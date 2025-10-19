Новини
България »
Патриарх Даниил: Живеем във време на високи технологии, но те не дават съдържание на човешкия живот

Патриарх Даниил: Живеем във време на високи технологии, но те не дават съдържание на човешкия живот

19 Октомври, 2025 12:21 649 37

  • отчов ден-
  • деня на бащата-
  • патриарх даниил

Днес е Отчов ден, деня на бащата

Патриарх Даниил: Живеем във време на високи технологии, но те не дават съдържание на човешкия живот - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Патриарх Даниил благослови стотици миряни в Руенския манастир "Св. Йоан Рилски" над родното на светеца с. Скрино. Негово светейшество оглави литургията, която продължава около 3 часа. Днес е Отчов ден, деня на бащата. Освен село Скрино днес празнува и Дупница, както и близкото до Кюстендил с. Пиперков чифлик, където е приготвен и курбан за здраве.

Миряни посрещнаха патриарх Даниил още на входа на манастира "Св. Йоан Рилски", за да получат благословията му. Негово светейшество каза за БНР:

"На днешния ден празнуваме паметта на свети Йоан Рилски Чудотворец. Малко повече от едно хилядолетие ни дели от времето, когато той е живял. В същото време не се е променило с нищо това, което служи на човека за спасение. Живеем във време на високи технологии, но виждаме, че те не дават съдържание на човешкия живот. А свети Йоан Рилски е придобил онова, което е непреходно за човека - любовта към бога и към човеците, да се стремим това да придобиваме - молитва, покаяние, въздържание, търпение, милосърдие. Това служи за нашето вечно спасение. Честит и благословен празник!".

От София е организирано поклонническо шествие. Има посетители от цялата страна и най-вече от Югозапада:

"Всяка неделя сме тук на служба, на неделна служба. Много се вълнуваме и много сме щастливи, че имаме такъв свят българин и ще му се молим да помага на България, на българския народ за едно по-добро бъдеще".


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дориана

    13 2 Отговор
    Православната църква да развърже кесията за бедните хора в България и за тези, които имат нужда от храна и подслон. Разполагат с хиляди в имоти и земи, защо не са направили нищо по този въпрос ? Само с ДАЙ БОЖЕ нищо реално не се постига. Иначе всичко друго е фалш и лицемерие.

    Коментиран от #9

    12:27 19.10.2025

  • 2 1944

    7 10 Отговор
    поповете с пагони на дс да изчезват в матушката им. тук ги броим за сатанисти.

    Коментиран от #3, #7

    12:34 19.10.2025

  • 3 Ивелин Михайлов

    7 5 Отговор

    До коментар #2 от "1944":

    Айде и вие със шарените байряци да си отивате в брюксел

    Коментиран от #6, #28

    12:35 19.10.2025

  • 4 ПОКЛОН

    5 7 Отговор
    Истинския Патриарх на българите.

    Коментиран от #8

    12:35 19.10.2025

  • 5 Коментиращ

    7 5 Отговор
    Живеем във времена на продали се масово групи от хора (наречени евроатлантици), които имат за цел да лъжат, манипулират и подвеждат своите народи!!!
    Резултатът в укрия е ужасяващ - обамците наляха 5млрд дорара в майдана за да сложат мюрикански бази там?!
    Пробвайте да поставите руски бази в Мексико или в Канада??? Дали американците ще си траят?!

    Всички получавали грантове от външни интереси да бъдат разследвани до 9то коляно!
    Крайно време е да се види кой за какво се бори!

    Коментиран от #21

    12:35 19.10.2025

  • 6 Коментиращ

    6 4 Отговор

    До коментар #3 от "Ивелин Михайлов":

    Ивелин Михайлов е патерица на шиши!
    Не случайно редовно осигурява кворум на мафията и пътува чак до Брюксел без нито един плакат против еврото!

    Да гласуваш за хора като Ивелин и Руди е все едно гласуваш директно за шишо!!!

