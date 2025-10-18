Заловиха 45-годишна жена, управлявала автомобила, убил пешеходец в столицата

45-годишна жена е управлявала автомобила, който уби възрастен пешеходец по-рано днес в София, предаде NOVA.

Тя е открита е заловена след бързи издирвателни действия на СДВР. Преди това водачката бе избягала от местопрестъплението.

Фаталният инцидент стана на столичния бул. "Тодор Каблешков" в района на голям хипермаркет, а районът бе отцепен от полицията.