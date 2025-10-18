Димитър Стоянов: Радев ще посрещне унгарския президент с личната си кола

Президентът Румен Радев ще посрещне унгарския си колега Тамаш Шуйок в Пловдив с личния си автомобил. Това заяви секретарят на държавния глава по сигурност и отбрана и бивш служебен министър Димитър Стоянов пред БНТ, след като ден по-рано беше обнародвана промяната в Закона за НСО, която забранява на президентската администрация и на самия президент да използват коли на НСО.
"Той няма да кара. Той има начин, по който да не кара личната кола, но той ще бъде с личната си кола. Това е. И надявам се, че скоро ще го видят нашите граждани", отбеляза Стоянов. Попитан дали Радев ще трябва отиде до летището с личния си автомобил, както самият той е обявил, секретарят на президента отговори: "точно така е".
По думите му президентската администрация също се е организирала да посрещне унгарската делегация с лични автомобили.
"Разбира се, че ние сме се организирали с лични автомобили и президентът, като един принципен човек, не популист, а принципен човек, повтарям го, принципен човек, който държи на своите хора - аз го познавам от 20 години и не се е променил - той също ще демонстрира своята визия. Тоест, своята съпричастност с цялата администрация", коментира Стоянов.
"Как ще посрещнем на "Александър Невски" президента на Унгария в понеделник? Те ще се качат на автомобилите, ще тръгнат като администрация. Ние какво трябва да правим? Да тичаме след тези автомобили? Това е световен стандарт. Всички държави в света имат такива автомобили и те са точно заради тази цел. Между другото, пропуснали са да променят Закона за държавния протокол. Съгласно Закона за държавния протокол, нашата делегация от българска страна задължително трябва да бъде на Незнайния войн, пред "Александър Невски". Ние трябва да присъстваме там. Президентът трябва да представи нашата делегация, унгарският президент, който идва с 20 човека съветници и секретари, по същия начин трябва да представи тяхната делегация. Те отпътуват, а ние? Окей, няма проблеми, ще решим проблема. Не ревем за автомобили, бъдете сигурни в това отношение. Но тука е мястото да кажа, че е време да слезнат тези, които в момента са на автомобилите. Най-голямата наглост знаете ли коя беше? Че в деня, в който отнеха седем автомобила от президентската администрация, Народното събрание си купи 70 чисто нови автомобила за над 4 милиона. За над 4 милиона! Това ли е принципното решение", попита риторично Стоянов.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Циркаджии
Коментиран от #3, #17
20:43 18.10.2025
2 Промяна
20:45 18.10.2025
3 .......
До коментар #1 от "Циркаджии":мунчо отдавна живее в един негов си паралелен свят, където той е цар, а секретарите му - царедворци и се държат като такива, по своя си селски начин, естествено.
20:45 18.10.2025
4 Да Звънне в Пацолството
та да не се излага.
20:46 18.10.2025
5 1000+
20:47 18.10.2025
6 Я па Тоя
20:48 18.10.2025
7 Вече преиграва
Унгарският президент по- добре да си го посрещнат с атомобил на посолството. Те са водят чужда територя и саина спец режим!
А иначе, ще гласувам за Радев, ако регистрира партия!
Коментиран от #14
20:49 18.10.2025
8 ха, ха, ха...
Коментиран от #29
20:49 18.10.2025
9 Сатана Z
20:49 18.10.2025
10 Психари московски
20:50 18.10.2025
11 Един от русенско
20:52 18.10.2025
12 Гражданин
Коментиран от #16
20:52 18.10.2025
13 Пачо
20:53 18.10.2025
14 Ветеран от Протеста
До коментар #7 от "Вече преиграва":Няма значение с кой автомобил ще пътува,за да плати договора с БОТАШ държавния изменник Радев ..
Бегом марш към БОТАШ ,Радев !!!Бегом марш !!!
20:54 18.10.2025
15 43215
20:54 18.10.2025
16 Бай Орков
До коментар #12 от "Гражданин":Потникът е нашето славяновско съкровище 😀😃😄😁😆
20:55 18.10.2025
17 Хаха
До коментар #1 от "Циркаджии":Такива прошляци като тебе стават за смях пред целия свят. Ганю няма пукнат лев да купи служебна кола на президента на страната си. Жалки селтаци сте вие.
Коментиран от #26
20:55 18.10.2025
18 Хахаха
за България
20:55 18.10.2025
19 Нещо
20:56 18.10.2025
20 Петрич
20:58 18.10.2025
21 Град Симитли
Той, Шиши утре ще ви забрани и с гащи да ходите!
"Окей, ще решим проблема!"?!
..
20:58 18.10.2025
22 По силно искам да лаеш пудел
20:58 18.10.2025
23 На гости
Коментиран от #24
21:00 18.10.2025
24 Град Симитли
До коментар #23 от "На гости":Дошъл е в Царството на дръвниците!
21:01 18.10.2025
25 Зелен Чорапов
21:02 18.10.2025
26 Мунчо пи една студена вода
До коментар #17 от "Хаха":А буля Деса с какво ще ходи на шопинг?
21:02 18.10.2025
27 Определено
Няма да я шофира лично (забравил е или е под въздействието на..).
21:02 18.10.2025
28 Що за
21:03 18.10.2025
29 По-ха-ха -ха!
До коментар #8 от "ха, ха, ха...":Нидерландия е монархия -ХА-ХА ХА!
21:03 18.10.2025