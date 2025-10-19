Николай Денков: Тази седмица ще остане в историята с едно изречение от Борисов

"Преформатиране във властта трябва да го разбираме като прегруприране. Това показаха всички изказвания и действия през последната седмица".Това каза пред БНР съпредседателят на парламентарната група на "Продължаваме промяната" - "Демократична България" и бивш премиер Николай Денков:

"Тази седмица ще остане в историята, но не с изборите в Пазарджик, а с едно изречение от Борисов и това изречение трябва добре да го запомним, защото то дава рамка за анализ на всичко, което се е случвало през последните години, което се случва днес и което ще се случва през следващите месеци. Изречението е - "Каквото ми каже Пеевски, аз го изпълнявам".

"Това че Борисов изпълнява каквото каже Пеевски, има няколко последствия, които не бяха дискутирани досега", добави в интервю за предаването "Неделя 150" по програма "Хоризонт" бившият премиер:

"Защо Борисов го казва точно сега, след като 20 години се криеха? Защо Борисов съобщава сега на цяла България и на целия свят, че каквото каже Пеевски, той го изпълнява? За мен това е началото на видимия преход на властта в ГЕРБ от Борисов към Пеевски, тоест Пеевски е поискал да го каже и Борисов го казва. Оттук нататък каквото каже Пеевски, това ще се случи и това е входът в преговорите, които предстоят в понеделник. Ще се случи това, което иска Пеевски".

Съпредседателят на парламентарната група на "Продължаваме промяната" - "Демократична България" коментира и състоянието на образователната система:

"С всички промени, които се слагат в образователната система, ние няма да подобрим образованието, защото нито имаме мярка за качество, нито има как да я измерим, нито имаме механизми, които да дадат стимула учителите и директорите да работят за по-добро качество. Ние ще продължим да потъваме, ако не подобрим тази част, свързана с качеството".