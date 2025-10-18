Новини
Още два самолета F-16 Block 70 пристигнаха в България

18 Октомври, 2025

Министърът на отбраната подчерта, че се прави всичко възможно за създаване на условия за пълноценната подготовка на пилотите на място в Трета авиобаза

Още два самолета F-16 Block 70 пристигнаха в България - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Още два български самолета F-16 Block 70 кацнаха в Трета авиационна база в Граф Игнатиево днес, 18 октомври. Те бяха посрещнати от министъра на отбраната Атанас Запрянов, командира на Военновъздушните сили генерал-майор Николай Русев, изпълняващия длъжността командир на Трета авиационна база полковник Методи Орлов, представители на мисията на САЩ в България и личния състав на авиобазата.

„Процесът върви съгласно договорените планове с правителството на САЩ – вече бяха получени първите четири самолета, сега още два и остава до края на тази година да получим последните два, с което ще бъде изпълнен първият договор за доставка на осем самолета. В навечерието на 2026 г. ще бъдем с един изпълнен договор със САЩ, което дава оптимизъм, че оттук насетне започва технологичното приемане на новопристигналите самолети и тяхното облитане“, каза министърът на отбраната Атанас Запрянов. Той уточни, че продължава доставката и на допълнително оборудване и консумативи по договора.

Министърът на отбраната подчерта, че се прави всичко възможно за създаване на условия за пълноценната подготовка на пилотите на място в Трета авиобаза. Той припомни, че в началото на мандата му от 49 договора за строителство на инфраструктура в авиобазата само един обект е бил завършен и приет.

„Сега имаме приети 17 обекта в рамките на 2024 и 2025 г. и още толкова в процес на приемане. Важно е да се отбележи, че успяхме да ускорим значително изграждането на сградата за монтиране на тренажора, тъй като освен самолети е от изключителна важност да имаме и инсталиран тренажор за подготовката на нашите летци“, заяви министър Запрянов.

Новите два български самолета F-16 Block 70 са бойни (едноместни). Те пристигат у нас с опознавателни знаци на ВВС на САЩ и предстоят процедурите по техническото и летателното им приемане. До края на 2025 г. в изпълнение на Международния договор BU-D-SAB трябва да получим общо осем самолета, като шест от тях са вече в нашата страна. След изпълнението и на втория договор българските ВВС ще разполагат с една ескадрила от 16 самолета.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 12 гласа.
  • 1 Ами да се отдадат на Зеленски за

    17 7 Отговор
    ползване.

    19:52 18.10.2025

  • 2 Булпсихопатъ

    24 11 Отговор
    Поне ги паркирайте на жълтите павета,че да видим невидимите самолети.

    Коментиран от #76

    19:52 18.10.2025

  • 3 Да,бе

    31 8 Отговор
    Направо не е за вярване,че са долетели самостоятелно...Гаранцията изтича след първото кацане.

    Коментиран от #10, #16

    19:52 18.10.2025

  • 4 Пич

    30 7 Отговор
    Ц ц ц ц....... колко бутане и дърпане е било , докато ги подредя един зад друг на пистата за снимка !!!

    19:52 18.10.2025

  • 5 дядото

    30 5 Отговор
    сами ли долетяха или ги докараха.уточнете.

    19:52 18.10.2025

  • 6 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    24 4 Отговор
    Карали са ги само пенсионери петък до магазина.

    19:53 18.10.2025

  • 7 Завод Ка

    20 4 Отговор
    Сигурно негърчето се научи да ги пребоядисва по-бързо и взеха да идват.

    19:55 18.10.2025

  • 8 Сатана Z

    26 6 Отговор
    Ф 16 ,нов внос.Китосани и прясно боядисани с надпис:

    "Пази боята"

    19:55 18.10.2025

  • 9 Сесесере

    11 23 Отговор
    Българската вата, нали ни надуваше главата, че били само на хартия, ко стана?