    Коментиран от #31

    12:37 19.10.2025

  • 7 тои Е х120 пъти

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "1944":

    отиде при ОТЦА -----НЕГОВОТО ИМЕ Е х200 пъти да си беше стоял В АМЕРИКА И вИЕ ПОКРАИ НЕГО

    12:38 19.10.2025

  • 8 Какъв

    9 5 Отговор

    До коментар #4 от "ПОКЛОН":

    истински. Не е спасил свещеник, докато е бил в Роженския манастир. Доказан бандит! Като го слушам, все едно говори партиен секретар на БКП. Нищо духовно, всичко е по заповед на Митрофанова и КГБ.

    12:40 19.10.2025

  • 9 Единствено

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дориана":

    отец Иван, царство му Небесно правеше реално за хората и то много. Има и други, но са малцина.

    12:42 19.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Гост666

    4 4 Отговор
    А кое дава църквата ли дядо попе . Технологията доказа ,че Бог няма както и рай и ад. Църквата е лъгала хората с векове земята център на вселената , или ,че земята е плоска . А спомоща на технологията всички виждат какво си казал. Иначе как ще разбере ако например не гледа новини по тв.

    12:46 19.10.2025

  • 12 но те не дават съдържание на

    2 3 Отговор
    кутиите за дарения
    на тиквените миряни

    12:52 19.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Мхм

    3 3 Отговор

    До коментар #5 от "Коментиращ":

    без да изключвам възможността някакви хора да са на хранилка на ЦРУ, МИ6 и т.н., скромното ми неангажиращо мнение е, че стотици пъти повече са на хранилка на КГБ, като ги слушам, чета и вас.

    Само не разбрах, това каква връзка има със Св. Иван Рислки, дано се почита вечно името му?

    А иначе, БПЦ отдавна са важна причина за бездуховността на родината. Този точно патриарх клони повече към Русия, отколкото към България…

    13:03 19.10.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Да се знае и помни

    1 3 Отговор
    Технологиите правят хората неспособни.

    Коментиран от #33

    13:05 19.10.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Павел пенев

    2 5 Отговор
    Браво. Чудесна мисъл Ваше високо преосвещенство.

    Коментиран от #29

    13:07 19.10.2025

  • 28 ибалине

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Ивелин Михайлов":

    или всичките в задния проход на пира мидата ти

    13:08 19.10.2025

  • 29 баба гуси

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "Павел пенев":

    а тъй чедо.ила при баби

    13:10 19.10.2025

  • 30 Единадесет

    2 0 Отговор
    Много мутри имат връзки!

    13:12 19.10.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 икоил

    0 0 Отговор
    Има ли псета??? Има. Има ли разколебани??? Има. Доказателства има предостатъчно. Тези обаче които вярват нека никак да не се разколебават, защото след като Възкръсна от мъртвите, Господ Иисус Христос, се възнесе на небесата и седна отдясно на Бог Отец. Гониха ли и хулеха ли Сина Божий??? Да и още как. Дори го обиждаха и клеветяха и тези дето го обругаха тогава, не го познаха. И днес се опитват да го хулят и обиждат. Напразно. Господ Иисус Христос, Сина на живия Бог, си е същия и вчера и днес и утре. Които вярва нека да се укрепи във вярата си, а които не вярва, ако иска нека да повярва. Небесното Царство наближи. Слва на Светата Тройца.

    13:19 19.10.2025

  • 33 хмм

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Да се знае и помни":

    За разлика от онези, които са ти дали минуси, аз разбрах какво си казал!
    Трябва децата да се научат да могат първо без технологии!

    13:25 19.10.2025

  • 34 Как Да Налееш !

    1 0 Отговор
    Как Да Налееш !

    Акъл !

    В Кухата !

    Глава !

    На !

    Миряните !

    След Като !

    И Ти !

    Не Разбираш !

    От !

    Тая !

    Работа !

    13:31 19.10.2025

  • 35 Стас

    0 2 Отговор
    Много години живот за патриарх Даниил!

    Коментиран от #36

    13:34 19.10.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Дориана

    0 0 Отговор
    Блатната подложка трябва да бъде отлъчен от църквата!

    13:37 19.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове