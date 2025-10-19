17-годишно момиче е загинало при катастрофа на "Тракия"

Момиче на 17 години е загинало при катастрофа на автомагистрала (АМ) "Тракия" снощи, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Пловдив.
Около 23:40 ч. на тел. 112 е постъпил сигнал за лек автомобил "Мерцедес", който се блъснал в мантинела в района на 130-и км на АМ "Тракия" в посока Бургас.
От лекарски екип е констатирана смъртта на 17-годишна пътничка в колата.
Шофьорът, на 20 години, е задържан с полицейска заповед в рамките на образувано досъдебно производство.
1 ФАКТ
13:45 19.10.2025
2 Само за два дена 6 млади хора умрели
Коментиран от #8
13:48 19.10.2025
3 ООрана държава
Коментиран от #17
13:49 19.10.2025
4 волан
13:52 19.10.2025
5 Трап
13:54 19.10.2025
6 Шофьорът,на 20 години, е задържан
едва ли щяха да я задържат
щом не споменават за дрога и алкохол тест положителен
13:56 19.10.2025
7 Тези с автомобилите
13:58 19.10.2025
8 Ами,
До коментар #2 от "Само за два дена 6 млади хора умрели":повече са! Имаше загинал с мотоциклет, а в София 45 годишна прегази стар човек, избяга и по късно са я задържали! Обявете полицейски час, ограничение на скоростите поне с 40 км надолу на магистрала, 20 на шосето и не повече от 30 в населено място! Може и да се помисли за забрана на келемета да шофират в определен ден и час! Дори пълна забрана за една седмица да ви се избистрят главите от алкохол, надбавки, субстанции, важност и надменност!
14:02 19.10.2025
9 нямаиме
Коментиран от #13
14:04 19.10.2025
10 Германец
14:13 19.10.2025
11 Софиянец
14:13 19.10.2025
12 Българин
14:15 19.10.2025
13 Исторически парк
До коментар #9 от "нямаиме":Какво нещо?
14:15 19.10.2025
14 Студопор
Коментиран от #15, #16
14:23 19.10.2025
15 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #14 от "Студопор":🚔Трудно се мисли при🚔
🚘ФЕ-ЛА-ЦИ - О🚘
14:34 19.10.2025
16 Учител
До коментар #14 от "Студопор":Функционално неграмотните ученици няма как да формират мисъл в главите си 😉
14:50 19.10.2025
17 Даааа
До коментар #3 от "ООрана държава":Ако си мислиш, че с кола 60 коня не може развие скорост от 130-140км и да се размаже в някое дърво, то много се лъжеш.....както и с мантрата, че дупките по пътищата са виновни(а когато са хубави развиват високи скорости и пак не е добре) асфалта не бил хубав, ама дъжд валяло, ама слънчево и горещо било.....все неща, които нямат нищо общо със самосъзнанието и мисленето на "задкормилното" устройство......жалко е, че загиват хора по този начин(а и по-зле ще става ми се струва) но това е вината на всички нас, които забравихме, че възпитанието, толерантността и отговорността е НАША ОТГОВОРНОСТ- НА РОДИТЕЛИТЕ.....
15:04 19.10.2025