Патриарх Даниил: Живеем във време на високи технологии, но те не дават съдържание на човешкия живот

Патриарх Даниил благослови стотици миряни в Руенския манастир "Св. Йоан Рилски" над родното на светеца с. Скрино. Негово светейшество оглави литургията, която продължава около 3 часа. Днес е Отчов ден, деня на бащата. Освен село Скрино днес празнува и Дупница, както и близкото до Кюстендил с. Пиперков чифлик, където е приготвен и курбан за здраве.
Миряни посрещнаха патриарх Даниил още на входа на манастира "Св. Йоан Рилски", за да получат благословията му. Негово светейшество каза за БНР:
"На днешния ден празнуваме паметта на свети Йоан Рилски Чудотворец. Малко повече от едно хилядолетие ни дели от времето, когато той е живял. В същото време не се е променило с нищо това, което служи на човека за спасение. Живеем във време на високи технологии, но виждаме, че те не дават съдържание на човешкия живот. А свети Йоан Рилски е придобил онова, което е непреходно за човека - любовта към бога и към човеците, да се стремим това да придобиваме - молитва, покаяние, въздържание, търпение, милосърдие. Това служи за нашето вечно спасение. Честит и благословен празник!".
От София е организирано поклонническо шествие. Има посетители от цялата страна и най-вече от Югозапада:
"Всяка неделя сме тук на служба, на неделна служба. Много се вълнуваме и много сме щастливи, че имаме такъв свят българин и ще му се молим да помага на България, на българския народ за едно по-добро бъдеще".
1 Дориана
Коментиран от #9
12:27 19.10.2025
2 1944
Коментиран от #3, #7
12:34 19.10.2025
3 Ивелин Михайлов
До коментар #2 от "1944":Айде и вие със шарените байряци да си отивате в брюксел
Коментиран от #6, #28
12:35 19.10.2025
4 ПОКЛОН
Коментиран от #8
12:35 19.10.2025
5 Коментиращ
Резултатът в укрия е ужасяващ - обамците наляха 5млрд дорара в майдана за да сложат мюрикански бази там?!
Пробвайте да поставите руски бази в Мексико или в Канада??? Дали американците ще си траят?!
Всички получавали грантове от външни интереси да бъдат разследвани до 9то коляно!
Крайно време е да се види кой за какво се бори!
Коментиран от #21
12:35 19.10.2025
6 Коментиращ
До коментар #3 от "Ивелин Михайлов":Ивелин Михайлов е патерица на шиши!
Не случайно редовно осигурява кворум на мафията и пътува чак до Брюксел без нито един плакат против еврото!
Да гласуваш за хора като Ивелин и Руди е все едно гласуваш директно за шишо!!!
Коментиран от #31
12:37 19.10.2025
7 тои Е х120 пъти
До коментар #2 от "1944":отиде при ОТЦА -----НЕГОВОТО ИМЕ Е х200 пъти да си беше стоял В АМЕРИКА И вИЕ ПОКРАИ НЕГО
12:38 19.10.2025
8 Какъв
До коментар #4 от "ПОКЛОН":истински. Не е спасил свещеник, докато е бил в Роженския манастир. Доказан бандит! Като го слушам, все едно говори партиен секретар на БКП. Нищо духовно, всичко е по заповед на Митрофанова и КГБ.
12:40 19.10.2025
9 Единствено
До коментар #1 от "Дориана":отец Иван, царство му Небесно правеше реално за хората и то много. Има и други, но са малцина.
12:42 19.10.2025
11 Гост666
12:46 19.10.2025
12 но те не дават съдържание на
на тиквените миряни
12:52 19.10.2025
21 Мхм
До коментар #5 от "Коментиращ":без да изключвам възможността някакви хора да са на хранилка на ЦРУ, МИ6 и т.н., скромното ми неангажиращо мнение е, че стотици пъти повече са на хранилка на КГБ, като ги слушам, чета и вас.
Само не разбрах, това каква връзка има със Св. Иван Рислки, дано се почита вечно името му?
А иначе, БПЦ отдавна са важна причина за бездуховността на родината. Този точно патриарх клони повече към Русия, отколкото към България…
13:03 19.10.2025
23 Да се знае и помни
Коментиран от #33
13:05 19.10.2025
27 Павел пенев
Коментиран от #29
13:07 19.10.2025
28 ибалине
До коментар #3 от "Ивелин Михайлов":или всичките в задния проход на пира мидата ти
13:08 19.10.2025
29 баба гуси
До коментар #27 от "Павел пенев":а тъй чедо.ила при баби
13:10 19.10.2025
30 Единадесет
13:12 19.10.2025
32 икоил
13:19 19.10.2025
33 хмм
До коментар #23 от "Да се знае и помни":За разлика от онези, които са ти дали минуси, аз разбрах какво си казал!
Трябва децата да се научат да могат първо без технологии!
13:25 19.10.2025
34 Как Да Налееш !
Акъл !
В Кухата !
Глава !
На !
Миряните !
След Като !
И Ти !
Не Разбираш !
От !
Тая !
Работа !
13:31 19.10.2025
35 Стас
Коментиран от #36
13:34 19.10.2025
37 Дориана
13:37 19.10.2025