    Коментиран от #25, #50, #56

    19:56 18.10.2025

  • 10 Ъхъ

    23 3 Отговор

    До коментар #3 от "Да,бе":

    Докарали са ги с пътна помощ! Безплатно, застраховани са в ДЗИ !🤥

    19:57 18.10.2025

  • 11 копейките

    9 24 Отговор
    РИВАТ!!!

    Коментиран от #18

    19:58 18.10.2025

  • 12 Или

    16 4 Отговор
    То много хубаво, Ана да не се окажат пак с мнооого дефекти... Като предишните, още не е възможно да летят във въздуха
    .. Единият дори в със течащ резервоар......

    19:58 18.10.2025

  • 13 Още новини от Украйна

    17 4 Отговор
    Това на снимката няма как да са нашите Фки.Тия са накичени с оръжие,а ние сме си ги поръчали без боен комплект.

    Коментиран от #78

    19:58 18.10.2025

  • 14 Спаружен

    5 1 Отговор
    праз лук.

    19:58 18.10.2025

  • 15 Радко

    13 2 Отговор
    Ако бяхте ме послушали сега щяхме да имаме 20 миг -35

    19:59 18.10.2025

  • 16 БЕЗ МАЙТАП

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "Да,бе":

    Направо не е за вярване че България е държава от 681 г и че Путин газа че КИРИЛИЦАТА е от македонските земи.ФАКТИ .

    20:00 18.10.2025

  • 17 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    14 4 Отговор
    Станахме АВИОстрашилището на балканите.

    Сега ще страхуваме успешно и Мецан.

    Евроатлантиците с подмокрени задни входове.

    Коментиран от #23

    20:00 18.10.2025

  • 18 Не ревем

    13 4 Отговор

    До коментар #11 от "копейките":

    Подиграваме се и се забавляваме с такива лапни шарани като жълтопаветната секта.

    Коментиран от #82

    20:01 18.10.2025

  • 19 Домо

    9 3 Отговор
    Само да питам и тия ли са дефектни цццц.

    20:01 18.10.2025

  • 20 Позитано 20

    7 1 Отговор
    Дава тържествен банкет за новодошлите ЕФКИ.

    20:03 18.10.2025

  • 21 Те както идват на собствен ход

    12 2 Отговор
    Полетния ресурс намалява и по скоро ще им бъде направен ремонт на двигателя

    20:03 18.10.2025

  • 22 Само питам

    11 2 Отговор
    Имат ли платки или като предните два ще стоят на земята ?

    20:03 18.10.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Само питам

    7 3 Отговор

    До коментар #9 от "Сесесере":

    И що не фъркат бе паун ?

    20:04 18.10.2025

  • 26 Путинистче идиотче

    3 6 Отговор
    Кво ша правим с руските таралясници

    20:05 18.10.2025

  • 27 БРАВО

    9 3 Отговор
    На буксир ли ги докараха, или на части?

    20:06 18.10.2025

  • 28 бат Пешо

    15 4 Отговор
    За 6 години - 4 самолета . Темпото е невероятно . Всички обучени пилоти ще се пенсионират докато получим самолетите .

    Коментиран от #30

    20:06 18.10.2025

  • 29 Чертежите оживяват

    4 10 Отговор
    БГ путинистите в тих ужас......

    Коментиран от #41, #57, #81

    20:06 18.10.2025

  • 30 Едните идват.....

    4 8 Отговор

    До коментар #28 от "бат Пешо":

    Съветските таралясници от миналия век си отиват....

    20:07 18.10.2025

  • 31 име

    6 2 Отговор
    ПроститеПарчета и ДайБълтлгария осигуриха даже по-скъп договор, с 40 милиона по-скъп. На боко договора е за 1,256 млрд. долара. Втория договор е за 1,296 млрд. от които 3.6 милиона за радиосистема и поддръжка и оборудване. 24 милиона по втория договор за ракети минаха като "подарък" от краварите. Подарък, ама с 40 милиона по-скъп.

    20:08 18.10.2025

  • 32 Путин в тих ужас

    3 2 Отговор
    И ние сме заплаха за Кремъл...

    20:08 18.10.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    5 1 Отговор
    Евроатлантиците да се наредят епилирани с избръснати входове и розови чорапогащи и да скандират:

    Да живее тов.Тръмп,Вечна дружба на Кравария с Бананистан.
    Да късат жартиери на розовите понита в чест на това велико дело.

    Ура другари!

    Коментиран от #36

    20:10 18.10.2025

  • 35 Стига трили коментари

    1 0 Отговор
    ДРУГАРИ....

    20:10 18.10.2025

  • 36 Синчето на Соловьов

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Не говори така за нас....
    .

    20:11 18.10.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 ?????

    8 2 Отговор
    Браво на министърът че намира време да посрещне всеки самолет предплатен преди шест години.
    За да е ясно какво имам предвид - изкарал съм казармата в Графа и новите самолети ги посрещаха само техниците.
    Кой квото иска да си мисли.

    20:12 18.10.2025

  • 39 Пич

    5 2 Отговор
    Мира не ми дава , какво ще излезе , че на тези не им работи !!! Ще залагаме ли...?

    Коментиран от #42

    20:12 18.10.2025

  • 40 Стига трили коментари

    3 1 Отговор
    ДРУГАРИ путинисти.

    20:12 18.10.2025

  • 41 ?????

    4 1 Отговор

    До коментар #29 от "Чертежите оживяват":

    След шест години.

    Коментиран от #43

    20:13 18.10.2025

  • 42 Я пъ тоа

    3 5 Отговор

    До коментар #39 от "Пич":

    В Украйна Ф16 громят пълчищата путинови....

    Коментиран от #69

    20:13 18.10.2025

  • 43 Путинистче идиотче

    3 3 Отговор

    До коментар #41 от "?????":

    Съветските таралясници умират...безвъзвратно....

    Коментиран от #48

    20:14 18.10.2025

  • 44 Течове има ли софтуера как е ?

    5 2 Отговор
    Секънд хенд ли са антиките ?

    Коментиран от #49

    20:14 18.10.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 България е НАТО.

    3 3 Отговор
    И Ф16 са идеални за нашите ВВС.

    20:16 18.10.2025

  • 47 Пилотът Гошу

    2 2 Отговор
    Само да попитам... След като самолетите Ф16 се произвеждат по списък като ти дойде реда, който ние уж си чакахме... След като се произвеждат средно 3 до 4 Ф16 на месец в завода (36 по план на година)... След като първият Ф16 го получихме на официална церемония в САЩ, в базата на Локхийд Мартин, на 1 февруари 2025, като това е единственият Ф16, който изглежда нов, има данни за пръв полет, номер (311) и тн... Защо и поради каква причина в рамките на 3 месеца не са произведени нашите Ф16, както е при всички други държави клиенти? Защо вторият, уж нов, за пръв път се появява с номера си в испанска база, за разлика от онзи в САЩ не носи български отличителни знаци, а нормалните USAF и чак месец по късно каца в София... Уж идващ от САЩ, но всъщност само от Испания... За следващите доставки с течащи резервоари и тн даже няма да споменавам... От февруари до края на април всичките ни Ф16 трябваше да са произведени и отдавна да са у нас, ако всичко беше както следва да бъде... У нас идват по 1-2 през няколко месеца и все някакъв сбиротак, който не лети... Кой знае какъв скрап пооправят нейде в испанското Илиянци и после го дотътрят както дойде да кибичи у нас...
    Няма по-гламави от нас, туй то...

    Коментиран от #68

    20:16 18.10.2025

  • 48 Ти ти ти моя любов

    2 1 Отговор

    До коментар #43 от "Путинистче идиотче":

    Буууум буууум рев,ти дженитата .Тръмпи ще ви оправи всякак

    Коментиран от #52

    20:16 18.10.2025

  • 49 Путинистче идиотче

    2 4 Отговор

    До коментар #44 от "Течове има ли софтуера как е ?":

    Чертежите оживяват....съветските таралясници умират

    20:17 18.10.2025

  • 50 Пилотът Гошу

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "Сесесере":

    Новите са на хартия, така е. Кошниците, докарани у нас нямат общо с поръчаното... За Ганчо може и втора ръка...

    20:17 18.10.2025

  • 51 Ачо от ПП

    1 3 Отговор
    Грях да ни е во веки веков ако не ги подарим на Украйна!

    Коментиран от #55

    20:17 18.10.2025

  • 52 Путинистче идиотче

    2 0 Отговор

    До коментар #48 от "Ти ти ти моя любов":

    Тръмп и оправя руснаците, с щатското оръжие.

    20:18 18.10.2025

  • 53 Ами

    1 1 Отговор
    Родните управлващи превърнаха територията в сметище,
    с едничката цел да се задържат на власт и да се налапат.
    Не само че обрахме боклука на запада, а си го платихме. Скъпо и прескъпо.
    И не говоря само за самолетите.

    20:18 18.10.2025

  • 54 az СВО Победа 80

    1 2 Отговор
    Тъкмо навреме, за да ескортират самолета на Путин, ако мине оттук!

    🤣🤣🤣

    Коментиран от #59

    20:18 18.10.2025

  • 55 Я пъ тоа

    2 1 Отговор

    До коментар #51 от "Ачо от ПП":

    Украйна си има ЕФКИ.....руснаците пропищяха от тях.

    Коментиран от #60

    20:19 18.10.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 ха ха ха ...

    1 2 Отговор

    До коментар #29 от "Чертежите оживяват":

    Лошото е че още не са оживели ...На етап макети са ....Нали козяк ....

    Коментиран от #63

    20:19 18.10.2025

  • 58 СЛАВА БЪЛГАРИЯ, СЛАВА НАТО

    5 3 Отговор
    ЗАВИНАГИ със ДОЙЧЛАНД, ЕС, Ю ЕС ЕЙ И ДЖАПАН

    Коментиран от #61

    20:20 18.10.2025

  • 59 Путинистче идиотче

    2 2 Отговор

    До коментар #54 от "az СВО Победа 80":

    Путин ша мине през Северна Корея...за по пряко....

    20:20 18.10.2025

  • 60 Само питам

    2 1 Отговор

    До коментар #55 от "Я пъ тоа":

    Къде са украинските ф-ки ?

    Коментиран от #67

    20:20 18.10.2025

  • 61 да бе козляк

    1 1 Отговор

    До коментар #58 от "СЛАВА БЪЛГАРИЯ, СЛАВА НАТО":

    Утре почивен ден и банички на на й си .

    20:21 18.10.2025

  • 62 С малки козметични забележки

    1 3 Отговор
    "Те пристигат у нас с опознавателни знаци на ВВС на САЩ"

    Карани само от летци-пенсионери, летели само до местния ЛИДЛ с тях.

    Коментиран от #64

    20:21 18.10.2025

  • 63 От ПОСОЛЯ

    2 0 Отговор

    До коментар #57 от "ха ха ха ...":

    Реални са ефките. Лично ги видяхме.....и те ни взеха на прицел

    20:21 18.10.2025

  • 64 Не го мисли

    3 1 Отговор

    До коментар #62 от "С малки козметични забележки":

    Такива ефки громят пълчищата путинови.

    20:22 18.10.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 нннннннннн

    2 0 Отговор
    друго си е да са съветски......ех мечти....

