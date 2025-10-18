Димитър Стоянов: Радев ще посрещне унгарския президент с личната си кола

Президентът Румен Радев ще посрещне унгарския си колега Тамаш Шуйок в Пловдив с личния си автомобил. Това заяви секретарят на държавния глава по сигурност и отбрана и бивш служебен министър Димитър Стоянов пред БНТ, след като ден по-рано беше обнародвана промяната в Закона за НСО, която забранява на президентската администрация и на самия президент да използват коли на НСО.

"Той няма да кара. Той има начин, по който да не кара личната кола, но той ще бъде с личната си кола. Това е. И надявам се, че скоро ще го видят нашите граждани", отбеляза Стоянов. Попитан дали Радев ще трябва отиде до летището с личния си автомобил, както самият той е обявил, секретарят на президента отговори: "точно така е".

По думите му президентската администрация също се е организирала да посрещне унгарската делегация с лични автомобили.

"Разбира се, че ние сме се организирали с лични автомобили и президентът, като един принципен човек, не популист, а принципен човек, повтарям го, принципен човек, който държи на своите хора - аз го познавам от 20 години и не се е променил - той също ще демонстрира своята визия. Тоест, своята съпричастност с цялата администрация", коментира Стоянов.

"Как ще посрещнем на "Александър Невски" президента на Унгария в понеделник? Те ще се качат на автомобилите, ще тръгнат като администрация. Ние какво трябва да правим? Да тичаме след тези автомобили? Това е световен стандарт. Всички държави в света имат такива автомобили и те са точно заради тази цел. Между другото, пропуснали са да променят Закона за държавния протокол. Съгласно Закона за държавния протокол, нашата делегация от българска страна задължително трябва да бъде на Незнайния войн, пред "Александър Невски". Ние трябва да присъстваме там. Президентът трябва да представи нашата делегация, унгарският президент, който идва с 20 човека съветници и секретари, по същия начин трябва да представи тяхната делегация. Те отпътуват, а ние? Окей, няма проблеми, ще решим проблема. Не ревем за автомобили, бъдете сигурни в това отношение. Но тука е мястото да кажа, че е време да слезнат тези, които в момента са на автомобилите. Най-голямата наглост знаете ли коя беше? Че в деня, в който отнеха седем автомобила от президентската администрация, Народното събрание си купи 70 чисто нови автомобила за над 4 милиона. За над 4 милиона! Това ли е принципното решение", попита риторично Стоянов.