Димитър Стоянов: Радев ще посрещне унгарския президент с личната си кола

18 Октомври, 2025 20:40

  • димитър стоянов-
  • румен радев-
  • личен автомобил

"Той няма да кара. Той има начин, по който да не кара личната кола, но той ще бъде с личната си кола. Това е. И надявам се, че скоро ще го видят нашите граждани", отбеляза Стоянов

Мария Атанасова

Президентът Румен Радев ще посрещне унгарския си колега Тамаш Шуйок в Пловдив с личния си автомобил. Това заяви секретарят на държавния глава по сигурност и отбрана и бивш служебен министър Димитър Стоянов пред БНТ, след като ден по-рано беше обнародвана промяната в Закона за НСО, която забранява на президентската администрация и на самия президент да използват коли на НСО.

"Той няма да кара. Той има начин, по който да не кара личната кола, но той ще бъде с личната си кола. Това е. И надявам се, че скоро ще го видят нашите граждани", отбеляза Стоянов. Попитан дали Радев ще трябва отиде до летището с личния си автомобил, както самият той е обявил, секретарят на президента отговори: "точно така е".

По думите му президентската администрация също се е организирала да посрещне унгарската делегация с лични автомобили.

"Разбира се, че ние сме се организирали с лични автомобили и президентът, като един принципен човек, не популист, а принципен човек, повтарям го, принципен човек, който държи на своите хора - аз го познавам от 20 години и не се е променил - той също ще демонстрира своята визия. Тоест, своята съпричастност с цялата администрация", коментира Стоянов.

"Как ще посрещнем на "Александър Невски" президента на Унгария в понеделник? Те ще се качат на автомобилите, ще тръгнат като администрация. Ние какво трябва да правим? Да тичаме след тези автомобили? Това е световен стандарт. Всички държави в света имат такива автомобили и те са точно заради тази цел. Между другото, пропуснали са да променят Закона за държавния протокол. Съгласно Закона за държавния протокол, нашата делегация от българска страна задължително трябва да бъде на Незнайния войн, пред "Александър Невски". Ние трябва да присъстваме там. Президентът трябва да представи нашата делегация, унгарският президент, който идва с 20 човека съветници и секретари, по същия начин трябва да представи тяхната делегация. Те отпътуват, а ние? Окей, няма проблеми, ще решим проблема. Не ревем за автомобили, бъдете сигурни в това отношение. Но тука е мястото да кажа, че е време да слезнат тези, които в момента са на автомобилите. Най-голямата наглост знаете ли коя беше? Че в деня, в който отнеха седем автомобила от президентската администрация, Народното събрание си купи 70 чисто нови автомобила за над 4 милиона. За над 4 милиона! Това ли е принципното решение", попита риторично Стоянов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Циркаджии

    8 16 Отговор
    Циркови номера, само защото секретарките и секретарите му няма да ползват НСО като безплатно таксиметрова компания

    Коментиран от #3, #17

    20:43 18.10.2025

  • 2 Промяна

    8 12 Отговор
    Радев има лична кола хахахахаха Радев български президент ли си какво си с тия демонстрации сърдити ставаш смешен

    20:45 18.10.2025

  • 3 .......

    6 14 Отговор

    До коментар #1 от "Циркаджии":

    мунчо отдавна живее в един негов си паралелен свят, където той е цар, а секретарите му - царедворци и се държат като такива, по своя си селски начин, естествено.

    20:45 18.10.2025

  • 4 Да Звънне в Пацолството

    3 14 Отговор
    Путлер (шефо) да му прати една Аурус Сенат,
    та да не се излага.

    20:46 18.10.2025

  • 5 1000+

    6 14 Отговор
    Голямото "Д" каза, че на москвичи и лади сини ламБи няма да постави....в таз ситуация, Румбурака на колелото май шЪ сЪ мята🤣😂🤣

    20:47 18.10.2025

  • 6 Я па Тоя

    4 11 Отговор
    Аман от дърти комунисти!

    20:48 18.10.2025

  • 7 Вече преиграва

    9 4 Отговор
    Може да ходи на работа и с каруца, но тук се касае за офциално лице, представляващо чужда държава, а така също и до сигурност и протокол!
    Унгарският президент по- добре да си го посрещнат с атомобил на посолството. Те са водят чужда територя и саина спец режим!
    А иначе, ще гласувам за Радев, ако регистрира партия!

    Коментиран от #14

    20:49 18.10.2025

  • 8 ха, ха, ха...

    3 10 Отговор
    Що бе, да не е спукал гума на колелото? В Нидерландия президента се движи с колело.

