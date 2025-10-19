Новини
17-годишно момиче е загинало при катастрофа на "Тракия"

17-годишно момиче е загинало при катастрофа на "Тракия"

19 Октомври, 2025 13:42

Шофьорът, на 20 години, е задържан с полицейска заповед в рамките на образувано досъдебно производство

Мария Атанасова

Момиче на 17 години е загинало при катастрофа на автомагистрала (АМ) "Тракия" снощи, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Пловдив.

Около 23:40 ч. на тел. 112 е постъпил сигнал за лек автомобил "Мерцедес", който се блъснал в мантинела в района на 130-и км на АМ "Тракия" в посока Бургас.

От лекарски екип е констатирана смъртта на 17-годишна пътничка в колата.

Шофьорът, на 20 години, е задържан с полицейска заповед в рамките на образувано досъдебно производство.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ФАКТ

    15 2 Отговор
    на бугарака война не требе самоизтрепа се

    13:45 19.10.2025

  • 2 Само за два дена 6 млади хора умрели

    17 0 Отговор
    ...в катастрофа , тримата от Созопол 17,18 годишни, 24 годишна, 33 годишен и е в тая новина пак 17-годишна жертва

    Коментиран от #8

    13:48 19.10.2025

  • 3 ООрана държава

    23 0 Отговор
    Млади шофери с максиум 60 коня за 3 години, ако има нарушения, още една година с 60 коня и така докато не се научи

    Коментиран от #17

    13:49 19.10.2025

  • 4 волан

    16 0 Отговор
    В България войната продължава.

    13:52 19.10.2025

  • 5 Трап

    20 1 Отговор
    Мдам, Ганьо няма да го има 2050 г. Манете вие Томахоук, момахоук, по-страшно оръжие за масово поразяване от Ганьо в МПС няма! Шимпанзе ще научи здп преди Ганчо.

    13:54 19.10.2025

  • 6 Шофьорът,на 20 години, е задържан

    5 2 Отговор
    ако беше шоферка
    едва ли щяха да я задържат
    щом не споменават за дрога и алкохол тест положителен

    13:56 19.10.2025

  • 7 Тези с автомобилите

    3 1 Отговор
    са пълни донори. Мрът и зиме и лете по двама по трима. Пешеходците са същата работа.

    13:58 19.10.2025

  • 8 Ами,

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "Само за два дена 6 млади хора умрели":

    повече са! Имаше загинал с мотоциклет, а в София 45 годишна прегази стар човек, избяга и по късно са я задържали! Обявете полицейски час, ограничение на скоростите поне с 40 км надолу на магистрала, 20 на шосето и не повече от 30 в населено място! Може и да се помисли за забрана на келемета да шофират в определен ден и час! Дори пълна забрана за една седмица да ви се избистрят главите от алкохол, надбавки, субстанции, важност и надменност!

    14:02 19.10.2025

  • 9 нямаиме

    7 0 Отговор
    трябва да се направи нещо, не може така

    Коментиран от #13

    14:04 19.10.2025

  • 10 Германец

    5 2 Отговор
    Колкото по-бързо се самоизтребят балгаретата, толкова по-добре са Европа и света! 😏🥰😍🤩

    14:13 19.10.2025

  • 11 Софиянец

    4 3 Отговор
    Радвам се, че тая смешна нация скоро ще изчезне 😍

    14:13 19.10.2025

  • 12 Българин

    4 4 Отговор
    Хванах се с 1 турчин на бас за 1000 евро, че до 2040та България няма да я има на картата 😏🤑

    14:15 19.10.2025

  • 13 Исторически парк

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "нямаиме":

    Какво нещо?

    14:15 19.10.2025

  • 14 Студопор

    4 0 Отговор
    Вчера момиче на 24 загина докато я возят. Днеска на 17 - пак същата история. И двата автомобила самокатастрофирали. Абе мислете бе!!

    Коментиран от #15, #16

    14:23 19.10.2025

  • 15 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "Студопор":

    🚔Трудно се мисли при🚔
    🚘ФЕ-ЛА-ЦИ - О🚘

    14:34 19.10.2025

  • 16 Учител

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "Студопор":

    Функционално неграмотните ученици няма как да формират мисъл в главите си 😉

    14:50 19.10.2025

  • 17 Даааа

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "ООрана държава":

    Ако си мислиш, че с кола 60 коня не може развие скорост от 130-140км и да се размаже в някое дърво, то много се лъжеш.....както и с мантрата, че дупките по пътищата са виновни(а когато са хубави развиват високи скорости и пак не е добре) асфалта не бил хубав, ама дъжд валяло, ама слънчево и горещо било.....все неща, които нямат нищо общо със самосъзнанието и мисленето на "задкормилното" устройство......жалко е, че загиват хора по този начин(а и по-зле ще става ми се струва) но това е вината на всички нас, които забравихме, че възпитанието, толерантността и отговорността е НАША ОТГОВОРНОСТ- НА РОДИТЕЛИТЕ.....

    15:04 19.10.2025

