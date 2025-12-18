Представят първите осем изтребителя F-16 базата в Граф Игнатиево

Първите осем български изтребителя F-16 Block 70 ще бъдат представени в Трета авиобаза в Граф Игнатиево на официална церемония, в която ще участват министърът на отбраната Атанас Запрянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов.
Във вторник вечерта у нас пристигнаха двата последни самолета по първия договор с „Локхийд Мартин“ от 2019 година. Военновъздушните сили ще разполагат с една ескадрила F-16 Block 70, след като бъдат доставени още осем самолета по втория договор с компанията. Очаква се това да стане до края на 2027 година.
Сред присъстващите на церемонията днес в авиобазата в Граф Игнатиево ще бъдат представители на държавната и местната власт, на ръководствата на национални и съюзнически институции и на фирмата производител.
1 Умфри
05:43 18.12.2025
2 Азъ Буци
05:44 18.12.2025
3 Прасета
05:44 18.12.2025
4 бою циганина
05:46 18.12.2025
5 побърканяк
05:48 18.12.2025
6 🙉🙉🙉
Коментиран от #7
05:49 18.12.2025
7 що така
До коментар #6 от "🙉🙉🙉":това са най-скъпите музейни експонати.
05:55 18.12.2025
9 Е това не го очаквах
Благодаря ти господи за коледния подарък!
Нгого те моля да си пребереш вересията Запрянов, че за нищотне става!
Всъщност, той вече не е министър! Той е никой. Ама списвача откъде да знае, че правителството падна!
06:00 18.12.2025
10 123
06:02 18.12.2025
11 Гончар Романенко
... .Няма да присъства само бай Ганьо, който плати целия масраф на тая дивотия - - и си остана със скъсаните потури!
06:03 18.12.2025
12 И да питам
Тия машини кой ще ги яха и въобще кой ще ги поддържа?
06:05 18.12.2025