    Коментиран от #29

    20:49 18.10.2025

  • 9 Сатана Z

    4 3 Отговор
    Лично аз ще предложа на Румбата моя 6так купе да запали гумите с него по Цариградско

    20:49 18.10.2025

  • 10 Психари московски

    2 5 Отговор
    направете му един релсов път на тоя...да си джитка с мотриската, да обикаля Д2 в кръг и да се приключи с тая транспортна драма 🤣

    20:50 18.10.2025

  • 11 Един от русенско

    4 3 Отговор
    Г-н Стоянов , президента така ще представи безсилие и мижитуршичина ...кажете му ,че президент е президент и да не прави циркове !!! . Това значи че е клекнал на магнитната и тиквенскс мафия ..с която имат общ бизнеси и приятел мсфиота пмк Вълканов( който нанася екологични щети на общините ) ...да се смея ли да плача ли

    20:52 18.10.2025

  • 12 Гражданин

    9 1 Отговор
    Пожелавам на депутатите да си купят няколко катафалки със всички екстри ,и с кеф да си ги ползват

    Коментиран от #16

    20:52 18.10.2025

  • 13 Пачо

    1 5 Отговор
    Хайде запалихме Трабантчето, личният автомобил на г-н Президента

    20:53 18.10.2025

  • 14 Ветеран от Протеста

    6 10 Отговор

    До коментар #7 от "Вече преиграва":

    Няма значение с кой автомобил ще пътува,за да плати договора с БОТАШ държавния изменник Радев ..
    Бегом марш към БОТАШ ,Радев !!!Бегом марш !!!

    20:54 18.10.2025

  • 15 43215

    2 5 Отговор
    Ехаа....Мунчо щял с жигулито да ходи на работа....🤣Пфф... Б а си московския фатмак....

    20:54 18.10.2025

  • 16 Бай Орков

    3 3 Отговор

    До коментар #12 от "Гражданин":

    Потникът е нашето славяновско съкровище 😀😃😄😁😆

    20:55 18.10.2025

  • 17 Хаха

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Циркаджии":

    Такива прошляци като тебе стават за смях пред целия свят. Ганю няма пукнат лев да купи служебна кола на президента на страната си. Жалки селтаци сте вие.

    Коментиран от #26

    20:55 18.10.2025

  • 18 Хахаха

    3 4 Отговор
    На тоя и трамвай му е много срам и позор
    за България

    20:55 18.10.2025

  • 19 Нещо

    4 2 Отговор
    като демонстрацията на Паси с Трабанта ?

    20:56 18.10.2025

  • 20 Петрич

    6 1 Отговор
    БРАВО НА РАДЕВ,спазва закона,и сега ли не прав има протокол и ПРЕЗИДЕНТА ГО ИЗПЪЛНЯВА.Служителите с такси ли да ходят?Нека другите политици да вземат пример.Нали искат да са до народа който ги е "избрал" или те знаят че са си ПЛАТИЛИ ЗА ТОЗИ "ИЗБОР".5996

    20:58 18.10.2025

  • 21 Град Симитли

    2 1 Отговор
    Оправдавай се, оправдавай се...
    Той, Шиши утре ще ви забрани и с гащи да ходите!
    "Окей, ще решим проблема!"?!
    ..

    20:58 18.10.2025

  • 22 По силно искам да лаеш пудел

    3 2 Отговор
    Радев сам се престави за мъченик с този си ход,но не му се получи.Валят подигравки в интернет пространството

    20:58 18.10.2025

  • 23 На гости

    2 0 Отговор
    ли му идва , че ще го посреща с личната си кола или е на държавно посещение ?

    Коментиран от #24

    21:00 18.10.2025

  • 24 Град Симитли

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "На гости":

    Дошъл е в Царството на дръвниците!

    21:01 18.10.2025

  • 25 Зелен Чорапов

    1 1 Отговор
    Внасяме парички на руското прокси Боташ, звънни в посолството на мутрифонова да ти дадат една Волга барем

    21:02 18.10.2025

  • 26 Мунчо пи една студена вода

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Хаха":

    А буля Деса с какво ще ходи на шопинг?

    21:02 18.10.2025

  • 27 Определено

    0 0 Отговор
    С личната си кола в знак на съпричастност към нещастната онеправдана президентска администрация.
    Няма да я шофира лично (забравил е или е под въздействието на..).

    21:02 18.10.2025

  • 28 Що за

    1 0 Отговор
    инфантилщина ?

    21:03 18.10.2025

  • 29 По-ха-ха -ха!

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "ха, ха, ха...":

    Нидерландия е монархия -ХА-ХА ХА!

    21:03 18.10.2025

