 56 % !

    20:49 18.10.2025

  • 14 Трап

    2 0 Отговор
    Петима минус само за ден от катастрофи. Как е статистика на КАТ? Мерките работят ли?

    20:50 18.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове