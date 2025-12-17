Пристигнаха последните два F-16 Block 70 по първия договор с „Локхийд Мартин“

Последните два български F-16 Block 70 по първия договор с „Локхийд Мартин“ пристигнаха в България.
Посрещна ги министърът на отбраната Атанас Запрянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов. Самолетите се приземиха на родна земя в Трета авиационна база в с. Граф Игнатиево.
Двата бойни самолета – едноместен и двуместен, прелетяха до България с отличителните знаци на ВВС на САЩ. След кацането в Трета авиобаза те ще бъдат заменени с отличителните знаци на българските ВВС.
Самолетите бяха посрещнати и от заместник-командира на Военновъздушните сили бригаден генерал Димитър Георгиев, изпълняващия длъжността командир на 3-та авиационна база полковник Методи Орлов, представители от американските Военновъздушни сили в Европа и Африка, и посолството на САЩ в България.
Българските Военновъздушни сили ще разполагат с една ескадрила F-16 Block 70, след като бъдат доставени още осем самолета по втория договор с „Локхийд Мартин Аеронаутикс“.
