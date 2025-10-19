Николай Денков: Тази седмица ще остане в историята с едно изречение от Борисов

"Преформатиране във властта трябва да го разбираме като прегруприране. Това показаха всички изказвания и действия през последната седмица".Това каза пред БНР съпредседателят на парламентарната група на "Продължаваме промяната" - "Демократична България" и бивш премиер Николай Денков:
"Тази седмица ще остане в историята, но не с изборите в Пазарджик, а с едно изречение от Борисов и това изречение трябва добре да го запомним, защото то дава рамка за анализ на всичко, което се е случвало през последните години, което се случва днес и което ще се случва през следващите месеци. Изречението е - "Каквото ми каже Пеевски, аз го изпълнявам".
"Това че Борисов изпълнява каквото каже Пеевски, има няколко последствия, които не бяха дискутирани досега", добави в интервю за предаването "Неделя 150" по програма "Хоризонт" бившият премиер:
"Защо Борисов го казва точно сега, след като 20 години се криеха? Защо Борисов съобщава сега на цяла България и на целия свят, че каквото каже Пеевски, той го изпълнява? За мен това е началото на видимия преход на властта в ГЕРБ от Борисов към Пеевски, тоест Пеевски е поискал да го каже и Борисов го казва. Оттук нататък каквото каже Пеевски, това ще се случи и това е входът в преговорите, които предстоят в понеделник. Ще се случи това, което иска Пеевски".
Съпредседателят на парламентарната група на "Продължаваме промяната" - "Демократична България" коментира и състоянието на образователната система:
"С всички промени, които се слагат в образователната система, ние няма да подобрим образованието, защото нито имаме мярка за качество, нито има как да я измерим, нито имаме механизми, които да дадат стимула учителите и директорите да работят за по-добро качество. Ние ще продължим да потъваме, ако не подобрим тази част, свързана с качеството".
1 Бойко
Само бай Ставри ще го оправи
Коментиран от #20
14:19 19.10.2025
2 колориметър
14:20 19.10.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Банкянски бригадир
14:23 19.10.2025
5 Дориана
14:24 19.10.2025
6 Гост
Знаех, че ще го делнеш, защото не ти беше полит коректен.
Авторът му, обаче, беше чут, и ако не го беше изтрила, по стар тоталитарен обичай, щеше да получи един плюс от мен.
14:26 19.10.2025
7 Анелия Андреева
Коментиран от #16
14:27 19.10.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 шопа
14:35 19.10.2025
10 вежди
14:35 19.10.2025
11 Хитро академиче
14:36 19.10.2025
12 Даааа
Коментиран от #17
14:37 19.10.2025
13 Никой
14:48 19.10.2025
14 На Дедо
14:48 19.10.2025
15 Чалгатрон с БМВ
14:52 19.10.2025
16 На Дедо
До коментар #7 от "Анелия Андреева":Вярвай на Мустакеса Парапетова!? Тя е като, честна не порочна сълза!!! Капнала на парапета.
14:53 19.10.2025
17 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #12 от "Даааа":Чети пак❗ "....той се СЪОБРАЗЯВА!...",
което е различно от СЪГЛАСЯВА и "ИЗПЪЛНЯВАМ"❗
Коментиран от #23
14:55 19.10.2025
18 А знаете ли от ПП-ДБ
14:58 19.10.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Прав си!
До коментар #1 от "Бойко":Но Денков не знаеше ли това, когато направи сглобката с п.ростака Борисов. Цяла България от години знае, че простата и крадлива герберска Тиква Борисов и с.винкята Пеевски са едно и също нещо, само Денков не го знае и се сглоби с двете Мазни и Охранени парчета.
15:02 19.10.2025
21 Никой
15:07 19.10.2025
22 ИТН ГЕРБ ПОБЕДА
2013 Борисов: Пеевски ме е поръчал и иска да ме убие в килията
2016 Борисов се обяснява дали сутрин в огледалото си не вижда Пеевски
2017: Борисов: Пеевски го няма. Пеевски напусна и отиде в Дубай
2020: Борисов гони министрите Младен Маринов и Влади Горанов за връзки с Пеевски
2021: Борисов след санкциите по Магнитски: Не познавам Влади Горанов и Певвски. Горанов никога не е бил член ГЕРБ
2025: Борисов пред Влади Горанов и цялото ръководство на ГЕРБ: Познаваме се с Пеевски от 20 години (тоест, от 2005) и каквото ми е казал, всичко съм изпълнявал!
2013:
“Това е краят на столетницата днес.
Толкова съм сащисан от това, което чух, че дори не мога да повярвам, че това предложиха, БСП вече не съществува като партия, честитя на г-н Пеевски новия пост.
На БСП им честитя края на тази партия. Тя днес приключи. Днес България има една партия, която управлява - това е ДПС.
БСП не съществува като партия вече.”
Бойко Борисов
14 юни 2013
“След като тези три партии (БСП, ДПС и Атака) признаха изборите, и в тази криза отново ГЕРБ е първа политическа сила, те казаха, че с ръководството на ГЕРБ трябва да се разправят по нестандартен начин и само г-н Пеевски се бил съгласил да извърши всичко това. Те са подготвили сценарий - да ме задържат и в ареста да ме убият. Затова Станишев казва - нестандартно, само този човек, с риск за живота си, пое този ангажимент.”
Бойко
Коментиран от #26
15:10 19.10.2025
23 Даааа
До коментар #17 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Ясно е, че и двамата изпълняват това от което всеки има нужда.....интересното е, че до "вчера" ПП имаха за съюзник самият Пеевски, а днес са най-големите борци за честност и правосъдие....на това има една хубава дума....."гьонсурат" (от турския език) 🤣🤣🤣
15:11 19.10.2025
24 Тома
15:13 19.10.2025
25 Пимпарев
15:17 19.10.2025
26 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #22 от "ИТН ГЕРБ ПОБЕДА":Като онази песен:
" Мис Калифорния даже не съм я виждал!
/ абе той и "мис бикини" не познава,
ама тя май знае кога е била БЕЗ БИКИНИ❗/
15:18 19.10.2025
27 6666
15:18 19.10.2025