Представят първите осем изтребителя F-16 базата в Граф Игнатиево

18 Декември, 2025 06:08, обновена 18 Декември, 2025 05:40 611 12

В официална церемония ще участват  министърът на отбраната Атанас Запрянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов

Представят първите осем изтребителя F-16 базата в Граф Игнатиево - 1
Първите осем български изтребителя F-16 Block 70 ще бъдат представени в Трета авиобаза в Граф Игнатиево на официална церемония, в която ще участват министърът на отбраната Атанас Запрянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов.

Във вторник вечерта у нас пристигнаха двата последни самолета по първия договор с „Локхийд Мартин“ от 2019 година. Военновъздушните сили ще разполагат с една ескадрила F-16 Block 70, след като бъдат доставени още осем самолета по втория договор с компанията. Очаква се това да стане до края на 2027 година.

Сред присъстващите на церемонията днес в авиобазата в Граф Игнатиево ще бъдат представители на държавната и местната власт, на ръководствата на национални и съюзнически институции и на фирмата производител.


  • 1 Умфри

    7 3 Отговор
    И за какво са ни като вече никой няма да използва самолети, а само дронове с изкуствен интелект. Това е все едно да си купиш 8 прашки след като вече е измислен револвера.

    05:43 18.12.2025

  • 2 Азъ Буци

    8 1 Отговор
    зестрата ми е, с нея се откупих от Магнитски. Да ви е честито.

    05:44 18.12.2025

  • 3 Прасета

    12 1 Отговор
    А генерал Бойко дето се откупи от Магнитски с тези самольоти на тройна цена ще присъства ли ?

    05:44 18.12.2025

  • 4 бою циганина

    8 2 Отговор
    с тея фъ-16 втора ръка тройна цена се размагнитих форевър, те имат проблем с летенето.....

    05:46 18.12.2025

  • 5 побърканяк

    6 0 Отговор
    Да де само дето вчера казаха, че няма пилоти оти тези които са били обучени вече са пенсионери.

    05:48 18.12.2025

  • 6 🙉🙉🙉

    6 2 Отговор
    Един Ф-16 е 50 млн, а Боко Тиква плати 150 за брой без въоражение без нищо. Един Ф-35 е 100 млн.

    Коментиран от #7

    05:49 18.12.2025

  • 7 що така

    9 2 Отговор

    До коментар #6 от "🙉🙉🙉":

    това са най-скъпите музейни експонати.

    05:55 18.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Е това не го очаквах

    6 0 Отговор
    Доживях!
    Благодаря ти господи за коледния подарък!
    Нгого те моля да си пребереш вересията Запрянов, че за нищотне става!
    Всъщност, той вече не е министър! Той е никой. Ама списвача откъде да знае, че правителството падна!

    06:00 18.12.2025

  • 10 123

    5 0 Отговор
    Мошенгийте дето потрошиха народна пара за тези трошляци са за съд-.бойко, мойко и компания .

    06:02 18.12.2025

  • 11 Гончар Романенко

    5 0 Отговор
    Сред присъстващите на церемонията днес в авиобазата в Граф Игнатиево ще бъдат представители на държавната и местната власт, на ръководствата на национални и съюзнически институции и на фирмата производител...
    ... .Няма да присъства само бай Ганьо, който плати целия масраф на тая дивотия - - и си остана със скъсаните потури!

    06:03 18.12.2025

  • 12 И да питам

    3 0 Отговор
    Започват национални празненства! Ура!
    Тия машини кой ще ги яха и въобще кой ще ги поддържа?

    06:05 18.12.2025

