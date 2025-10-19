Новини
България »
Николай Денков: Тази седмица ще остане в историята с едно изречение от Борисов

19 Октомври, 2025 14:16 1 585 27

  • николай денков-
  • бойко борисов-
  • делян пеевски

Защо Борисов го казва точно сега, след като 20 години се криеха? Защо Борисов съобщава сега на цяла България и на целия свят, че каквото каже Пеевски, той го изпълнява?

Мария Атанасова

"Преформатиране във властта трябва да го разбираме като прегруприране. Това показаха всички изказвания и действия през последната седмица".Това каза пред БНР съпредседателят на парламентарната група на "Продължаваме промяната" - "Демократична България" и бивш премиер Николай Денков:

"Тази седмица ще остане в историята, но не с изборите в Пазарджик, а с едно изречение от Борисов и това изречение трябва добре да го запомним, защото то дава рамка за анализ на всичко, което се е случвало през последните години, което се случва днес и което ще се случва през следващите месеци. Изречението е - "Каквото ми каже Пеевски, аз го изпълнявам".

"Това че Борисов изпълнява каквото каже Пеевски, има няколко последствия, които не бяха дискутирани досега", добави в интервю за предаването "Неделя 150" по програма "Хоризонт" бившият премиер:

"Защо Борисов го казва точно сега, след като 20 години се криеха? Защо Борисов съобщава сега на цяла България и на целия свят, че каквото каже Пеевски, той го изпълнява? За мен това е началото на видимия преход на властта в ГЕРБ от Борисов към Пеевски, тоест Пеевски е поискал да го каже и Борисов го казва. Оттук нататък каквото каже Пеевски, това ще се случи и това е входът в преговорите, които предстоят в понеделник. Ще се случи това, което иска Пеевски".

Съпредседателят на парламентарната група на "Продължаваме промяната" - "Демократична България" коментира и състоянието на образователната система:

"С всички промени, които се слагат в образователната система, ние няма да подобрим образованието, защото нито имаме мярка за качество, нито има как да я измерим, нито имаме механизми, които да дадат стимула учителите и директорите да работят за по-добро качество. Ние ще продължим да потъваме, ако не подобрим тази част, свързана с качеството".


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бойко

    15 6 Отговор
    Е велик!!!!
    Само бай Ставри ще го оправи

    Коментиран от #20

    14:19 19.10.2025

  • 2 колориметър

    9 1 Отговор
    Властта не е доклад на страница, на екрана,на компютъра ти,та да я преформатираш!

    14:20 19.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Банкянски бригадир

    8 6 Отговор
    - Приказвам ви ги всякакви. Омайвам ви. Вервате ми. Така хубаво се допълваме.

    14:23 19.10.2025

  • 5 Дориана

    15 6 Отговор
    На Борисов.в отдавна трябваше да му светне червената лампичка в главата , че се провали като политик. При неговото еднолично управление от типа " Аз казах, Аз дадох " нанесе вреди на България, които днес се задълбочават още повече със зависимостта му към Пеевски.

    14:24 19.10.2025

  • 6 Гост

    5 2 Отговор
    Марчело, прочетох коментар 3, преди да го изтриеш.
    Знаех, че ще го делнеш, защото не ти беше полит коректен.
    Авторът му, обаче, беше чут, и ако не го беше изтрила, по стар тоталитарен обичай, щеше да получи един плюс от мен.

    14:26 19.10.2025

  • 7 Анелия Андреева

    5 2 Отговор
    Вервахме преди доста години на Симеон Сакскобургготски,сега на кого да верваме,ни знъм!

    Коментиран от #16

    14:27 19.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 шопа

    6 7 Отговор
    На Молеца от фотката най-май почва му се избистря политиката-разгеле. Ма га беши примиерин го играйши турист , че он мноу обичал да пътува. Сегинка акъсно , не фащаш дикиш , квот ида плямпаш.

    14:35 19.10.2025

  • 10 вежди

    13 3 Отговор
    И двамата са крадци-мафиоти магнитската с-и-я окраде КТБ,Булгартабак и стигна до Дубай,а сикаджииската герберска мутра газопровода,магистралите и стигна до Барселонагей

    14:35 19.10.2025

  • 11 Хитро академиче

    6 5 Отговор
    Грациозният акад.Денков, за пореден път, се прилепва към някой харизматичен и пробивен мъжага!

    14:36 19.10.2025

  • 12 Даааа

    9 8 Отговор
    Ама услужливо пропускате това, което каза преди "той ми казва, аз го правя".....а именно "аз като поискам нещо и той се съгласява"......така,че уважаеми г-н "поганец" (за който не знае какво означава, да попита по-старите хора) няма нищо странно да се правят компромиси, когато трябва да се управлява държавата(а и не само)......но пък и вие от групата на шарлатаните много удобно пропускате факта, че именно с подкрепата на Пеевски приехте промените в конституцията (колко са успешни е друга тема) и ходихте да му се молите на "кафенце" в скута, нали....а сега бил много "лош" и корумпиран.... ей, това хората от "подмяната" сте с много къса памет... 🤣🤣🤣

    Коментиран от #17

    14:37 19.10.2025

  • 13 Никой

    8 0 Отговор
    " Гешев е радост " викаха негови симпатизанти с криминални регистрации .

    14:48 19.10.2025

  • 14 На Дедо

    8 7 Отговор
    Ники Верото - Сапунджиев. Удобно забравя!!! Как удобно сядаха в скута на Пеевски.