    20:24 18.10.2025

  • 67 Я пъ тоа

    3 0 Отговор

    До коментар #60 от "Само питам":

    Горят рафинерии навътре в Русия.....дали са ги подпалили с дронове....да не вярваш.

    20:25 18.10.2025

  • 68 Лост

    0 1 Отговор

    До коментар #47 от "Пилотът Гошу":

    А сега да видим колко пилота ще са нужни за тези самолети,при положение,че имаме само 6 подготвени.

    Коментиран от #71

    20:25 18.10.2025

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Така се гордея с тези

    1 2 Отговор
    Счупляци. Аероплани- старци. Ще се пръсна от гордост! Пук.
    Игра ли им Запрянов ръченица?

    Коментиран от #72

    20:33 18.10.2025

  • 71 Не го мисли

    3 2 Отговор

    До коментар #68 от "Лост":

    Всичко си е о кей.....другарите го поемат бавно но сигурно....нема да има съветски таралясници вече.

    Коментиран от #75, #77

    20:34 18.10.2025

  • 72 От ПОСОЛЯ

    1 0 Отговор

    До коментар #70 от "Така се гордея с тези":

    Ние им играхме....казачок.

    20:34 18.10.2025

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Дойче зеле

    2 2 Отговор

    До коментар #71 от "Не го мисли":

    От досегашните 4 може да лети само 1 ........ ПЪЛНА ПОДИГРАВКА

    20:38 18.10.2025

  • 76 Червени боклуци,

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Булпсихопатъ":

    никой не е казвал, че са невидими..

    Коментиран от #79

    20:42 18.10.2025

  • 77 Пилотът Гошу

    2 2 Отговор

    До коментар #71 от "Не го мисли":

    Бе съветските са дърти, ясно, че един ден ще бъдат бракувани, но новите, новите ги няма... Има други стари. Купили са паметници...

    20:42 18.10.2025

  • 78 Червени боклуци,

    2 2 Отговор

    До коментар #13 от "Още новини от Украйна":

    не ставайте смешни. С боекомплект са поръчани.

    Коментиран от #80

    20:44 18.10.2025

  • 79 Пилотът Гошу

    4 1 Отговор

    До коментар #76 от "Червени боклуци,":

    Е той ти вика, че са невидими, защото никъде не можеш да ги видиш... Ни на парад, ни да патрулират... Скрити са...

    20:44 18.10.2025

  • 80 Пилотът Гошу

    2 1 Отговор

    До коментар #78 от "Червени боклуци,":

    Абе не е точно така... Така КАЗАХА тогава, сега се оказа, че липсва туй онуй... Всичко демек...

    20:46 18.10.2025

  • 81 Радев

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Чертежите оживяват":

    Кенеф 16 по-дърт от миг29😀

    20:52 18.10.2025

  • 82 ХА ХА

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "Не ревем":

    Гузен, негонен бяга.

    20:53 18.10.2025

  • 83 да да

    2 0 Отговор
    Аз продам на сметка шарлан да Ефка!А ,за блока-от мен да мине.....

    20:54 18.10.2025

  • 84 Ба кл уци сър

    3 0 Отговор
    Живи натурални б а к л уцуи

    20:56 18.10.2025

  • 85 Таралясници

    2 0 Отговор
    Едва ли ще литнат. Даже и авиокеросин няма. А пилотите също избягаха.

    20:56 18.10.2025

  • 86 Дженерал Дайнамикс

    0 0 Отговор
    Не пускайте Румбата с остри предмети (като шило и отвертки) близо до самолетите!

    20:56 18.10.2025

  • 87 Още два таралясника пристигнаха

    2 0 Отговор
    С една дума пратиха ни още 2 за ремонт. Най интересно е , че ракети за тях няма и като за начало ще ги позваме за учебни и пасажерски цели!

    21:02 18.10.2025

  • 88 123456

    1 0 Отговор
    не пишете повече за тия ф-16 - излагация е това , позор

    21:03 18.10.2025

