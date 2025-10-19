Новини
Богомил Николов: КЗК да търси непазарни структури, които вдигат цените

19 Октомври, 2025 09:26 411 6

През седмицата КЗП наложи санкции за общо 30 000 лева на търговци, които не предоставят информация за цените на стоките си - изискване, което е задължително заради въвеждането на еврото у нас

През седмицата КЗП наложи санкции за общо 30 000 лева на търговци, които не предоставят информация за цените на стоките си - изискване, което е задължително заради въвеждането на еврото у нас.

На този фон в Гърция държавата се споразумя с производители и търговци, за да намали цените на повече от 2000 продукта. Намаленията варират в различните категории. Средно според икономистите цените ще паднат с 8%. Важно е да се отбележи, че голяма част от продуктите са от собствени марки на веригите.

Междувременно КНСБ излезе с данни за цените на някои стоки у нас. Оказва се, че някои продукти са по-скъпи в България, отколкото в Западна Европа. Такива са например брашното, олиото и прясното мляко. Те са по-скъпи у нас, дори в сравнение с Германия. Цените, които синдикатите показват, са в евро и към края на септември.

"Има някакви секторни проблеми точно в тези примери с брашното, олиото и прясното мляко. Те са различни от зеленчуците, където производството не е достатъчно и това води до по-високи цени", коментира в "Тази неделя" Богомил Николов от "Активни потребители".

По думите му не е нормално при изобилно производство на зърно у нас, огромен преработвател на олио и страшно много мощности да има по-високи цени при брашното, олиото и прясното мляко.

"Това е индикатор за наличие на непазарни структури в тези сектори. Точно затова трябва КЗК да търси непазарни структури, които вдигат цените", заяви Николов. Той допусна, че е възможно повишаване на цените заради въвеждането на еврото догодина.

"Това се случи на някои места, но преди 8 октомври. Тези търговци, които знаеха, че до 8 октомври няма да се налагат санкции, някои от тях решиха да се застраховат, особено в областта на услугите", коментира Богомил Николов.


  • 1 ми даааааа

    2 0 Отговор
    търси ГИ и гледа да не ГИ намери

    09:29 19.10.2025

  • 2 оня с коня

    0 0 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя кофт-иГЕH

    09:30 19.10.2025

  • 3 оня с коня

    2 0 Отговор
    ами нормално е всичко да поскъпне

    ас имам пари и съм добре за вас,ами работете повече да имате и вие пари

    09:30 19.10.2025

  • 4 Абе

    2 0 Отговор
    Не съм обратен, но сичките комисии че им натегнем прецедателите до един!

    09:31 19.10.2025

  • 5 МАТЕМАТИКА

    1 0 Отговор
    4 СЕДМИЦИ ПО 30 000ЛВ =120 000 ЛВСЛЕДВА ВЪПРОСА КОКО СА ЗАПЛАТИТЕ НА КОМИСИЯТА +ИЗДРЪЖКАТА НА СЪЩАТА + разходите за КОМАНДИРОВКИ + АВТОПАРК + ПОДРЪЖКА + ПОМЕЩЕНИЯ + ПОДРЪЖКА------А КОЛКО ОТ ГЛОБИТЕ ЩЕ ИЗДЪРЖАТ СЛЕД ОБЖАЛВАНЕ И ЕВЕНТУАЛНО СЪБРАНИ

    09:38 19.10.2025

  • 6 BBБОС

    1 0 Отговор
    Прави се на луд 20% ддс в БГ срещу 0 до 8 % в нормалните държави

    09:48 19.10.2025