    14:48 19.10.2025

  • 15 Чалгатрон с БМВ

    6 2 Отговор
    Ма Тиквата има имен ден на 31, срещу 1 ви ноември - ма тогава е празник на ТИКВИТЕ - ма нека ГО изпратим с подаръци! Тиквите могат да се държат и като пояси на повърхността ама никой не иска да потъва!

    14:52 19.10.2025

  • 16 На Дедо

    6 5 Отговор

    До коментар #7 от "Анелия Андреева":

    Вярвай на Мустакеса Парапетова!? Тя е като, честна не порочна сълза!!! Капнала на парапета.

    14:53 19.10.2025

  • 17 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    6 2 Отговор

    До коментар #12 от "Даааа":

    Чети пак❗ "....той се СЪОБРАЗЯВА!...",
    което е различно от СЪГЛАСЯВА и "ИЗПЪЛНЯВАМ"❗

    Коментиран от #23

    14:55 19.10.2025

  • 18 А знаете ли от ПП-ДБ

    1 2 Отговор
    Кога бананите могат да навредят на здравето ?

    14:58 19.10.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Прав си!

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Бойко":

    Но Денков не знаеше ли това, когато направи сглобката с п.ростака Борисов. Цяла България от години знае, че простата и крадлива герберска Тиква Борисов и с.винкята Пеевски са едно и също нещо, само Денков не го знае и се сглоби с двете Мазни и Охранени парчета.

    15:02 19.10.2025

  • 21 Никой

    1 1 Отговор
    Знаете ли кой купи бензиностанциите на " Газпром " в България . Имаше една транспортна фирма която плащаше заплата на един гл. прокурорски син и съпруга . Ама вие си чешете " Д "

    15:07 19.10.2025

  • 22 ИТН ГЕРБ ПОБЕДА

    6 2 Отговор
    2011 Борисов: Не познавам Пеевски и никога не сме се срещали

    2013 Борисов: Пеевски ме е поръчал и иска да ме убие в килията

    2016 Борисов се обяснява дали сутрин в огледалото си не вижда Пеевски

    2017: Борисов: Пеевски го няма. Пеевски напусна и отиде в Дубай

    2020: Борисов гони министрите Младен Маринов и Влади Горанов за връзки с Пеевски

    2021: Борисов след санкциите по Магнитски: Не познавам Влади Горанов и Певвски. Горанов никога не е бил член ГЕРБ

    2025: Борисов пред Влади Горанов и цялото ръководство на ГЕРБ: Познаваме се с Пеевски от 20 години (тоест, от 2005) и каквото ми е казал, всичко съм изпълнявал!

    2013:

    “Това е краят на столетницата днес.

    Толкова съм сащисан от това, което чух, че дори не мога да повярвам, че това предложиха, БСП вече не съществува като партия, честитя на г-н Пеевски новия пост.

    На БСП им честитя края на тази партия. Тя днес приключи. Днес България има една партия, която управлява - това е ДПС.

    БСП не съществува като партия вече.”

    Бойко Борисов

    14 юни 2013

    “След като тези три партии (БСП, ДПС и Атака) признаха изборите, и в тази криза отново ГЕРБ е първа политическа сила, те казаха, че с ръководството на ГЕРБ трябва да се разправят по нестандартен начин и само г-н Пеевски се бил съгласил да извърши всичко това. Те са подготвили сценарий - да ме задържат и в ареста да ме убият. Затова Станишев казва - нестандартно, само този човек, с риск за живота си, пое този ангажимент.”

    Бойко

    Коментиран от #26

    15:10 19.10.2025

  • 23 Даааа

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Ясно е, че и двамата изпълняват това от което всеки има нужда.....интересното е, че до "вчера" ПП имаха за съюзник самият Пеевски, а днес са най-големите борци за честност и правосъдие....на това има една хубава дума....."гьонсурат" (от турския език) 🤣🤣🤣

    15:11 19.10.2025

  • 24 Тома

    1 0 Отговор
    Денков а на мамута кой му нарежда защото и той е като тиквата само че по млад.Д.С генералите умряха но има още кой да им дърпа конците за да мачкат народа като за последно.

    15:13 19.10.2025

  • 25 Пимпарев

    0 2 Отговор
    Докато има живи гласоподаватели нещата няма да се променят.Единственното което ни остава е да се молим русите да минат Дунава,но те може да изберат някоя или другаа ядрена бойна глава,а и да минат Дунав,от къде гаранция,че няма да подкрепят същия елит.Аз лично вярвам,че няколко месеца...само няколко месец на революционен терор,ще подмени елита.ще заличи стария и ще елиминира и последната издънка на всяка фамилия свързана с гласоподаване.Сценария е познат от Камбоджа в 4ти години в който управляваха червените кмери.За този кратък период изчезнаха около 3-4 милиона елит,номенклатура барабар със семействата им.Просто ни е нужен роден Пол-Пот.

    15:17 19.10.2025

  • 26 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "ИТН ГЕРБ ПОБЕДА":

    Като онази песен:

    " Мис Калифорния даже не съм я виждал!

    / абе той и "мис бикини" не познава,
    ама тя май знае кога е била БЕЗ БИКИНИ❗/

    15:18 19.10.2025

  • 27 6666

    0 0 Отговор
    И какво има тоя лъжеакадемик против Пеевски? В момента ДПС " ново начало" е най- полезната партия.Да не казвам останалите какви бяха.

    15:18 19.10.2025

