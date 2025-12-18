Представят първите осем изтребителя F-16 базата в Граф Игнатиево

Първите осем български изтребителя F-16 Block 70 ще бъдат представени в Трета авиобаза в Граф Игнатиево на официална церемония, в която ще участват министърът на отбраната Атанас Запрянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов.

Във вторник вечерта у нас пристигнаха двата последни самолета по първия договор с „Локхийд Мартин“ от 2019 година. Военновъздушните сили ще разполагат с една ескадрила F-16 Block 70, след като бъдат доставени още осем самолета по втория договор с компанията. Очаква се това да стане до края на 2027 година.

Сред присъстващите на церемонията днес в авиобазата в Граф Игнатиево ще бъдат представители на държавната и местната власт, на ръководствата на национални и съюзнически институции и на фирмата производител.