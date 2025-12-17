Новини
Пристигнаха последните два F-16 Block 70 по първия договор с „Локхийд Мартин“

Пристигнаха последните два F-16 Block 70 по първия договор с „Локхийд Мартин“

17 Декември, 2025 03:14, обновена 17 Декември, 2025 02:22 595 5

Самолетите се приземиха на родна земя в Трета авиационна база в с. Граф Игнатиево

Снимка: БНТ
Последните два български F-16 Block 70 по първия договор с „Локхийд Мартин“ пристигнаха в България.

Посрещна ги министърът на отбраната Атанас Запрянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов. Самолетите се приземиха на родна земя в Трета авиационна база в с. Граф Игнатиево.

Двата бойни самолета – едноместен и двуместен, прелетяха до България с отличителните знаци на ВВС на САЩ. След кацането в Трета авиобаза те ще бъдат заменени с отличителните знаци на българските ВВС.

Самолетите бяха посрещнати и от заместник-командира на Военновъздушните сили бригаден генерал Димитър Георгиев, изпълняващия длъжността командир на 3-та авиационна база полковник Методи Орлов, представители от американските Военновъздушни сили в Европа и Африка, и посолството на САЩ в България.

Българските Военновъздушни сили ще разполагат с една ескадрила F-16 Block 70, след като бъдат доставени още осем самолета по втория договор с „Локхийд Мартин Аеронаутикс“.


Оценка 3.4 от 5 гласа.
Оценка 3.4 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Антиките за много пари са тук

    7 8 Отговор
    Тези стари ламарини кога ще летят най после?

    02:37 17.12.2025

  • 2 Абсурдистан

    7 7 Отговор
    Жалко, отпадна още една тема, по която се чуваше неистово квичене.

    02:39 17.12.2025

  • 3 Професор

    9 3 Отговор
    По-добре да не ги пускат да летят въобще, понеже нашите пилоти ще се пребият с тях. Да си седят по хангарите и отвреме навреме една бригада чистачки ръководени от Кака Ганка, съпругата на министър Запрянов, да им бърше прах.

    02:42 17.12.2025

  • 4 МОХАБЕ

    5 0 Отговор
    ДОБРЕ ГИ Е КОНСЕРВИРАЛА 45 ГОДИНИ.....

    03:43 17.12.2025

  • 5 Тези

    1 0 Отговор
    Пристигналите самолети отговарят ли на договора кой ще ни каже?Нови ли са или като някои се нуждаят от ремонт?Стари бръкми ли са ?И защо повечето са едноместни?Спазен ли е договорът? Оборудването отговаря ли на договора.Много тихомълком ги приехте нещо?Очакваме журналистите и опозицията да бъдат допуснати за оглед на тази скрап!!!?!!

    04:10 17.12.2025

