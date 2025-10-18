Заловиха 45-годишна жена, управлявала автомобила, убил пешеходец в столицата

45-годишна жена е управлявала автомобила, който уби възрастен пешеходец по-рано днес в София, предаде NOVA.
Тя е открита е заловена след бързи издирвателни действия на СДВР. Преди това водачката бе избягала от местопрестъплението.
Фаталният инцидент стана на столичния бул. "Тодор Каблешков" в района на голям хипермаркет, а районът бе отцепен от полицията.
1 Антимиционер
19:32 18.10.2025
2 Всекидневие
Коментиран от #21
19:33 18.10.2025
3 Щом за убиеца
Пропаднала държава.
Тия заслужат да бъдат заклеймени, а не да ги правят герои!
19:36 18.10.2025
4 Резонно
19:44 18.10.2025
5 Демокрацията
19:54 18.10.2025
6 дядото
Коментиран от #7
19:55 18.10.2025
7 Емигрант
До коментар #6 от "дядото":Ти добре ли си с мисленето бе ? Как ще намериш нещо без да го издирваш, да не би да чакат сам да се предаде след като е избягал ? Какъв "мислител" само ?
Коментиран от #8, #9
20:03 18.10.2025
8 Германец
До коментар #7 от "Емигрант":Е 56% от българите сте функционално неграмотни и не можете да формирате мисъл кво се учудваш.. жалко,че чичо не ви натъпка в треблинка
Коментиран от #12
20:14 18.10.2025
9 Само питам
До коментар #7 от "Емигрант":С толкова много камери, могат да го открият, стига да искат.
Коментиран от #16, #20
20:21 18.10.2025
10 Емигрант
20:29 18.10.2025
11 Mими Кучева🐕🦺
20:33 18.10.2025
13 Емигрант до N 8
20:49 18.10.2025
14 Трап
20:50 18.10.2025
15 Бай Онзи
21:19 18.10.2025
17 Главореза
Коментиран от #19
21:52 18.10.2025
18 Бързо производство и затвор
22:22 18.10.2025
19 Знаеш ли какво правят
До коментар #17 от "Главореза":Много обичат да следят хората и да ги тормозят имат си сътрудници за черната работа на доброволни начала позадължени лица. ...
Коментиран от #22
22:26 18.10.2025
20 само ти
До коментар #9 от "Само питам":и още 17 “умника” не сте разбрали че ЖЕНАТА УБИЕЦ вече е открита ! нищо че го пише в статията
22:29 18.10.2025
21 Управляващите обаче
До коментар #2 от "Всекидневие":Нямат абсолютно никаква вина.
22:29 18.10.2025
22 Оп па
До коментар #19 от "Знаеш ли какво правят":Минуса се позна
22:32 18.10.2025
23 Разбирам на натоварен булевард няма как
22:35 18.10.2025